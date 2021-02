Côte d’Ivoire :Le Président Alassane OUATTARA, a reçu, les vœux de nouvel An des membres du Corps diplomatique et des Représentants des Organisations internationales

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a reçu, ce jeudi 4 février 2021, les vœux de nouvel An des membres du Corps diplomatique et des Représentants des Organisations internationales.

Le Nonce Apostolique, doyen du Corps diplomatique, Monseigneur Paolo BORGIA, a formé des vœux de santé, de réussite et de paix à l’endroit du Chef de l’Etat, de son épouse, de sa famille et de ses collaborateurs. Il a salué l’engagement du Président de la République à continuer, sans relâche, à rassembler les filles et les fils de la Côte d’Ivoire, et à intensifier toutes les actions en faveur du pardon et de la concorde nationale, dans la justice et le respect des droits et devoirs de chacun.

Le Président Alassane OUATTARA, en retour, a formé à l’endroit des membres du Corps diplomatique et des Représentants des Organisations internationales, de leurs familles respectives, des Chefs d’Etat et des Dirigeants des Organisations qu’ils représentent, des vœux de santé, de bonheur, de paix et de prospérité pour l’année 2021. Il les a rassurés sur sa détermination à œuvrer à la consolidation de la paix, de la sécurité, de la réconciliation et de la cohésion sociale dans notre pays.

