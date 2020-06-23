Côte d’Ivoire: le président Bédié du PDCI-RDA a nommé 2191 nouveaux membres du Bureau politique

Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) a nommé 2191 nouveaux membres du Bureau politique le 18 Juin 2020.
Le président
− Vu la constitution de la République de Côte d’Ivoire
− Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques
− Vu les Statuts du PDCI-RDA
− Vu la Résolution N°01/04/10/2013 portant adoption et application immédiate
des modifications des Statuts
− Vu la Résolution N°02/04/10/2013 donnant mandat au Président du Parti de
nommer dans les deux mois, les membres des Organes crées par le
XIIème Congrès Ordinaire
− Vu la résolution du 6ème Congrès Extraordinaire, portant prolongation du
mandat du Président du Parti ;
− Vu la Décision N°0010-2019/ PP/ CAB du 03 Mars 2019, portant nomination
des membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA ;
− Vu les nécessités de service
DÉCIDE
Article 1 : Les personnes dont les noms suivent sont nommées, membres du
Bureau Politique du PDCI-RDA. Ce sont :
A lire aussi : « La Côte d’Ivoire va renaître avec Bédié » (Armand Assirifix)
HENRI KONAN BEDIE
KAKOU GUIKAHUE MAURICE (PR)
GASTON OUASSENAN KONE
ÉMILE CONSTANT BOMBET
BOA THIEMELE EDJAMPAN
MARCEL ZADI KESSY
LAMBERT KOUASSI KONAN
MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES
EMMANUEL NIAMIEN NGORAN
AOUA DIT N’GOGUI TOURE
FOFANA MAMAN EPSE KONE (MME)
ALLAH- KOUADIO REMI
BOBI ASSA EMILIENNE (MME)
CHARLES KONAN BANNY
KOUAME EPSE N’DIA COFFI DELPHINE MARIE-ANGE (MME)
ASSANA SANGARET (MME)
TEHOUA AMA MARIE (MME)
ALPHONSE DJEDJE MADY (PR)
DIABY MAMADOU DIT DIABY ROUGE
ABY AKROBOU RAOUL
AKELE EZAN
EZALEY GEORGES PHILIPPE
KOBENAN TAH THOMAS
KOUAME-KRA JOSEPH
NDOHI YAPI RAYMOND
NGOUAN JEREMIE
VEI BERNARD (DR)
JEAN MARIE KACOU GERVAIS
BOA YAPO FELIX (PR)
FREDERIC SOTCHI AKE M’BO
BONI JOSEPH HENRI (DR)
WASSI KANATE
PALE DIMATE
KOUAKOU DAPA
GNONKONTE GNESSOA DESIRE
GNAMIEN YAO
AKA AMANAN VERONIQUE(MME)
N’ZI ELIANE (MME)
YAO TIEZAN LEOPOLDINE EPSE COFFIE
BLEU LAINE GILBERT
GUEU MICHEL
KOUASSI YAO
TIAPANI KAKOU ALBERT CLAUDE
ABBE RENE
ABDOULAYE M’BENGUE DIT RACINE
ABDOULAYE TRAORE
ABDOULYABRE DRAHAMAN
ABDRAMANE AOUATTRA
ABI KOFFI RICHMOND
ABOA CLAUDIA PATRICIA (MME)
ABOH FLORENT KOUASSI
ABOLE KOUASSI EDOUARD
ABOU KOUROUMA
ABOUT ELOI
ABOYA SOPHIE MARIE-J EPSE DJOMAN(MME)
ACHI BROU JONAS
ACHI KOMAN HERVE
ACKO SOPI MADELEINE (MME)
ACKRA YAO EDDY (DR)
ACQUAH ANVO JOSEPH
ADAM YEBOUA PATRICE
ADAMA KONE
ADAMA OUATTARA
ADAMA SIDIBE
ADEKPEDJOU IRADTH IRENE (MME)
ADI KOUAME ISAAC
ADIDO ADIA
ADIKO EHOUMAN MARIO
ADIKO FRANCOIS ROLAND DIT VANGA
ADJA ADIKO LAURENT
ADJA ALAIN FRANCOIS
ADJA GNAMIEN ARNAUD CELESTIN (DR)
ADJAFFI ANGELINE NEE KASSE ANGELE (MME)
ADJALOU KOUASSI MARCELLIN
ADJE KOMAN GEORGES
ADJE KOUADIO FREDERIC
ADJE LUC (ME)
ADJE PAUL ROGER
ADJISSO FRIDDIE
ADJOUMANI KADIO AIME
ADJOUMANI KOFFI KOUMAN
ADJOUNGOUA KEKE ALAIN
ADOHI BIBI JEAN PIERRE
ADOM AMOAKON DINYE GUILLAUME
ADOM EKRA
ADON AYEBI
ADON MONSAN BERNADIN
ADONIS LUCIEN ESSAN
ADONPO ACHI EDOUARD ARISTIDE
ADOU AMOIKON (ME)
ADOU BOGOLO GEORGES
ADOU BREDOU
ADOU EHUI ERNEST
ADOU FRANCOIS (PR)
ADOU GNAGNE RENE
ADOU KOUAME DANIEL
ADOU N’GOAN BERNARD
ADOU OCHO
ADOU SEVERIN
ADRO ZEMINI JEAN MARIE VIANNEY
AEVOULIE KOUASSI YAO GUILLAUME
AFFAINIE ERIC JOSEPH
AFFIAN JEAN MARC HONORE
AFFO SYLVAIN
AFFOUE KOUAME MONIQUE EKONDE (MME)
AFFRE KOUASSI FELIX
AFRAN VINCENT
AGBASSI NEE HADDAD MARIE ANTOINETTE (MME)
AGNERO YANNE MARIE (MME)
AGNI KANGA
AGNISSAN ADON HYACINTHE
AGOBA MOBIO FRÉDERIQUE
AGRE KOUADIO BERNARD
AGUEDE AGOH MATHIEU
AGUI-MIEZAN ATCHAY LOUISE HENRIETTE (MME)
AHIBA AKE LEON
AHIMOU MARIE JEANNE (MME)
AHISSI AGOVI JEROME
AHOBAUT CLAUDE (ME)
AHODAN ADJAMI JEAN MARIE
AHOUEGNY JOSEPH
AHOUE-KARIKE GUY HONORAT
AHOULOU VANGAH PAUL
AHOUSSI SEBASTIEN
AHOUSSOU GNADJUE SAMSON
AHUA YAO FRANCOIS
AHUE KOUAKOU
AIE MONIQUE (MME)
AÏE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH
AIME ANGUI (PR.)
AIOUO JEAN MARIE
AKA AMAN EMILE
AKA ANGHUI SERGE ALAIN EBY
AKA APPIA ANGE ISAAC
AKA BEDIA FRANCOIS (PR)
AKA BETARICE (MME)
AKA BOSSON KOUAO
AKA DAINGUI KADIO PATRICE
AKA DOUWOKPA EMMANUEL
AKA EDOUKOU ALIEBBO MAXIME
AKA EZOUA LAMBERT
AKA FOUFOUE FELIX
AKA GEORGES
AKA GNUAN
AKA HERVE (DR)
AKA KOMENAN HERMANN
AKA N’GORAN ROGER
AKA OI AKA
AKAFFOU FRANCK HERVE
AKAFFOU MARCELLIN
AKASSIMADOU DAVID
AKE ELIE
AKE GBOCHO RENE
AKE SYLVESTRE CORINTHE
AKEBOUE JEAN MARIE
AKELE MOUCHY JOCELYN EMMANUEL
AKERENI AHOU VERONIQUE EPSE GROGBA (MME)
AKOA PIERRE
AKOBE GEORGES ARMAND MICHEL
AKOSSO KOUTOUAN BENJAMIN
AKOTO KOUASSI OLIVIER
AKOTO YAO BA GASTON
AKOUN AKE CAMILLE (MME)
AKPINFA MARCELLIN
AKPOE KOUADIO
AKPOUE JEANNE (MME)
AKPOUE KONAN
AKPOUE YAO AMADOU
AKUE GEORGES AIME
ALAIN DE BIALLET
ALECHI MANUEL
ALI BAKAYOKO
ALI DRAMANE
ALI OMEIS
ALLA KOUA
ALLAH KOUADIO GUY STEPHANE
ALLAH KOUADIO JACQUES
ALLALI JUSTIN LEOPOLD
ALLANGBA KOFFI BASILE
ALLANGBA N’GUESSAN GUY
ALLANGBA TOTO KRA ADELE (MME)
ALLANGBA YOBOUE (DR)
ALLASSANE DIALLO (CL)
ALLEPO ASSI BORGIA
ALLIALI HERVE DOMINIQUE
ALLIALI-DIE ANDRE PHILIPPE
ALLOH JEROME BATAFOUE HONORE
ALLOKO KOUAME JEAN LUC
ALLOKOUA LEDJOU
ALLOU AHOU ALIANE EPSE DIAKITE(MME)
ALLOU KOUAME NOEL HERVE
ALLOU KOUASSI (PR.)
ALLOU KOUASSI RENE
AMADOU OUATTARA
AMALAMAN EBA FERDINAND
AMAND EHOUMAN THÉOPHILE
AMANGOUA ALBERT
AMANGOUA ASSIAYUE JEAN
AMANGOUA ELLOH
AMANI COMOE PAUL
AMANI KONAN EDOUARD
AMANI KOUAME PHILIPPE
AMANI KOUASSI GUY
AMANI KRA GEORGES
AMANI MOLO
AMANI N’DRI ALPHONSE
AMANI N’GUESSAN SYLVESTRE
AMANI OKA BERTIN
AMANI YAO JACQUES
AMANI YAO JOSEPH
AMANKOU JEAN MICHEL
AMANY MARC AIME
AMANY YVES MARCEL
AMBEU YEBI JEAN CLAUDE
AMEDEE BOUAH
AMETCHI DOMINIQUE ALBERT PAMAH
AMETHIER KOUA JEAN-PAUL
AMETHIER SOLANGE THERESE YABA (MME)
AMIAN ANTOINE
AMIAN MEHAD DOMINIQUE
AMICHIA ALEXIS PIERRE OLOVIA
AMIN EPSE YEBOUE CHO ROSALIE (MME)
AMOIKON KOUAKOU BANGA
AMOIKON KOUAKOU CHUNIBOA ERNEST
AMOIN KOUAKOU EUGENE
AMOIN KOUASSI ARSENE
AMON AMON MARC
AMON EVARISTE
AMON LUCIEN
AMONDJI ARISTIDE
AMONKOU AKPO ANTOINE (PR)
AMONKOU VALENTINE NEE AYE AKAFOU (MME)
AMOUSSAN BAKARI MAURICE
ANAMAN YAO NARCISSE (DR)
ANDO BASILE
ANDOH JEAN BRICE
ANGA ABO JEAN-MARC
ANGAHI MARCEL ROLAND
ANGAMAN GEORGES LANDRY
ANGHOURA KOUAKOU DESIRE
ANGOH KOUAKOU CASIMIR
ANGOUA EPSE WENTO FABIENNE AMENAN (MME)
ANGUI DELPHINE ASSOH SAY (MME)
ANICET KOMENAN
ANO BOUA BERNARD
ANO N’DA KOUAO ROBIN OSEE
ANODJO ACKAH MIEZAN
ANOH AKASSI EPSE AMANGOUA (MME)
ANOH JEROME KONIN
ANOH YAPO THOMAS
ANOMA AKROMA MESMIN
ANOMA BARTHELEMY
ANOMA KOUAO MAGLOIRE
ANOTCHIN MONIQUE (MME)
ANOUMA JACQUES BERTRAND DANIEL
ANOUMATAKY AKESSE POKOU ADAMA
ANTHONY N’GBALLE
APHING KOUASSI DIDIER
APPIA AMOIN JULIETTE (MME)
APPIA YAH SOLANGE(MME)
APPOH KOUAME LAURENT
ARISTIDE MAX ERIC
ASKET ASSABOUKAN CHRISTOPHE
ASSA ALLOU (PR)
ASSA OUFFOUE
ASSABLI YAO FERDINAND,
ASSADOU MALAN
ASSAHORE N’DRI DAVID (DR)
ASSALE EBROTTIE ARMAND
ASSALE MARIE PORQUET (MME)
ASSAMOI BOKA LEON
ASSAMOI KOIKOU
ASSE ANICET DIEUDONNE
ASSEMIAN ARMEL
ASSEMIAN DOUBA
ASSEMIAN KABLANKAN DJABIA LORICO
ASSEMIEN ARMEL BERTRAND
ASSEMIEN YAO ANTOINE
ASSERE KONAN KOUAMÉ RAYMOND (DR)
ASSI ALE LUC
ASSI ASSI PATRICE
ASSI CELESTINE (MME)
ASSI HERMANN
ASSI KAUDJHIS EPSE OFFOUMOU FRANCOISE (MME)
ASSIE AHOU MARTHE (MME)
ASSIE-KOFFI AYA JUSTINE (MME)
ASSIELOU BROU ODETTE (MME)
ASSIELOU KOUACOU JEAN-FIACRE
ASSOHOUN NOEL
ASSOUMOU BAKA CHARLES
ASSOUMOU BEATRICE EPSE SYLLA (MME)
ASSOUMOU MEA
ASSOVIE NEE KIMOU YABA (MME)
ATCHOUA N’GUESSAN JULIEN (PR)
ATSAIN KOUADIO IGNACE
ATSE BOUA CELESTIN
ATSE KOFFI NESTOR
ATTA APIA
ATTA KOUADIO YEBOUA GERMAIN
ATTA KOUAKOU JEAN MARIE (DR.)
ATTA KOUASSI PHILIPPE
ATTA ROGER
ATTA SINAN
ATTO ATTEBI ALEXANDRE
ATTOBRA PHILIPPE EMILE
ATTOUBE ADJE VINCENT
ATTOUBE KOKO ELISABETH (MME)
ATTOUKRO KOUAKOU JEAN PAUL
ATTOUNBGRE JEREMIE
ATTOUNGBRE AFFOUE HELENE (MME)
ATTOUNGBRE ROVIA ROGER
AUGOU ODI LOUIS
AWEKPA JEAN CLAUDE
AYAVOR LEA JEANNE (MME)
AYE LUC RAYMOND 3
AYEKOUE BERTIN
AZAH COMLAN NICODEME
AZIZ THIAM
BA IBRAHIMA
BABA SYLLA
BABI KOUCA CLOVIS
BABLI DOMINIQUE
BABO TAPE BLAISE
BADDY JEAN PAUL
BAFLAN LAURE (MME)
BAGROU GOLI
BAH MOUSOUA PIERRE
BAH VERONIQUE (MME)
BAHA BI YOUZAN
BAHINCHI THOMAS
BAIKRO LADJI BAKOUNANDI
BAÏKRO MOUSSA
BAKARI KONE
BAKAYOKO ABOUBAKAR
BAKAYOKO DOSSSO MARIAM (MME)
BAKAYOKO GAOUSSOU
BAKAYOKO ISSOUF
BAKAYOKO MINSATA EPSE KALLO (MME)
BAKAYOKO SOGBE (MME)
BAKAYOKO YOUSSOUF
BALLO YACOUBA
BALLOU KANGA
BALLOU NGORAN EDMOND
BAMABA MOUSSA
BAMBA BRAHIMA
ASSE ANICET DIEUDONNE
BAMBA NATAGOMA EPSE BONKOUNGO (MME)
BAMBA SALIFOU
BAMBA SALIMATA (MME)
BAMBA SORRY
BAMBA TRAORE SITA (MME)
BAMBA VAKAFOUMBA
BAMBA VASSAMOUKA
BAMBA YOUSSOUF
BANAN PROSPER
BANGALY CISSE (BEN)
BANGOURA SARAN (MME)
BANH AMESSAN
BANKOLE GUY-ALAIN
BARBOZA-KOUASSI BERTIN CECILIO
BAROU BALOU DENIS
BAROUAN DOGBO JULES
BASILE YAO
BASSA LAURENT
BASSAON DOUKO ELOI
BASSIROU OUATTARA
BASSY-KOFFI KOFFI LIONEL-BERNARD
BATHAIX YAO FULGENCE (PR)
BATHILI MOUSSA
BAUDOUA-KOUADIO KOFFI DIDIER
BAUDOUA-YAO MAXIME
BEAUSMAT MARCELLE(MME)
BECHI MENEY DEDOU GREGOIRE
BEDA CELAIRE
BEDA MARIUS
BEDIE AKPESS ESSAIS
BEDIE EPOUSE TRAORE LUCETTE AHOU(MME)
BEDIE JEAN LUC YAO
BEDIE JEAN MARCK ANYRA
BEDIE KOFFI ANTOINE
BEDIE KOFFI LAZARD
BEDIE KOMENAN LAMBERT
BEDIE KONAN HACINTHE
BEDIE KOUAME ERNEST
BEHE ARMAND (ARMAND DEPEYLA)
BEHIBRO COFFI EDMOND
BEHIBRO KOUADIO AUGUSTIN
BEIRA EHI MARC
BEKOUIN BROU PAUL
BENABRA KOUAKOU KAN ABEL
BENDJO AKOSSI NOEL HONORE CHARLES
BENIE AMANGOUA PATRICK
BENIE BROU DAKOI
BENIE ESSIAND FERDINAND
BENIE JEAN PAUL
BENIE KOUASSI VENANCE
BENSON N’KRUMAH RAYMOND INNOCENT
BESSET MARC ROBERT
BESSIN KOFFI MAURICE
BESSY NGUESSAN MARIUS
BETEY AMARY PIERRE
BEUGRE CHRISTOPHE
BEUGRE DJOMAN
BEUGRE DONATIEN
BEUGRE N’GUESSAN
BEUSEIZE MARIE JOSEPH
BIDI MAX BERENGER
BILE KASSY ALPHONSE
BILE KOUA
BINI KOUAKOU SEYDOU
BLA GAVLAN
BLA KHAUPHY WILLIAMS N’SIKAN
BLA KOUASSI ALABERT
BLALI KOFFI MATHIEU
BLE GNOLEBA DOMINIQUE
BLE LAGO SEVERIN
BLE SAILLY FELIX
BLEDOU DOMINIQUE REGINE (MME)
BLEDOU EKRA LAURENT
BLEDOU KOUASSI
BLEDOU PHILOMENE EPSE KOUDOU (MME)
BLEOU ANONKOUA
BLESSON CHRISTOPHE
BLESSY CHRYSOSTOME
BLEU LAINE RAYMOND (DR)
BO BI ROMEO
BOA ABOU EMILIE (MME)
BOA AMOIKON DIHYE
BOA BENJAMIN
BOA THIEMELE TANO EUGENE
BOBI ARMAND
BOBLE LAMBERT
BOBOU BAYERE EPSE SER KANON (MME)
BODI ERIC
BODO PEZITAUD HONORE
BODOUA JOSEPHINE (MME)
BOGUHE GUY CHARLES
BOGUI ZIRIYO
BOGUIE LOGBA COLETTE (MME)
BOGUIFO SACRE EMMA (MME)
BOHOUA BOLI GEORGES
BOKA PASCAL
BOKO KOUASSI ALEXANDRE
BOLOU MAX GERARD
BOMBET HERVE PIERRE YVES
BOMBO DABILA
BOMBO GEORGETTE(MME)
BOMOH ALICE TRINITE (MME)
BONEBO GEORGES
BONI AMBEU
BONI ANTOINE
BONI EMILE MEDARD
BONI KOUASSI BENOIT
BONI N’GUESSAN MICHEL
BONNY JEAN SYLVAIN
BONY SERAPHIN
BORIS PAUL EMILE (DR)
BOSSO KONGOH BLAISE
BOSSON ANGBAYE THOMAS
BOSSON KONIN JEAN
BOTI AUGUSTIN
BOTI BI TAH CLEMENT
BOTI NOELLE (MME)
BOUA BI TIECOURA
BOUA GISELE (MME)
BOUADOU BOUADOU JEAN
BOUADOU KOUAME
BOUAGNINI KOUASSI
BOUAZO NOAHI
BOUAZO OBERT
BOUE YODE GASTON
BOUEBRI DOUMINI
BOUEDE SABINE ÉPSE AKA (MME)
BOUKRO MEA EMMANUEL
BOUPKEI BENOIT LAMINE
BOUSSOU N’GUESSAN AGNES (MME)
BRA KANON STEPHANE
BRAHIMA DIOMANDE
BREBEDE GUIBAKO
BREDOU BREDOU ATHANASE
BREUDJI BOLIGAH LEONARDOS
BRIMOU KONAN AYA JULIENNE (MME)
BRITTO NAMA BONIFACE
BRIZOUA-BI MICHEL KIZITO
BROU AKA NOËL
BROU AKISSI CHANTAL (MME)
BROU ALOUETTE HONORE
BROU AMENAN FLORENCE EPSE ALLA (MME)
BROU ANOMA JOSEPH
BROU ASSOUMAN JOSEPH
BROU AYEBI RAPHAEL
BROU CASIMIR (PR)
BROU ELISABETH (MME)
BROU JACQUELINE (MME)
BROU KASSI JEAN CLAUDE
BROU KOFFI ALEXIS
BROU KOFFI PASCAL
BROU KOFFI RENE
BROU KONAN EUGENE
BROU KOUADIO HENRIETTE (MME)
BROU KOUADIO SIMEON
BROU MIAN
BROU PASCAL HONORE
BROU TEMELE AIME
BROU YAO MARC
BRUTUS NEE ABBE AMON JEANNINE (MME)
CAMARA LADJI
CAMARA MIGADOULPENI ALEXIS
CAMARA SIAKA
CAPET ALAIN
CHARLES EMMANUEL YACE
CHARLES FILS EHUI
CHARLES JACQUET
CHATIGRE EVARISTE KOUAKOU
CHIABE ELISABETH EPSE YOBOUE (MME)
CHRISTOPHE DIA
CISSE ABDOULAYE
CISSE ROLLAND
CLOUD ATTOUBE
COCAUTHREY ABLA-KOUAKOU ALAIN
CODJOVI YAO ROMUALD
COFFI EPSE HOUPHOUET-BOIGNY DENISE (MME)
COFFI JEAN PAUL (DR)
COFFI MIKE
COL KADIO MIEZOU
COLOMB FELIX
CONSTANT ROUX
COULIBALY AHMED
COULIBALY ALI (COL)
COULIBALY BAMOUSSA
COULIBALY BOUNDOU EPSE DEM (MME)
COULIBALY DJIBRIL
COULIBALY KASSOUM TCHINA
COULIBALY KATIENSELY
COULIBALY KIHONWA
COULIBALY KIKOU SIMON
COULIBALY LANCINE
COULIBALY LOHOGNON (MME)
COULIBALY MAMADOU
COULIBALY MARIAM DOSSO (MME)
COULIBALY MESSITRO
COULIBALY NABLE YAYA
COULIBALY NAHACLAN MAURICE
COULIBALY NANGBELE
COULIBALY SANDONAN
COULIBALY SEYDOU
COULIBALY SITA YETIDENI (MME)
