Côte d’Ivoire : le point du meeting de l’opposition

Selon RFI, des milliers de partisans de l’opposition ont répondu à l’appel des différents leaders de l’opposition.

La manifestation a été émaillée par quelques incidents,le cortège de Bédié le Chef de l’opposition a été arrêté par les forces de l’ordre qui ont quadrillé le plateau le lieu de la manifestation pendant 30 secondes

Une dizaine de car en provenance de Bonoua a été stoppé ,des cars et des bus caillardés par les éléments du pouvoir

Un homme a été arrêté selon les manifestants il avait une arme blanche sur lui il a été secouru par la sécurité et conduit par une ambulance en urgence dans un état critique

Concernant la désobéissance civile le Président Bédié est resté sur sa position cette fois ci faisant appel au secrétaire général de l’ONU Antonio Guterese à intervenir en se saisissant du dossier ivoirien pour une élection présidentielle inclusive et transparente. C’est Affi N’guessan qui est allé plus loin en annonçant des manifestants où et quand là on ne sait pas…..

Sapel MONE

Comments

comments