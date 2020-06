Côte d’Ivoire: le président Bédié du PDCI-RDA a nommé 2191 nouveaux membres du Bureau politique

Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) a nommé 2191 nouveaux membres du Bureau politique le 18 Juin 2020.

Le président

− Vu la constitution de la République de Côte d’Ivoire

− Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques

− Vu les Statuts du PDCI-RDA

− Vu la Résolution N°01/04/10/2013 portant adoption et application immédiate

des modifications des Statuts

− Vu la Résolution N°02/04/10/2013 donnant mandat au Président du Parti de

nommer dans les deux mois, les membres des Organes crées par le

XIIème Congrès Ordinaire

− Vu la résolution du 6ème Congrès Extraordinaire, portant prolongation du

mandat du Président du Parti ;

− Vu la Décision N°0010-2019/ PP/ CAB du 03 Mars 2019, portant nomination

des membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA ;

− Vu les nécessités de service

DÉCIDE

Article 1 : Les personnes dont les noms suivent sont nommées, membres du

Bureau Politique du PDCI-RDA. Ce sont :

HENRI KONAN BEDIE

KAKOU GUIKAHUE MAURICE (PR)

GASTON OUASSENAN KONE

ÉMILE CONSTANT BOMBET

BOA THIEMELE EDJAMPAN

MARCEL ZADI KESSY

LAMBERT KOUASSI KONAN

MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES

EMMANUEL NIAMIEN NGORAN

AOUA DIT N’GOGUI TOURE

FOFANA MAMAN EPSE KONE (MME)

ALLAH- KOUADIO REMI

BOBI ASSA EMILIENNE (MME)

CHARLES KONAN BANNY

KOUAME EPSE N’DIA COFFI DELPHINE MARIE-ANGE (MME)

ASSANA SANGARET (MME)

TEHOUA AMA MARIE (MME)

ALPHONSE DJEDJE MADY (PR)

DIABY MAMADOU DIT DIABY ROUGE

ABY AKROBOU RAOUL

AKELE EZAN

EZALEY GEORGES PHILIPPE

KOBENAN TAH THOMAS

KOUAME-KRA JOSEPH

NDOHI YAPI RAYMOND

NGOUAN JEREMIE

VEI BERNARD (DR)

JEAN MARIE KACOU GERVAIS

BOA YAPO FELIX (PR)

FREDERIC SOTCHI AKE M’BO

BONI JOSEPH HENRI (DR)

WASSI KANATE

PALE DIMATE

KOUAKOU DAPA

GNONKONTE GNESSOA DESIRE

GNAMIEN YAO

AKA AMANAN VERONIQUE(MME)

N’ZI ELIANE (MME)

YAO TIEZAN LEOPOLDINE EPSE COFFIE

BLEU LAINE GILBERT

GUEU MICHEL

KOUASSI YAO

TIAPANI KAKOU ALBERT CLAUDE

ABBE RENE

ABDOULAYE M’BENGUE DIT RACINE

ABDOULAYE TRAORE

ABDOULYABRE DRAHAMAN

ABDRAMANE AOUATTRA

ABI KOFFI RICHMOND

ABOA CLAUDIA PATRICIA (MME)

ABOH FLORENT KOUASSI

ABOLE KOUASSI EDOUARD

ABOU KOUROUMA

ABOUT ELOI

ABOYA SOPHIE MARIE-J EPSE DJOMAN(MME)

ACHI BROU JONAS

ACHI KOMAN HERVE

ACKO SOPI MADELEINE (MME)

ACKRA YAO EDDY (DR)

ACQUAH ANVO JOSEPH

ADAM YEBOUA PATRICE

ADAMA KONE

ADAMA OUATTARA

ADAMA SIDIBE

ADEKPEDJOU IRADTH IRENE (MME)

ADI KOUAME ISAAC

ADIDO ADIA

ADIKO EHOUMAN MARIO

ADIKO FRANCOIS ROLAND DIT VANGA

ADJA ADIKO LAURENT

ADJA ALAIN FRANCOIS

ADJA GNAMIEN ARNAUD CELESTIN (DR)

ADJAFFI ANGELINE NEE KASSE ANGELE (MME)

ADJALOU KOUASSI MARCELLIN

ADJE KOMAN GEORGES

ADJE KOUADIO FREDERIC

ADJE LUC (ME)

ADJE PAUL ROGER

ADJISSO FRIDDIE

ADJOUMANI KADIO AIME

ADJOUMANI KOFFI KOUMAN

ADJOUNGOUA KEKE ALAIN

ADOHI BIBI JEAN PIERRE

ADOM AMOAKON DINYE GUILLAUME

ADOM EKRA

ADON AYEBI

ADON MONSAN BERNADIN

ADONIS LUCIEN ESSAN

ADONPO ACHI EDOUARD ARISTIDE

ADOU AMOIKON (ME)

ADOU BOGOLO GEORGES

ADOU BREDOU

ADOU EHUI ERNEST

ADOU FRANCOIS (PR)

ADOU GNAGNE RENE

ADOU KOUAME DANIEL

ADOU N’GOAN BERNARD

ADOU OCHO

ADOU SEVERIN

ADRO ZEMINI JEAN MARIE VIANNEY

AEVOULIE KOUASSI YAO GUILLAUME

AFFAINIE ERIC JOSEPH

AFFIAN JEAN MARC HONORE

AFFO SYLVAIN

AFFOUE KOUAME MONIQUE EKONDE (MME)

AFFRE KOUASSI FELIX

AFRAN VINCENT

AGBASSI NEE HADDAD MARIE ANTOINETTE (MME)

AGNERO YANNE MARIE (MME)

AGNI KANGA

AGNISSAN ADON HYACINTHE

AGOBA MOBIO FRÉDERIQUE

AGRE KOUADIO BERNARD

AGUEDE AGOH MATHIEU

AGUI-MIEZAN ATCHAY LOUISE HENRIETTE (MME)

AHIBA AKE LEON

AHIMOU MARIE JEANNE (MME)

AHISSI AGOVI JEROME

AHOBAUT CLAUDE (ME)

AHODAN ADJAMI JEAN MARIE

AHOUEGNY JOSEPH

AHOUE-KARIKE GUY HONORAT

AHOULOU VANGAH PAUL

AHOUSSI SEBASTIEN

AHOUSSOU GNADJUE SAMSON

AHUA YAO FRANCOIS

AHUE KOUAKOU

AIE MONIQUE (MME)

AÏE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH

AIME ANGUI (PR.)

AIOUO JEAN MARIE

AKA AMAN EMILE

AKA ANGHUI SERGE ALAIN EBY

AKA APPIA ANGE ISAAC

AKA BEDIA FRANCOIS (PR)

AKA BETARICE (MME)

AKA BOSSON KOUAO

AKA DAINGUI KADIO PATRICE

AKA DOUWOKPA EMMANUEL

AKA EDOUKOU ALIEBBO MAXIME

AKA EZOUA LAMBERT

AKA FOUFOUE FELIX

AKA GEORGES

AKA GNUAN

AKA HERVE (DR)

AKA KOMENAN HERMANN

AKA N’GORAN ROGER

AKA OI AKA

AKAFFOU FRANCK HERVE

AKAFFOU MARCELLIN

AKASSIMADOU DAVID

AKE ELIE

AKE GBOCHO RENE

AKE SYLVESTRE CORINTHE

AKEBOUE JEAN MARIE

AKELE MOUCHY JOCELYN EMMANUEL

AKERENI AHOU VERONIQUE EPSE GROGBA (MME)

AKOA PIERRE

AKOBE GEORGES ARMAND MICHEL

AKOSSO KOUTOUAN BENJAMIN

AKOTO KOUASSI OLIVIER

AKOTO YAO BA GASTON

AKOUN AKE CAMILLE (MME)

AKPINFA MARCELLIN

AKPOE KOUADIO

AKPOUE JEANNE (MME)

AKPOUE KONAN

AKPOUE YAO AMADOU

AKUE GEORGES AIME

ALAIN DE BIALLET

ALECHI MANUEL

ALI BAKAYOKO

ALI DRAMANE

ALI OMEIS

ALLA KOUA

ALLAH KOUADIO GUY STEPHANE

ALLAH KOUADIO JACQUES

ALLALI JUSTIN LEOPOLD

ALLANGBA KOFFI BASILE

ALLANGBA N’GUESSAN GUY

ALLANGBA TOTO KRA ADELE (MME)

ALLANGBA YOBOUE (DR)

ALLASSANE DIALLO (CL)

ALLEPO ASSI BORGIA

ALLIALI HERVE DOMINIQUE

ALLIALI-DIE ANDRE PHILIPPE

ALLOH JEROME BATAFOUE HONORE

ALLOKO KOUAME JEAN LUC

ALLOKOUA LEDJOU

ALLOU AHOU ALIANE EPSE DIAKITE(MME)

ALLOU KOUAME NOEL HERVE

ALLOU KOUASSI (PR.)