COULIBALY SOULEYMANE
COULIBALY SOULEYMANE DIT CK
COULIBALY SOUNGARI
COULIBALY TENINFLA
COWPPLI-BONY J. EPSE DOUKOURE (MME)
CREZOIT GREBERET EMMANUEL (PR)
DA SILVA SERGES ALAIN
DACOURY ANGE PIERRE
DAGA EVARISTE
DAGARET-DASSAUD ANGE ROMAIN
DAGO N’GUESSAN HILAIRE
DAH KOKO JACOB
DAHAMA GINETTE ROSS (MME)
DAKAUD ZAHUI THOMAS
DALY MARCELIN
DAMFA OUMAR
DAMOI DESIREE (MME)
DAN JEAN PIERRE
DANDESSI KOMENAN MARCEL
DANHO BADJE GABRIEL
DANHO DAKOUE LEON ALAIN
DANHO DJORO ERNEST
DANUMAH CHRISTOPHE (DR)
DAO NOUKA
DAPA KOUAKOU MARCELLIN
DAPAH KOBENA BIO
DASSE BABAUD
DAUTRIAT THIERRY
DAVID MOBIO
DE MEL YACE LAURETTE (MME)
DEGNY AKADIE CLAUDE
DEGONSSAN ALEXANDRE
DEHE LEKPAHI FELIX
DELAFOSSE MARIE-SUZANNE JULIA DAISY (MME)
DELAFOSSE REMI MAX
DELLOH CELINE (MME)
DENISE NEE N’DOLI CLAUDINE (MME)
DESIRE BANNY
DESSI HUBERT
DIA EPSE KOUASSI ADJOUA HORTENSE (MME)
DIA KOUAKOU
DIA KOUAKOU KHAN CHRISTOPHE
DIA KOUASSI EUGENE
DIABAGATE LOGOSSINA SABE
DIABATE DRAMANE
DIABATE MOUSSA
DIABY BABA
DIABY MOUSTAPHA
DIABY SIAKA
DIAGOU KACOU JEAN
DIAGOU EPSE WODIE JANINE BENEDICTE MARTINE (MME)
DIAHORE AGNA GUY
DIAKRA BOLI MICHEL
DIAMALA KOUASSI RAPHAEL
DIARASSOUBA SORY
DIARASSOUBA YAYA
DIARRA ADAMA
DIARRASSOUBA SEYDOU
DIAYA BROU YAO HYACINTE
DIBAHI DODO AMEDEE
DIBI BI FAIZAN JETHEME
DIBI KOFFI GABRIEL
DIBI NGUETTIA KOUAME MICHEL
DIBY AHOU LEONTINE (MME)
DIBY KOFFI BAH ADRIEN
DIBY KOUASSI
DIBY N’GORAN BEATRICE(MME)
DIBY N’GUESSAN DENIS
DIBY SOUANGA
DIDEHIA VINCENT
DIDI BOGRO FIDELE
DIE EPSE DEON GNOROTO THERESE (MME)
DIEKET YAO BERTIN
DIEKOUEHI RODRIGUE
DIETH ATAFY GAUDENS
DIKEBIE VINCENTE
DILOLO CESAR JEAN FRANCOIS
DIOMANDE ANTOINE
DIOMANDE BEKO
DIOMANDE DELE MARIE THERESE (MME)
DIOMANDE LOSSENI
DIOMANDE MAMADOU
DIOMANDE SOULEYMANE
DIOMANDE YOUDÉ
DIOMANDE ZEBE DANIEL
DION YODE SIMPLICE
DIOP ABDOULATIF
DIOP AMINATA LOUISE JEANNE (MME)
DIOP AWA (MME)
DJAHA AHOSSI’N
DJAHA CHARLES
DJAHA KOFFI (DR)
DJAHA KOUAME ROCH
DJAMA MATHIEU
DJAMALA ALLAMA THERESE (MME)
DJANGO GNINBA DENIS
DJE KOFFI (ATTECOUBE)
DJE KOFFI (DAOUKRO) (DR)
DJE KOUAME DANIEL
DJE N’GORAN NORBERT
DJEDJE VENANCE
DJEDJES ESSOH MARTIN
DJEDRI N’GORAN
DJEHA KAN EMILE
DJEHCAU LE VERGOR REINE (MME)
DJEHE GNALLA JEAN GUEYE
DJENEBOU ZONGO (MME)
DJENI N’DEDE THEODORE (PR)
DJETRAN TIEVA TINA (MME)
DJEZOU ALPHONSE KONAN
DJIBO BAKARY ERIC BENJAMIN
DJIBO SIMONE (MME)
DJIVO KOFFI STEPHANE
DJOMBO ADOMON VALENTIN
DJOMO AHOU MADELEINE (MME)
DJOMO HYACINTHE CRISTA MEVAL
DJONAN N’GORAN EMILE
DO BI DO JACQUES
DO KONAN EPHREM
DOBLA BOGUI
DOFFOU ATSAIN MARGUERITE (MME)
DOGBO MONNET MATHURIN
DOGO KOUDOU MARTIN (ME)
DOGUI RABE FRANCIS
DOH DOKPE FRANCOIS
DOHO ZOSSELOUE SIMON
DOKPO ROHON (MME)
DOLLY EMMANUEL
DOMO SALAMATA BAMBA (MME)
DONGO BOIDOU
DONZO BOUADOU EDOUARD
DOSSO ABOUBAKARI
DOSSO MOUSTAPHA DENKELET
DOSSO TIEMOKO
DOUA BI TOUI ROGER
DOUA FELIX
DOUA GORE JUSTIN
DOUA MICHEL
DOUA SADJA JUSTIN
DOUA VALLE ALAIN
DOUAI HEMIN
DOUAI POLY JULES
DOUALI ABEL
DOUALI SRO ABEL
DOUDOU MAIGA
DOUE BENJAMIN
DOUKOURE ACOUBA (MME) (GRAND BASSAM)
DOUKOURE ACOUBA ROSE (MME) (PARIS)
DOULAYE COULIBALY
DOUMBIA DRAMANE (MME)
DOUMBIA MAMADOU
DOUMBIA SALIMATA (MME)
DOUMBIA TEMAHAN
DOUMOUYA MOMOUROU SERGE HERVE
DOUN ALICE FELICITE (MME)
DOWO YOBOUET
DRAMANE TOURE
DRISSA OUATTARA
DRO SIENI ALBERT
DROGBA ROBE
DULOUT EPSE TCHINAH ANDRE SIMONE (MME)
DUNCAN AHOUBE RACHEL(MME)
DURAND SEBASTIANI MARIE-CHANTAL (MME)
EBA BRICE GEORGES
EBAH BASILE AMOAN
EBOH ABOUA CHARLES
EBROTIE ODILON
EBROTIE YAMONFO
ECKE ULRICH
EDDY AWASSO ANDRE
EDIKE ANNE MARIE LAUBGOUTCHE (MME)
EDMOND KOKORA
EDOUA N’ZE
EDOUKOU BENSON FRANCIS
EDY ADJUA AGNES EPSE YEBOUE (MME)
EFFI GNAMBE JEAN JACQUES
EFFI NEE LOULOU EPY NADEGE (MME)
EHO DJOMA CLAUDE
EHOUABOLET EHOUSSOUD MAXIME
EHOUMAN BERNARD
EHOUMAN BOKO HUBERT
EHOUMAN KOUAME
EHOUMAN OI EHOUMAN
EHOUMAN TANO
EHOUO JACQUES GABRIEL
EHOUSSOUD GISELE (MME)
EHUI TANO FELIX
EKKRA KOFFI CELESTIN
EKOYA SIMPLICE
EKPONON KOUAO JEAN-CLAUDE
EKRA FRANCK-HERMANN
EKRA KOFFI
ELETE AKA (DR)
ELIAM VICTOR
ELIAME FLORENT
ELOGNE EBROTIE LAURENT
ELUH KOUAKOU ALAIN ANSELME
EMMANUEL ATCHO
EMMOU SYLVESTRE
ESSIS ESSO JEAN YVES
ESSIS KOUAME
ESSOH FRANCK ETIENNE (DR)
ESSOUBO EPOUSE ETTE-VINCI YABA AUGUSTINE (MME)
ESSY ADAMA MOHAMED
ETCHIAN ESSUETCHI FRANCOIS
ETCHIEN AMA MARIE GRACE EPSE KYSSI MME)
ETEKOU AKPA VALENTIN
ETIEN BOSSON RAYMOND
ETTEIN KANGAH
ETTIBOA CHANTAL (MME)
ETTIE ADOLPHE
ETTIEGNE AKA
ETTIEN KONIN
ETTY AKA
ÈVE SOPHIE GOORE (MME)
FADIGA ABOU
FADIGA KANVALY
FADIKA NANA
FANHONA KONE
FANOUTH-N’GUESSAN BERNARD
FANTA KOITA LUCIE (MME)
FARES VIRLA
FATOU FADIGA EPOUSE DIOMANDE (MME)
FELIX DADIE
FETE KOFFI ERNEST
FIAN TANO JEAN HERVE
FLAN TEHE JEAN
FOBRIS KOUASSI
FODJO KOUAKOU KOUMAN (DR)
FOFANA ABDOULAYE
FOFANA ADAMA
FOFANA BOIKE
FOFANA DJAKARIDJA
FOFANA IBRAHIM
FOFANA KANVALY
FOFANA KARIM
FOFANA LACINA DIT DOSSO
FOFANA MOULIKOU SOULEYMANE
FOFANA MOUSSA
FOFANA YAYA
FONTAINE EHUI THERESE AMENAN (MME)
FORSON KOUASSI VIGILE EMMANUEL
FRANCIS DESCLERCS
FRANCK DOGO MADOU
FRANÇOISE MARIAME KONE EPSE BEDIE (MME)
FRONDO YAO MICHEL
FULGENCE N’GUESSAN
GABALA DESIRE
GADOU GODO ANDRE
GAH DIEOUEU GEORGES BABI
GAHOUSSOU KOUASSI
GASSAUD ARISTIDE MODESTE
GAULLY SAHOUA ANTOINE SYLVAIN PEPIN
GAUZE NEE TOUAO KAH MARTINE EX TAHOUX (MME)
GAYE TAGBO ALEXIS
GBA DAOUDA
GBAE LOUISE (MME)
GBAKA DAGROU DANIEL
GBAMELE KOUAME FAUSTIN
GBANE ABDOULAYE NICOLAS
GBANGBO DÉSIRÉ MIALE
GBATO MANINGA
GBEHE GERARD
GBEHE GUEI BERNARD
GBEULI DREPOBA
GBEULY YEBO AUGUSTIN
GBIZIE NICOLAS
GBLA MARIE-JEANNE (MME)
GBOCHO AKICHI
GBOCHO CHONOU EMMANUEL
GBOCHO DIDIER
GBODE GABRIEL
GBOGBO ANDRE
GBONGUE DOUAGBEU
GBOSSO ASSANVO BENJAMIN
GBROU ALLOBOUET
GENEVIEVE OLLO(MME)
GLAZAI BERNARD
GNAGBE GOGOGNON FREDERIC
GNAGNE AGNERO JEAN CLAUDE
GNAGNE EFFOU CLEMENT
GNAGNE NICAISE PIERRE
GNAHORE HENRY ZAKEI
GNAKOURI YOHORE HENRI
GNAKOURY BOHUI MARCELLIN
GNAMIEN KOFFI
GNAMIEN KONAN LAMBERT
GNAMIEN RAMATA (MME)
GNANGBO CHRISTIAN
GNANGNI DANIEL
GNANGO N’KAYO CLAUDE
GNANGOIN DOMINIQUE
GNASSOU GERARD-PHILIPPE ARMAND
GNAWA NINA (MME)
GNEBEI ROGER
GNEKA YOUKOU ANTOINE
GNENAHO JEAN
GNEPA FRANÇOIS YADJI
GNEPA KOLA PHILIPE
GNEPA ROKO JOSEPH
GNEPLE AGATHE (MME)
GNIUHUI TANO CLAUDE
GNONHALOU ALBERT
GNONRO SALOU EMELIE EPSE TOUBATE (MME)
GNOUME PHILIPPE
GOBO YOKORE BERNARD
GODO LUCIEN
GODRIN-KOUADIO ROGER
GOGO DIBO FREDERIC
GOGOUA EUGENE
GOH BARTHELEMY
GOH BI PLI ANDRE
GOHON BRILE
GOHOUN OUOGOU
GOHOUN REMI
GOKOUA JEANNE (MME)
GOMEZ ARNAUD
GOSSE BLE PASCAL
GOSSE BLE PASCAL
GOSSE ZEDE EMILE
GOUA PAULE JOSEPHINE (MME)
GOUALI DODO BASILE
GOUHA BOLY GEORGES
GOUHIZOU N’DA KOUAMZ J. K.
GOUREY HUGUES ALAIN KOUASSI
GOZE SEPLE BERNARD
GRAH KOK PAULINE EPSE DIARRA (MME)
GREKOU KAPEA MARTINE (MME)
GUEDE FELICITE (MME)
GUEDE RACHEL (MME)
GUEHI MARIE LOUISE EPSE DIOMANDE (MME)
GUEI DESSELOUE LEONARD
GUEI GONTRAND GUY
GUEÏ YADEE JACQUELINE (MME)
GUESSAN YAO MATHIEU
GUESSEND DAMIEN
GUESSENND AYA VORENA CARINE (MME)
GUETTA NOEL
GUEU ROGER
GUIEHOA NICOLAS
GUIGUI WANDJA JOSEPHINE(MME)
GUILLAUME OULESSESSIET GOUE
GUILLOU GEORGES
GUINA GOUA HERMANN RODRIGUE
GUIPRE DAWAHI CHARLES
GUIRAUD LEON RICHARD
GUIRI GUEHI AIME
GUY ALAIN GAUZE
GUY BENOIT
GUY TRESSIA
GUYGUY YAO MOÏSE
HALLSTEIN SUZANNE (MME)
HAMIEN GNEPA PAUL
HATHRY RICHARD
HEILMS FRANCOIS MARCEL
HENRY CHARLES ZOLOBE
HIBA ACHI CHANTAL (MME)
HIE DARE JEAN PIERRE
HIE SIEN GEORGES BENEDICTE (MME)
HIEN MARTINE (MME)
HIEN NEA STHEPHANE DOUAGNY
HOLLAND N’DA SEBASTIEN
HONDE MICHEL
HOULE SIAMI MARIE NOELLE (MLLE)
HOUPHOUET FRANCK
HOUSSOU KOUADIO CHRISTOPHE
HUE BERTIN
HUGUES N’DIA KOFFI
IBO KIPRE ROGER
ILLE BOH DANIEL
INNOCENT CLAUDE
IPAUD LAGO SIMONE (MME)
IPAUD-LAGO CAMANEGNON JACQUES ANSELME
IPOU AHOU CELINE (MME)
IPOU KANGA PASCAL
IRIE BI ZAH RAPHAËL
IRIE MESMIN
IRMA ADJA (MME)
ISABELLE GUESSENND(MME)
ISSA OUATTARA
JACQUES DELAFOSSE
JEAN CLAUDE ENOH NOBA
JEAN HUBERT HATRY
JEAN JACQUES AMOI
JEAN LOUIS BILLON
JEAN LOUIS SERR
JEAN MARIE AHOUSSOU KOUASSI
JEAN MARIE ANGOUA
JONHSON KOUASSI ZAMINA (PR)
JULES N’GUESSAN KOUADIO
KABLAN DOMINIQUE
KABLAN SIMONE (MME)
KABRAN ASSOUMOU
KABRAN KOUMAN
KABRAN YAO JEAN ALBERT
KACOU ADANGBA JACQUES
KACOU GNAHOUA CHRISTOPHE
KADDY GERBER-DIAKITE (MME)
KADI MAKAGNON
KADIO AKO MATHIEU
KADIO GAUDENS
KADJO AKA MICHEL
KADJO ALPHONSE (PR)
KADJO EMMANUEL
KAHA TOH BERNARD
KAHI DEZON LEOPOLD
KAHO KAHO FRANCOIS
KAKOU BI SOTY FULGENCE
KAKOU KABRAN
KAKOU KADJO DOMINIQUE
KAKOU KOUASSI CHRISTOPHE
KAKOU LOU AKOISSI BRIGITTE (MME)
KAKOU MARC BRIGITTE (MME)
KAKOU THIEMELE ALAIN
KALLO MOUSSA
KAMAGATE BAKAGNAN (MANKONO II)
KAMAGATE BAKAGNAN (YOPOUGON)
KAMAGATE BRAHIMA
KAMAGATE MOUSSA
KAMAGATE N’DOYE
KAMAGATE SOULEMAYNE
KAMBIRE OLLO ALPHONSE
KAMBOU TILKA
KAMENAN MORO JEAN MARDOCHE
KAMI KOUASSI
KAMO EPSE VANIE JOSEPHINE (MME)
KAMY ELVIS
KANE KASSOU AYA BRIGITTE (MME)
KANE SONDE
KANGA EDMOND
KANGA KOUAKOU HERMANN MICHEL (DR)
KANGAH AYA DORORHEE (MME)
KANGAH KOFFI SALOMON
KANGAH KOUAKOU MARCELIN (DR)
KANGAH VINCENT DE PAUL
KANHAN POKOU ANTOINETTE (MME)
KANO PAUL
KANON NOEL
KANTE KOFFI
KARAMOKO TAHIROU
KASSARATE TIAPE ALEXANDRE
KASSI BAGAMAN
KASSI KADIO DAMAS
KASSI KOFFI JEAN
KASSI KOUTOUA ERNEST
KASSI MAGNE HUBERTINE EPSE ADJOUSSOU (MME)
KASSY ETIEN CHRISTIAN
KATINAN EMMANUEL
KAYOTO TIGBEU OLIVIER
KEAYENI EUGENE
KEBE MEMELEDJE JEAN PHILIPPE
KEDI ZABE
KEIDE ROBERT
KEITA BOUBAKARY
KEITA FLORA (MME)
KELEMASSA BAMBA
KELETIGUI GUY
KEMA ALEXIS FOUA BI
KENZA KOKOBLE DJIBO BOIGNY EPSE AMANY (MME)
KHISSY BEYNIOUAH HONORE
KIGNAMAN SORO MARIAM EPSE TRAORE (MME)
KIMSE MOUSSA
KINDIA ASSAMOI VALENTINE (MME)
KLE GEORGES
KOABENAN KONIEN BERNARD
KOBENAN KOSSONOU HONORE
KOBENAN KOSSONOU PAUL
KOBENAN KOUMI JEAN-PAUL
KOBLAN HUBERSON ROGER
KOBLAVI – DIBI MICHEL MENSAH
KOBON YATE LUCIEN
KOBY ASSA ALAIN MICHEL
1020.KODIA ROMAIN
1021.KODJI EKRIMBO FLORENT
KOFFI ADJOUA DOROTHE (MME)
KOFFI ADRIN DANIEL
KOFFI AHOU ELISE EPSE TOUBA (MME)
KOFFI AMEA
KOFFI AMOIN DOROTHEE EPSE KOUAME (MME)
KOFFI BI FRANCOIS TONIN
KOFFI BINDE JACQUES
KOFFI BLO MARIE ISABELLE EPSE SOUMAHORO (MME)
KOFFI BOHOUSSOU EPSE KOUADIO (MME)
KOFFI BOHOUSSOU VALENTIN
KOFFI BROU JONAS
KOFFI CLARISSE (MME)
KOFFI COMOE
KOFFI DJUE MARCELLIN
KOFFI EHUI BRUNO
KOFFI EKOUE EMILIENNE EPSE KADJA (MME)
KOFFI FRANCOIS
KOFFI FULGENCE
KOFFI GERMAIN TOURAY ASSE
KOFFI GISCAR OLIVIER
KOFFI GOUETY
KOFFI HAROLD ABOA
KOFFI JEAN-LEON
KOFFI KOFFI CELESTIN
KOFFI KOFFI MARTIN
KOFFI KOFFI PAUL (BOUAKE 1)
KOFFI KOFFI PAUL (TIEBISSOU1)
KOFFI KOFFI SERAPHIN
KOFFI KONAN JEANSEGE
KOFFI KOUABLAN EDMOND (PR)
KOFFI KOUADIO
KOFFI KOUADIO BASILE
KOFFI KOUADIO BERTIN
KOFFI KOUADIO FRANCIS
KOFFI KOUADIO HERVE PAUL
1057.KOFFI KOUADIO IGNACE (PR)
1058.KOFFI KOUADIO NEDARE
1059.KOFFI KOUADIO PIERRE DIT PEPOINT
1060.KOFFI KOUADIO SOSTHENE
1061.KOFFI KOUAKOU
KOFFI KOUAKOU ALEXIS
KOFFI KOUAKOU BARTHELEMY
KOFFI KOUAKOU CELESTIN
KOFFI KOUAME EUGENE
KOFFI KOUAME HABIB
KOFFI KOUAME MICHEL
KOFFI KOUASSI
KOFFI KOUASSI
KOFFI KOUASSI JACQUES
KOFFI KOUASSI JEAN
KOFFI KOUASSI JEAN BAPTISTE
KOFFI KOUASSI MARC
KOFFI KOUMI MARCEL
KOFFI KRA
KOFFI KRA PACOME
KOFFI LUC (DR)
KOFFI MAMADOU BACHYRT BEKA
KOFFI N’DA KOUAKOU
KOFFI NESTOR
KOFFI NOËL
KOFFI NORBERT
KOFFI PATRICK
KOFFI PAUL ALAIN
KOFFI PHILIPPE MARIE
KOFFI PHILOMENE (MME)
KOFFI SERGES AZI
KOFFI SYLVIE (MME)
KOFFI TANO AKOUA (MME)
KOFFI TIEMELE LAURENT
KOFFI WILFRIED JUSTE
KOFFI YAO
KOFFI YAO NEZZY GUSTAVE (KOLIABO)
KOFFI YAO TOSSOUGOU
KOFFI YOBOUE ERNEST
KOHE LEOPOLD
KOÏTA MAMADOU
KOIZAN ADOU GUY
KOIZAN AFFOUE BERTHE (MME)
KOIZAN KABLAN AIME
KOIZAN MAN KASSI ROGER
KOIZAN YANICK
KOKO ADJOUMANY EMILE
KOKO KOUAKOU LAURENT
KOKO YAO SIMPLICE
KOKON KOUAKOU BLAISE
KOLI BI YOLI ALBERT
KOLO OUATTARA GERMAINE (MME)
KONAN AMOIN VIRGINIE EPSE KOUAKOU(MME)
KONAN ANGAMAN JEAN-BAPTISTE
KONAN ANTOINE
KONAN BROU ANNABELLE (MME)
KONAN HENRI
KONAN JEAN PARFAIT
KONAN JEAN-MICHEL
KONAN KAN MARTIN
KONAN KOFFI
KONAN KOFFI EMMANUEL
KONAN KOFFI EUGENE
KONAN KOFFI GUSTAVE
KONAN KOFFI LEON
KONAN KOFFI MARIUS
KONAN KOFFI NOEL
KONAN KOFFI PAUL (PR)
KONAN KONAN JEAN LOUIS
KONAN KONAN JEROME
KONAN KONGOUE
KONAN KOUADIO BARTHELEMY
KONAN KOUADIO BERNARD (DR)
KONAN KOUADIO ETIENNE
1131.KONAN KOUADIO MARTIN
1132.KONAN KOUAKOU ADRIEN
1133.KONAN KOUAKOU ALAIN
1134.KONAN KOUAKOU RAYMOND
1135.KONAN KOUAME CHARLES
1136.KONAN KOUAME GEORGES
1137.KONAN KOUAME PAUL GERARD (PR)
1138.KONAN KOUASI LEON
1139.KONAN KOUASSI ALBERT
1140.KONAN KOUASSI ANTOINE
1141.KONAN KOUASSI ETIENNE
KONAN KOUASSI HUBERT (PR)
KONAN KOUASSI JACQUES
KONAN N’DRI ROBERT
KONAN N’GUESSAN
KONAN N’GUESSAN ANATOLE
KONAN N’GUESSAN ATHANASE
KONAN N’GUESSAN JULIEN (N’GUESS BON SENS)
KONAN N’GUESSAN MICHEL
KONAN ODETTE (MME)
KONAN PAUL
KONAN- TANTYQUI KOUAME
KONAN VINCENT
KONAN YAO
KONAN YAO EUGENE (DR)
KONAN YAO FRANCIS
KONAN YAO HYACINTHE
