Côte d’Ivoire: Le Porte-parole de Tidjane Thiam s’exprime sur la situation sociopolitique en Côte d’Ivoire

Le Porte-parole de Tidjane Thiam s’exprime sur la situation sociopolitique en Côte d’Ivoire

Du 23 Aout 2020

Monsieur Tidjane Thiam observe avec une inquiétude grandissante l’évolution de la situation sociopolitique dans notre pays. Cette inquiétude est largement partagée par les nombreux amis que compte la Cote d’Ivoire dans le monde.

Monsieur Tidjane THIAM tient à exprimer la douleur qu’il ressent à la suite du décès de citoyens ivoiriens. Il prie pour le rétablissement des blessés et souhaite à leurs familles le courage et la force d’âme nécessaires pour faire face à de telles épreuves.

Il regrette la destruction de biens et d’équipements dans des villes aussi diverses que Bonoua, Daloa, Gagnoa, Ferkessédougou, Daoukro, Divo ou encore Abidjan notamment à Yopougon et à Port-Bouët.

Monsieur Tidjane THIAM adresse sa sincère compassion aux familles endeuillées, son soutien fraternel ainsi que ses souhaits de prompt et complet rétablissement aux blessés.

Pour M.Tidjane Thiam, il est primordial que les libertés fondamentales et les droits humains tels que le droit de manifester soient respectés dans notre pays et que les citoyennes et citoyens ivoiriens se sentent libres d’exprimer pacifiquement leur opinion en toute sécurité, physique et morale, sans crainte de violence ni de représailles.

M. Tidjane Thiam continue à œuvrer pour que notre Côte d’Ivoire retrouve la paix et l’union qui ont été pendant si longtemps ses caractéristiques fondamentales, conformément aux vœux de l’immense majorité des Ivoiriens.

Que Dieu protège et bénisse la Côte d’Ivoire.

Guillaume Doh, Porte-parole.

Melv sage

Comments

comments