ALLOU KOUASSI RENE

AMADOU OUATTARA

AMALAMAN EBA FERDINAND

AMAND EHOUMAN THÉOPHILE

AMANGOUA ALBERT

AMANGOUA ASSIAYUE JEAN

AMANGOUA ELLOH

AMANI COMOE PAUL

AMANI KONAN EDOUARD

AMANI KOUAME PHILIPPE

AMANI KOUASSI GUY

AMANI KRA GEORGES

AMANI MOLO

AMANI N’DRI ALPHONSE

AMANI N’GUESSAN SYLVESTRE

AMANI OKA BERTIN

AMANI YAO JACQUES

AMANI YAO JOSEPH

AMANKOU JEAN MICHEL

AMANY MARC AIME

AMANY YVES MARCEL

AMBEU YEBI JEAN CLAUDE

AMEDEE BOUAH

AMETCHI DOMINIQUE ALBERT PAMAH

AMETHIER KOUA JEAN-PAUL

AMETHIER SOLANGE THERESE YABA (MME)

AMIAN ANTOINE

AMIAN MEHAD DOMINIQUE

AMICHIA ALEXIS PIERRE OLOVIA

AMIN EPSE YEBOUE CHO ROSALIE (MME)

AMOIKON KOUAKOU BANGA

AMOIKON KOUAKOU CHUNIBOA ERNEST

AMOIN KOUAKOU EUGENE

AMOIN KOUASSI ARSENE

AMON AMON MARC

AMON EVARISTE

AMON LUCIEN

AMONDJI ARISTIDE

AMONKOU AKPO ANTOINE (PR)

AMONKOU VALENTINE NEE AYE AKAFOU (MME)

AMOUSSAN BAKARI MAURICE

ANAMAN YAO NARCISSE (DR)

ANDO BASILE

ANDOH JEAN BRICE

ANGA ABO JEAN-MARC

ANGAHI MARCEL ROLAND

ANGAMAN GEORGES LANDRY

ANGHOURA KOUAKOU DESIRE

ANGOH KOUAKOU CASIMIR

ANGOUA EPSE WENTO FABIENNE AMENAN (MME)

ANGUI DELPHINE ASSOH SAY (MME)

ANICET KOMENAN

ANO BOUA BERNARD

ANO N’DA KOUAO ROBIN OSEE

ANODJO ACKAH MIEZAN

ANOH AKASSI EPSE AMANGOUA (MME)

ANOH JEROME KONIN

ANOH YAPO THOMAS

ANOMA AKROMA MESMIN

ANOMA BARTHELEMY

ANOMA KOUAO MAGLOIRE

ANOTCHIN MONIQUE (MME)

ANOUMA JACQUES BERTRAND DANIEL

ANOUMATAKY AKESSE POKOU ADAMA

ANTHONY N’GBALLE

APHING KOUASSI DIDIER

APPIA AMOIN JULIETTE (MME)

APPIA YAH SOLANGE(MME)

APPOH KOUAME LAURENT

ARISTIDE MAX ERIC

ASKET ASSABOUKAN CHRISTOPHE

ASSA ALLOU (PR)

ASSA OUFFOUE

ASSABLI YAO FERDINAND,

ASSADOU MALAN

ASSAHORE N’DRI DAVID (DR)

ASSALE EBROTTIE ARMAND

ASSALE MARIE PORQUET (MME)

ASSAMOI BOKA LEON

ASSAMOI KOIKOU

ASSE ANICET DIEUDONNE

ASSEMIAN ARMEL

ASSEMIAN DOUBA

ASSEMIAN KABLANKAN DJABIA LORICO

ASSEMIEN ARMEL BERTRAND

ASSEMIEN YAO ANTOINE

ASSERE KONAN KOUAMÉ RAYMOND (DR)

ASSI ALE LUC

ASSI ASSI PATRICE

ASSI CELESTINE (MME)

ASSI HERMANN

ASSI KAUDJHIS EPSE OFFOUMOU FRANCOISE (MME)

ASSIE AHOU MARTHE (MME)

ASSIE-KOFFI AYA JUSTINE (MME)

ASSIELOU BROU ODETTE (MME)

ASSIELOU KOUACOU JEAN-FIACRE

ASSOHOUN NOEL

ASSOUMOU BAKA CHARLES

ASSOUMOU BEATRICE EPSE SYLLA (MME)

ASSOUMOU MEA

ASSOVIE NEE KIMOU YABA (MME)

ATCHOUA N’GUESSAN JULIEN (PR)

ATSAIN KOUADIO IGNACE

ATSE BOUA CELESTIN

ATSE KOFFI NESTOR

ATTA APIA

ATTA KOUADIO YEBOUA GERMAIN

ATTA KOUAKOU JEAN MARIE (DR.)

ATTA KOUASSI PHILIPPE

ATTA ROGER

ATTA SINAN

ATTO ATTEBI ALEXANDRE

ATTOBRA PHILIPPE EMILE

ATTOUBE ADJE VINCENT

ATTOUBE KOKO ELISABETH (MME)

ATTOUKRO KOUAKOU JEAN PAUL

ATTOUNBGRE JEREMIE

ATTOUNGBRE AFFOUE HELENE (MME)

ATTOUNGBRE ROVIA ROGER

AUGOU ODI LOUIS

AWEKPA JEAN CLAUDE

AYAVOR LEA JEANNE (MME)

AYE LUC RAYMOND 3

AYEKOUE BERTIN

AZAH COMLAN NICODEME

AZIZ THIAM

BA IBRAHIMA

BABA SYLLA

BABI KOUCA CLOVIS

BABLI DOMINIQUE

BABO TAPE BLAISE

BADDY JEAN PAUL

BAFLAN LAURE (MME)

BAGROU GOLI

BAH MOUSOUA PIERRE

BAH VERONIQUE (MME)

BAHA BI YOUZAN

BAHINCHI THOMAS

BAIKRO LADJI BAKOUNANDI

BAÏKRO MOUSSA

BAKARI KONE

BAKAYOKO ABOUBAKAR

BAKAYOKO DOSSSO MARIAM (MME)

BAKAYOKO GAOUSSOU

BAKAYOKO ISSOUF

BAKAYOKO MINSATA EPSE KALLO (MME)

BAKAYOKO SOGBE (MME)

BAKAYOKO YOUSSOUF

BALLO YACOUBA

BALLOU KANGA

BALLOU NGORAN EDMOND

BAMABA MOUSSA

BAMBA BRAHIMA

BAMBA NATAGOMA EPSE BONKOUNGO (MME)

BAMBA SALIFOU

BAMBA SALIMATA (MME)

BAMBA SORRY

BAMBA TRAORE SITA (MME)

BAMBA VAKAFOUMBA

BAMBA VASSAMOUKA

BAMBA YOUSSOUF

BANAN PROSPER

BANGALY CISSE (BEN)

BANGOURA SARAN (MME)

BANH AMESSAN

BANKOLE GUY-ALAIN

BARBOZA-KOUASSI BERTIN CECILIO

BAROU BALOU DENIS

BAROUAN DOGBO JULES

BASILE YAO

BASSA LAURENT

BASSAON DOUKO ELOI

BASSIROU OUATTARA

BASSY-KOFFI KOFFI LIONEL-BERNARD

BATHAIX YAO FULGENCE (PR)

BATHILI MOUSSA

BAUDOUA-KOUADIO KOFFI DIDIER

BAUDOUA-YAO MAXIME

BEAUSMAT MARCELLE(MME)

BECHI MENEY DEDOU GREGOIRE

BEDA CELAIRE

BEDA MARIUS

BEDIE AKPESS ESSAIS

BEDIE EPOUSE TRAORE LUCETTE AHOU(MME)

BEDIE JEAN LUC YAO

BEDIE JEAN MARCK ANYRA

BEDIE KOFFI ANTOINE

BEDIE KOFFI LAZARD

BEDIE KOMENAN LAMBERT

BEDIE KONAN HACINTHE

BEDIE KOUAME ERNEST

BEHE ARMAND (ARMAND DEPEYLA)

