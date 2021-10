Côte d’Ivoire : le président Affi N’Guessan s’est envolé hier Samedi pour la France

Au lendemain de la cérémonie de lancement de la phase 2 du Projet Emploi Jeunes dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2D), au foyer des jeunes de M’batto le 06 Octobre dernier, Pascal Affi N’Guessan président du Front Populaire Ivoirien (FPI), par ailleurs président du conseil régional du Moronou, s’est envolé en cet après-midi du Samedi 09 Octobre 2021 pour la France.

Répondant à l’invitation du président de l’Association Internationale de la Région de France (AIRF) pour participer à l’AG de ladite association qui se tiendra le 11 octobre à Lyon (Région Rhône Alpes), le président Pascal Affi N’Guessan profitera de l’occasion pour participer au panel sur le développement durable organisé dans le cadre du salon de l’environnement et de l’énergie – POLLUTEC.

Ce salon se positionne comme l’événement de référence pour les professionnels de l’environnement. C’est aussi une vitrine des solutions environnementales pour l’industrie, la ville, les territoires et un tremplin pour les innovations du marché et le développement à l’international qui se déroulera du 12 au 15 octobre 2021 à Lyon.

actualiteivoire.info

Comments

comments