Côte d’Ivoire: le Premier Ministre Patrick Achi réaffirme le soutien du gouvernement aux acteurs du secteur

Korhogo, le 26 octobre 2021- Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a réaffirmé le 26 octobre 2021 à Korhogo, le soutien du gouvernement aux acteurs du secteur, afin d’améliorer leur productivité et leurs conditions de vie. C’était au cours d’une série de visites sur plusieurs installations agricoles à Korhogo. “Dans le cadre de la “Vision 2030” et du Projet de Société “Côte d’Ivoire Solidaire” du Président de la République, nous avons procédé à la visite de certaines filières que nous envisageons d’intégrer dans la chaîne des valeurs mondiales. Il s’agit des filières du coton, de l’anacarde et de la mangue. Le gouvernement a décidé de venir à la rencontre des populations pour s’enquérir de leur situation et surtout pour mettre tout en œuvre pour améliorer leurs conditions de vie “, a dît Patrick Achi. Et d’ajouter que le gouvernement ambitionne de faire émerger et accompagner des champions nationaux dans le secteur. Le Premier Ministre a visité un champ de coton et la Compagnie Ivoirienne de Coton (COIC) qui traite10 000 tonnes par an.