BEHIBRO COFFI EDMOND

BEHIBRO KOUADIO AUGUSTIN

BEIRA EHI MARC

BEKOUIN BROU PAUL

BENABRA KOUAKOU KAN ABEL

BENDJO AKOSSI NOEL HONORE CHARLES

BENIE AMANGOUA PATRICK

BENIE BROU DAKOI

BENIE ESSIAND FERDINAND

BENIE JEAN PAUL

BENIE KOUASSI VENANCE

BENSON N’KRUMAH RAYMOND INNOCENT

BESSET MARC ROBERT

BESSIN KOFFI MAURICE

BESSY NGUESSAN MARIUS

BETEY AMARY PIERRE

BEUGRE CHRISTOPHE

BEUGRE DJOMAN

BEUGRE DONATIEN

BEUGRE N’GUESSAN

BEUSEIZE MARIE JOSEPH

BIDI MAX BERENGER

BILE KASSY ALPHONSE

BILE KOUA

BINI KOUAKOU SEYDOU

BLA GAVLAN

BLA KHAUPHY WILLIAMS N’SIKAN

BLA KOUASSI ALABERT

BLALI KOFFI MATHIEU

BLE GNOLEBA DOMINIQUE

BLE LAGO SEVERIN

BLE SAILLY FELIX

BLEDOU DOMINIQUE REGINE (MME)

BLEDOU EKRA LAURENT

BLEDOU KOUASSI

BLEDOU PHILOMENE EPSE KOUDOU (MME)

BLEOU ANONKOUA

BLESSON CHRISTOPHE

BLESSY CHRYSOSTOME

BLEU LAINE RAYMOND (DR)

BO BI ROMEO

BOA ABOU EMILIE (MME)

BOA AMOIKON DIHYE

BOA BENJAMIN

BOA THIEMELE TANO EUGENE

BOBI ARMAND

BOBLE LAMBERT

BOBOU BAYERE EPSE SER KANON (MME)

BODI ERIC

BODO PEZITAUD HONORE

BODOUA JOSEPHINE (MME)

BOGUHE GUY CHARLES

BOGUI ZIRIYO

BOGUIE LOGBA COLETTE (MME)

BOGUIFO SACRE EMMA (MME)

BOHOUA BOLI GEORGES

BOKA PASCAL

BOKO KOUASSI ALEXANDRE

BOLOU MAX GERARD

BOMBET HERVE PIERRE YVES

BOMBO DABILA

BOMBO GEORGETTE(MME)

BOMOH ALICE TRINITE (MME)

BONEBO GEORGES

BONI AMBEU

BONI ANTOINE

BONI EMILE MEDARD

BONI KOUASSI BENOIT

BONI N’GUESSAN MICHEL

BONNY JEAN SYLVAIN

BONY SERAPHIN

BORIS PAUL EMILE (DR)

BOSSO KONGOH BLAISE

BOSSON ANGBAYE THOMAS

BOSSON KONIN JEAN

BOTI AUGUSTIN

BOTI BI TAH CLEMENT

BOTI NOELLE (MME)

BOUA BI TIECOURA

BOUA GISELE (MME)

BOUADOU BOUADOU JEAN

BOUADOU KOUAME

BOUAGNINI KOUASSI

BOUAZO NOAHI

BOUAZO OBERT

BOUE YODE GASTON

BOUEBRI DOUMINI

BOUEDE SABINE ÉPSE AKA (MME)

BOUKRO MEA EMMANUEL

BOUPKEI BENOIT LAMINE

BOUSSOU N’GUESSAN AGNES (MME)

BRA KANON STEPHANE

BRAHIMA DIOMANDE

BREBEDE GUIBAKO

BREDOU BREDOU ATHANASE

BREUDJI BOLIGAH LEONARDOS

BRIMOU KONAN AYA JULIENNE (MME)

BRITTO NAMA BONIFACE

BRIZOUA-BI MICHEL KIZITO

BROU AKA NOËL

BROU AKISSI CHANTAL (MME)

BROU ALOUETTE HONORE

BROU AMENAN FLORENCE EPSE ALLA (MME)

BROU ANOMA JOSEPH

BROU ASSOUMAN JOSEPH

BROU AYEBI RAPHAEL

BROU CASIMIR (PR)

BROU ELISABETH (MME)

BROU JACQUELINE (MME)

BROU KASSI JEAN CLAUDE

BROU KOFFI ALEXIS

BROU KOFFI PASCAL

BROU KOFFI RENE

BROU KONAN EUGENE

BROU KOUADIO HENRIETTE (MME)

BROU KOUADIO SIMEON

BROU MIAN

BROU PASCAL HONORE

BROU TEMELE AIME

BROU YAO MARC

BRUTUS NEE ABBE AMON JEANNINE (MME)

CAMARA LADJI

CAMARA MIGADOULPENI ALEXIS

CAMARA SIAKA

CAPET ALAIN

CHARLES EMMANUEL YACE

CHARLES FILS EHUI

CHARLES JACQUET

CHATIGRE EVARISTE KOUAKOU

CHIABE ELISABETH EPSE YOBOUE (MME)

CHRISTOPHE DIA

CISSE ABDOULAYE

CISSE ROLLAND

CLOUD ATTOUBE

COCAUTHREY ABLA-KOUAKOU ALAIN

CODJOVI YAO ROMUALD

COFFI EPSE HOUPHOUET-BOIGNY DENISE (MME)

COFFI JEAN PAUL (DR)

COFFI MIKE

COL KADIO MIEZOU

COLOMB FELIX

CONSTANT ROUX

COULIBALY AHMED

COULIBALY ALI (COL)

COULIBALY BAMOUSSA

COULIBALY BOUNDOU EPSE DEM (MME)

COULIBALY DJIBRIL

COULIBALY KASSOUM TCHINA

COULIBALY KATIENSELY

COULIBALY KIHONWA

COULIBALY KIKOU SIMON

COULIBALY LANCINE

COULIBALY LOHOGNON (MME)

COULIBALY MAMADOU

COULIBALY MARIAM DOSSO (MME)

COULIBALY MESSITRO

COULIBALY NABLE YAYA

COULIBALY NAHACLAN MAURICE

COULIBALY NANGBELE

COULIBALY SANDONAN

COULIBALY SEYDOU

COULIBALY SITA YETIDENI (MME)

COULIBALY SOULEYMANE

COULIBALY SOULEYMANE DIT CK

COULIBALY SOUNGARI

COULIBALY TENINFLA

COWPPLI-BONY J. EPSE DOUKOURE (MME)

CREZOIT GREBERET EMMANUEL (PR)

DA SILVA SERGES ALAIN

DACOURY ANGE PIERRE

DAGA EVARISTE

DAGARET-DASSAUD ANGE ROMAIN

DAGO N’GUESSAN HILAIRE

DAH KOKO JACOB

DAHAMA GINETTE ROSS (MME)

DAKAUD ZAHUI THOMAS

DALY MARCELIN

DAMFA OUMAR

DAMOI DESIREE (MME)

DAN JEAN PIERRE

DANDESSI KOMENAN MARCEL

DANHO BADJE GABRIEL

DANHO DAKOUE LEON ALAIN

DANHO DJORO ERNEST

DANUMAH CHRISTOPHE (DR)

DAO NOUKA

DAPA KOUAKOU MARCELLIN

DAPAH KOBENA BIO

DASSE BABAUD

DAUTRIAT THIERRY

DAVID MOBIO

DE MEL YACE LAURETTE (MME)

DEGNY AKADIE CLAUDE

DEGONSSAN ALEXANDRE

DEHE LEKPAHI FELIX

DELAFOSSE MARIE-SUZANNE JULIA DAISY (MME)

DELAFOSSE REMI MAX

DELLOH CELINE (MME)

DENISE NEE N’DOLI CLAUDINE (MME)

DESIRE BANNY

DESSI HUBERT

DIA EPSE KOUASSI ADJOUA HORTENSE (MME)

DIA KOUAKOU

DIA KOUAKOU KHAN CHRISTOPHE

DIA KOUASSI EUGENE

DIABAGATE LOGOSSINA SABE

DIABATE DRAMANE

DIABATE MOUSSA

DIABY BABA

DIABY MOUSTAPHA

DIABY SIAKA

DIAGOU KACOU JEAN

DIAGOU EPSE WODIE JANINE BENEDICTE MARTINE (MME)

DIAHORE AGNA GUY

DIAKRA BOLI MICHEL

DIAMALA KOUASSI RAPHAEL

DIARASSOUBA SORY

DIARASSOUBA YAYA

DIARRA ADAMA

DIARRASSOUBA SEYDOU

DIAYA BROU YAO HYACINTE

DIBAHI DODO AMEDEE

DIBI BI FAIZAN JETHEME

DIBI KOFFI GABRIEL

DIBI NGUETTIA KOUAME MICHEL

DIBY AHOU LEONTINE (MME)

DIBY KOFFI BAH ADRIEN

DIBY KOUASSI

DIBY N’GORAN BEATRICE(MME)

DIBY N’GUESSAN DENIS

DIBY SOUANGA

DIDEHIA VINCENT

DIDI BOGRO FIDELE

DIE EPSE DEON GNOROTO THERESE (MME)