KONAN YAO MAXIME
KONATE ADAMA
KONATE KARIMOU
KONATE LONADIE
KONATE N’GOLO
KONATE SOULEYMANE
KONATE ZAKARIA
KONDRO KOUASSI
KONE ADAMA
KONE AMINATA (MME)
KONE CLEMENTINE (MME)
KONE DOFFANGANA KASSOUM
KONE DOSSONGUI
KONE FANNY DAOUDA KABAKO
KONE HAMED
KONE IDRISS
KONE ISSA
KONE ISSA DAOUDA
KONE KARIDJA (MME)
KONE KARIMOUKONE KELETIGUI
KONE KREMITCHA
KONE KOBALI
KONE KREMITCHA
KONE MAMADOU
KONE MOUSSA CLAUDE
KONE NEDJON (MME)
KONE PAFOLO SYLVAIN
KONE SOUMAILA
KONE ZAKARIA OUMAR
KONE ZIE DOSSAWA
KONGO BEUGRE
KONIMI THEODORE (DR)
KONIN KABRAN FULBERT
KONZAN KOUAKOU EDMOND
KOROGNOKO YACOUBA
KOSSONOU ATTA
KOSSONOU DIOUMOU
KOTCHI RAPHAËL
KOUA AMGBOMAN THERESE (MME)
KOUA ASSEMIEN PAUL
KOUA JEAN CLAUDE
KOUA KOUA NESTOR
KOUA-BROU PAUL
KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN
KOUADDIO KOFFI JEROME
KOUADIA N’ZI ALPHONSE
KOUADIO ABOA
KOUADIO ADJOUA EPSE SANOGO (MME)
KOUADIO ADOU PASCAL
KOUADIO AHOU ELISABETH (MME)
KOUADIO ALEXIS
KOUADIO AMOUIN ANTOINE
KOUADIO ANGOUA MARC
1211.KOUADIO BAH ARNAUD
1212.KOUADIO DEBORAH ALEXANDRINE (MME)
1213.KOUADIO DIDIER
1214.KOUADIO DIE NORBERT
1215.KOUADIO EDJA
1216.KOUADIO EPOUSE M’BRA AKISSI ANNE MARIE (MME)
1217.KOUADIO EUGENE
1218.KOUADIO FIENY
1219.KOUADIO FODIO
1220.KOUADIO FRANCOIS
1221.KOUADIO FROMOH
KOUADIO HENGHAN N’DRI EDITH (MME)
KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE
KOUADIO KOFFI JEROME
KOUADIO KOFFI NOEL
KOUADIO KOMENAN GUSTAVE
KOUADIO KONAN BERTIN
KOUADIO KONAN CELESTIN
KOUADIO KONAN CLAUDE DAVID
KOUADIO KONAN EMMANUEL
KOUADIO KONAN GEORGES (DR)
KOUADIO KONAN RAYMOND
KOUADIO KOUADIO
KOUADIO KOUADIO KAN ARMAND
KOUADIO KOUADIO NESTOR
KOUADIO KOUAKOU
KOUADIO KOUAKOU BERTIN
KOUADIO KOUAKOU BERTIN (M’BAHIAKRO)
KOUADIO KOUAKOU BOB
KOUADIO KOUAKOU DIDIE (DR)
KOUADIO KOUAKOU JUSTIN NANGLE
KOUADIO KOUAKOU LAMBERT
KOUADIO KOUAKOU MARTIN
KOUADIO KOUAKOU PAUL
KOUADIO KOUAME EUGENE
KOUADIO KOUAME MOCKEY
KOUADIO KOUAME ROGER
KOUADIO KOUASSI
KOUADIO KOUASSI (KOFES),
KOUADIO KOUASSI (SAN-PEDRO)
KOUADIO KOUASSI (TIEBISSOU)
KOUADIO KOUASSI BELATIN
KOUADIO KOUASSI DENIS
KOUADIO KRA MADELEINE (MME)
KOUADIO N’DRI LAMBERT (PR)
KOUADIO N’GUESSAN GUILLAUME
KOUADIO N’GUESSAN JULIETTE (MME)
KOUADIO N’ZI YVONNE (MME)
KOUADIO OBO CLOTAIRE
KOUADIO PHILIPPE
KOUADIO PKLI KOUASSI DELPHIN
KOUADIO RENE
KOUADIO YAO
KOUADIO YAO ANTOINE
KOUADIO YAO DIDIER
KOUADIO YAO MARCELLIN
KOUADIO YOBOUET FRANCOIS
KOUADJA KOUAO DAMAS
KOUADJO ASSOUMOU
KOUADJO FRANÇOIS
KOUADJO JULES RUDOLPHE
KOUADJO KOUAKOU LAMBERT
KOUADJO KOUAME SERGE
KOUADOU CLARISSE (MME)
KOUAKOU ABITBOL
KOUAKOU ADJA LAURE COLOMBE (MME)
KOUAKOU AFFOUÉ ALPHONSINE (MME)
KOUAKOU AKISSI COLETTE (MME)
KOUAKOU ALAIN CLAUDE
KOUAKOU AMENAN CLEMENTINE (DR)
KOUAKOU ANTOINE GUILLAUME
KOUAKOU ASHANTY (ME)
KOUAKOU ATCHELAUD FAUSTO LEWIS
KOUAKOU AYA THERESE (MME)
KOUAKOU BALOU MARCHAL
KOUAKOU BAMBA
KOUAKOU BERTIN
KOUAKOU DAPA FELIX
KOUAKOU DELPHINE EPSE OLE (MME)
KOUAKOU EPSE ILUNGA AMENAN MARIE MADELEINE (MME)
KOUAKOU FIRMIN (PR.)
KOUAKOU HYACINTHE
KOUAKOU KABRAN
KOUAKOU KAN ALEXIS
KOUAKOU KOFFI
KOUAKOU KONAN INNOCENT
KOUAKOU KONAN JEREMIE
KOUAKOU KONAN NORBERT
KOUAKOU KONAN SERAPHIN (PR)
KOUAKOU KOUADIO
KOUAKOU KOUADIO JEAN ARSENE
KOUAKOU KOUADIO JUVENAL
KOUAKOU KOUAKOU OLIVIER
KOUAKOU KOUAKOU ROMEO
KOUAKOU KOUAMÉ
KOUAKOU KOUAME APPORTUNE (MME)
KOUAKOU KOUAME HENRI
KOUAKOU KOUAME JEAN -BAPTISTE
KOUAKOU LAURE COLOMB (MME)
KOUAKOU N’DRI JULES
KOUAKOU N’GORAN
KOUAKOU N’GUESSAN FRANCOIS (PR)
KOUAKOU N’GUESSAN PATE
KOUAKOU OUASSA MONIQUE (MME)
KOUAKOU PIERRE
KOUAKOU ROGER
KOUAKOU SAM DIBY
KOUAKOU TANOH MARIE CARENE (MME)
KOUAKOU THERESE (MME)
KOUAKOU YAO ALBERT
KOUAKOU YAO BERTIN
KOUAKOU YAO FRANÇOIS (DR)
KOUAKOU YAO MARC
KOUAKOU YAO PAUL
KOUAMA KOUASSI ANICET
KOUAME ADAMA
KOUAME ADJOUA CLEMENTINE (MME)
KOUAME ADJOUMANE
KOUAME AKA
KOUAME AKISSI (GL)
KOUAME AKISSI CECILE (MME)
KOUAME AKISSI MARIE CHANTAL (MME)
KOUAME AMENAN CECILE (MME)
KOUAME AMONKONAN
KOUAME ANDRE
KOUAME APPIA
KOUAME ASHACY YAO LUCIEN CHRISTIAN
KOUAME ATHANASE NOTAIRE
KOUAME ATTA (PR)
KOUAME BADJOU KONAN SYLVERE
KOUAME DESIRE
KOUAME ETIENNE
KOUAME FREDERIC
KOUAME GBOSSO VINCENT
KOUAME ISSOUF
KOUAME JEAN
KOUAME JEAN PHILIPPE
KOUAME JEAN PHILIPPE DESIRE
KOUAME K DESIRE
KOUAME KABLAN MATHIAS
KOUAME KAN
KOUAME KAN MARCELLIN (DR)
KOUAME KAUNANT
KOUAME KOFFI ATHANASE
KOUAME KONAN
KOUAME KONAN AYMARD
KOUAME KONAN EDOUARD
KOUAME KONAN EMMANUEL
KOUAME KONAN LUCIEN
KOUAME KONAN VICTOR
KOUAME KOUADIO
KOUAME KOUADIO BONIFACE
KOUAME KOUADIO CLAUDE
KOUAME KOUADIO EMMANUEL
KOUAME KOUADIO EVARISTE
KOUAME KOUADIO EVELYNE (MME)
KOUAME KOUADIO JEROME
KOUAME KOUADIO JULIEN
KOUAME KOUADIO LAZARE
KOUAME KOUADIO RENE
KOUAME KOUAKOU
KOUAME KOUAKOU DIEUDONNE
KOUAME KOUAKOU GEORGES
KOUAME KOUAKOU LACINA
KOUAME KOUAKOU( RAYMOND) (DR)
KOUAME KOUAME ARMEL (DR)
KOUAME KOUAME JOSEPH
KOUAME KOUASSI PAUL
KOUAME KOUASSI TOUSSAIN
KOUAME MARTIN
KOUAME MINI KOUADIO ROMAIN 1
KOUAME N(GUESSAN BERNARD
KOUAME N’GUESSAN (BOTRO)
KOUAME N’GUESSAN MICHEL
KOUAME N’DRI ALBERT
KOUAME NGBALA BROU DOMINIQUE
KOUAME N’GORAN
KOUAME N’GUESSAN
KOUAME N’GUESSAN MADELEINE EPSE DANHO (MME)
KOUAME PATRICE ATTOGBAIN
KOUAME PHILIPPE
KOUAME RODRIGUE
KOUAME SOUANGA PATRICE
KOUAME TIALY HONORE
KOUAME YAO FRANCIS
KOUAME YAO GERMAIN
KOUAME YAO JEAN-BAPTISTE
KOUAME YAO LAMBERT
KOUAME YAO SERAPHIN
KOUAME YAPI CLEMENT
KOUAME YOBOUE
KOUAME-KRA CONSTANT
KOUAMELA EPSE APPIA KICHI VICTORINE(MME)
KOUAMELAN CHRISTINE (MME)
KOUAMENAN PAYNE HENRI
KOUAMIN ALAIN CLAVER
KOUANDI YVES DESIRE
KOUAO BILE MOUSTAPHA
KOUASSI ADJE NOE
KOUASSI AIMEE EPSE KENDJA (MME)
KOUASSI AKA MARCEL (PR)
KOUASSI AKISSI SYLVIANE (MME)
KOUASSI AMA KRA
KOUASSI AMOIN LEONTINE (MME)
KOUASSI ANDRE
KOUASSI ANTOINE
KOUASSI AUKA LUCIEN
KOUASSI AYOYA GERMAIN
KOUASSI BEGANSOH
KOUASSI BODI THEODORE
KOUASSI BOHOUSSOU PYTAGORE
KOUASSI BREDOUMY SOUMAILA TRAORE
KOUASSI BROU ETIENNE
KOUASSI BROU JEAN
KOUASSI CLAIRE MARCELLE (MME)
KOUASSI CLEMENT
KOUASSI DONGO
KOUASSI EMMMA MARIE- LOUISE (MME)
KOUASSI GILBERT BANDAMA
KOUASSI JEAN BAPTISTE
KOUASSI JEAN MICHEL
KOUASSI JEAN-LOUIS
KOUASSI JEAN-PIERRE
KOUASSI KANGA MICHEL (PR.)
KOUASSI KANGAH AMBROISE
KOUASSI KANGAH YAO LEO
KOUASSI KOBENAN ABOUA NORBERT
KOUASSI KOFFI
KOUASSI KOFFI ARISTIDE
KOUASSI KOFFI DONGO
KOUASSI KOFFI EDOUARD
KOUASSI KOFFI EMMANUEL
KOUASSI KOFFI FELICIEN
KOUASSI KOFFI JULES
KOUASSI KOFFI MAGLOIRE
KOUASSI KOFFI MARC
KOUASSI KOFFI MATHURIN
KOUASSI KOFFI NOEL
KOUASSI KONAN GERARD
KOUASSI KONAN GOMEZ
KOUASSI KONAN JEAN
KOUASSI KONAN NAMILY
KOUASSI KONAN VINCENT
KOUASSI KOUADIO
KOUASSI KOUADIO EMILE (DR)
KOUASSI KOUADIO JEAN MARC
KOUASSI KOUADIO MARTIN
KOUASSI KOUAKOU AIME EMMANUEL
KOUASSI KOUAKOU ALAIN
KOUASSI KOUAKOU EUGENE
KOUASSI KOUAKOU FRANCOIS
KOUASSI KOUAKOU GERMAIN
KOUASSI KOUAKOU JEAN
KOUASSI KOUAME MATHIEU
KOUASSI KOUAME PATRICE
KOUASSI LENOIR GERMAIN
KOUASSI LENOIR KOUADIO EMMANUEL
KOUASSI MANZAN
KOUASSI MARIE ANGE (MME)
KOUASSI N’GO GILBERT
KOUASSI N’GUESSAN
KOUASSI N’DRI VALENTIN
KOUASSI N’GORAN
KOUASSI N’GUESSAN GERMAIN
KOUASSI NGUESSAN ONDE
KOUASSI NIAMIEN NOËL
KOUASSI NICOLAS
KOUASSI RENE
KOUASSI THEOPHILE
KOUASSI TOUSSAINT
KOUASSI YABA FELICIE (MME)
KOUASSI YAHA ABISSATA (MME)
KOUASSI YAO (BANQUE)
KOUASSI YAO ROLAND
KOUASSI KOUADIO MELAINE
KOUDOU VINCENT
KOUE BI RAOUL
KOUEDAN ROGER
KOUETO ATABI HONORE (ME)
KOUIDJIKE K. LAURENT
KOULIBALY SALIA
KOUMI JEAN CLAUDE
KOUMLAN ASSALE
KOUMOIN KONAN RENE
KOUMOUE KOUAME JEAN MARC
KOUTOUA MARIE-LAURE KOROHO (MME)
KOUTOUAN JEAN CLAUDE HENRI JEROME
KOUTOUAN LUCIEN
KOUYATE KOUASSI BRUNO
KPAHO KOUEWON BERNARD
KPANGNI PRAO
KPEYE BONIFACE
KPIDI YAO MATHIEU
KRA KOFFI
KRA KOFFI PASCAL
KRA KONAN PAUL
KRA KOUAO MATHIAS
KRA KOUASSI RAYMOND (PR)
KRA OLIVIER
KRA YAO BLE GEORGES
KRAKOU KRAKOU DESIRE
KRA-KOUAME PASCAL
KRAMO KOUADIO FREDERIC
KRAMO N’GUESSAN
KRAMOH KOUADIO EULOGE (PR)
KRE KOUAME
KRO KOFFI SIMPLICE
KROBA ADOU DAVID
KWABENAN KOUASSI STEPHANE
KWABO SONDE
LADJI JOACHIM KOUASSI
LAGO SERGES
LAKPA CASIMIR
LALLIER YOLANDE BOSSAHONOM (MME)
LAMINE KOUAKOU
LANGUI JEAN MARIE
LANGUI KOUADIO MARC
LASMEL PHILIPPE
LATE YAO DANIEL ANGE
LEBA EUGENE JEAN PAUL NIAMBA
LEHIE BI KRIBOU LUCIEN
LEON KOFFI
LESSIEHI MATHIAS
LIA BIAGONE GREGOIRE MATHURIN
LIAZERE LAGO ANTOINE
LIKANE YAGUI JEAN
LINDA DJOMAN DIPLO (MME)
LOBA LOBA JEAN
LOBE FRANCIS
LOBE GNABA FRANCIS
LODUGNON ALINE EPSE FOFANA (MME)
LODUGNON BRICE
LOGBO ANDRE
LOH APPOLIN KOUADIO
LOKOU KOUASSI GILBERT
LONAN COULIBALY
LONZO KOUASSI
LORGN ESSANE KARIDIA (MME)
LORNG ODETTE (MME)
LOUBAO ALEXANDRE ABEL
LOUCOU JEAN-NOEL
LOUE TEBILY ROGER
LOUIS GUILLAUME NDIA
LOUKOU KONAN BENJAMIN (DR)
LOUKOU KOUADIO MICHEL
LOUKOU KOUAKOU
LOUKOU YAO GUILLAUME
LOUKOU YAO RAOUL
LOZO KOUADIO JERÔME
M’BAHIA N’GUESSAN
M’BOUA N’TOU HONORE
M’BRA YAO LAURENT
MABO AGOUA CECILE (MME)
MABO ALAIN
MAGNE WOELFFELL PIERRE RENE
MAHO EPSE KOIZAN ALINE (MME)
MAIN KOUAKOU HURBAIN
MAKANI FATIM BAKAYOKO (MME)
MAKRE LEON ADOGOUA
MALAN EBAGNININ VICTOR
MAMADOU MANINGA
MAMADOU TRAORE DIT FONCTION
MAMI NSAMIN ROGER
MAMMEYA OUATTARA MADELEINE (MME)
MANAHON SITIONON DUQUES
MANDJOBA DIRABOU ALBERIC
MANDODJA M’BIA ROGER
MANKAMBOU YAPO JOSEPH
MANOU YABLE THOMAS
MANOUAN BEDA AMELIE (MME)
MARC EDMOND GBANHAN
MARGUERITTE SAMPA (MME)
MARIE AGATHE AMOIKON FAUQUEMBERGUE(MME)
MASSE NOUFE
MATHIEU CRESPIN
MATTOH JOSEPH
M’BAYA N’DRI ALPHONSE
M’BAYIA CALISTE CLAUDE
M’BE CHIADON ROSALIE (MME)
M’BRA JOSEPH
M’BRA KOUADIO SEVERIN
M’BRA KOUASSI DANIEL
M’BRAH AKISSI CELINE EPSE KOFFI (MME)
M’DOUMI-KOUAKOU ESPE KOKOLA CECILE (MME)
ME GOBA SAINT-CYR MODESTE
ME KOFFI KONAN
ME KONAN CALIXE
MEA KOUADIO
MEH KOUAKOU URBAIN
MEITE MAMADOU
MEL MELESS PAUL
MELEDJE KAN SIMEON
MESSOU AFFALA ANNE(MME)
MESSOU BOUADOU EDOUARD
M’GBRA AHOU ESTHER CAROLINE EPSE KONE (MME)
MIAN SIMPLICE
MINHIBO BIO ERNEST
MINLIN ANGBONO JEAN
MINZAN KOUADIO
MISSA KOFFI PAUL
MOBIO ALLOBOUE SAMUEL
MOBIO ERIC
MOBIO N’GBANDI MATHIEU
MOBIO N’KOUMO ERIC
MOH JUSTINE KASSIBLA (MME)
MOHAMED JAMAL
MONDE VAHA CHARLOTTE EPSE KOUASSI (MME)
MORO KOFFI DANIEL
MOUSSA OUATTARA
MOUTI DOSSO
N’DA KONAN JUSTIN
N’DEDE BLAISE
N’DOLI EPSE AYE MARIE ANTOINETTE (MME)
N’DOLLY KOFFI PATRICK
N’GATTIA KOUABENAN ANDERSON
NADIO KONE THOMAS
NAHOUNOU BOBOUO SYLVAIN
NANDIER JEAN MARC
NANDJUI DANHO PIERRE
NANGA RAYMOND
NANOU EPSE HOWA LEONTINE ASSAMALA (MME)
N’CHO BERTIN
N’CHO BROU GASTON
N’CHO KOUAO VIONCENT
N’DA KONAN SYLVESTRE YAO
N’DA KOUADIO LUC
NDA NGUESSAN BLAISE
N’DABIAN ADELE ADJO (MME)
N’DAKPRI DJAHA ANGES FELIX
N’DAKPRI N’GUESSAN N’GALLIET DORCASSE(MME)
N’DAMOULE BINLIN AUGUSTIN
N’DIAYE AMINATA (MME)
N’DIORE AYA ALPHONSINE MONIQUE ADELE (MME)
N’DRI AKANZA
N’DRI AMANI JEANNETTE (MME)
N’DRI ANAIS CLEMENCE (MME)
N’DRI BERNARD
N’DRI BOUAVIER DENIS
N’DRI CONSTANTIN JOSEPH
N’DRI FRANCK OLIVIER
N’DRI GORE PAUL
N’DRI JEAN-CLAUDE
N’DRI KOUADIO CASTEL
N’DRI KOUADIO JACQUES
N’DRI KOUADIO P. NARCISSE
N’DRI KOUAKOU ALEXIS
N’DRI KOUAKOU JEAN CLAUDE
N’DRI KOUAKOU JEAN CLAUDE
N’DRI KOUAME JOACHIM
N’DRI MARCEL
N’DRI NEE YOMAN AYA THERESE (MME)
N’DRI N’GUESSAN EUGENE
N’DRI YAO (BOUAKE)
N’DRI YAO (MEAGUI)
N’DRI YAO JEAN DAMMO
N’DRI YAO JULIEN
N’DRI YOCOLLY KOUADIO JEAN CHARLES
N’DRY PAUL
NEMIN BEATRICE EPSE GBOCHO (MME)
NEMIN PATRICE
NEMIN STEPHANE
NÉTRO HOULAHI ANDRÉ
NETRO TAGBO RENE
N’GATTA COULIBALY (DR)
N’GATTA KOUAME NESTOR
N’GBESSO N’GBESSO FIRMIN-MARCEL
N’GBO N’GBICHI JOSEPHINE (MME)
N’GO YAO ALEXIS
N’GOM ALLASSAN WILLIAM
N’GORAN CHARLES DIETHO
N’GORAN KOFFI NOEL
N’GORAN KOFFI SERAPHIN
N’GORAN LOUKOU CASTEL
N’GORAN MEDARD
N’GORAN N’GUESSAN
N’GORAN N’GUESSAN BERNARD
N’GORAN OLIVIER
N’GORAN OLIVIER MODESTE
N’GOTTA AKISSI EPSE CAMARA (MME)
N’GOTTA KOUADIO
N’GUESSAN ADJOUA JACQUELINE (MME)
N’GUESSAN AFFOUE MARIE (MME)
N’GUESSAN AKISSI SUZANNE EPSE KOUADIO (MME)
N’GUESSAN AKPANGNI BERNARD
N’GUESSAN ALEXANDRE
N’GUESSAN AMENAN HORTENSE (MME)
N’GUESSAN AMOIN LYDIE ESPERANCE EPSE KOUASSI (MME)
N’GUESSAN BERNARD
N’GUESSAN BI TOZAN ANTOINE
N’GUESSAN COLETTE RAZACOU (MME)
N’GUESSAN DANIEL JOSEPH
N’GUESSAN DARIUS
N’GUESSAN DAWETH KOFFI
NGUESSAN EUPHRASIE ZON (MME)
N’GUESSAN GENEVIEVE EPSE SYLLA (MME)
N’GUESSAN HONORE
N’GUESSAN JACOB
N’GUESSAN JULES
N’GUESSAN JULES MAMERT
N’GUESSAN KOFFI
N’GUESSAN KOFFI EUGENE
N’GUESSAN KONAN BERNARD
N’GUESSAN KONAN DENIS
N’GUESSAN KOUADIO KPLI
N’GUESSAN KOUADIO VINCENT
N’GUESSAN KOUAME
N’GUESSAN KOUAME ANDRE
N’GUESSAN KOUAME BARTHELEMY
N’GUESSAN KOUAME JOACHIM
N’GUESSAN KOUAME LAMBERT
N’GUESSAN KOUAME PAUL
N’GUESSAN KOUAME RIGOBERT
N’GUESSAN KOUASSI DJETAU
N’GUESSAN KOUASSI EDOUARD
N’GUESSAN KOUASSI JAURES
N’GUESSAN KOUASSI JEROME
N’GUESSAN N’DRI BARTHELEMY
N’GUESSAN N’GORAN NICOLAS
N’GUESSAN N’GUESSAN ERNEST
N’GUESSAN N’GUESSAN RENE
N’GUESSAN OBOUO JACQUES
NGUESSAN YAO ALFRED (PR.)
