Côte d’Ivoire: le premier ministre salue la contribution à la paix des chefs traditionnels du Sud-Comoé

Aboisso (Sud-Comoé), le 21 octobre 2021- En marge de la cérémonie d’inauguration du nouveau Centre hospitalier régional (CHR) d’Aboisso, le jeudi 21 octobre 2021, le Premier Ministre Patrick Achi a salué la contribution des chefs traditionnels de la région du Sud-Comoé à la promotion de la cohésion sociale et la préservation de la paix, au cours d’une rencontre d’échanges.

“Le Président de la République, Alassane Ouattara, me charge de vous dire merci pour votre engagement en faveur de la paix. Le rôle des chefs est essentiel et primordial dans la recherche de la paix et la stabilité. Les chefs ont été des acteurs majeurs dans la résolution des crises de ces dernières décennies. Pour cela, le Président vous dit grand merci”, a dit le Chef du gouvernement.

Au nom du Chef de l’État, il a encouragé les chefs traditionnels du Sud-Comoé à continuer d’œuvrer à l’amélioration de la paix sociale, gage de stabilité, favorable à la création d’emplois pour la jeunesse et au développement du pays.

“Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire a repris sa marche pour le développement. Nous devons continuer d’avancer. Il ne faut plus qu’on s’arrête. Nous avons besoin de paix et de stabilité parce que notre pays veut aller plus loin. Pour réaliser ce rêve, le Président compte sur la contribution des chefs traditionnels”, a-t-il insisté.



Le Chef du Gouvernement a rassuré les chefs traditionnels et leur porte-parole, Nanan N’Dohou Adé IV, chef du canton Attoungbré, sur la prise en compte de leurs doléances. Notamment le bitumage des voies urbaines d’Aboisso, la scission du vaste département d’Aboisso en trois départements (Aboisso, Ayamé et Maféré), le prolongement de l’autoroute jusqu’à Adaou, la construction d’un site pour la préfecture d’Aboisso et la construction d’un bureau régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels.

Plusieurs personnalités, dont le président du Conseil Économique, Social Culturel et Environnemental Aka Aouélé, par ailleurs président du Conseil régional du Sud Comoé, ont pris part à la rencontre d’échanges entre le Premier ministre Patrick Achi et les chefs traditionnels de la région.