DIEKET YAO BERTIN

DIEKOUEHI RODRIGUE

DIETH ATAFY GAUDENS

DIKEBIE VINCENTE

DILOLO CESAR JEAN FRANCOIS

DIOMANDE ANTOINE

DIOMANDE BEKO

DIOMANDE DELE MARIE THERESE (MME)

DIOMANDE LOSSENI

DIOMANDE MAMADOU

DIOMANDE SOULEYMANE

DIOMANDE YOUDÉ

DIOMANDE ZEBE DANIEL

DION YODE SIMPLICE

DIOP ABDOULATIF

DIOP AMINATA LOUISE JEANNE (MME)

DIOP AWA (MME)

DJAHA AHOSSI’N

DJAHA CHARLES

DJAHA KOFFI (DR)

DJAHA KOUAME ROCH

DJAMA MATHIEU

DJAMALA ALLAMA THERESE (MME)

DJANGO GNINBA DENIS

DJE KOFFI (ATTECOUBE)

DJE KOFFI (DAOUKRO) (DR)

DJE KOUAME DANIEL

DJE N’GORAN NORBERT

DJEDJE VENANCE

DJEDJES ESSOH MARTIN

DJEDRI N’GORAN

DJEHA KAN EMILE

DJEHCAU LE VERGOR REINE (MME)

DJEHE GNALLA JEAN GUEYE

DJENEBOU ZONGO (MME)

DJENI N’DEDE THEODORE (PR)

DJETRAN TIEVA TINA (MME)

DJEZOU ALPHONSE KONAN

DJIBO BAKARY ERIC BENJAMIN

DJIBO SIMONE (MME)

DJIVO KOFFI STEPHANE

DJOMBO ADOMON VALENTIN

DJOMO AHOU MADELEINE (MME)

DJOMO HYACINTHE CRISTA MEVAL

DJONAN N’GORAN EMILE

DO BI DO JACQUES

DO KONAN EPHREM

DOBLA BOGUI

DOFFOU ATSAIN MARGUERITE (MME)

DOGBO MONNET MATHURIN

DOGO KOUDOU MARTIN (ME)

DOGUI RABE FRANCIS

DOH DOKPE FRANCOIS

DOHO ZOSSELOUE SIMON

DOKPO ROHON (MME)

DOLLY EMMANUEL

DOMO SALAMATA BAMBA (MME)

DONGO BOIDOU

DONZO BOUADOU EDOUARD

DOSSO ABOUBAKARI

DOSSO MOUSTAPHA DENKELET

DOSSO TIEMOKO

DOUA BI TOUI ROGER

DOUA FELIX

DOUA GORE JUSTIN

DOUA MICHEL

DOUA SADJA JUSTIN

DOUA VALLE ALAIN

DOUAI HEMIN

DOUAI POLY JULES

DOUALI ABEL

DOUALI SRO ABEL

DOUDOU MAIGA

DOUE BENJAMIN

DOUKOURE ACOUBA (MME) (GRAND BASSAM)

DOUKOURE ACOUBA ROSE (MME) (PARIS)

DOULAYE COULIBALY

DOUMBIA DRAMANE (MME)

DOUMBIA MAMADOU

DOUMBIA SALIMATA (MME)

DOUMBIA TEMAHAN

DOUMOUYA MOMOUROU SERGE HERVE

DOUN ALICE FELICITE (MME)

DOWO YOBOUET

DRAMANE TOURE

DRISSA OUATTARA

DRO SIENI ALBERT

DROGBA ROBE

DULOUT EPSE TCHINAH ANDRE SIMONE (MME)

DUNCAN AHOUBE RACHEL(MME)

DURAND SEBASTIANI MARIE-CHANTAL (MME)

EBA BRICE GEORGES

EBAH BASILE AMOAN

EBOH ABOUA CHARLES

EBROTIE ODILON

EBROTIE YAMONFO

ECKE ULRICH

EDDY AWASSO ANDRE

EDIKE ANNE MARIE LAUBGOUTCHE (MME)

EDMOND KOKORA

EDOUA N’ZE

EDOUKOU BENSON FRANCIS

EDY ADJUA AGNES EPSE YEBOUE (MME)

EFFI GNAMBE JEAN JACQUES

EFFI NEE LOULOU EPY NADEGE (MME)

EHO DJOMA CLAUDE

EHOUABOLET EHOUSSOUD MAXIME

EHOUMAN BERNARD

EHOUMAN BOKO HUBERT

EHOUMAN KOUAME

EHOUMAN OI EHOUMAN

EHOUMAN TANO

EHOUO JACQUES GABRIEL

EHOUSSOUD GISELE (MME)

EHUI TANO FELIX

EKKRA KOFFI CELESTIN

EKOYA SIMPLICE

EKPONON KOUAO JEAN-CLAUDE

EKRA FRANCK-HERMANN

EKRA KOFFI

ELETE AKA (DR)

ELIAM VICTOR

ELIAME FLORENT

ELOGNE EBROTIE LAURENT

ELUH KOUAKOU ALAIN ANSELME

EMMANUEL ATCHO

EMMOU SYLVESTRE

ESSIS ESSO JEAN YVES

ESSIS KOUAME

ESSOH FRANCK ETIENNE (DR)

ESSOUBO EPOUSE ETTE-VINCI YABA AUGUSTINE (MME)

ESSY ADAMA MOHAMED

ETCHIAN ESSUETCHI FRANCOIS

ETCHIEN AMA MARIE GRACE EPSE KYSSI MME)

ETEKOU AKPA VALENTIN

ETIEN BOSSON RAYMOND

ETTEIN KANGAH

ETTIBOA CHANTAL (MME)

ETTIE ADOLPHE

ETTIEGNE AKA

ETTIEN KONIN

ETTY AKA

ÈVE SOPHIE GOORE (MME)

FADIGA ABOU

FADIGA KANVALY

FADIKA NANA

FANHONA KONE

FANOUTH-N’GUESSAN BERNARD

FANTA KOITA LUCIE (MME)

FARES VIRLA

FATOU FADIGA EPOUSE DIOMANDE (MME)

FELIX DADIE

FETE KOFFI ERNEST

FIAN TANO JEAN HERVE

FLAN TEHE JEAN

FOBRIS KOUASSI

FODJO KOUAKOU KOUMAN (DR)

FOFANA ABDOULAYE

FOFANA ADAMA

FOFANA BOIKE

FOFANA DJAKARIDJA

FOFANA IBRAHIM

FOFANA KANVALY

FOFANA KARIM

FOFANA LACINA DIT DOSSO

FOFANA MOULIKOU SOULEYMANE

FOFANA MOUSSA

FOFANA YAYA

FONTAINE EHUI THERESE AMENAN (MME)

FORSON KOUASSI VIGILE EMMANUEL

FRANCIS DESCLERCS

FRANCK DOGO MADOU

FRANÇOISE MARIAME KONE EPSE BEDIE (MME)

FRONDO YAO MICHEL

FULGENCE N’GUESSAN

GABALA DESIRE

GADOU GODO ANDRE

GAH DIEOUEU GEORGES BABI

GAHOUSSOU KOUASSI

GASSAUD ARISTIDE MODESTE

GAULLY SAHOUA ANTOINE SYLVAIN PEPIN

GAUZE NEE TOUAO KAH MARTINE EX TAHOUX (MME)

GAYE TAGBO ALEXIS

GBA DAOUDA

GBAE LOUISE (MME)

GBAKA DAGROU DANIEL

GBAMELE KOUAME FAUSTIN

GBANE ABDOULAYE NICOLAS

GBANGBO DÉSIRÉ MIALE

GBATO MANINGA

GBEHE GERARD

GBEHE GUEI BERNARD

GBEULI DREPOBA

GBEULY YEBO AUGUSTIN

GBIZIE NICOLAS

GBLA MARIE-JEANNE (MME)

GBOCHO AKICHI

GBOCHO CHONOU EMMANUEL

GBOCHO DIDIER

GBODE GABRIEL

GBOGBO ANDRE

GBONGUE DOUAGBEU

GBOSSO ASSANVO BENJAMIN

GBROU ALLOBOUET

GENEVIEVE OLLO(MME)

GLAZAI BERNARD

GNAGBE GOGOGNON FREDERIC

GNAGNE AGNERO JEAN CLAUDE

GNAGNE EFFOU CLEMENT

GNAGNE NICAISE PIERRE

GNAHORE HENRY ZAKEI

GNAKOURI YOHORE HENRI

GNAKOURY BOHUI MARCELLIN

GNAMIEN KOFFI

GNAMIEN KONAN LAMBERT

GNAMIEN RAMATA (MME)

GNANGBO CHRISTIAN

GNANGNI DANIEL

GNANGO N’KAYO CLAUDE

GNANGOIN DOMINIQUE

GNASSOU GERARD-PHILIPPE ARMAND

GNAWA NINA (MME)

GNEBEI ROGER

GNEKA YOUKOU ANTOINE

GNENAHO JEAN

GNEPA FRANÇOIS YADJI

GNEPA KOLA PHILIPE

GNEPA ROKO JOSEPH

GNEPLE AGATHE (MME)

GNIUHUI TANO CLAUDE

GNONHALOU ALBERT

GNONRO SALOU EMELIE EPSE TOUBATE (MME)

GNOUME PHILIPPE

GOBO YOKORE BERNARD

GODO LUCIEN

GODRIN-KOUADIO ROGER

GOGO DIBO FREDERIC

GOGOUA EUGENE

GOH BARTHELEMY

GOH BI PLI ANDRE

GOHON BRILE

GOHOUN OUOGOU

GOHOUN REMI

GOKOUA JEANNE (MME)

GOMEZ ARNAUD

GOSSE BLE PASCAL

GOSSE ZEDE EMILE

GOUA PAULE JOSEPHINE (MME)

GOUALI DODO BASILE

GOUHA BOLY GEORGES

GOUHIZOU N’DA KOUAMZ J. K.