N’GUESSAN YAO FREDERIC
N’GUESSAN YAO MATHIEU (PR)
N’GUESSAN YAO PATRICE JEAN MICHEL DINARD
N’GUESSAN YAO SEVERIN
N’GUESSAN YAO STEVIE
N’GUETTA KAMANAN
NIABA JULES
NIAGNE AKPA ALEME YVONNE EPSE BOUANGA (MME)
NIAMBA ALFRED
NIAMIEN KOFFI JUSTIN
NIAMIEN KOUAKOU PASCAL
NIAMKE KODJO
NIAMKEY JOSEPH
NIAMKEY KOFFI ROBERT
NIAMOUTCHE KOUAO
NIANGORAN LAVOISIER
NIANZOU NARCISSE
NIAYME AIMEE EPSE ALVES (MME)
NINHI GNONBLEHI GERMAIN
NOELLE VIRGINIE M.Q. YORO DJEDJE MADY (MME)
NOUAMA PIERRE CLAVER
NOUM KOUADIO ABO GABRIEL
NZALASSE OUANDA FRANCIS
N’ZI AKISSI MARTINE (MME)
N’ZI AKISSI VICTORINE (MME)
N’ZI AMOIN EPSE ABOLOU (MME)
N’ZI CONSTANT (DR)
N’ZI FELIX KOCORA
N’ZI KONAN JEAN THIERRY
N’ZI KOUAME ANTOINE
N’ZI KOUASSI PASCAL
N’ZI KOUASSI PAUL
N’ZI MARIE LOUISE DOMINIQUE DANIELLE (MME)
N’ZI N’DRI ALPHONSE
N’ZI NEE KOFFI AHOU SUZANNE (MME)
N’ZI N’GUESSAN
N’ZUE KOUAKOU
N’ZUE KOUAKOU MEDARD
OBOLLE OTCHE AMBRIERE
OBOUMOU GOLE MARCELLIN
OBRO KOBY ALBERT
OBROU WAYOU DESIRE
ODETTE DIRO G EPSE SIABI (MME)
ODI ACHIEPIE
OFFI MICHEL
OFFOUMOU RICHARD
OGA DADE JULIEN
OGNI KANGA BENOIT
OHI DIOMANDE
OHI ZOTAHON PHILLIP DIT GOMEZ
OHOU BONNY FAUSTIN
OHOUEU NIANGORAN LEOPOLD
OKA KOUADIO MICHEL
OKA LEON
OKOBE FIDELE
OKON MARCEL
OKOU DANON MICHEL
OLE DELPHINE (MME)
OLIVIER EPITINI
OLIVIER MONET YAPI
OREGA DONATIEN CLAVER
ORO APOLINAIRE
ORSOT ANIN ELISABETH (MME)
ORSOT BOSSO BARTHELEMY
OTCHERE KOUTOUA HONORE
OUAGUE MAMIDOU
OUAHI RAYMOND ZION AIME
OUALI FRANCOIS
OUALI GILBERT
OUALLOU KOLOU BEAU SEJOUR
OUASSENAN JEAN MODESTE
OUASSOLO YAO MICHEL
OUATTARA ABDOULAYE
OUATTARA ABDRAMANE
OUATTARA ADAMA
OUATTARA APPALO
OUATTARA ARDJOUMAN
OUATTARA DOMA YAO PAUL
OUATTARA IBRAHIM
OUATTARA ISSA (KOUASSIDATEKRO)
OUATTARA ISSA (PRIKRO)
OUATTARA ISSOUF
OUATTARA KARIM
OUATTARA LACINA
OUATTARA MAMA
OUATTARA SITA (MME)
OUATTARA SOMAN
OUATTARA VIEGOHI LYNDAYE (MME)
OUATTRA DRISSA
OUEGNIN GUY DANIEL
OUEGNIN YASMINA (MME)
OULAI GILBERT
OULAI MARIE JOSEE EPSE TEFLAN (MME)
OULAI MONIQUE (MME)
OULAYES YAO KPOULE FRANCOIS
OURA BROU
OURAGA KOUDOU ALFRED
OURIGOU OSSORO LUC
OUSMANE DIALLO (DR)
OUSSOU DENIS
OZOUKOU ZEGA FREDERIC
PAMA HENRI BOSCO
PAPA NOUVEAU JEAN BENOIT
PATRICE ANDOH
PATRICK YACE
PAUL YVETTE FOFANA (MME)
PAULET TEHE HENRI
PEHE ZEAN EUGENE
PHILIPPE AUGUSTE KOUASSI
PINHOU MADELEINE EPSE BELLE (MME)
PITTE BASTIDE (DR)
PLEBA ODETTE (MME)
PLEPLE BI FOUA JULIEN
PODE BOTINHOULOU GEORGES
POERI BOZIA RAYMOND
PORQUET DAO ROMAIN ALAIN
PORQUET HERVE
PORQUET SERGE BRUNO
RABET DEASSA LUDWINE PRISCA (MME)
REGNIER-ONDOMAT STEPHANE ANTOINE
RENE FRANCOIS MONCKEH
RICHMOND SANDRA (MME)
RICHMOND TEHE
ROUDE KEVIN
SABE ARISTIDE (DR)
SACANOUD BENOIT
SACKO BOUBACAR
SADE THERESE (MME)
SAFIATOU BA N’DAW (MME)
SAHIRI ANGELE (MME)
SAHORE ESSY FRANCOIS DEPAUL
SAINI KOUAKOU VICTOR
SAKANOKO SOUNGBE
SAKO ABDOULAYE
SALE POLI
SALEH NEE ASSIEHUE PHIEDING MARINA (MME)
SALI NESTOR
SALOGO MAMADOU
SAMAGASSI ABOULAYE
SAMIN MOMON ISAAC
SAMUEL MBRA
SAN KOUADIO KAN MAURICE
SANDRA GOMEZ (MME)
SANGARE DAOUDA
SANGARE DRAMANE
SANGARE SORRY
SANGARET DAOUDA
SANGARET EPSE DADIE LYNDA YVONNE IRENE (MME)
SANLE JEAN CRESOR
SANOGO KARIDJATOU (MME)
SANOGO LACINA
SANOGO TENIN
SAOURE BROU GASTON
SAPOUKOUA KOUTOUAN EDMOND ROGER
SARAKA KOUAO
SARR BOHE MARIUS MELAINE DEGBAHOUA
SARRE GNEPO EDMOND
SAYNI MARIE-CLAIRE EPSE ASSOUMOU(MME)
SEA AUGUINARD HONORE
SEAN JEAN LOUIS
SEHR ANOMA MAXIME
SEKA ATSE CAMILLE
SEKA FABIEN
SEKA N’GUIA ALBERT LAZARE
SEKONGO YANASSAGUI
SENIADJA BETIABO
SERI BI N’GUESSAN PRIVAT
SERI BIALLI VICTOR
SERI GUEBI EMILE
SESS ESSIAGNE DANIEL
SESSE KOFFI KOUASSI
SEYE ILO NEE BALDAWIN (MME)
SHEP EHO VERONIQUE (MME)
SIALLOU KOUADIO EMMANUEL
SIAO DIOMANDE (MME)
SIDI DIAWARA
SIDIBE FATOUMATA (MME)
SIE CLOTAIRE
SIE HIEN YASSING
SIKA MOBIO PASCAL
SIKABI CYR CLAUDE
SILUE BAGNANA ERIC PHILLIP
SILUE NAHOUA
SILUE SIOMPEGNA
SILUE TIORLO
SIO LYDHET GISLAIN
SIOBLO ALEXIS
SISSOKO JEAN CLAUDE
SOHOU OULAI MATHIEU
SONDE KLABA JANETE MICHELLE (MME)
SORO BENOIT (DR)
SORO DOLOUROU
SORO DRISSA
SORO JEAN-PAUL
SORO KATENEFOLO
SORO LOSSENI
SOUAGAH KOFFI A. MATHURIN
SOUANGA KOUASSI
SOUENIN JEAN KONE
SOUMAH MARIAH (MME)
SOUNGALO KONE
SOURABIE SEYDOU
SUY BI GOHORE EMILE
SUY BI GOHORE EMILE
SYLLA ISSIAKA
SYLLA MAMDOU
SYLLA MOHAMED
SYLLA MOHAMED
SYLLA VASSIRIKI
TADET YVES
TAGRO GNANSOIT CHARLES
TAH BI SAHIE ALBERT
TAHO JEANETTE (MME)
TAIGUAIN KOFFI EDMOND
TAILLY ALAIN
TALLY JEAN CHARLES FELIX LAMBERT
TANAU MONIQUE NEE INCHAUD (MME)
TANO AHOUA CELESTIN
TANO KOUADIO BERNARD
TANO KOUAME JACQUES
TANO N. MARIE EPSE KASSI (MME)
TANO YA ASSOKO IRENNE (MME)
TANOH JEAN BAPTISTE
TANOH JEAN BERNARD
TANOH KOUAKOU PASCAL
TANOH KOUAME
TANOH NORBERT
TANOH YAO LAURENT
TAPE AGUY TOUSSAINT
TAPE ALAIN FIDELE
TAPE EPSE KOUASSI YOBOUE THERESE (MME)
TAPE LADOU GBEULY
TAPE LE GROHOUAN AYME JULIEN
TAPE MARIE LAURENCE (MME)
TAPE TOUAPLI JEROME
TARAORE KANGO MARIAM (MME)
TAUKLA KOUASSI VICTOR
TCHE AMIAN YAO RICHMOND (DR)
TCHELBY LAHOURE GHISLAIN
TCHETCHE CHARLES
TCHIEKPE CREYAO EDWIGE PATRICIA EPSE AHON (MME)
TCHIGBALY KAPET
TCHINDO KOUADIO JEAN MARIE
TCHOUM KOUAKOU WILLIAMS
TEHE ANTOINE
TELLA FELIX
TERHA SINALY
THE JASMIN R
THIEMELE ASSANVO LEONOGER
THIERRY SERGE TAHI
THIERRY TANOH
THOMAS SIMPLICE
THOMSON EMMANUEL
TIA ANDRE (DR)
TIA ELISE (MME)
TIA MARTINE (MME)
TIACOH CARNOT
TIAPANI DEDOU PHILIPPE
TIE BI YOUAN GERVAIS
TIE BI YOUAN MAURICE
TIEMOKO KOFFI BERNARD
TIEMOKO OUATTARA
TIEMOKO TOURE YSSOUF
TIEMOU KOUASSI JEAN CLAUDE
TIENE EZAN
TIMITE ISMAEL
TIMITE-KONAN ADJOUA MARGUERITTE (MME) (PR)
TOA BI ZAHOULI
TONIAN AMALAMAN LEON
TONIAN SIMEON
TOPPE KISSY SYLVESTRE
TORO PERRE-YVES
TOSSIO MATHIEU
TOUA YAO PIERRE
TOURE ALOHO GERMAINE (MME)
TOURE EPSE TOURE MARIAM (MME)
TOURE FAH
TOURE JEAN PHILIPPE AKA
TOURE KINAPARA RAPHAEL
TOURE MAMADOU
TOURE MOUSSA
TOURE MOUSTAPHA (DABAKALA)
TOURE MOUSTAPHA (TOUBA)
TOURE NIEYOTIEN SOLANGE (MME)
TOURE PIERRE
TOURE SOUMAILA
TOURE THEOPHILE MINAN
TOURE TIEMOKO JUSTIN
TOURE YAH
TOURE YSSOUF
TOVAH M’BOUA JUSTIN
TRA BI ANGE
TRA BI DJEBLEI
TRA BI IRIE JONAS
TRA HONORE
TRAORE ADAM KOLIA
TRAORE ASSA (MME)
TRAORE MEDIA
TRAORE OUSMANE
TRAORE RAMATOU (MME)
TRAORE YEREGNON ALEXANDRE
TRAZIE BI GUESSAN
TRAZIE BI KOUAME FERNAND (DR)
TRE SERY NEE KIPRE EMMA (MME)
TRE SIKELY LUC
TUHO NAWA
VAFING KARAMOKO
VANESSA KUYO (MME)
VASSIDIKI DIABATE
VEI EPSE GBA NEBE (MME)
VLEI SUZANNE (MME)
VREMEN SERGE YVON
WANDA ANOMA
WANGO DELLOH
WASSA N’GUESSAN YOBOUET
WEBER-BROU MARIE ANGE JULIETTE (MME)
WOYA OLIVIER
YA KOMENAN RAPHAEL
YACE JEAN-MARC
YACE LEONCE DANIEL DJEKET
YACOUBA COULIBALY
YAH BI GORE GUILLAME
YAHOURA KONAN
YAO ADJO YA EPSE KOUADIO (MME)
YAO AFFOUE PAULINE (MME)
YAO AFFOUE PAULINE (MME)
YAO ASSOUMAN ADJOUA ANGE DEBORAH (MME)
YAO BASILE
YAO BI JEAN LUC
YAO DIDIER ANDERSON
YAO ETIEN JEANNOT
YAO FOSSOU ALEXANDRE
YAO FRANCOIS
YAO GERMAIN KOUAKOU
YAO HOUSSOU GASTON
YAO IGNACE N’GUESSAN
YAO KAN KOFFI
YAO KOBENAN PAUL
YAO KOFFI ANDERSON
YAO KOFFI ANDRE
YAO KOFFI CELESTIN (DR)
YAO KOFFI JEAN PAUL
YAO KOFFI LEON
YAO KOFFI PATRICK
YAO KONAN JULES
YAO KOUADIO
YAO KOUADIO NORBERT
YAO KOUADIO RAPHAEL
YAO KOUAKOU
YAO KOUAKOU DIDIER
YAO KOUAKOU FRANCOIS
YAO KOUAME ALBERT (PR)
YAO KOUAME ANDRE
YAO KOUAME AYA (MME)
YAO KOUAME BRUCE
YAO KOUAME CHARLOT
YAO KOUAME GERMAIN
YAO KOUAME MARCELIN
YAO KOUASSI
YAO KOUASSI ALBERT (CAIRE)
YAO KOUASSI JEANNOT
YAO KOUASSI MARTIN
YAO KOUASSI RAOUL (DR)
YAO LAHO MARIE ANGE CELINE (MME)
YAO MEH
YAO N’GUESSAN ALFRED
YAO N’GUESSAN PIERRE
YAO N’GORAN
YAO N’GORAN EMMANUEL
YAO N’GUESSAN ARMAND
YAO N’GUESSAN JUSTIN INNOCENT
YAO N’GUESSAN PASCAL
YAO N’GUESSAN RAYMOND
YAO N’ZUE GOUMO CELESTIN
YAO OLIVIER
YAO OSWALD URICH
YAO SANIAN
YAO SIMEON KIMI
YAO TOURE ALBERT
YAO YAO LAZARE
YAO KOUADIO YANNICK
YAOBLE ANOUMAN N’GUESSAN ERNEST
YAO-DJE FREDERIQUE AMOIN (DR)
YAOUA KOUMA HONORINE (MME)
YAPI KOUADIO ISIDORE
YAPI KOUAKOU BLAISE (YAPI PARFAIT)
YAPI LAMBERT
YAPI MANMO FEHY
YAPI YAPO
YAPI YAPO LAURENT
YAPO AKORA ARAHAMANTA (MME)
YAPO ASSI MICHEL
YAPO CHENIN JEANNE EPSE AME (MME)
YAPO VALERIE EPSE ADAI (MME)
YAPO YAPO CALICE
YAPOBI LUCIEN LEON JUSTIN
YARA RICHARD
YAVO FRANCOIS
YAZI DASSE BEDEL
YEBI HYANNY SYLVIE-STEPHANIE (MME)
YEBOUA VENANCE
YEBOUE ANGOUA YEBOUE
YEBOUE DARIUS
YEBOUE KOFFI RICHARD
YEBOUE KOUAKOU BERTIN
YEBOUE KOUAME KOUASSI PASCAL
YEBOUET PRIVAT
YEBOUN KAKOU GUSTAVE
YEDE LEANDRE THIERY
YEDESS PHILIPPE
YEDOH LATH GUILLAUME
YEO KONITIELEMAN
YEO ZIE GNAGNON
YOBOU DOGBO JULES
YOBOUE AKISSI ANTOINETTE (MME)
YOBOUE ALLOU
YOBOUE KOUAME
YOBOUE LOUCOU (DR)
YOBOUET AKISSI MARIE JOSÉE (MME)
YOBOUET ELIE
YOBOUET ODETTE (MME)
YOBOUET PRIVAT
YOBOUET YAO BARNABE
YOMANFOU KAN HERVE
YORO BI TIZIE ETIENNE
YORO SERAPHIN MARIUS
YOUIN NORBERT
YVES KOUAME
YVES LANDRY BOUA
YVES YAO KOUAME
ZADI EUGENE
ZADI ROGER
ZAHOU KOUA DENIS
ZAHUI GERVAIS
ZALLO FERNAND
ZAMA JEAN LUC
ZAMBLE BI ZAHOULI ZEPHIRIN
ZANO JEROME
ZATARI LILIANNE EPSE DEMONT (MME)
ZATCHE ZEZE
ZATTIE TAPE LADJI AUGUSTE
ZAZA EMILE
ZEBE DJAUMAND HIOUHOU GILBERTE (MME)
ZEGUEDOUA N’GUETTA
ZEINAB CISSE
ZIAHE PATRICIA (MME)
ZIAN JEANETTE (MME)
ZIMBRIL KOUAMENAN ALPHONSE
ZIO ANASTHASIE (MME)
ZION AIME
ZION KAH DENIS
ZITO MINANI BEBIE (COLONEL)
ZO GUIAN MARCEL
ZOBRE KOKOBO ANDRE
ZOGBE JULES
ZOGBO RAPHAEL
ZOKOU ALAIN
ZOUKOUAN SIMPLICE
ZOUZOUKO NAHOUNOU JEAN
Article 2: La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à compter de la date de sa signature.
