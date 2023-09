Côte d’Ivoire : le Premier ministre Patrick Achi bientôt remplacé de la Primature ?

Le président ivoirien Alassane Ouattara considère la possibilité de changer son Premier Ministre actuel, Patrick Achi, a appris Ivoirwebtv ce 22 septembre 2023.

Selon le confrère Infodrome, l’avenir de Patrick Achi est actuellement au cœur des réflexions du président Alassane Ouattara concernant un remaniement gouvernemental. Suite à la récente victoire électorale de la majorité présidentielle du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux élections locales du 2 septembre, le président prendra probablement son temps avant de révéler la composition de son nouveau gouvernement.

Cependant, il est possible que ce mouvement intervienne avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, qui est prévue en janvier en Côte d’Ivoire. On constate déjà une diminution de l’influence de Patrick Achi. Le président a déjà initié des consultations informelles. Malgré son succès lors de l’élection à la présidence du conseil régional de sa région natale, La Mé, le Premier ministre a récemment vu son influence s’estomper aux yeux du cercle rapproché du pouvoir. Aussi, il est particulièrement vulnérable en raison de l’inondation du terrain de jeu du stade d’Ebimpé, survenue le 12 septembre, en plein match.

Les favoris pour remplacer Patrick Achi

Plusieurs candidats sont proposés pour prendre la place au sein du cercle le plus proche de la présidence. Parmi eux, on retrouve Fidèle Sarassoro, le directeur de cabinet d’Alassane Ouattara, qui est originaire de Sinématiali, dans le Nord du pays. Dernièrement élu à la tête de la région du Poro, cette nouvelle responsabilité renforce davantage son influence politique dans le Nord, où il avait déjà été élu député de Sinématiali en mars 2021.

Fils de l’avocat Hyacinthe Sarassoro, qui était un compagnon de longue date d’Alassane Ouattara, Fidèle Sarassoro est devenu une personnalité clé du troisième mandat d’Alassane Ouattara depuis la disparition de l’ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020. En cas de non-nomination en tant que Premier ministre, il pourrait également se voir confier un poste ministériel de haute importance.

Un autre candidat en lice pour la considération du président est Anne-Désirée Ouloto, actuellement ministre de la fonction publique, qui jouit de la faveur du couple présidentiel. Elle a fait ses preuves en tant qu’ancienne enseignante et a remporté la région du Cavally, située à l’extrême ouest du pays, en s’opposant à des membres influents du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) associés à l’ancien président Laurent Gbagbo, qui a dirigé le pays de 2000 à 2011.