GOUREY HUGUES ALAIN KOUASSI

GOZE SEPLE BERNARD

GRAH KOK PAULINE EPSE DIARRA (MME)

GREKOU KAPEA MARTINE (MME)

GUEDE FELICITE (MME)

GUEDE RACHEL (MME)

GUEHI MARIE LOUISE EPSE DIOMANDE (MME)

GUEI DESSELOUE LEONARD

GUEI GONTRAND GUY

GUEÏ YADEE JACQUELINE (MME)

GUESSAN YAO MATHIEU

GUESSEND DAMIEN

GUESSENND AYA VORENA CARINE (MME)

GUETTA NOEL

GUEU ROGER

GUIEHOA NICOLAS

GUIGUI WANDJA JOSEPHINE(MME)

GUILLAUME OULESSESSIET GOUE

GUILLOU GEORGES

GUINA GOUA HERMANN RODRIGUE

GUIPRE DAWAHI CHARLES

GUIRAUD LEON RICHARD

GUIRI GUEHI AIME

GUY ALAIN GAUZE

GUY BENOIT

GUY TRESSIA

GUYGUY YAO MOÏSE

HALLSTEIN SUZANNE (MME)

HAMIEN GNEPA PAUL

HATHRY RICHARD

HEILMS FRANCOIS MARCEL

HENRY CHARLES ZOLOBE

HIBA ACHI CHANTAL (MME)

HIE DARE JEAN PIERRE

HIE SIEN GEORGES BENEDICTE (MME)

HIEN MARTINE (MME)

HIEN NEA STHEPHANE DOUAGNY

HOLLAND N’DA SEBASTIEN

HONDE MICHEL

HOULE SIAMI MARIE NOELLE (MLLE)

HOUPHOUET FRANCK

HOUSSOU KOUADIO CHRISTOPHE

HUE BERTIN

HUGUES N’DIA KOFFI

IBO KIPRE ROGER

ILLE BOH DANIEL

INNOCENT CLAUDE

IPAUD LAGO SIMONE (MME)

IPAUD-LAGO CAMANEGNON JACQUES ANSELME

IPOU AHOU CELINE (MME)

IPOU KANGA PASCAL

IRIE BI ZAH RAPHAËL

IRIE MESMIN

IRMA ADJA (MME)

ISABELLE GUESSENND(MME)

ISSA OUATTARA

JACQUES DELAFOSSE

JEAN CLAUDE ENOH NOBA

JEAN HUBERT HATRY

JEAN JACQUES AMOI

JEAN LOUIS BILLON

JEAN LOUIS SERR

JEAN MARIE AHOUSSOU KOUASSI

JEAN MARIE ANGOUA

JONHSON KOUASSI ZAMINA (PR)

JULES N’GUESSAN KOUADIO

KABLAN DOMINIQUE

KABLAN SIMONE (MME)

KABRAN ASSOUMOU

KABRAN KOUMAN

KABRAN YAO JEAN ALBERT

KACOU ADANGBA JACQUES

KACOU GNAHOUA CHRISTOPHE

KADDY GERBER-DIAKITE (MME)

KADI MAKAGNON

KADIO AKO MATHIEU

KADIO GAUDENS

KADJO AKA MICHEL

KADJO ALPHONSE (PR)

KADJO EMMANUEL

KAHA TOH BERNARD

KAHI DEZON LEOPOLD

KAHO KAHO FRANCOIS

KAKOU BI SOTY FULGENCE

KAKOU KABRAN

KAKOU KADJO DOMINIQUE

KAKOU KOUASSI CHRISTOPHE

KAKOU LOU AKOISSI BRIGITTE (MME)

KAKOU MARC BRIGITTE (MME)

KAKOU THIEMELE ALAIN

KALLO MOUSSA

KAMAGATE BAKAGNAN (MANKONO II)

KAMAGATE BAKAGNAN (YOPOUGON)

KAMAGATE BRAHIMA

KAMAGATE MOUSSA

KAMAGATE N’DOYE

KAMAGATE SOULEMAYNE

KAMBIRE OLLO ALPHONSE

KAMBOU TILKA

KAMENAN MORO JEAN MARDOCHE

KAMI KOUASSI

KAMO EPSE VANIE JOSEPHINE (MME)

KAMY ELVIS

KANE KASSOU AYA BRIGITTE (MME)

KANE SONDE

KANGA EDMOND

KANGA KOUAKOU HERMANN MICHEL (DR)

KANGAH AYA DORORHEE (MME)

KANGAH KOFFI SALOMON

KANGAH KOUAKOU MARCELIN (DR)

KANGAH VINCENT DE PAUL

KANHAN POKOU ANTOINETTE (MME)

KANO PAUL

KANON NOEL

KANTE KOFFI

KARAMOKO TAHIROU

KASSARATE TIAPE ALEXANDRE

KASSI BAGAMAN

KASSI KADIO DAMAS

KASSI KOFFI JEAN

KASSI KOUTOUA ERNEST

KASSI MAGNE HUBERTINE EPSE ADJOUSSOU (MME)

KASSY ETIEN CHRISTIAN

KATINAN EMMANUEL

KAYOTO TIGBEU OLIVIER

KEAYENI EUGENE

KEBE MEMELEDJE JEAN PHILIPPE

KEDI ZABE

KEIDE ROBERT

KEITA BOUBAKARY

KEITA FLORA (MME)

KELEMASSA BAMBA

KELETIGUI GUY

KEMA ALEXIS FOUA BI

KENZA KOKOBLE DJIBO BOIGNY EPSE AMANY (MME)

KHISSY BEYNIOUAH HONORE

KIGNAMAN SORO MARIAM EPSE TRAORE (MME)

KIMSE MOUSSA

KINDIA ASSAMOI VALENTINE (MME)

KLE GEORGES

KOABENAN KONIEN BERNARD

KOBENAN KOSSONOU HONORE

KOBENAN KOSSONOU PAUL

KOBENAN KOUMI JEAN-PAUL

KOBLAN HUBERSON ROGER

KOBLAVI – DIBI MICHEL MENSAH

KOBON YATE LUCIEN

KOBY ASSA ALAIN MICHEL

1020.KODIA ROMAIN

1021.KODJI EKRIMBO FLORENT

KOFFI ADJOUA DOROTHE (MME)

KOFFI ADRIN DANIEL

KOFFI AHOU ELISE EPSE TOUBA (MME)

KOFFI AMEA

KOFFI AMOIN DOROTHEE EPSE KOUAME (MME)

KOFFI BI FRANCOIS TONIN

KOFFI BINDE JACQUES

KOFFI BLO MARIE ISABELLE EPSE SOUMAHORO (MME)

KOFFI BOHOUSSOU EPSE KOUADIO (MME)

KOFFI BOHOUSSOU VALENTIN

KOFFI BROU JONAS

KOFFI CLARISSE (MME)

KOFFI COMOE

KOFFI DJUE MARCELLIN

KOFFI EHUI BRUNO

KOFFI EKOUE EMILIENNE EPSE KADJA (MME)

KOFFI FRANCOIS

KOFFI FULGENCE

KOFFI GERMAIN TOURAY ASSE

KOFFI GISCAR OLIVIER

KOFFI GOUETY

KOFFI HAROLD ABOA

KOFFI JEAN-LEON

KOFFI KOFFI CELESTIN

KOFFI KOFFI MARTIN

KOFFI KOFFI PAUL (BOUAKE 1)

KOFFI KOFFI PAUL (TIEBISSOU1)

