Côte d’Ivoire : le PPA-CI va investir le territoire ivoirien dès janvier 2022

Dans le cadre de l’Opération « J’adhère au PPA-CI pour la Réconciliation vraie, la Paix et le Changement », le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) déploiera, du 18 décembre 2021 au 10 janvier 2022, de nombreuses délégations sur toute l’étendue du territoire national, apprend-on

Toutes les contrées du Nord, du Sud, du Centre, de l’Est et de l’Ouest de la Côte d’Ivoire seront visitées.

Les délégations seront conduites par les Coordonnateurs régionaux et de districts et composées des membres du Secrétariat Général, des différents organes du PPA-CI et les originaires des régions.

𝗟’𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘀 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝘀𝘁 𝗱’𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗯𝗮𝗴𝗯𝗼 𝗲𝗻 𝗖𝗼̂𝘁𝗲 𝗱’𝗜𝘃𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗶𝘀 𝗹𝗲 𝟭𝟳 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟭, 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗣𝗣𝗔-𝗖𝗜 𝗲𝘁 𝘀𝗲𝘀 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳𝘀, 𝗱’𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮̀ 𝘆 𝗮𝗱𝗵𝗲́𝗿𝗲𝗿 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗻𝗲́𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹’𝗼𝗯𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲.

Ces délégations devront impérativement rencontrer les Chefs traditionnels, les Chefs religieux, les grandes familles, les femmes, les jeunes, les militants et sympathisants.

Le Secrétaire Général du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), Damana Adia Pickass, tient à ce que toutes ces missions soient effectivement tenues et achevées au plus tard le 10 janvier 2022.