Article 3: Le Secrétaire Exécutif, Chef du Secrétariat Exécutif est chargé de l’exécution de cette décision qui sera publiée et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le 18 Juin 2020
Henri KONAN BEDIE
Président du PDCI-RDA
Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) a nommé 2191 nouveaux membres du Bureau politique le 18 Juin 2020.
Le président
− Vu la constitution de la République de Côte d’Ivoire
− Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques
− Vu les Statuts du PDCI-RDA
− Vu la Résolution N°01/04/10/2013 portant adoption et application immédiate
des modifications des Statuts
− Vu la Résolution N°02/04/10/2013 donnant mandat au Président du Parti de
nommer dans les deux mois, les membres des Organes crées par le
XIIème Congrès Ordinaire
− Vu la résolution du 6ème Congrès Extraordinaire, portant prolongation du
mandat du Président du Parti ;
− Vu la Décision N°0010-2019/ PP/ CAB du 03 Mars 2019, portant nomination
des membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA ;
− Vu les nécessités de service
DÉCIDE
Article 1 : Les personnes dont les noms suivent sont nommées, membres du
Bureau Politique du PDCI-RDA. Ce sont :
A lire aussi : « La Côte d’Ivoire va renaître avec Bédié » (Armand Assirifix)
HENRI KONAN BEDIE
KAKOU GUIKAHUE MAURICE (PR)
GASTON OUASSENAN KONE
ÉMILE CONSTANT BOMBET
BOA THIEMELE EDJAMPAN
MARCEL ZADI KESSY
LAMBERT KOUASSI KONAN
MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES
EMMANUEL NIAMIEN NGORAN
AOUA DIT N’GOGUI TOURE
FOFANA MAMAN EPSE KONE (MME)
ALLAH- KOUADIO REMI
BOBI ASSA EMILIENNE (MME)
CHARLES KONAN BANNY
KOUAME EPSE N’DIA COFFI DELPHINE MARIE-ANGE (MME)
ASSANA SANGARET (MME)
TEHOUA AMA MARIE (MME)
ALPHONSE DJEDJE MADY (PR)
DIABY MAMADOU DIT DIABY ROUGE
ABY AKROBOU RAOUL
AKELE EZAN
EZALEY GEORGES PHILIPPE
KOBENAN TAH THOMAS
KOUAME-KRA JOSEPH
NDOHI YAPI RAYMOND
NGOUAN JEREMIE
VEI BERNARD (DR)
JEAN MARIE KACOU GERVAIS
BOA YAPO FELIX (PR)
FREDERIC SOTCHI AKE M’BO
BONI JOSEPH HENRI (DR)
WASSI KANATE
PALE DIMATE
KOUAKOU DAPA
GNONKONTE GNESSOA DESIRE
GNAMIEN YAO
AKA AMANAN VERONIQUE(MME)
N’ZI ELIANE (MME)
YAO TIEZAN LEOPOLDINE EPSE COFFIE
BLEU LAINE GILBERT
GUEU MICHEL
KOUASSI YAO
TIAPANI KAKOU ALBERT CLAUDE
ABBE RENE
ABDOULAYE M’BENGUE DIT RACINE
ABDOULAYE TRAORE
ABDOULYABRE DRAHAMAN
ABDRAMANE AOUATTRA
ABI KOFFI RICHMOND
ABOA CLAUDIA PATRICIA (MME)
ABOH FLORENT KOUASSI
ABOLE KOUASSI EDOUARD
ABOU KOUROUMA
ABOUT ELOI
ABOYA SOPHIE MARIE-J EPSE DJOMAN(MME)
ACHI BROU JONAS
ACHI KOMAN HERVE
ACKO SOPI MADELEINE (MME)
ACKRA YAO EDDY (DR)
ACQUAH ANVO JOSEPH
ADAM YEBOUA PATRICE
ADAMA KONE
ADAMA OUATTARA
ADAMA SIDIBE
ADEKPEDJOU IRADTH IRENE (MME)
ADI KOUAME ISAAC
ADIDO ADIA
ADIKO EHOUMAN MARIO
ADIKO FRANCOIS ROLAND DIT VANGA
ADJA ADIKO LAURENT
ADJA ALAIN FRANCOIS
ADJA GNAMIEN ARNAUD CELESTIN (DR)
ADJAFFI ANGELINE NEE KASSE ANGELE (MME)
ADJALOU KOUASSI MARCELLIN
ADJE KOMAN GEORGES
ADJE KOUADIO FREDERIC
ADJE LUC (ME)
ADJE PAUL ROGER
ADJISSO FRIDDIE
ADJOUMANI KADIO AIME
ADJOUMANI KOFFI KOUMAN
ADJOUNGOUA KEKE ALAIN
ADOHI BIBI JEAN PIERRE
ADOM AMOAKON DINYE GUILLAUME
ADOM EKRA
ADON AYEBI
ADON MONSAN BERNADIN
ADONIS LUCIEN ESSAN
ADONPO ACHI EDOUARD ARISTIDE
ADOU AMOIKON (ME)
ADOU BOGOLO GEORGES
ADOU BREDOU
ADOU EHUI ERNEST
ADOU FRANCOIS (PR)
ADOU GNAGNE RENE
ADOU KOUAME DANIEL
ADOU N’GOAN BERNARD
ADOU OCHO
ADOU SEVERIN
ADRO ZEMINI JEAN MARIE VIANNEY
AEVOULIE KOUASSI YAO GUILLAUME
AFFAINIE ERIC JOSEPH
AFFIAN JEAN MARC HONORE
AFFO SYLVAIN
AFFOUE KOUAME MONIQUE EKONDE (MME)
AFFRE KOUASSI FELIX
AFRAN VINCENT
AGBASSI NEE HADDAD MARIE ANTOINETTE (MME)
AGNERO YANNE MARIE (MME)
AGNI KANGA
AGNISSAN ADON HYACINTHE
AGOBA MOBIO FRÉDERIQUE
AGRE KOUADIO BERNARD
AGUEDE AGOH MATHIEU
AGUI-MIEZAN ATCHAY LOUISE HENRIETTE (MME)
AHIBA AKE LEON
AHIMOU MARIE JEANNE (MME)
AHISSI AGOVI JEROME
AHOBAUT CLAUDE (ME)
AHODAN ADJAMI JEAN MARIE
AHOUEGNY JOSEPH
AHOUE-KARIKE GUY HONORAT
AHOULOU VANGAH PAUL
AHOUSSI SEBASTIEN
AHOUSSOU GNADJUE SAMSON
AHUA YAO FRANCOIS
AHUE KOUAKOU
AIE MONIQUE (MME)
AÏE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH
AIME ANGUI (PR.)
AIOUO JEAN MARIE
AKA AMAN EMILE
AKA ANGHUI SERGE ALAIN EBY
AKA APPIA ANGE ISAAC
AKA BEDIA FRANCOIS (PR)
AKA BETARICE (MME)
AKA BOSSON KOUAO
AKA DAINGUI KADIO PATRICE
AKA DOUWOKPA EMMANUEL
AKA EDOUKOU ALIEBBO MAXIME
AKA EZOUA LAMBERT
AKA FOUFOUE FELIX
AKA GEORGES
AKA GNUAN
AKA HERVE (DR)
AKA KOMENAN HERMANN
AKA N’GORAN ROGER
AKA OI AKA
AKAFFOU FRANCK HERVE
AKAFFOU MARCELLIN
AKASSIMADOU DAVID
AKE ELIE
AKE GBOCHO RENE
AKE SYLVESTRE CORINTHE
AKEBOUE JEAN MARIE
AKELE MOUCHY JOCELYN EMMANUEL
AKERENI AHOU VERONIQUE EPSE GROGBA (MME)
AKOA PIERRE
AKOBE GEORGES ARMAND MICHEL
AKOSSO KOUTOUAN BENJAMIN
AKOTO KOUASSI OLIVIER
AKOTO YAO BA GASTON
AKOUN AKE CAMILLE (MME)
AKPINFA MARCELLIN
AKPOE KOUADIO
AKPOUE JEANNE (MME)
AKPOUE KONAN
AKPOUE YAO AMADOU
AKUE GEORGES AIME
ALAIN DE BIALLET
ALECHI MANUEL
ALI BAKAYOKO
ALI DRAMANE
ALI OMEIS
ALLA KOUA
ALLAH KOUADIO GUY STEPHANE
ALLAH KOUADIO JACQUES
ALLALI JUSTIN LEOPOLD
ALLANGBA KOFFI BASILE
ALLANGBA N’GUESSAN GUY
ALLANGBA TOTO KRA ADELE (MME)
ALLANGBA YOBOUE (DR)
ALLASSANE DIALLO (CL)
ALLEPO ASSI BORGIA
ALLIALI HERVE DOMINIQUE
ALLIALI-DIE ANDRE PHILIPPE
ALLOH JEROME BATAFOUE HONORE
ALLOKO KOUAME JEAN LUC
ALLOKOUA LEDJOU
ALLOU AHOU ALIANE EPSE DIAKITE(MME)
ALLOU KOUAME NOEL HERVE
ALLOU KOUASSI (PR.)
ALLOU KOUASSI RENE
AMADOU OUATTARA
AMALAMAN EBA FERDINAND
AMAND EHOUMAN THÉOPHILE
AMANGOUA ALBERT
AMANGOUA ASSIAYUE JEAN
AMANGOUA ELLOH
AMANI COMOE PAUL
AMANI KONAN EDOUARD
AMANI KOUAME PHILIPPE
AMANI KOUASSI GUY
AMANI KRA GEORGES
AMANI MOLO
AMANI N’DRI ALPHONSE
AMANI N’GUESSAN SYLVESTRE
AMANI OKA BERTIN
AMANI YAO JACQUES
AMANI YAO JOSEPH
AMANKOU JEAN MICHEL
AMANY MARC AIME
AMANY YVES MARCEL
AMBEU YEBI JEAN CLAUDE
AMEDEE BOUAH
AMETCHI DOMINIQUE ALBERT PAMAH
AMETHIER KOUA JEAN-PAUL
AMETHIER SOLANGE THERESE YABA (MME)
AMIAN ANTOINE
AMIAN MEHAD DOMINIQUE
AMICHIA ALEXIS PIERRE OLOVIA
AMIN EPSE YEBOUE CHO ROSALIE (MME)
AMOIKON KOUAKOU BANGA
AMOIKON KOUAKOU CHUNIBOA ERNEST
AMOIN KOUAKOU EUGENE
AMOIN KOUASSI ARSENE
AMON AMON MARC
AMON EVARISTE
AMON LUCIEN
AMONDJI ARISTIDE
AMONKOU AKPO ANTOINE (PR)
AMONKOU VALENTINE NEE AYE AKAFOU (MME)
AMOUSSAN BAKARI MAURICE
ANAMAN YAO NARCISSE (DR)
ANDO BASILE
ANDOH JEAN BRICE
ANGA ABO JEAN-MARC
ANGAHI MARCEL ROLAND
ANGAMAN GEORGES LANDRY
ANGHOURA KOUAKOU DESIRE
ANGOH KOUAKOU CASIMIR
ANGOUA EPSE WENTO FABIENNE AMENAN (MME)
ANGUI DELPHINE ASSOH SAY (MME)
ANICET KOMENAN
ANO BOUA BERNARD
ANO N’DA KOUAO ROBIN OSEE
ANODJO ACKAH MIEZAN
ANOH AKASSI EPSE AMANGOUA (MME)
ANOH JEROME KONIN
ANOH YAPO THOMAS
ANOMA AKROMA MESMIN
ANOMA BARTHELEMY
ANOMA KOUAO MAGLOIRE
ANOTCHIN MONIQUE (MME)
ANOUMA JACQUES BERTRAND DANIEL
ANOUMATAKY AKESSE POKOU ADAMA
ANTHONY N’GBALLE
APHING KOUASSI DIDIER
APPIA AMOIN JULIETTE (MME)
APPIA YAH SOLANGE(MME)
APPOH KOUAME LAURENT
ARISTIDE MAX ERIC
ASKET ASSABOUKAN CHRISTOPHE
ASSA ALLOU (PR)
ASSA OUFFOUE
ASSABLI YAO FERDINAND,
ASSADOU MALAN
ASSAHORE N’DRI DAVID (DR)
ASSALE EBROTTIE ARMAND
ASSALE MARIE PORQUET (MME)
ASSAMOI BOKA LEON
ASSAMOI KOIKOU
ASSE ANICET DIEUDONNE
ASSEMIAN ARMEL
ASSEMIAN DOUBA
ASSEMIAN KABLANKAN DJABIA LORICO
ASSEMIEN ARMEL BERTRAND
ASSEMIEN YAO ANTOINE
ASSERE KONAN KOUAMÉ RAYMOND (DR)
ASSI ALE LUC
ASSI ASSI PATRICE
ASSI CELESTINE (MME)
ASSI HERMANN
ASSI KAUDJHIS EPSE OFFOUMOU FRANCOISE (MME)
ASSIE AHOU MARTHE (MME)
ASSIE-KOFFI AYA JUSTINE (MME)
ASSIELOU BROU ODETTE (MME)
ASSIELOU KOUACOU JEAN-FIACRE
ASSOHOUN NOEL
ASSOUMOU BAKA CHARLES
ASSOUMOU BEATRICE EPSE SYLLA (MME)
ASSOUMOU MEA
ASSOVIE NEE KIMOU YABA (MME)
ATCHOUA N’GUESSAN JULIEN (PR)
ATSAIN KOUADIO IGNACE
ATSE BOUA CELESTIN
ATSE KOFFI NESTOR
ATTA APIA
ATTA KOUADIO YEBOUA GERMAIN
ATTA KOUAKOU JEAN MARIE (DR.)
ATTA KOUASSI PHILIPPE
ATTA ROGER
ATTA SINAN
ATTO ATTEBI ALEXANDRE
ATTOBRA PHILIPPE EMILE
ATTOUBE ADJE VINCENT
ATTOUBE KOKO ELISABETH (MME)
ATTOUKRO KOUAKOU JEAN PAUL
ATTOUNBGRE JEREMIE
ATTOUNGBRE AFFOUE HELENE (MME)
ATTOUNGBRE ROVIA ROGER
AUGOU ODI LOUIS
AWEKPA JEAN CLAUDE
AYAVOR LEA JEANNE (MME)
AYE LUC RAYMOND 3
AYEKOUE BERTIN
AZAH COMLAN NICODEME
AZIZ THIAM
BA IBRAHIMA
BABA SYLLA
BABI KOUCA CLOVIS
BABLI DOMINIQUE
BABO TAPE BLAISE
BADDY JEAN PAUL
BAFLAN LAURE (MME)
BAGROU GOLI
BAH MOUSOUA PIERRE
BAH VERONIQUE (MME)
BAHA BI YOUZAN
BAHINCHI THOMAS
BAIKRO LADJI BAKOUNANDI
BAÏKRO MOUSSA
BAKARI KONE
BAKAYOKO ABOUBAKAR
BAKAYOKO DOSSSO MARIAM (MME)
BAKAYOKO GAOUSSOU
BAKAYOKO ISSOUF
BAKAYOKO MINSATA EPSE KALLO (MME)
BAKAYOKO SOGBE (MME)
BAKAYOKO YOUSSOUF
BALLO YACOUBA
BALLOU KANGA
BALLOU NGORAN EDMOND
BAMABA MOUSSA
BAMBA BRAHIMA
ASSE ANICET DIEUDONNE
BAMBA NATAGOMA EPSE BONKOUNGO (MME)
BAMBA SALIFOU
BAMBA SALIMATA (MME)
BAMBA SORRY
BAMBA TRAORE SITA (MME)
BAMBA VAKAFOUMBA
BAMBA VASSAMOUKA
BAMBA YOUSSOUF
BANAN PROSPER
BANGALY CISSE (BEN)
BANGOURA SARAN (MME)
BANH AMESSAN
BANKOLE GUY-ALAIN
BARBOZA-KOUASSI BERTIN CECILIO
BAROU BALOU DENIS
BAROUAN DOGBO JULES
BASILE YAO
BASSA LAURENT
BASSAON DOUKO ELOI
BASSIROU OUATTARA
BASSY-KOFFI KOFFI LIONEL-BERNARD
BATHAIX YAO FULGENCE (PR)
BATHILI MOUSSA
BAUDOUA-KOUADIO KOFFI DIDIER
BAUDOUA-YAO MAXIME
BEAUSMAT MARCELLE(MME)
BECHI MENEY DEDOU GREGOIRE
BEDA CELAIRE
BEDA MARIUS
BEDIE AKPESS ESSAIS
BEDIE EPOUSE TRAORE LUCETTE AHOU(MME)
BEDIE JEAN LUC YAO
BEDIE JEAN MARCK ANYRA
BEDIE KOFFI ANTOINE
BEDIE KOFFI LAZARD
BEDIE KOMENAN LAMBERT
BEDIE KONAN HACINTHE
BEDIE KOUAME ERNEST
BEHE ARMAND (ARMAND DEPEYLA)
BEHIBRO COFFI EDMOND
BEHIBRO KOUADIO AUGUSTIN
BEIRA EHI MARC
BEKOUIN BROU PAUL
BENABRA KOUAKOU KAN ABEL
BENDJO AKOSSI NOEL HONORE CHARLES
BENIE AMANGOUA PATRICK
BENIE BROU DAKOI
BENIE ESSIAND FERDINAND
BENIE JEAN PAUL
BENIE KOUASSI VENANCE
BENSON N’KRUMAH RAYMOND INNOCENT
BESSET MARC ROBERT
BESSIN KOFFI MAURICE
BESSY NGUESSAN MARIUS
BETEY AMARY PIERRE
BEUGRE CHRISTOPHE
BEUGRE DJOMAN
BEUGRE DONATIEN
BEUGRE N’GUESSAN
BEUSEIZE MARIE JOSEPH
BIDI MAX BERENGER
BILE KASSY ALPHONSE
BILE KOUA
BINI KOUAKOU SEYDOU
BLA GAVLAN
BLA KHAUPHY WILLIAMS N’SIKAN
BLA KOUASSI ALABERT
BLALI KOFFI MATHIEU
BLE GNOLEBA DOMINIQUE
BLE LAGO SEVERIN
BLE SAILLY FELIX
BLEDOU DOMINIQUE REGINE (MME)
BLEDOU EKRA LAURENT
BLEDOU KOUASSI
BLEDOU PHILOMENE EPSE KOUDOU (MME)
BLEOU ANONKOUA
BLESSON CHRISTOPHE
BLESSY CHRYSOSTOME
BLEU LAINE RAYMOND (DR)
BO BI ROMEO
BOA ABOU EMILIE (MME)
BOA AMOIKON DIHYE
BOA BENJAMIN
BOA THIEMELE TANO EUGENE
BOBI ARMAND
BOBLE LAMBERT
BOBOU BAYERE EPSE SER KANON (MME)
BODI ERIC
BODO PEZITAUD HONORE
BODOUA JOSEPHINE (MME)
BOGUHE GUY CHARLES
BOGUI ZIRIYO
BOGUIE LOGBA COLETTE (MME)
BOGUIFO SACRE EMMA (MME)
BOHOUA BOLI GEORGES
BOKA PASCAL
BOKO KOUASSI ALEXANDRE
BOLOU MAX GERARD
BOMBET HERVE PIERRE YVES
BOMBO DABILA
BOMBO GEORGETTE(MME)
BOMOH ALICE TRINITE (MME)
BONEBO GEORGES
BONI AMBEU
BONI ANTOINE
BONI EMILE MEDARD
BONI KOUASSI BENOIT
BONI N’GUESSAN MICHEL
BONNY JEAN SYLVAIN
BONY SERAPHIN
BORIS PAUL EMILE (DR)
BOSSO KONGOH BLAISE
BOSSON ANGBAYE THOMAS
BOSSON KONIN JEAN
BOTI AUGUSTIN
BOTI BI TAH CLEMENT
BOTI NOELLE (MME)
BOUA BI TIECOURA
BOUA GISELE (MME)
BOUADOU BOUADOU JEAN
BOUADOU KOUAME
BOUAGNINI KOUASSI
BOUAZO NOAHI
BOUAZO OBERT
BOUE YODE GASTON
BOUEBRI DOUMINI
BOUEDE SABINE ÉPSE AKA (MME)
BOUKRO MEA EMMANUEL
BOUPKEI BENOIT LAMINE
BOUSSOU N’GUESSAN AGNES (MME)
BRA KANON STEPHANE
BRAHIMA DIOMANDE
BREBEDE GUIBAKO
BREDOU BREDOU ATHANASE
BREUDJI BOLIGAH LEONARDOS
BRIMOU KONAN AYA JULIENNE (MME)
BRITTO NAMA BONIFACE
BRIZOUA-BI MICHEL KIZITO
BROU AKA NOËL
BROU AKISSI CHANTAL (MME)
BROU ALOUETTE HONORE
BROU AMENAN FLORENCE EPSE ALLA (MME)
BROU ANOMA JOSEPH
BROU ASSOUMAN JOSEPH
BROU AYEBI RAPHAEL
BROU CASIMIR (PR)
BROU ELISABETH (MME)
BROU JACQUELINE (MME)
BROU KASSI JEAN CLAUDE
BROU KOFFI ALEXIS
BROU KOFFI PASCAL
BROU KOFFI RENE
BROU KONAN EUGENE
BROU KOUADIO HENRIETTE (MME)
BROU KOUADIO SIMEON
BROU MIAN
BROU PASCAL HONORE
BROU TEMELE AIME
BROU YAO MARC
BRUTUS NEE ABBE AMON JEANNINE (MME)
CAMARA LADJI
CAMARA MIGADOULPENI ALEXIS
CAMARA SIAKA
CAPET ALAIN
CHARLES EMMANUEL YACE
CHARLES FILS EHUI
CHARLES JACQUET
CHATIGRE EVARISTE KOUAKOU
CHIABE ELISABETH EPSE YOBOUE (MME)
CHRISTOPHE DIA
CISSE ABDOULAYE
CISSE ROLLAND
CLOUD ATTOUBE
COCAUTHREY ABLA-KOUAKOU ALAIN
CODJOVI YAO ROMUALD
COFFI EPSE HOUPHOUET-BOIGNY DENISE (MME)
COFFI JEAN PAUL (DR)
COFFI MIKE
COL KADIO MIEZOU
COLOMB FELIX
CONSTANT ROUX
COULIBALY AHMED
COULIBALY ALI (COL)
COULIBALY BAMOUSSA
COULIBALY BOUNDOU EPSE DEM (MME)
COULIBALY DJIBRIL
COULIBALY KASSOUM TCHINA
COULIBALY KATIENSELY
COULIBALY KIHONWA
COULIBALY KIKOU SIMON
COULIBALY LANCINE
COULIBALY LOHOGNON (MME)
COULIBALY MAMADOU
COULIBALY MARIAM DOSSO (MME)
COULIBALY MESSITRO
COULIBALY NABLE YAYA
COULIBALY NAHACLAN MAURICE
COULIBALY NANGBELE
COULIBALY SANDONAN
COULIBALY SEYDOU