KOFFI KOFFI SERAPHIN

KOFFI KONAN JEANSEGE

KOFFI KOUABLAN EDMOND (PR)

KOFFI KOUADIO

KOFFI KOUADIO BASILE

KOFFI KOUADIO BERTIN

KOFFI KOUADIO FRANCIS

KOFFI KOUADIO HERVE PAUL

1057.KOFFI KOUADIO IGNACE (PR)

1058.KOFFI KOUADIO NEDARE

1059.KOFFI KOUADIO PIERRE DIT PEPOINT

1060.KOFFI KOUADIO SOSTHENE

1061.KOFFI KOUAKOU

KOFFI KOUAKOU ALEXIS

KOFFI KOUAKOU BARTHELEMY

KOFFI KOUAKOU CELESTIN

KOFFI KOUAME EUGENE

KOFFI KOUAME HABIB

KOFFI KOUAME MICHEL

KOFFI KOUASSI

KOFFI KOUASSI

KOFFI KOUASSI JACQUES

KOFFI KOUASSI JEAN

KOFFI KOUASSI JEAN BAPTISTE

KOFFI KOUASSI MARC

KOFFI KOUMI MARCEL

KOFFI KRA

KOFFI KRA PACOME

KOFFI LUC (DR)

KOFFI MAMADOU BACHYRT BEKA

KOFFI N’DA KOUAKOU

KOFFI NESTOR

KOFFI NOËL

KOFFI NORBERT

KOFFI PATRICK

KOFFI PAUL ALAIN

KOFFI PHILIPPE MARIE

KOFFI PHILOMENE (MME)

KOFFI SERGES AZI

KOFFI SYLVIE (MME)

KOFFI TANO AKOUA (MME)

KOFFI TIEMELE LAURENT

KOFFI WILFRIED JUSTE

KOFFI YAO

KOFFI YAO NEZZY GUSTAVE (KOLIABO)

KOFFI YAO TOSSOUGOU

KOFFI YOBOUE ERNEST

KOHE LEOPOLD

KOÏTA MAMADOU

KOIZAN ADOU GUY

KOIZAN AFFOUE BERTHE (MME)

KOIZAN KABLAN AIME

KOIZAN MAN KASSI ROGER

KOIZAN YANICK

KOKO ADJOUMANY EMILE

KOKO KOUAKOU LAURENT

KOKO YAO SIMPLICE

KOKON KOUAKOU BLAISE

KOLI BI YOLI ALBERT

KOLO OUATTARA GERMAINE (MME)

KONAN AMOIN VIRGINIE EPSE KOUAKOU(MME)

KONAN ANGAMAN JEAN-BAPTISTE

KONAN ANTOINE

KONAN BROU ANNABELLE (MME)

KONAN HENRI

KONAN JEAN PARFAIT

KONAN JEAN-MICHEL

KONAN KAN MARTIN

KONAN KOFFI

KONAN KOFFI EMMANUEL

KONAN KOFFI EUGENE

KONAN KOFFI GUSTAVE

KONAN KOFFI LEON

KONAN KOFFI MARIUS

KONAN KOFFI NOEL

KONAN KOFFI PAUL (PR)

KONAN KONAN JEAN LOUIS

KONAN KONAN JEROME

KONAN KONGOUE

KONAN KOUADIO BARTHELEMY

KONAN KOUADIO BERNARD (DR)

KONAN KOUADIO ETIENNE

1131.KONAN KOUADIO MARTIN

1132.KONAN KOUAKOU ADRIEN

1133.KONAN KOUAKOU ALAIN

1134.KONAN KOUAKOU RAYMOND

1135.KONAN KOUAME CHARLES

1136.KONAN KOUAME GEORGES

1137.KONAN KOUAME PAUL GERARD (PR)

1138.KONAN KOUASI LEON

1139.KONAN KOUASSI ALBERT

1140.KONAN KOUASSI ANTOINE

1141.KONAN KOUASSI ETIENNE

KONAN KOUASSI HUBERT (PR)

KONAN KOUASSI JACQUES

KONAN N’DRI ROBERT

KONAN N’GUESSAN

KONAN N’GUESSAN ANATOLE

KONAN N’GUESSAN ATHANASE

KONAN N’GUESSAN JULIEN (N’GUESS BON SENS)

KONAN N’GUESSAN MICHEL

KONAN ODETTE (MME)

KONAN PAUL

KONAN- TANTYQUI KOUAME

KONAN VINCENT

KONAN YAO

KONAN YAO EUGENE (DR)

KONAN YAO FRANCIS

KONAN YAO HYACINTHE

KONAN YAO MAXIME

KONATE ADAMA

KONATE KARIMOU

KONATE LONADIE

KONATE N’GOLO

KONATE SOULEYMANE

KONATE ZAKARIA

KONDRO KOUASSI

KONE ADAMA

KONE AMINATA (MME)

KONE CLEMENTINE (MME)

KONE DOFFANGANA KASSOUM

KONE DOSSONGUI

KONE FANNY DAOUDA KABAKO

KONE HAMED

KONE IDRISS

KONE ISSA

KONE ISSA DAOUDA

KONE KARIDJA (MME)

KONE KARIMOUKONE KELETIGUI

KONE KREMITCHA

KONE KOBALI

KONE KREMITCHA

KONE MAMADOU

KONE MOUSSA CLAUDE

KONE NEDJON (MME)

KONE PAFOLO SYLVAIN

KONE SOUMAILA

KONE ZAKARIA OUMAR

KONE ZIE DOSSAWA

KONGO BEUGRE

KONIMI THEODORE (DR)

KONIN KABRAN FULBERT

KONZAN KOUAKOU EDMOND

KOROGNOKO YACOUBA

KOSSONOU ATTA

KOSSONOU DIOUMOU

KOTCHI RAPHAËL

KOUA AMGBOMAN THERESE (MME)

KOUA ASSEMIEN PAUL

KOUA JEAN CLAUDE

KOUA KOUA NESTOR

KOUA-BROU PAUL

KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN

KOUADDIO KOFFI JEROME

KOUADIA N’ZI ALPHONSE

KOUADIO ABOA

KOUADIO ADJOUA EPSE SANOGO (MME)

KOUADIO ADOU PASCAL

KOUADIO AHOU ELISABETH (MME)

KOUADIO ALEXIS

KOUADIO AMOUIN ANTOINE

KOUADIO ANGOUA MARC

1211.KOUADIO BAH ARNAUD

1212.KOUADIO DEBORAH ALEXANDRINE (MME)

1213.KOUADIO DIDIER

1214.KOUADIO DIE NORBERT

1215.KOUADIO EDJA

1216.KOUADIO EPOUSE M’BRA AKISSI ANNE MARIE (MME)

1217.KOUADIO EUGENE

1218.KOUADIO FIENY

1219.KOUADIO FODIO

1220.KOUADIO FRANCOIS

1221.KOUADIO FROMOH

KOUADIO HENGHAN N’DRI EDITH (MME)

KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE

KOUADIO KOFFI JEROME

KOUADIO KOFFI NOEL

KOUADIO KOMENAN GUSTAVE

KOUADIO KONAN BERTIN

KOUADIO KONAN CELESTIN

KOUADIO KONAN CLAUDE DAVID

KOUADIO KONAN EMMANUEL

KOUADIO KONAN GEORGES (DR)

KOUADIO KONAN RAYMOND

KOUADIO KOUADIO

KOUADIO KOUADIO KAN ARMAND

KOUADIO KOUADIO NESTOR

KOUADIO KOUAKOU

KOUADIO KOUAKOU BERTIN

KOUADIO KOUAKOU BERTIN (M’BAHIAKRO)

KOUADIO KOUAKOU BOB

KOUADIO KOUAKOU DIDIE (DR)

KOUADIO KOUAKOU JUSTIN NANGLE

KOUADIO KOUAKOU LAMBERT

KOUADIO KOUAKOU MARTIN

KOUADIO KOUAKOU PAUL

KOUADIO KOUAME EUGENE

KOUADIO KOUAME MOCKEY

KOUADIO KOUAME ROGER

KOUADIO KOUASSI

KOUADIO KOUASSI (KOFES),

KOUADIO KOUASSI (SAN-PEDRO)

KOUADIO KOUASSI (TIEBISSOU)

KOUADIO KOUASSI BELATIN

KOUADIO KOUASSI DENIS

KOUADIO KRA MADELEINE (MME)

KOUADIO N’DRI LAMBERT (PR)

KOUADIO N’GUESSAN GUILLAUME

KOUADIO N’GUESSAN JULIETTE (MME)

KOUADIO N’ZI YVONNE (MME)

