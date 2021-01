Côte d’Ivoire : le Président Alassane Ouattara a reçu Annadif Khatir Mahamat Saleh

Au terme de la cérémonie d’hommage de la Nation aux casques bleus ivoiriens tombés au champ d’honneur au Mali, le Président de la République, Alassane OUATTARA, s’est entretenu, au Palais de la Présidence de la République, avec le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la Mission Intégrée Multidimensionnelle des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), Annadif Khatir Mahamat Saleh,a appris AbidjanTV.Net.



Le Chef de la MINUSMA a réitéré ses condoléances au Chef de l’Etat et aux familles des victimes, et a salué le courage et la détermination dont ont fait preuve les casques bleus ivoiriens lors de l’attaque terroriste à Tombouctou, le 13 janvier dernier.

Il a réaffirmé l’engagement et la détermination des Nations Unies pour la paix et la stabilité dans le Sahel.

Sapel MONE