COULIBALY SITA YETIDENI (MME)
COULIBALY SOULEYMANE
COULIBALY SOULEYMANE DIT CK
COULIBALY SOUNGARI
COULIBALY TENINFLA
COWPPLI-BONY J. EPSE DOUKOURE (MME)
CREZOIT GREBERET EMMANUEL (PR)
DA SILVA SERGES ALAIN
DACOURY ANGE PIERRE
DAGA EVARISTE
DAGARET-DASSAUD ANGE ROMAIN
DAGO N’GUESSAN HILAIRE
DAH KOKO JACOB
DAHAMA GINETTE ROSS (MME)
DAKAUD ZAHUI THOMAS
DALY MARCELIN
DAMFA OUMAR
DAMOI DESIREE (MME)
DAN JEAN PIERRE
DANDESSI KOMENAN MARCEL
DANHO BADJE GABRIEL
DANHO DAKOUE LEON ALAIN
DANHO DJORO ERNEST
DANUMAH CHRISTOPHE (DR)
DAO NOUKA
DAPA KOUAKOU MARCELLIN
DAPAH KOBENA BIO
DASSE BABAUD
DAUTRIAT THIERRY
DAVID MOBIO
DE MEL YACE LAURETTE (MME)
DEGNY AKADIE CLAUDE
DEGONSSAN ALEXANDRE
DEHE LEKPAHI FELIX
DELAFOSSE MARIE-SUZANNE JULIA DAISY (MME)
DELAFOSSE REMI MAX
DELLOH CELINE (MME)
DENISE NEE N’DOLI CLAUDINE (MME)
DESIRE BANNY
DESSI HUBERT
DIA EPSE KOUASSI ADJOUA HORTENSE (MME)
DIA KOUAKOU
DIA KOUAKOU KHAN CHRISTOPHE
DIA KOUASSI EUGENE
DIABAGATE LOGOSSINA SABE
DIABATE DRAMANE
DIABATE MOUSSA
DIABY BABA
DIABY MOUSTAPHA
DIABY SIAKA
DIAGOU KACOU JEAN
DIAGOU EPSE WODIE JANINE BENEDICTE MARTINE (MME)
DIAHORE AGNA GUY
DIAKRA BOLI MICHEL
DIAMALA KOUASSI RAPHAEL
DIARASSOUBA SORY
DIARASSOUBA YAYA
DIARRA ADAMA
DIARRASSOUBA SEYDOU
DIAYA BROU YAO HYACINTE
DIBAHI DODO AMEDEE
DIBI BI FAIZAN JETHEME
DIBI KOFFI GABRIEL
DIBI NGUETTIA KOUAME MICHEL
DIBY AHOU LEONTINE (MME)
DIBY KOFFI BAH ADRIEN
DIBY KOUASSI
DIBY N’GORAN BEATRICE(MME)
DIBY N’GUESSAN DENIS
DIBY SOUANGA
DIDEHIA VINCENT
DIDI BOGRO FIDELE
DIE EPSE DEON GNOROTO THERESE (MME)
DIEKET YAO BERTIN
DIEKOUEHI RODRIGUE
DIETH ATAFY GAUDENS
DIKEBIE VINCENTE
DILOLO CESAR JEAN FRANCOIS
DIOMANDE ANTOINE
DIOMANDE BEKO
DIOMANDE DELE MARIE THERESE (MME)
DIOMANDE LOSSENI
DIOMANDE MAMADOU
DIOMANDE SOULEYMANE
DIOMANDE YOUDÉ
DIOMANDE ZEBE DANIEL
DION YODE SIMPLICE
DIOP ABDOULATIF
DIOP AMINATA LOUISE JEANNE (MME)
DIOP AWA (MME)
DJAHA AHOSSI’N
DJAHA CHARLES
DJAHA KOFFI (DR)
DJAHA KOUAME ROCH
DJAMA MATHIEU
DJAMALA ALLAMA THERESE (MME)
DJANGO GNINBA DENIS
DJE KOFFI (ATTECOUBE)
DJE KOFFI (DAOUKRO) (DR)
DJE KOUAME DANIEL
DJE N’GORAN NORBERT
DJEDJE VENANCE
DJEDJES ESSOH MARTIN
DJEDRI N’GORAN
DJEHA KAN EMILE
DJEHCAU LE VERGOR REINE (MME)
DJEHE GNALLA JEAN GUEYE
DJENEBOU ZONGO (MME)
DJENI N’DEDE THEODORE (PR)
DJETRAN TIEVA TINA (MME)
DJEZOU ALPHONSE KONAN
DJIBO BAKARY ERIC BENJAMIN
DJIBO SIMONE (MME)
DJIVO KOFFI STEPHANE
DJOMBO ADOMON VALENTIN
DJOMO AHOU MADELEINE (MME)
DJOMO HYACINTHE CRISTA MEVAL
DJONAN N’GORAN EMILE
DO BI DO JACQUES
DO KONAN EPHREM
DOBLA BOGUI
DOFFOU ATSAIN MARGUERITE (MME)
DOGBO MONNET MATHURIN
DOGO KOUDOU MARTIN (ME)
DOGUI RABE FRANCIS
DOH DOKPE FRANCOIS
DOHO ZOSSELOUE SIMON
DOKPO ROHON (MME)
DOLLY EMMANUEL
DOMO SALAMATA BAMBA (MME)
DONGO BOIDOU
DONZO BOUADOU EDOUARD
DOSSO ABOUBAKARI
DOSSO MOUSTAPHA DENKELET
DOSSO TIEMOKO
DOUA BI TOUI ROGER
DOUA FELIX
DOUA GORE JUSTIN
DOUA MICHEL
DOUA SADJA JUSTIN
DOUA VALLE ALAIN
DOUAI HEMIN
DOUAI POLY JULES
DOUALI ABEL
DOUALI SRO ABEL
DOUDOU MAIGA
DOUE BENJAMIN
DOUKOURE ACOUBA (MME) (GRAND BASSAM)
DOUKOURE ACOUBA ROSE (MME) (PARIS)
DOULAYE COULIBALY
DOUMBIA DRAMANE (MME)
DOUMBIA MAMADOU
DOUMBIA SALIMATA (MME)
DOUMBIA TEMAHAN
DOUMOUYA MOMOUROU SERGE HERVE
DOUN ALICE FELICITE (MME)
DOWO YOBOUET
DRAMANE TOURE
DRISSA OUATTARA
DRO SIENI ALBERT
DROGBA ROBE
DULOUT EPSE TCHINAH ANDRE SIMONE (MME)
DUNCAN AHOUBE RACHEL(MME)
DURAND SEBASTIANI MARIE-CHANTAL (MME)
EBA BRICE GEORGES
EBAH BASILE AMOAN
EBOH ABOUA CHARLES
EBROTIE ODILON
EBROTIE YAMONFO
ECKE ULRICH
EDDY AWASSO ANDRE
EDIKE ANNE MARIE LAUBGOUTCHE (MME)
EDMOND KOKORA
EDOUA N’ZE
EDOUKOU BENSON FRANCIS
EDY ADJUA AGNES EPSE YEBOUE (MME)
EFFI GNAMBE JEAN JACQUES
EFFI NEE LOULOU EPY NADEGE (MME)
EHO DJOMA CLAUDE
EHOUABOLET EHOUSSOUD MAXIME
EHOUMAN BERNARD
EHOUMAN BOKO HUBERT
EHOUMAN KOUAME
EHOUMAN OI EHOUMAN
EHOUMAN TANO
EHOUO JACQUES GABRIEL
EHOUSSOUD GISELE (MME)
EHUI TANO FELIX
EKKRA KOFFI CELESTIN
EKOYA SIMPLICE
EKPONON KOUAO JEAN-CLAUDE
EKRA FRANCK-HERMANN
EKRA KOFFI
ELETE AKA (DR)
ELIAM VICTOR
ELIAME FLORENT
ELOGNE EBROTIE LAURENT
ELUH KOUAKOU ALAIN ANSELME
EMMANUEL ATCHO
EMMOU SYLVESTRE
ESSIS ESSO JEAN YVES
ESSIS KOUAME
ESSOH FRANCK ETIENNE (DR)
ESSOUBO EPOUSE ETTE-VINCI YABA AUGUSTINE (MME)
ESSY ADAMA MOHAMED
ETCHIAN ESSUETCHI FRANCOIS
ETCHIEN AMA MARIE GRACE EPSE KYSSI MME)
ETEKOU AKPA VALENTIN
ETIEN BOSSON RAYMOND
ETTEIN KANGAH
ETTIBOA CHANTAL (MME)
ETTIE ADOLPHE
ETTIEGNE AKA
ETTIEN KONIN
ETTY AKA
ÈVE SOPHIE GOORE (MME)
FADIGA ABOU
FADIGA KANVALY
FADIKA NANA
FANHONA KONE
FANOUTH-N’GUESSAN BERNARD
FANTA KOITA LUCIE (MME)
FARES VIRLA
FATOU FADIGA EPOUSE DIOMANDE (MME)
FELIX DADIE
FETE KOFFI ERNEST
FIAN TANO JEAN HERVE
FLAN TEHE JEAN
FOBRIS KOUASSI
FODJO KOUAKOU KOUMAN (DR)
FOFANA ABDOULAYE
FOFANA ADAMA
FOFANA BOIKE
FOFANA DJAKARIDJA
FOFANA IBRAHIM
FOFANA KANVALY
FOFANA KARIM
FOFANA LACINA DIT DOSSO
FOFANA MOULIKOU SOULEYMANE
FOFANA MOUSSA
FOFANA YAYA
FONTAINE EHUI THERESE AMENAN (MME)
FORSON KOUASSI VIGILE EMMANUEL
FRANCIS DESCLERCS
FRANCK DOGO MADOU
FRANÇOISE MARIAME KONE EPSE BEDIE (MME)
FRONDO YAO MICHEL
FULGENCE N’GUESSAN
GABALA DESIRE
GADOU GODO ANDRE
GAH DIEOUEU GEORGES BABI
GAHOUSSOU KOUASSI
GASSAUD ARISTIDE MODESTE
GAULLY SAHOUA ANTOINE SYLVAIN PEPIN
GAUZE NEE TOUAO KAH MARTINE EX TAHOUX (MME)
GAYE TAGBO ALEXIS
GBA DAOUDA
GBAE LOUISE (MME)
GBAKA DAGROU DANIEL
GBAMELE KOUAME FAUSTIN
GBANE ABDOULAYE NICOLAS
GBANGBO DÉSIRÉ MIALE
GBATO MANINGA
GBEHE GERARD
GBEHE GUEI BERNARD
GBEULI DREPOBA
GBEULY YEBO AUGUSTIN
GBIZIE NICOLAS
GBLA MARIE-JEANNE (MME)
GBOCHO AKICHI
GBOCHO CHONOU EMMANUEL
GBOCHO DIDIER
GBODE GABRIEL
GBOGBO ANDRE
GBONGUE DOUAGBEU
GBOSSO ASSANVO BENJAMIN
GBROU ALLOBOUET
GENEVIEVE OLLO(MME)
GLAZAI BERNARD
GNAGBE GOGOGNON FREDERIC
GNAGNE AGNERO JEAN CLAUDE
GNAGNE EFFOU CLEMENT
GNAGNE NICAISE PIERRE
GNAHORE HENRY ZAKEI
GNAKOURI YOHORE HENRI
GNAKOURY BOHUI MARCELLIN
GNAMIEN KOFFI
GNAMIEN KONAN LAMBERT
GNAMIEN RAMATA (MME)
GNANGBO CHRISTIAN
GNANGNI DANIEL
GNANGO N’KAYO CLAUDE
GNANGOIN DOMINIQUE
GNASSOU GERARD-PHILIPPE ARMAND
GNAWA NINA (MME)
GNEBEI ROGER
GNEKA YOUKOU ANTOINE
GNENAHO JEAN
GNEPA FRANÇOIS YADJI
GNEPA KOLA PHILIPE
GNEPA ROKO JOSEPH
GNEPLE AGATHE (MME)
GNIUHUI TANO CLAUDE
GNONHALOU ALBERT
GNONRO SALOU EMELIE EPSE TOUBATE (MME)
GNOUME PHILIPPE
GOBO YOKORE BERNARD
GODO LUCIEN
GODRIN-KOUADIO ROGER
GOGO DIBO FREDERIC
GOGOUA EUGENE
GOH BARTHELEMY
GOH BI PLI ANDRE
GOHON BRILE
GOHOUN OUOGOU
GOHOUN REMI
GOKOUA JEANNE (MME)
GOMEZ ARNAUD
GOSSE BLE PASCAL
GOSSE BLE PASCAL
GOSSE ZEDE EMILE
GOUA PAULE JOSEPHINE (MME)
GOUALI DODO BASILE
GOUHA BOLY GEORGES
GOUHIZOU N’DA KOUAMZ J. K.
GOUREY HUGUES ALAIN KOUASSI
GOZE SEPLE BERNARD
GRAH KOK PAULINE EPSE DIARRA (MME)
GREKOU KAPEA MARTINE (MME)
GUEDE FELICITE (MME)
GUEDE RACHEL (MME)
GUEHI MARIE LOUISE EPSE DIOMANDE (MME)
GUEI DESSELOUE LEONARD
GUEI GONTRAND GUY
GUEÏ YADEE JACQUELINE (MME)
GUESSAN YAO MATHIEU
GUESSEND DAMIEN
GUESSENND AYA VORENA CARINE (MME)
GUETTA NOEL
GUEU ROGER
GUIEHOA NICOLAS
GUIGUI WANDJA JOSEPHINE(MME)
GUILLAUME OULESSESSIET GOUE
GUILLOU GEORGES
GUINA GOUA HERMANN RODRIGUE
GUIPRE DAWAHI CHARLES
GUIRAUD LEON RICHARD
GUIRI GUEHI AIME
GUY ALAIN GAUZE
GUY BENOIT
GUY TRESSIA
GUYGUY YAO MOÏSE
HALLSTEIN SUZANNE (MME)
HAMIEN GNEPA PAUL
HATHRY RICHARD
HEILMS FRANCOIS MARCEL
HENRY CHARLES ZOLOBE
HIBA ACHI CHANTAL (MME)
HIE DARE JEAN PIERRE
HIE SIEN GEORGES BENEDICTE (MME)
HIEN MARTINE (MME)
HIEN NEA STHEPHANE DOUAGNY
HOLLAND N’DA SEBASTIEN
HONDE MICHEL
HOULE SIAMI MARIE NOELLE (MLLE)
HOUPHOUET FRANCK
HOUSSOU KOUADIO CHRISTOPHE
HUE BERTIN
HUGUES N’DIA KOFFI
IBO KIPRE ROGER
ILLE BOH DANIEL
INNOCENT CLAUDE
IPAUD LAGO SIMONE (MME)
IPAUD-LAGO CAMANEGNON JACQUES ANSELME
IPOU AHOU CELINE (MME)
IPOU KANGA PASCAL
IRIE BI ZAH RAPHAËL
IRIE MESMIN
IRMA ADJA (MME)
ISABELLE GUESSENND(MME)
ISSA OUATTARA
JACQUES DELAFOSSE
JEAN CLAUDE ENOH NOBA
JEAN HUBERT HATRY
JEAN JACQUES AMOI
JEAN LOUIS BILLON
JEAN LOUIS SERR
JEAN MARIE AHOUSSOU KOUASSI
JEAN MARIE ANGOUA
JONHSON KOUASSI ZAMINA (PR)
JULES N’GUESSAN KOUADIO
KABLAN DOMINIQUE
KABLAN SIMONE (MME)
KABRAN ASSOUMOU
KABRAN KOUMAN
KABRAN YAO JEAN ALBERT
KACOU ADANGBA JACQUES
KACOU GNAHOUA CHRISTOPHE
KADDY GERBER-DIAKITE (MME)
KADI MAKAGNON
KADIO AKO MATHIEU
KADIO GAUDENS
KADJO AKA MICHEL
KADJO ALPHONSE (PR)
KADJO EMMANUEL
KAHA TOH BERNARD
KAHI DEZON LEOPOLD
KAHO KAHO FRANCOIS
KAKOU BI SOTY FULGENCE
KAKOU KABRAN
KAKOU KADJO DOMINIQUE
KAKOU KOUASSI CHRISTOPHE
KAKOU LOU AKOISSI BRIGITTE (MME)
KAKOU MARC BRIGITTE (MME)
KAKOU THIEMELE ALAIN
KALLO MOUSSA
KAMAGATE BAKAGNAN (MANKONO II)
KAMAGATE BAKAGNAN (YOPOUGON)
KAMAGATE BRAHIMA
KAMAGATE MOUSSA
KAMAGATE N’DOYE
KAMAGATE SOULEMAYNE
KAMBIRE OLLO ALPHONSE
KAMBOU TILKA
KAMENAN MORO JEAN MARDOCHE
KAMI KOUASSI
KAMO EPSE VANIE JOSEPHINE (MME)
KAMY ELVIS
KANE KASSOU AYA BRIGITTE (MME)
KANE SONDE
KANGA EDMOND
KANGA KOUAKOU HERMANN MICHEL (DR)
KANGAH AYA DORORHEE (MME)
KANGAH KOFFI SALOMON
KANGAH KOUAKOU MARCELIN (DR)
KANGAH VINCENT DE PAUL
KANHAN POKOU ANTOINETTE (MME)
KANO PAUL
KANON NOEL
KANTE KOFFI
KARAMOKO TAHIROU
KASSARATE TIAPE ALEXANDRE
KASSI BAGAMAN
KASSI KADIO DAMAS
KASSI KOFFI JEAN
KASSI KOUTOUA ERNEST
KASSI MAGNE HUBERTINE EPSE ADJOUSSOU (MME)
KASSY ETIEN CHRISTIAN
KATINAN EMMANUEL
KAYOTO TIGBEU OLIVIER
KEAYENI EUGENE
KEBE MEMELEDJE JEAN PHILIPPE
KEDI ZABE
KEIDE ROBERT
KEITA BOUBAKARY
KEITA FLORA (MME)
KELEMASSA BAMBA
KELETIGUI GUY
KEMA ALEXIS FOUA BI
KENZA KOKOBLE DJIBO BOIGNY EPSE AMANY (MME)
KHISSY BEYNIOUAH HONORE
KIGNAMAN SORO MARIAM EPSE TRAORE (MME)
KIMSE MOUSSA
KINDIA ASSAMOI VALENTINE (MME)
KLE GEORGES
KOABENAN KONIEN BERNARD
KOBENAN KOSSONOU HONORE
KOBENAN KOSSONOU PAUL
KOBENAN KOUMI JEAN-PAUL
KOBLAN HUBERSON ROGER
KOBLAVI – DIBI MICHEL MENSAH
KOBON YATE LUCIEN
KOBY ASSA ALAIN MICHEL
1020.KODIA ROMAIN
1021.KODJI EKRIMBO FLORENT
KOFFI ADJOUA DOROTHE (MME)
KOFFI ADRIN DANIEL
KOFFI AHOU ELISE EPSE TOUBA (MME)
KOFFI AMEA
KOFFI AMOIN DOROTHEE EPSE KOUAME (MME)
KOFFI BI FRANCOIS TONIN
KOFFI BINDE JACQUES
KOFFI BLO MARIE ISABELLE EPSE SOUMAHORO (MME)
KOFFI BOHOUSSOU EPSE KOUADIO (MME)
KOFFI BOHOUSSOU VALENTIN
KOFFI BROU JONAS
KOFFI CLARISSE (MME)
KOFFI COMOE
KOFFI DJUE MARCELLIN
KOFFI EHUI BRUNO
KOFFI EKOUE EMILIENNE EPSE KADJA (MME)
KOFFI FRANCOIS
KOFFI FULGENCE
KOFFI GERMAIN TOURAY ASSE
KOFFI GISCAR OLIVIER
KOFFI GOUETY
KOFFI HAROLD ABOA
KOFFI JEAN-LEON
KOFFI KOFFI CELESTIN
KOFFI KOFFI MARTIN
KOFFI KOFFI PAUL (BOUAKE 1)
KOFFI KOFFI PAUL (TIEBISSOU1)
KOFFI KOFFI SERAPHIN
KOFFI KONAN JEANSEGE
KOFFI KOUABLAN EDMOND (PR)
KOFFI KOUADIO
KOFFI KOUADIO BASILE
KOFFI KOUADIO BERTIN
KOFFI KOUADIO FRANCIS
KOFFI KOUADIO HERVE PAUL
1057.KOFFI KOUADIO IGNACE (PR)
1058.KOFFI KOUADIO NEDARE
1059.KOFFI KOUADIO PIERRE DIT PEPOINT
1060.KOFFI KOUADIO SOSTHENE
1061.KOFFI KOUAKOU
KOFFI KOUAKOU ALEXIS
KOFFI KOUAKOU BARTHELEMY
KOFFI KOUAKOU CELESTIN
KOFFI KOUAME EUGENE
KOFFI KOUAME HABIB
KOFFI KOUAME MICHEL
KOFFI KOUASSI
KOFFI KOUASSI
KOFFI KOUASSI JACQUES
KOFFI KOUASSI JEAN
KOFFI KOUASSI JEAN BAPTISTE
KOFFI KOUASSI MARC
KOFFI KOUMI MARCEL
KOFFI KRA
KOFFI KRA PACOME
KOFFI LUC (DR)
KOFFI MAMADOU BACHYRT BEKA
KOFFI N’DA KOUAKOU
KOFFI NESTOR
KOFFI NOËL
KOFFI NORBERT
KOFFI PATRICK
KOFFI PAUL ALAIN
KOFFI PHILIPPE MARIE
KOFFI PHILOMENE (MME)
KOFFI SERGES AZI
KOFFI SYLVIE (MME)
KOFFI TANO AKOUA (MME)
KOFFI TIEMELE LAURENT
KOFFI WILFRIED JUSTE
KOFFI YAO
KOFFI YAO NEZZY GUSTAVE (KOLIABO)
KOFFI YAO TOSSOUGOU
KOFFI YOBOUE ERNEST
KOHE LEOPOLD
KOÏTA MAMADOU
KOIZAN ADOU GUY
KOIZAN AFFOUE BERTHE (MME)
KOIZAN KABLAN AIME
KOIZAN MAN KASSI ROGER
KOIZAN YANICK
KOKO ADJOUMANY EMILE
KOKO KOUAKOU LAURENT
KOKO YAO SIMPLICE
KOKON KOUAKOU BLAISE
KOLI BI YOLI ALBERT
KOLO OUATTARA GERMAINE (MME)
KONAN AMOIN VIRGINIE EPSE KOUAKOU(MME)
KONAN ANGAMAN JEAN-BAPTISTE
KONAN ANTOINE
KONAN BROU ANNABELLE (MME)
KONAN HENRI
KONAN JEAN PARFAIT
KONAN JEAN-MICHEL
KONAN KAN MARTIN
KONAN KOFFI
KONAN KOFFI EMMANUEL
KONAN KOFFI EUGENE
KONAN KOFFI GUSTAVE
KONAN KOFFI LEON
KONAN KOFFI MARIUS
KONAN KOFFI NOEL
KONAN KOFFI PAUL (PR)
KONAN KONAN JEAN LOUIS
KONAN KONAN JEROME
KONAN KONGOUE
KONAN KOUADIO BARTHELEMY
KONAN KOUADIO BERNARD (DR)
KONAN KOUADIO ETIENNE
1131.KONAN KOUADIO MARTIN
1132.KONAN KOUAKOU ADRIEN
1133.KONAN KOUAKOU ALAIN
1134.KONAN KOUAKOU RAYMOND
1135.KONAN KOUAME CHARLES
1136.KONAN KOUAME GEORGES
1137.KONAN KOUAME PAUL GERARD (PR)
1138.KONAN KOUASI LEON
1139.KONAN KOUASSI ALBERT
1140.KONAN KOUASSI ANTOINE
1141.KONAN KOUASSI ETIENNE
KONAN KOUASSI HUBERT (PR)
KONAN KOUASSI JACQUES
KONAN N’DRI ROBERT
KONAN N’GUESSAN
KONAN N’GUESSAN ANATOLE
KONAN N’GUESSAN ATHANASE
KONAN N’GUESSAN JULIEN (N’GUESS BON SENS)
KONAN N’GUESSAN MICHEL
KONAN ODETTE (MME)
KONAN PAUL
KONAN- TANTYQUI KOUAME
KONAN VINCENT
KONAN YAO
KONAN YAO EUGENE (DR)
KONAN YAO FRANCIS
KONAN YAO HYACINTHE