KOUADIO OBO CLOTAIRE

KOUADIO PHILIPPE

KOUADIO PKLI KOUASSI DELPHIN

KOUADIO RENE

KOUADIO YAO

KOUADIO YAO ANTOINE

KOUADIO YAO DIDIER

KOUADIO YAO MARCELLIN

KOUADIO YOBOUET FRANCOIS

KOUADJA KOUAO DAMAS

KOUADJO ASSOUMOU

KOUADJO FRANÇOIS

KOUADJO JULES RUDOLPHE

KOUADJO KOUAKOU LAMBERT

KOUADJO KOUAME SERGE

KOUADOU CLARISSE (MME)

KOUAKOU ABITBOL

KOUAKOU ADJA LAURE COLOMBE (MME)

KOUAKOU AFFOUÉ ALPHONSINE (MME)

KOUAKOU AKISSI COLETTE (MME)

KOUAKOU ALAIN CLAUDE

KOUAKOU AMENAN CLEMENTINE (DR)

KOUAKOU ANTOINE GUILLAUME

KOUAKOU ASHANTY (ME)

KOUAKOU ATCHELAUD FAUSTO LEWIS

KOUAKOU AYA THERESE (MME)

KOUAKOU BALOU MARCHAL

KOUAKOU BAMBA

KOUAKOU BERTIN

KOUAKOU DAPA FELIX

KOUAKOU DELPHINE EPSE OLE (MME)

KOUAKOU EPSE ILUNGA AMENAN MARIE MADELEINE (MME)

KOUAKOU FIRMIN (PR.)

KOUAKOU HYACINTHE

KOUAKOU KABRAN

KOUAKOU KAN ALEXIS

KOUAKOU KOFFI

KOUAKOU KONAN INNOCENT

KOUAKOU KONAN JEREMIE

KOUAKOU KONAN NORBERT

KOUAKOU KONAN SERAPHIN (PR)

KOUAKOU KOUADIO

KOUAKOU KOUADIO JEAN ARSENE

KOUAKOU KOUADIO JUVENAL

KOUAKOU KOUAKOU OLIVIER

KOUAKOU KOUAKOU ROMEO

KOUAKOU KOUAMÉ

KOUAKOU KOUAME APPORTUNE (MME)

KOUAKOU KOUAME HENRI

KOUAKOU KOUAME JEAN -BAPTISTE

KOUAKOU LAURE COLOMB (MME)

KOUAKOU N’DRI JULES

KOUAKOU N’GORAN

KOUAKOU N’GUESSAN FRANCOIS (PR)

KOUAKOU N’GUESSAN PATE

KOUAKOU OUASSA MONIQUE (MME)

KOUAKOU PIERRE

KOUAKOU ROGER

KOUAKOU SAM DIBY

KOUAKOU TANOH MARIE CARENE (MME)

KOUAKOU THERESE (MME)

KOUAKOU YAO ALBERT

KOUAKOU YAO BERTIN

KOUAKOU YAO FRANÇOIS (DR)

KOUAKOU YAO MARC

KOUAKOU YAO PAUL

KOUAMA KOUASSI ANICET

KOUAME ADAMA

KOUAME ADJOUA CLEMENTINE (MME)

KOUAME ADJOUMANE

KOUAME AKA

KOUAME AKISSI (GL)

KOUAME AKISSI CECILE (MME)

KOUAME AKISSI MARIE CHANTAL (MME)

KOUAME AMENAN CECILE (MME)

KOUAME AMONKONAN

KOUAME ANDRE

KOUAME APPIA

KOUAME ASHACY YAO LUCIEN CHRISTIAN

KOUAME ATHANASE NOTAIRE

KOUAME ATTA (PR)

KOUAME BADJOU KONAN SYLVERE

KOUAME DESIRE

KOUAME ETIENNE

KOUAME FREDERIC

KOUAME GBOSSO VINCENT

KOUAME ISSOUF

KOUAME JEAN

KOUAME JEAN PHILIPPE

KOUAME JEAN PHILIPPE DESIRE

KOUAME K DESIRE

KOUAME KABLAN MATHIAS

KOUAME KAN

KOUAME KAN MARCELLIN (DR)

KOUAME KAUNANT

KOUAME KOFFI ATHANASE

KOUAME KONAN

KOUAME KONAN AYMARD

KOUAME KONAN EDOUARD

KOUAME KONAN EMMANUEL

KOUAME KONAN LUCIEN

KOUAME KONAN VICTOR

KOUAME KOUADIO

KOUAME KOUADIO BONIFACE

KOUAME KOUADIO CLAUDE

KOUAME KOUADIO EMMANUEL

KOUAME KOUADIO EVARISTE

KOUAME KOUADIO EVELYNE (MME)

KOUAME KOUADIO JEROME

KOUAME KOUADIO JULIEN

KOUAME KOUADIO LAZARE

KOUAME KOUADIO RENE

KOUAME KOUAKOU

KOUAME KOUAKOU DIEUDONNE

KOUAME KOUAKOU GEORGES

KOUAME KOUAKOU LACINA

KOUAME KOUAKOU( RAYMOND) (DR)

KOUAME KOUAME ARMEL (DR)

KOUAME KOUAME JOSEPH

KOUAME KOUASSI PAUL

KOUAME KOUASSI TOUSSAIN

KOUAME MARTIN

KOUAME MINI KOUADIO ROMAIN 1

KOUAME N(GUESSAN BERNARD

KOUAME N’GUESSAN (BOTRO)

KOUAME N’GUESSAN MICHEL

KOUAME N’DRI ALBERT

KOUAME NGBALA BROU DOMINIQUE

KOUAME N’GORAN

KOUAME N’GUESSAN

KOUAME N’GUESSAN MADELEINE EPSE DANHO (MME)

KOUAME PATRICE ATTOGBAIN

KOUAME PHILIPPE

KOUAME RODRIGUE

KOUAME SOUANGA PATRICE

KOUAME TIALY HONORE

KOUAME YAO FRANCIS

KOUAME YAO GERMAIN

KOUAME YAO JEAN-BAPTISTE

KOUAME YAO LAMBERT

KOUAME YAO SERAPHIN

KOUAME YAPI CLEMENT

KOUAME YOBOUE

KOUAME-KRA CONSTANT

KOUAMELA EPSE APPIA KICHI VICTORINE(MME)

KOUAMELAN CHRISTINE (MME)

KOUAMENAN PAYNE HENRI

KOUAMIN ALAIN CLAVER

KOUANDI YVES DESIRE

KOUAO BILE MOUSTAPHA

KOUASSI ADJE NOE

KOUASSI AIMEE EPSE KENDJA (MME)

KOUASSI AKA MARCEL (PR)

KOUASSI AKISSI SYLVIANE (MME)

KOUASSI AMA KRA

KOUASSI AMOIN LEONTINE (MME)

KOUASSI ANDRE

KOUASSI ANTOINE

KOUASSI AUKA LUCIEN

KOUASSI AYOYA GERMAIN

KOUASSI BEGANSOH

KOUASSI BODI THEODORE

KOUASSI BOHOUSSOU PYTAGORE

KOUASSI BREDOUMY SOUMAILA TRAORE

KOUASSI BROU ETIENNE

KOUASSI BROU JEAN

KOUASSI CLAIRE MARCELLE (MME)

KOUASSI CLEMENT

KOUASSI DONGO

KOUASSI EMMMA MARIE- LOUISE (MME)

KOUASSI GILBERT BANDAMA

KOUASSI JEAN BAPTISTE

KOUASSI JEAN MICHEL

KOUASSI JEAN-LOUIS

KOUASSI JEAN-PIERRE

KOUASSI KANGA MICHEL (PR.)