KONAN YAO MAXIME
KONATE ADAMA
KONATE KARIMOU
KONATE LONADIE
KONATE N’GOLO
KONATE SOULEYMANE
KONATE ZAKARIA
KONDRO KOUASSI
KONE ADAMA
KONE AMINATA (MME)
KONE CLEMENTINE (MME)
KONE DOFFANGANA KASSOUM
KONE DOSSONGUI
KONE FANNY DAOUDA KABAKO
KONE HAMED
KONE IDRISS
KONE ISSA
KONE ISSA DAOUDA
KONE KARIDJA (MME)
KONE KARIMOUKONE KELETIGUI
KONE KREMITCHA
KONE KOBALI
KONE KREMITCHA
KONE MAMADOU
KONE MOUSSA CLAUDE
KONE NEDJON (MME)
KONE PAFOLO SYLVAIN
KONE SOUMAILA
KONE ZAKARIA OUMAR
KONE ZIE DOSSAWA
KONGO BEUGRE
KONIMI THEODORE (DR)
KONIN KABRAN FULBERT
KONZAN KOUAKOU EDMOND
KOROGNOKO YACOUBA
KOSSONOU ATTA
KOSSONOU DIOUMOU
KOTCHI RAPHAËL
KOUA AMGBOMAN THERESE (MME)
KOUA ASSEMIEN PAUL
KOUA JEAN CLAUDE
KOUA KOUA NESTOR
KOUA-BROU PAUL
KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN
KOUADDIO KOFFI JEROME
KOUADIA N’ZI ALPHONSE
KOUADIO ABOA
KOUADIO ADJOUA EPSE SANOGO (MME)
KOUADIO ADOU PASCAL
KOUADIO AHOU ELISABETH (MME)
KOUADIO ALEXIS
KOUADIO AMOUIN ANTOINE
KOUADIO ANGOUA MARC
1211.KOUADIO BAH ARNAUD
1212.KOUADIO DEBORAH ALEXANDRINE (MME)
1213.KOUADIO DIDIER
1214.KOUADIO DIE NORBERT
1215.KOUADIO EDJA
1216.KOUADIO EPOUSE M’BRA AKISSI ANNE MARIE (MME)
1217.KOUADIO EUGENE
1218.KOUADIO FIENY
1219.KOUADIO FODIO
1220.KOUADIO FRANCOIS
1221.KOUADIO FROMOH
KOUADIO HENGHAN N’DRI EDITH (MME)
KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE
KOUADIO KOFFI JEROME
KOUADIO KOFFI NOEL
KOUADIO KOMENAN GUSTAVE
KOUADIO KONAN BERTIN
KOUADIO KONAN CELESTIN
KOUADIO KONAN CLAUDE DAVID
KOUADIO KONAN EMMANUEL
KOUADIO KONAN GEORGES (DR)
KOUADIO KONAN RAYMOND
KOUADIO KOUADIO
KOUADIO KOUADIO KAN ARMAND
KOUADIO KOUADIO NESTOR
KOUADIO KOUAKOU
KOUADIO KOUAKOU BERTIN
KOUADIO KOUAKOU BERTIN (M’BAHIAKRO)
KOUADIO KOUAKOU BOB
KOUADIO KOUAKOU DIDIE (DR)
KOUADIO KOUAKOU JUSTIN NANGLE
KOUADIO KOUAKOU LAMBERT
KOUADIO KOUAKOU MARTIN
KOUADIO KOUAKOU PAUL
KOUADIO KOUAME EUGENE
KOUADIO KOUAME MOCKEY
KOUADIO KOUAME ROGER
KOUADIO KOUASSI
KOUADIO KOUASSI (KOFES),
KOUADIO KOUASSI (SAN-PEDRO)
KOUADIO KOUASSI (TIEBISSOU)
KOUADIO KOUASSI BELATIN
KOUADIO KOUASSI DENIS
KOUADIO KRA MADELEINE (MME)
KOUADIO N’DRI LAMBERT (PR)
KOUADIO N’GUESSAN GUILLAUME
KOUADIO N’GUESSAN JULIETTE (MME)
KOUADIO N’ZI YVONNE (MME)
KOUADIO OBO CLOTAIRE
KOUADIO PHILIPPE
KOUADIO PKLI KOUASSI DELPHIN
KOUADIO RENE
KOUADIO YAO
KOUADIO YAO ANTOINE
KOUADIO YAO DIDIER
KOUADIO YAO MARCELLIN
KOUADIO YOBOUET FRANCOIS
KOUADJA KOUAO DAMAS
KOUADJO ASSOUMOU
KOUADJO FRANÇOIS
KOUADJO JULES RUDOLPHE
KOUADJO KOUAKOU LAMBERT
KOUADJO KOUAME SERGE
KOUADOU CLARISSE (MME)
KOUAKOU ABITBOL
KOUAKOU ADJA LAURE COLOMBE (MME)
KOUAKOU AFFOUÉ ALPHONSINE (MME)
KOUAKOU AKISSI COLETTE (MME)
KOUAKOU ALAIN CLAUDE
KOUAKOU AMENAN CLEMENTINE (DR)
KOUAKOU ANTOINE GUILLAUME
KOUAKOU ASHANTY (ME)
KOUAKOU ATCHELAUD FAUSTO LEWIS
KOUAKOU AYA THERESE (MME)
KOUAKOU BALOU MARCHAL
KOUAKOU BAMBA
KOUAKOU BERTIN
KOUAKOU DAPA FELIX
KOUAKOU DELPHINE EPSE OLE (MME)
KOUAKOU EPSE ILUNGA AMENAN MARIE MADELEINE (MME)
KOUAKOU FIRMIN (PR.)
KOUAKOU HYACINTHE
KOUAKOU KABRAN
KOUAKOU KAN ALEXIS
KOUAKOU KOFFI
KOUAKOU KONAN INNOCENT
KOUAKOU KONAN JEREMIE
KOUAKOU KONAN NORBERT
KOUAKOU KONAN SERAPHIN (PR)
KOUAKOU KOUADIO
KOUAKOU KOUADIO JEAN ARSENE
KOUAKOU KOUADIO JUVENAL
KOUAKOU KOUAKOU OLIVIER
KOUAKOU KOUAKOU ROMEO
KOUAKOU KOUAMÉ
KOUAKOU KOUAME APPORTUNE (MME)
KOUAKOU KOUAME HENRI
KOUAKOU KOUAME JEAN -BAPTISTE
KOUAKOU LAURE COLOMB (MME)
KOUAKOU N’DRI JULES
KOUAKOU N’GORAN
KOUAKOU N’GUESSAN FRANCOIS (PR)
KOUAKOU N’GUESSAN PATE
KOUAKOU OUASSA MONIQUE (MME)
KOUAKOU PIERRE
KOUAKOU ROGER
KOUAKOU SAM DIBY
KOUAKOU TANOH MARIE CARENE (MME)
KOUAKOU THERESE (MME)
KOUAKOU YAO ALBERT
KOUAKOU YAO BERTIN
KOUAKOU YAO FRANÇOIS (DR)
KOUAKOU YAO MARC
KOUAKOU YAO PAUL
KOUAMA KOUASSI ANICET
KOUAME ADAMA
KOUAME ADJOUA CLEMENTINE (MME)
KOUAME ADJOUMANE
KOUAME AKA
KOUAME AKISSI (GL)
KOUAME AKISSI CECILE (MME)
KOUAME AKISSI MARIE CHANTAL (MME)
KOUAME AMENAN CECILE (MME)
KOUAME AMONKONAN
KOUAME ANDRE
KOUAME APPIA
KOUAME ASHACY YAO LUCIEN CHRISTIAN
KOUAME ATHANASE NOTAIRE
KOUAME ATTA (PR)
KOUAME BADJOU KONAN SYLVERE
KOUAME DESIRE
KOUAME ETIENNE
KOUAME FREDERIC
KOUAME GBOSSO VINCENT
KOUAME ISSOUF
KOUAME JEAN
KOUAME JEAN PHILIPPE
KOUAME JEAN PHILIPPE DESIRE
KOUAME K DESIRE
KOUAME KABLAN MATHIAS
KOUAME KAN
KOUAME KAN MARCELLIN (DR)
KOUAME KAUNANT
KOUAME KOFFI ATHANASE
KOUAME KONAN
KOUAME KONAN AYMARD
KOUAME KONAN EDOUARD
KOUAME KONAN EMMANUEL
KOUAME KONAN LUCIEN
KOUAME KONAN VICTOR
KOUAME KOUADIO
KOUAME KOUADIO BONIFACE
KOUAME KOUADIO CLAUDE
KOUAME KOUADIO EMMANUEL
KOUAME KOUADIO EVARISTE
KOUAME KOUADIO EVELYNE (MME)
KOUAME KOUADIO JEROME
KOUAME KOUADIO JULIEN
KOUAME KOUADIO LAZARE
KOUAME KOUADIO RENE
KOUAME KOUAKOU
KOUAME KOUAKOU DIEUDONNE
KOUAME KOUAKOU GEORGES
KOUAME KOUAKOU LACINA
KOUAME KOUAKOU( RAYMOND) (DR)
KOUAME KOUAME ARMEL (DR)
KOUAME KOUAME JOSEPH
KOUAME KOUASSI PAUL
KOUAME KOUASSI TOUSSAIN
KOUAME MARTIN
KOUAME MINI KOUADIO ROMAIN 1
KOUAME N(GUESSAN BERNARD
KOUAME N’GUESSAN (BOTRO)
KOUAME N’GUESSAN MICHEL
KOUAME N’DRI ALBERT
KOUAME NGBALA BROU DOMINIQUE
KOUAME N’GORAN
KOUAME N’GUESSAN
KOUAME N’GUESSAN MADELEINE EPSE DANHO (MME)
KOUAME PATRICE ATTOGBAIN
KOUAME PHILIPPE
KOUAME RODRIGUE
KOUAME SOUANGA PATRICE
KOUAME TIALY HONORE
KOUAME YAO FRANCIS
KOUAME YAO GERMAIN
KOUAME YAO JEAN-BAPTISTE
KOUAME YAO LAMBERT
KOUAME YAO SERAPHIN
KOUAME YAPI CLEMENT
KOUAME YOBOUE
KOUAME-KRA CONSTANT
KOUAMELA EPSE APPIA KICHI VICTORINE(MME)
KOUAMELAN CHRISTINE (MME)
KOUAMENAN PAYNE HENRI
KOUAMIN ALAIN CLAVER
KOUANDI YVES DESIRE
KOUAO BILE MOUSTAPHA
KOUASSI ADJE NOE
KOUASSI AIMEE EPSE KENDJA (MME)
KOUASSI AKA MARCEL (PR)
KOUASSI AKISSI SYLVIANE (MME)
KOUASSI AMA KRA
KOUASSI AMOIN LEONTINE (MME)
KOUASSI ANDRE
KOUASSI ANTOINE
KOUASSI AUKA LUCIEN
KOUASSI AYOYA GERMAIN
KOUASSI BEGANSOH
KOUASSI BODI THEODORE
KOUASSI BOHOUSSOU PYTAGORE
KOUASSI BREDOUMY SOUMAILA TRAORE
KOUASSI BROU ETIENNE
KOUASSI BROU JEAN
KOUASSI CLAIRE MARCELLE (MME)
KOUASSI CLEMENT
KOUASSI DONGO
KOUASSI EMMMA MARIE- LOUISE (MME)
KOUASSI GILBERT BANDAMA
KOUASSI JEAN BAPTISTE
KOUASSI JEAN MICHEL
KOUASSI JEAN-LOUIS
KOUASSI JEAN-PIERRE
KOUASSI KANGA MICHEL (PR.)
KOUASSI KANGAH AMBROISE
KOUASSI KANGAH YAO LEO
KOUASSI KOBENAN ABOUA NORBERT
KOUASSI KOFFI
KOUASSI KOFFI ARISTIDE
KOUASSI KOFFI DONGO
KOUASSI KOFFI EDOUARD
KOUASSI KOFFI EMMANUEL
KOUASSI KOFFI FELICIEN
KOUASSI KOFFI JULES
KOUASSI KOFFI MAGLOIRE
KOUASSI KOFFI MARC
KOUASSI KOFFI MATHURIN
KOUASSI KOFFI NOEL
KOUASSI KONAN GERARD
KOUASSI KONAN GOMEZ
KOUASSI KONAN JEAN
KOUASSI KONAN NAMILY
KOUASSI KONAN VINCENT
KOUASSI KOUADIO
KOUASSI KOUADIO EMILE (DR)
KOUASSI KOUADIO JEAN MARC
KOUASSI KOUADIO MARTIN
KOUASSI KOUAKOU AIME EMMANUEL
KOUASSI KOUAKOU ALAIN
KOUASSI KOUAKOU EUGENE
KOUASSI KOUAKOU FRANCOIS
KOUASSI KOUAKOU GERMAIN
KOUASSI KOUAKOU JEAN
KOUASSI KOUAME MATHIEU
KOUASSI KOUAME PATRICE
KOUASSI LENOIR GERMAIN
KOUASSI LENOIR KOUADIO EMMANUEL
KOUASSI MANZAN
KOUASSI MARIE ANGE (MME)
KOUASSI N’GO GILBERT
KOUASSI N’GUESSAN
KOUASSI N’DRI VALENTIN
KOUASSI N’GORAN
KOUASSI N’GUESSAN GERMAIN
KOUASSI NGUESSAN ONDE
KOUASSI NIAMIEN NOËL
KOUASSI NICOLAS
KOUASSI RENE
KOUASSI THEOPHILE
KOUASSI TOUSSAINT
KOUASSI YABA FELICIE (MME)
KOUASSI YAHA ABISSATA (MME)
KOUASSI YAO (BANQUE)
KOUASSI YAO ROLAND
KOUASSI KOUADIO MELAINE
KOUDOU VINCENT
KOUE BI RAOUL
KOUEDAN ROGER
KOUETO ATABI HONORE (ME)
KOUIDJIKE K. LAURENT
KOULIBALY SALIA
KOUMI JEAN CLAUDE
KOUMLAN ASSALE
KOUMOIN KONAN RENE
KOUMOUE KOUAME JEAN MARC
KOUTOUA MARIE-LAURE KOROHO (MME)
KOUTOUAN JEAN CLAUDE HENRI JEROME
KOUTOUAN LUCIEN
KOUYATE KOUASSI BRUNO
KPAHO KOUEWON BERNARD
KPANGNI PRAO
KPEYE BONIFACE
KPIDI YAO MATHIEU
KRA KOFFI
KRA KOFFI PASCAL
KRA KONAN PAUL
KRA KOUAO MATHIAS
KRA KOUASSI RAYMOND (PR)
KRA OLIVIER
KRA YAO BLE GEORGES
KRAKOU KRAKOU DESIRE
KRA-KOUAME PASCAL
KRAMO KOUADIO FREDERIC
KRAMO N’GUESSAN
KRAMOH KOUADIO EULOGE (PR)
KRE KOUAME
KRO KOFFI SIMPLICE
KROBA ADOU DAVID
KWABENAN KOUASSI STEPHANE
KWABO SONDE
LADJI JOACHIM KOUASSI
LAGO SERGES
LAKPA CASIMIR
LALLIER YOLANDE BOSSAHONOM (MME)
LAMINE KOUAKOU
LANGUI JEAN MARIE
LANGUI KOUADIO MARC
LASMEL PHILIPPE
LATE YAO DANIEL ANGE
LEBA EUGENE JEAN PAUL NIAMBA
LEHIE BI KRIBOU LUCIEN
LEON KOFFI
LESSIEHI MATHIAS
LIA BIAGONE GREGOIRE MATHURIN
LIAZERE LAGO ANTOINE
LIKANE YAGUI JEAN
LINDA DJOMAN DIPLO (MME)
LOBA LOBA JEAN
LOBE FRANCIS
LOBE GNABA FRANCIS
LODUGNON ALINE EPSE FOFANA (MME)
LODUGNON BRICE
LOGBO ANDRE
LOH APPOLIN KOUADIO
LOKOU KOUASSI GILBERT
LONAN COULIBALY
LONZO KOUASSI
LORGN ESSANE KARIDIA (MME)
LORNG ODETTE (MME)
LOUBAO ALEXANDRE ABEL
LOUCOU JEAN-NOEL
LOUE TEBILY ROGER
LOUIS GUILLAUME NDIA
LOUKOU KONAN BENJAMIN (DR)
LOUKOU KOUADIO MICHEL
LOUKOU KOUAKOU
LOUKOU YAO GUILLAUME
LOUKOU YAO RAOUL
LOZO KOUADIO JERÔME
M’BAHIA N’GUESSAN
M’BOUA N’TOU HONORE
M’BRA YAO LAURENT
MABO AGOUA CECILE (MME)
MABO ALAIN
MAGNE WOELFFELL PIERRE RENE
MAHO EPSE KOIZAN ALINE (MME)
MAIN KOUAKOU HURBAIN
MAKANI FATIM BAKAYOKO (MME)
MAKRE LEON ADOGOUA
MALAN EBAGNININ VICTOR
MAMADOU MANINGA
MAMADOU TRAORE DIT FONCTION
MAMI NSAMIN ROGER
MAMMEYA OUATTARA MADELEINE (MME)
MANAHON SITIONON DUQUES
MANDJOBA DIRABOU ALBERIC
MANDODJA M’BIA ROGER
MANKAMBOU YAPO JOSEPH
MANOU YABLE THOMAS
MANOUAN BEDA AMELIE (MME)
MARC EDMOND GBANHAN
MARGUERITTE SAMPA (MME)
MARIE AGATHE AMOIKON FAUQUEMBERGUE(MME)
MASSE NOUFE
MATHIEU CRESPIN
MATTOH JOSEPH
M’BAYA N’DRI ALPHONSE
M’BAYIA CALISTE CLAUDE
M’BE CHIADON ROSALIE (MME)
M’BRA JOSEPH
M’BRA KOUADIO SEVERIN
M’BRA KOUASSI DANIEL
M’BRAH AKISSI CELINE EPSE KOFFI (MME)
M’DOUMI-KOUAKOU ESPE KOKOLA CECILE (MME)
ME GOBA SAINT-CYR MODESTE
ME KOFFI KONAN
ME KONAN CALIXE
MEA KOUADIO
MEH KOUAKOU URBAIN
MEITE MAMADOU
MEL MELESS PAUL
MELEDJE KAN SIMEON
MESSOU AFFALA ANNE(MME)
MESSOU BOUADOU EDOUARD
M’GBRA AHOU ESTHER CAROLINE EPSE KONE (MME)
MIAN SIMPLICE
MINHIBO BIO ERNEST
MINLIN ANGBONO JEAN
MINZAN KOUADIO
MISSA KOFFI PAUL
MOBIO ALLOBOUE SAMUEL
MOBIO ERIC
MOBIO N’GBANDI MATHIEU
MOBIO N’KOUMO ERIC
MOH JUSTINE KASSIBLA (MME)
MOHAMED JAMAL
MONDE VAHA CHARLOTTE EPSE KOUASSI (MME)
MORO KOFFI DANIEL
MOUSSA OUATTARA
MOUTI DOSSO
N’DA KONAN JUSTIN
N’DEDE BLAISE
N’DOLI EPSE AYE MARIE ANTOINETTE (MME)
N’DOLLY KOFFI PATRICK
N’GATTIA KOUABENAN ANDERSON
NADIO KONE THOMAS
NAHOUNOU BOBOUO SYLVAIN
NANDIER JEAN MARC
NANDJUI DANHO PIERRE
NANGA RAYMOND
NANOU EPSE HOWA LEONTINE ASSAMALA (MME)
N’CHO BERTIN
N’CHO BROU GASTON
N’CHO KOUAO VIONCENT
N’DA KONAN SYLVESTRE YAO
N’DA KOUADIO LUC
NDA NGUESSAN BLAISE
N’DABIAN ADELE ADJO (MME)
N’DAKPRI DJAHA ANGES FELIX
N’DAKPRI N’GUESSAN N’GALLIET DORCASSE(MME)
N’DAMOULE BINLIN AUGUSTIN
N’DIAYE AMINATA (MME)
N’DIORE AYA ALPHONSINE MONIQUE ADELE (MME)
N’DRI AKANZA
N’DRI AMANI JEANNETTE (MME)
N’DRI ANAIS CLEMENCE (MME)
N’DRI BERNARD
N’DRI BOUAVIER DENIS
N’DRI CONSTANTIN JOSEPH
N’DRI FRANCK OLIVIER
N’DRI GORE PAUL
N’DRI JEAN-CLAUDE
N’DRI KOUADIO CASTEL
N’DRI KOUADIO JACQUES
N’DRI KOUADIO P. NARCISSE
N’DRI KOUAKOU ALEXIS
N’DRI KOUAKOU JEAN CLAUDE
N’DRI KOUAKOU JEAN CLAUDE
N’DRI KOUAME JOACHIM
N’DRI MARCEL
N’DRI NEE YOMAN AYA THERESE (MME)
N’DRI N’GUESSAN EUGENE
N’DRI YAO (BOUAKE)
N’DRI YAO (MEAGUI)
N’DRI YAO JEAN DAMMO
N’DRI YAO JULIEN
N’DRI YOCOLLY KOUADIO JEAN CHARLES
N’DRY PAUL
NEMIN BEATRICE EPSE GBOCHO (MME)
NEMIN PATRICE
NEMIN STEPHANE
NÉTRO HOULAHI ANDRÉ
NETRO TAGBO RENE
N’GATTA COULIBALY (DR)
N’GATTA KOUAME NESTOR
N’GBESSO N’GBESSO FIRMIN-MARCEL
N’GBO N’GBICHI JOSEPHINE (MME)
N’GO YAO ALEXIS
N’GOM ALLASSAN WILLIAM
N’GORAN CHARLES DIETHO
N’GORAN KOFFI NOEL
N’GORAN KOFFI SERAPHIN
N’GORAN LOUKOU CASTEL
N’GORAN MEDARD
N’GORAN N’GUESSAN
N’GORAN N’GUESSAN BERNARD
N’GORAN OLIVIER
N’GORAN OLIVIER MODESTE
N’GOTTA AKISSI EPSE CAMARA (MME)
N’GOTTA KOUADIO
N’GUESSAN ADJOUA JACQUELINE (MME)
N’GUESSAN AFFOUE MARIE (MME)
N’GUESSAN AKISSI SUZANNE EPSE KOUADIO (MME)
N’GUESSAN AKPANGNI BERNARD
N’GUESSAN ALEXANDRE
N’GUESSAN AMENAN HORTENSE (MME)
N’GUESSAN AMOIN LYDIE ESPERANCE EPSE KOUASSI (MME)
N’GUESSAN BERNARD
N’GUESSAN BI TOZAN ANTOINE
N’GUESSAN COLETTE RAZACOU (MME)
N’GUESSAN DANIEL JOSEPH
N’GUESSAN DARIUS
N’GUESSAN DAWETH KOFFI
NGUESSAN EUPHRASIE ZON (MME)
N’GUESSAN GENEVIEVE EPSE SYLLA (MME)
N’GUESSAN HONORE
N’GUESSAN JACOB
N’GUESSAN JULES
N’GUESSAN JULES MAMERT
N’GUESSAN KOFFI
N’GUESSAN KOFFI EUGENE
N’GUESSAN KONAN BERNARD
N’GUESSAN KONAN DENIS
N’GUESSAN KOUADIO KPLI
N’GUESSAN KOUADIO VINCENT
N’GUESSAN KOUAME
N’GUESSAN KOUAME ANDRE
N’GUESSAN KOUAME BARTHELEMY
N’GUESSAN KOUAME JOACHIM
N’GUESSAN KOUAME LAMBERT
N’GUESSAN KOUAME PAUL
N’GUESSAN KOUAME RIGOBERT
N’GUESSAN KOUASSI DJETAU
N’GUESSAN KOUASSI EDOUARD
N’GUESSAN KOUASSI JAURES
N’GUESSAN KOUASSI JEROME
N’GUESSAN N’DRI BARTHELEMY
N’GUESSAN N’GORAN NICOLAS
N’GUESSAN N’GUESSAN ERNEST
N’GUESSAN N’GUESSAN RENE
N’GUESSAN OBOUO JACQUES
NGUESSAN YAO ALFRED (PR.)
N’GUESSAN YAO FREDERIC
N’GUESSAN YAO MATHIEU (PR)
N’GUESSAN YAO PATRICE JEAN MICHEL DINARD
N’GUESSAN YAO SEVERIN
N’GUESSAN YAO STEVIE
N’GUETTA KAMANAN
NIABA JULES
NIAGNE AKPA ALEME YVONNE EPSE BOUANGA (MME)
NIAMBA ALFRED
NIAMIEN KOFFI JUSTIN
NIAMIEN KOUAKOU PASCAL
NIAMKE KODJO
NIAMKEY JOSEPH
NIAMKEY KOFFI ROBERT
NIAMOUTCHE KOUAO
NIANGORAN LAVOISIER
NIANZOU NARCISSE
NIAYME AIMEE EPSE ALVES (MME)
NINHI GNONBLEHI GERMAIN
NOELLE VIRGINIE M.Q. YORO DJEDJE MADY (MME)
NOUAMA PIERRE CLAVER
NOUM KOUADIO ABO GABRIEL
NZALASSE OUANDA FRANCIS
N’ZI AKISSI MARTINE (MME)
N’ZI AKISSI VICTORINE (MME)
N’ZI AMOIN EPSE ABOLOU (MME)
N’ZI CONSTANT (DR)
N’ZI FELIX KOCORA
N’ZI KONAN JEAN THIERRY
N’ZI KOUAME ANTOINE
N’ZI KOUASSI PASCAL
N’ZI KOUASSI PAUL
N’ZI MARIE LOUISE DOMINIQUE DANIELLE (MME)
N’ZI N’DRI ALPHONSE
N’ZI NEE KOFFI AHOU SUZANNE (MME)
N’ZI N’GUESSAN
N’ZUE KOUAKOU
N’ZUE KOUAKOU MEDARD
OBOLLE OTCHE AMBRIERE
OBOUMOU GOLE MARCELLIN
OBRO KOBY ALBERT
OBROU WAYOU DESIRE
ODETTE DIRO G EPSE SIABI (MME)
ODI ACHIEPIE
OFFI MICHEL
OFFOUMOU RICHARD
OGA DADE JULIEN
OGNI KANGA BENOIT
OHI DIOMANDE
OHI ZOTAHON PHILLIP DIT GOMEZ
OHOU BONNY FAUSTIN
OHOUEU NIANGORAN LEOPOLD
OKA KOUADIO MICHEL
OKA LEON
OKOBE FIDELE
OKON MARCEL
OKOU DANON MICHEL
OLE DELPHINE (MME)
OLIVIER EPITINI
OLIVIER MONET YAPI
OREGA DONATIEN CLAVER
ORO APOLINAIRE
ORSOT ANIN ELISABETH (MME)
ORSOT BOSSO BARTHELEMY
OTCHERE KOUTOUA HONORE
OUAGUE MAMIDOU
OUAHI RAYMOND ZION AIME
OUALI FRANCOIS
OUALI GILBERT
OUALLOU KOLOU BEAU SEJOUR
OUASSENAN JEAN MODESTE
OUASSOLO YAO MICHEL
OUATTARA ABDOULAYE
OUATTARA ABDRAMANE
OUATTARA ADAMA
OUATTARA APPALO
OUATTARA ARDJOUMAN
OUATTARA DOMA YAO PAUL
OUATTARA IBRAHIM
OUATTARA ISSA (KOUASSIDATEKRO)
OUATTARA ISSA (PRIKRO)
OUATTARA ISSOUF
OUATTARA KARIM
OUATTARA LACINA
OUATTARA MAMA
OUATTARA SITA (MME)
OUATTARA SOMAN
OUATTARA VIEGOHI LYNDAYE (MME)
OUATTRA DRISSA
OUEGNIN GUY DANIEL
OUEGNIN YASMINA (MME)
OULAI GILBERT
OULAI MARIE JOSEE EPSE TEFLAN (MME)
OULAI MONIQUE (MME)
OULAYES YAO KPOULE FRANCOIS
OURA BROU
OURAGA KOUDOU ALFRED
OURIGOU OSSORO LUC
OUSMANE DIALLO (DR)
OUSSOU DENIS
OZOUKOU ZEGA FREDERIC
PAMA HENRI BOSCO
PAPA NOUVEAU JEAN BENOIT
PATRICE ANDOH
PATRICK YACE
PAUL YVETTE FOFANA (MME)
PAULET TEHE HENRI
PEHE ZEAN EUGENE
PHILIPPE AUGUSTE KOUASSI
PINHOU MADELEINE EPSE BELLE (MME)
PITTE BASTIDE (DR)
PLEBA ODETTE (MME)
PLEPLE BI FOUA JULIEN
PODE BOTINHOULOU GEORGES
POERI BOZIA RAYMOND
PORQUET DAO ROMAIN ALAIN
PORQUET HERVE
PORQUET SERGE BRUNO
RABET DEASSA LUDWINE PRISCA (MME)
REGNIER-ONDOMAT STEPHANE ANTOINE
RENE FRANCOIS MONCKEH
RICHMOND SANDRA (MME)
RICHMOND TEHE
ROUDE KEVIN
SABE ARISTIDE (DR)
SACANOUD BENOIT
SACKO BOUBACAR
SADE THERESE (MME)
SAFIATOU BA N’DAW (MME)
SAHIRI ANGELE (MME)
SAHORE ESSY FRANCOIS DEPAUL
SAINI KOUAKOU VICTOR
SAKANOKO SOUNGBE
SAKO ABDOULAYE
SALE POLI
SALEH NEE ASSIEHUE PHIEDING MARINA (MME)
SALI NESTOR
SALOGO MAMADOU
SAMAGASSI ABOULAYE
SAMIN MOMON ISAAC
SAMUEL MBRA
SAN KOUADIO KAN MAURICE
SANDRA GOMEZ (MME)
SANGARE DAOUDA
SANGARE DRAMANE
SANGARE SORRY
SANGARET DAOUDA
SANGARET EPSE DADIE LYNDA YVONNE IRENE (MME)
SANLE JEAN CRESOR
SANOGO KARIDJATOU (MME)
SANOGO LACINA
SANOGO TENIN
SAOURE BROU GASTON
SAPOUKOUA KOUTOUAN EDMOND ROGER
SARAKA KOUAO
SARR BOHE MARIUS MELAINE DEGBAHOUA
SARRE GNEPO EDMOND
SAYNI MARIE-CLAIRE EPSE ASSOUMOU(MME)
SEA AUGUINARD HONORE
SEAN JEAN LOUIS
SEHR ANOMA MAXIME
SEKA ATSE CAMILLE
SEKA FABIEN
SEKA N’GUIA ALBERT LAZARE
SEKONGO YANASSAGUI
SENIADJA BETIABO
SERI BI N’GUESSAN PRIVAT
SERI BIALLI VICTOR
SERI GUEBI EMILE
SESS ESSIAGNE DANIEL
SESSE KOFFI KOUASSI
SEYE ILO NEE BALDAWIN (MME)
SHEP EHO VERONIQUE (MME)
SIALLOU KOUADIO EMMANUEL
SIAO DIOMANDE (MME)
SIDI DIAWARA
SIDIBE FATOUMATA (MME)
SIE CLOTAIRE
SIE HIEN YASSING
SIKA MOBIO PASCAL
SIKABI CYR CLAUDE
SILUE BAGNANA ERIC PHILLIP
SILUE NAHOUA
SILUE SIOMPEGNA
SILUE TIORLO
SIO LYDHET GISLAIN
SIOBLO ALEXIS
SISSOKO JEAN CLAUDE
SOHOU OULAI MATHIEU
SONDE KLABA JANETE MICHELLE (MME)
SORO BENOIT (DR)
SORO DOLOUROU
SORO DRISSA
SORO JEAN-PAUL
SORO KATENEFOLO
SORO LOSSENI
SOUAGAH KOFFI A. MATHURIN
SOUANGA KOUASSI
SOUENIN JEAN KONE
SOUMAH MARIAH (MME)
SOUNGALO KONE
SOURABIE SEYDOU
SUY BI GOHORE EMILE
SUY BI GOHORE EMILE
SYLLA ISSIAKA
SYLLA MAMDOU
SYLLA MOHAMED
SYLLA MOHAMED
SYLLA VASSIRIKI
TADET YVES
TAGRO GNANSOIT CHARLES
TAH BI SAHIE ALBERT
TAHO JEANETTE (MME)
TAIGUAIN KOFFI EDMOND
TAILLY ALAIN
TALLY JEAN CHARLES FELIX LAMBERT
TANAU MONIQUE NEE INCHAUD (MME)
TANO AHOUA CELESTIN
TANO KOUADIO BERNARD
TANO KOUAME JACQUES
TANO N. MARIE EPSE KASSI (MME)
TANO YA ASSOKO IRENNE (MME)
TANOH JEAN BAPTISTE
TANOH JEAN BERNARD
TANOH KOUAKOU PASCAL
TANOH KOUAME
TANOH NORBERT
TANOH YAO LAURENT
TAPE AGUY TOUSSAINT
TAPE ALAIN FIDELE
TAPE EPSE KOUASSI YOBOUE THERESE (MME)
TAPE LADOU GBEULY
TAPE LE GROHOUAN AYME JULIEN
TAPE MARIE LAURENCE (MME)
TAPE TOUAPLI JEROME
TARAORE KANGO MARIAM (MME)
TAUKLA KOUASSI VICTOR
TCHE AMIAN YAO RICHMOND (DR)
TCHELBY LAHOURE GHISLAIN
TCHETCHE CHARLES
TCHIEKPE CREYAO EDWIGE PATRICIA EPSE AHON (MME)
TCHIGBALY KAPET
TCHINDO KOUADIO JEAN MARIE
TCHOUM KOUAKOU WILLIAMS
TEHE ANTOINE
TELLA FELIX
TERHA SINALY
THE JASMIN R
THIEMELE ASSANVO LEONOGER
THIERRY SERGE TAHI
THIERRY TANOH
THOMAS SIMPLICE
THOMSON EMMANUEL
TIA ANDRE (DR)
TIA ELISE (MME)
TIA MARTINE (MME)
TIACOH CARNOT
TIAPANI DEDOU PHILIPPE
TIE BI YOUAN GERVAIS
TIE BI YOUAN MAURICE
TIEMOKO KOFFI BERNARD
TIEMOKO OUATTARA
TIEMOKO TOURE YSSOUF
TIEMOU KOUASSI JEAN CLAUDE
TIENE EZAN
TIMITE ISMAEL
TIMITE-KONAN ADJOUA MARGUERITTE (MME) (PR)
TOA BI ZAHOULI
TONIAN AMALAMAN LEON
TONIAN SIMEON
TOPPE KISSY SYLVESTRE
TORO PERRE-YVES
TOSSIO MATHIEU
TOUA YAO PIERRE
TOURE ALOHO GERMAINE (MME)
TOURE EPSE TOURE MARIAM (MME)
TOURE FAH
TOURE JEAN PHILIPPE AKA
TOURE KINAPARA RAPHAEL
TOURE MAMADOU
TOURE MOUSSA
TOURE MOUSTAPHA (DABAKALA)
TOURE MOUSTAPHA (TOUBA)
TOURE NIEYOTIEN SOLANGE (MME)
TOURE PIERRE
TOURE SOUMAILA
TOURE THEOPHILE MINAN
TOURE TIEMOKO JUSTIN
TOURE YAH
TOURE YSSOUF
TOVAH M’BOUA JUSTIN
TRA BI ANGE
TRA BI DJEBLEI
TRA BI IRIE JONAS
TRA HONORE
TRAORE ADAM KOLIA
TRAORE ASSA (MME)
TRAORE MEDIA
TRAORE OUSMANE
TRAORE RAMATOU (MME)
TRAORE YEREGNON ALEXANDRE
TRAZIE BI GUESSAN
TRAZIE BI KOUAME FERNAND (DR)
TRE SERY NEE KIPRE EMMA (MME)
TRE SIKELY LUC
TUHO NAWA
VAFING KARAMOKO
VANESSA KUYO (MME)
VASSIDIKI DIABATE
VEI EPSE GBA NEBE (MME)
VLEI SUZANNE (MME)
VREMEN SERGE YVON
WANDA ANOMA
WANGO DELLOH
WASSA N’GUESSAN YOBOUET
WEBER-BROU MARIE ANGE JULIETTE (MME)
WOYA OLIVIER
YA KOMENAN RAPHAEL
YACE JEAN-MARC
YACE LEONCE DANIEL DJEKET
YACOUBA COULIBALY
YAH BI GORE GUILLAME
YAHOURA KONAN
YAO ADJO YA EPSE KOUADIO (MME)
YAO AFFOUE PAULINE (MME)
YAO AFFOUE PAULINE (MME)
YAO ASSOUMAN ADJOUA ANGE DEBORAH (MME)
YAO BASILE
YAO BI JEAN LUC
YAO DIDIER ANDERSON
YAO ETIEN JEANNOT
YAO FOSSOU ALEXANDRE
YAO FRANCOIS
YAO GERMAIN KOUAKOU
YAO HOUSSOU GASTON
YAO IGNACE N’GUESSAN
YAO KAN KOFFI
YAO KOBENAN PAUL
YAO KOFFI ANDERSON
YAO KOFFI ANDRE
YAO KOFFI CELESTIN (DR)
YAO KOFFI JEAN PAUL
YAO KOFFI LEON
YAO KOFFI PATRICK
YAO KONAN JULES
YAO KOUADIO
YAO KOUADIO NORBERT
YAO KOUADIO RAPHAEL
YAO KOUAKOU
YAO KOUAKOU DIDIER
YAO KOUAKOU FRANCOIS
YAO KOUAME ALBERT (PR)
YAO KOUAME ANDRE
YAO KOUAME AYA (MME)
YAO KOUAME BRUCE
YAO KOUAME CHARLOT
YAO KOUAME GERMAIN
YAO KOUAME MARCELIN
YAO KOUASSI
YAO KOUASSI ALBERT (CAIRE)
YAO KOUASSI JEANNOT
YAO KOUASSI MARTIN
YAO KOUASSI RAOUL (DR)
YAO LAHO MARIE ANGE CELINE (MME)
YAO MEH
YAO N’GUESSAN ALFRED
YAO N’GUESSAN PIERRE
YAO N’GORAN
YAO N’GORAN EMMANUEL
YAO N’GUESSAN ARMAND
YAO N’GUESSAN JUSTIN INNOCENT
YAO N’GUESSAN PASCAL
YAO N’GUESSAN RAYMOND
YAO N’ZUE GOUMO CELESTIN
YAO OLIVIER
YAO OSWALD URICH
YAO SANIAN
YAO SIMEON KIMI
YAO TOURE ALBERT
YAO YAO LAZARE
YAO KOUADIO YANNICK
YAOBLE ANOUMAN N’GUESSAN ERNEST
YAO-DJE FREDERIQUE AMOIN (DR)
YAOUA KOUMA HONORINE (MME)
YAPI KOUADIO ISIDORE
YAPI KOUAKOU BLAISE (YAPI PARFAIT)
YAPI LAMBERT
YAPI MANMO FEHY
YAPI YAPO
YAPI YAPO LAURENT
YAPO AKORA ARAHAMANTA (MME)
YAPO ASSI MICHEL
YAPO CHENIN JEANNE EPSE AME (MME)
YAPO VALERIE EPSE ADAI (MME)
YAPO YAPO CALICE
YAPOBI LUCIEN LEON JUSTIN
YARA RICHARD
YAVO FRANCOIS
YAZI DASSE BEDEL
YEBI HYANNY SYLVIE-STEPHANIE (MME)
YEBOUA VENANCE
YEBOUE ANGOUA YEBOUE
YEBOUE DARIUS
YEBOUE KOFFI RICHARD
YEBOUE KOUAKOU BERTIN
YEBOUE KOUAME KOUASSI PASCAL
YEBOUET PRIVAT
YEBOUN KAKOU GUSTAVE
YEDE LEANDRE THIERY
YEDESS PHILIPPE
YEDOH LATH GUILLAUME
YEO KONITIELEMAN
YEO ZIE GNAGNON
YOBOU DOGBO JULES
YOBOUE AKISSI ANTOINETTE (MME)
YOBOUE ALLOU
YOBOUE KOUAME
YOBOUE LOUCOU (DR)
YOBOUET AKISSI MARIE JOSÉE (MME)
YOBOUET ELIE
YOBOUET ODETTE (MME)
YOBOUET PRIVAT
YOBOUET YAO BARNABE
YOMANFOU KAN HERVE
YORO BI TIZIE ETIENNE
YORO SERAPHIN MARIUS
YOUIN NORBERT
YVES KOUAME
YVES LANDRY BOUA
YVES YAO KOUAME
ZADI EUGENE
ZADI ROGER
ZAHOU KOUA DENIS
ZAHUI GERVAIS
ZALLO FERNAND
ZAMA JEAN LUC
ZAMBLE BI ZAHOULI ZEPHIRIN
ZANO JEROME
ZATARI LILIANNE EPSE DEMONT (MME)
ZATCHE ZEZE
ZATTIE TAPE LADJI AUGUSTE
ZAZA EMILE
ZEBE DJAUMAND HIOUHOU GILBERTE (MME)
ZEGUEDOUA N’GUETTA
ZEINAB CISSE
ZIAHE PATRICIA (MME)
ZIAN JEANETTE (MME)
ZIMBRIL KOUAMENAN ALPHONSE
ZIO ANASTHASIE (MME)
ZION AIME
ZION KAH DENIS
ZITO MINANI BEBIE (COLONEL)
ZO GUIAN MARCEL
ZOBRE KOKOBO ANDRE
ZOGBE JULES
ZOGBO RAPHAEL
ZOKOU ALAIN
ZOUKOUAN SIMPLICE
ZOUZOUKO NAHOUNOU JEAN
Article 2: La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à compter de la date de sa signature.
Article 3: Le Secrétaire Exécutif, Chef du Secrétariat Exécutif est chargé de l’exécution de cette décision qui sera publiée et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le 18 Juin 2020
Henri KONAN BEDIE
Président du PDCI-RDA
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