KOUASSI KANGAH AMBROISE

KOUASSI KANGAH YAO LEO

KOUASSI KOBENAN ABOUA NORBERT

KOUASSI KOFFI

KOUASSI KOFFI ARISTIDE

KOUASSI KOFFI DONGO

KOUASSI KOFFI EDOUARD

KOUASSI KOFFI EMMANUEL

KOUASSI KOFFI FELICIEN

KOUASSI KOFFI JULES

KOUASSI KOFFI MAGLOIRE

KOUASSI KOFFI MARC

KOUASSI KOFFI MATHURIN

KOUASSI KOFFI NOEL

KOUASSI KONAN GERARD

KOUASSI KONAN GOMEZ

KOUASSI KONAN JEAN

KOUASSI KONAN NAMILY

KOUASSI KONAN VINCENT

KOUASSI KOUADIO

KOUASSI KOUADIO EMILE (DR)

KOUASSI KOUADIO JEAN MARC

KOUASSI KOUADIO MARTIN

KOUASSI KOUAKOU AIME EMMANUEL

KOUASSI KOUAKOU ALAIN

KOUASSI KOUAKOU EUGENE

KOUASSI KOUAKOU FRANCOIS

KOUASSI KOUAKOU GERMAIN

KOUASSI KOUAKOU JEAN

KOUASSI KOUAME MATHIEU

KOUASSI KOUAME PATRICE

KOUASSI LENOIR GERMAIN

KOUASSI LENOIR KOUADIO EMMANUEL

KOUASSI MANZAN

KOUASSI MARIE ANGE (MME)

KOUASSI N’GO GILBERT

KOUASSI N’GUESSAN

KOUASSI N’DRI VALENTIN

KOUASSI N’GORAN

KOUASSI N’GUESSAN GERMAIN

KOUASSI NGUESSAN ONDE

KOUASSI NIAMIEN NOËL

KOUASSI NICOLAS

KOUASSI RENE

KOUASSI THEOPHILE

KOUASSI TOUSSAINT

KOUASSI YABA FELICIE (MME)

KOUASSI YAHA ABISSATA (MME)

KOUASSI YAO (BANQUE)

KOUASSI YAO ROLAND

KOUASSI KOUADIO MELAINE

KOUDOU VINCENT

KOUE BI RAOUL

KOUEDAN ROGER

KOUETO ATABI HONORE (ME)

KOUIDJIKE K. LAURENT

KOULIBALY SALIA

KOUMI JEAN CLAUDE

KOUMLAN ASSALE

KOUMOIN KONAN RENE

KOUMOUE KOUAME JEAN MARC

KOUTOUA MARIE-LAURE KOROHO (MME)

KOUTOUAN JEAN CLAUDE HENRI JEROME

KOUTOUAN LUCIEN

KOUYATE KOUASSI BRUNO

KPAHO KOUEWON BERNARD

KPANGNI PRAO

KPEYE BONIFACE

KPIDI YAO MATHIEU

KRA KOFFI

KRA KOFFI PASCAL

KRA KONAN PAUL

KRA KOUAO MATHIAS

KRA KOUASSI RAYMOND (PR)

KRA OLIVIER

KRA YAO BLE GEORGES

KRAKOU KRAKOU DESIRE

KRA-KOUAME PASCAL

KRAMO KOUADIO FREDERIC

KRAMO N’GUESSAN

KRAMOH KOUADIO EULOGE (PR)

KRE KOUAME

KRO KOFFI SIMPLICE

KROBA ADOU DAVID

KWABENAN KOUASSI STEPHANE

KWABO SONDE

LADJI JOACHIM KOUASSI

LAGO SERGES

LAKPA CASIMIR

LALLIER YOLANDE BOSSAHONOM (MME)

LAMINE KOUAKOU

LANGUI JEAN MARIE

LANGUI KOUADIO MARC

LASMEL PHILIPPE

LATE YAO DANIEL ANGE

LEBA EUGENE JEAN PAUL NIAMBA

LEHIE BI KRIBOU LUCIEN

LEON KOFFI

LESSIEHI MATHIAS

LIA BIAGONE GREGOIRE MATHURIN

LIAZERE LAGO ANTOINE

LIKANE YAGUI JEAN

LINDA DJOMAN DIPLO (MME)

LOBA LOBA JEAN

LOBE FRANCIS

LOBE GNABA FRANCIS

LODUGNON ALINE EPSE FOFANA (MME)

LODUGNON BRICE

LOGBO ANDRE

LOH APPOLIN KOUADIO

LOKOU KOUASSI GILBERT

LONAN COULIBALY

LONZO KOUASSI

LORGN ESSANE KARIDIA (MME)

LORNG ODETTE (MME)

LOUBAO ALEXANDRE ABEL

LOUCOU JEAN-NOEL

LOUE TEBILY ROGER

LOUIS GUILLAUME NDIA

LOUKOU KONAN BENJAMIN (DR)

LOUKOU KOUADIO MICHEL

LOUKOU KOUAKOU

LOUKOU YAO GUILLAUME

LOUKOU YAO RAOUL

LOZO KOUADIO JERÔME

M’BAHIA N’GUESSAN

M’BOUA N’TOU HONORE

M’BRA YAO LAURENT

MABO AGOUA CECILE (MME)

MABO ALAIN

MAGNE WOELFFELL PIERRE RENE

MAHO EPSE KOIZAN ALINE (MME)

MAIN KOUAKOU HURBAIN

MAKANI FATIM BAKAYOKO (MME)

MAKRE LEON ADOGOUA

MALAN EBAGNININ VICTOR

MAMADOU MANINGA

MAMADOU TRAORE DIT FONCTION

MAMI NSAMIN ROGER

MAMMEYA OUATTARA MADELEINE (MME)

MANAHON SITIONON DUQUES

MANDJOBA DIRABOU ALBERIC

MANDODJA M’BIA ROGER

MANKAMBOU YAPO JOSEPH

MANOU YABLE THOMAS

MANOUAN BEDA AMELIE (MME)

MARC EDMOND GBANHAN

MARGUERITTE SAMPA (MME)

MARIE AGATHE AMOIKON FAUQUEMBERGUE(MME)

MASSE NOUFE

MATHIEU CRESPIN

MATTOH JOSEPH

M’BAYA N’DRI ALPHONSE

M’BAYIA CALISTE CLAUDE

M’BE CHIADON ROSALIE (MME)

M’BRA JOSEPH

M’BRA KOUADIO SEVERIN

M’BRA KOUASSI DANIEL

M’BRAH AKISSI CELINE EPSE KOFFI (MME)

M’DOUMI-KOUAKOU ESPE KOKOLA CECILE (MME)

ME GOBA SAINT-CYR MODESTE

ME KOFFI KONAN

ME KONAN CALIXE

MEA KOUADIO

MEH KOUAKOU URBAIN

MEITE MAMADOU

MEL MELESS PAUL

MELEDJE KAN SIMEON

MESSOU AFFALA ANNE(MME)

MESSOU BOUADOU EDOUARD

M’GBRA AHOU ESTHER CAROLINE EPSE KONE (MME)

MIAN SIMPLICE

MINHIBO BIO ERNEST

MINLIN ANGBONO JEAN

MINZAN KOUADIO

MISSA KOFFI PAUL

MOBIO ALLOBOUE SAMUEL

MOBIO ERIC

MOBIO N’GBANDI MATHIEU

MOBIO N’KOUMO ERIC

MOH JUSTINE KASSIBLA (MME)

MOHAMED JAMAL

MONDE VAHA CHARLOTTE EPSE KOUASSI (MME)

MORO KOFFI DANIEL

MOUSSA OUATTARA

MOUTI DOSSO

N’DA KONAN JUSTIN

N’DEDE BLAISE

N’DOLI EPSE AYE MARIE ANTOINETTE (MME)

N’DOLLY KOFFI PATRICK

N’GATTIA KOUABENAN ANDERSON

NADIO KONE THOMAS

NAHOUNOU BOBOUO SYLVAIN

NANDIER JEAN MARC

NANDJUI DANHO PIERRE

NANGA RAYMOND

NANOU EPSE HOWA LEONTINE ASSAMALA (MME)

N’CHO BERTIN

N’CHO BROU GASTON

N’CHO KOUAO VIONCENT

N’DA KONAN SYLVESTRE YAO

N’DA KOUADIO LUC

NDA NGUESSAN BLAISE

N’DABIAN ADELE ADJO (MME)

N’DAKPRI DJAHA ANGES FELIX

N’DAKPRI N’GUESSAN N’GALLIET DORCASSE(MME)

N’DAMOULE BINLIN AUGUSTIN

N’DIAYE AMINATA (MME)

N’DIORE AYA ALPHONSINE MONIQUE ADELE (MME)

N’DRI AKANZA

N’DRI AMANI JEANNETTE (MME)

N’DRI ANAIS CLEMENCE (MME)

N’DRI BERNARD

N’DRI BOUAVIER DENIS

N’DRI CONSTANTIN JOSEPH

N’DRI FRANCK OLIVIER

N’DRI GORE PAUL

N’DRI JEAN-CLAUDE

N’DRI KOUADIO CASTEL

N’DRI KOUADIO JACQUES

N’DRI KOUADIO P. NARCISSE

N’DRI KOUAKOU ALEXIS

N’DRI KOUAKOU JEAN CLAUDE

N’DRI KOUAKOU JEAN CLAUDE

N’DRI KOUAME JOACHIM

N’DRI MARCEL

N’DRI NEE YOMAN AYA THERESE (MME)

N’DRI N’GUESSAN EUGENE

N’DRI YAO (BOUAKE)

N’DRI YAO (MEAGUI)

N’DRI YAO JEAN DAMMO

N’DRI YAO JULIEN

N’DRI YOCOLLY KOUADIO JEAN CHARLES

N’DRY PAUL

NEMIN BEATRICE EPSE GBOCHO (MME)

NEMIN PATRICE

NEMIN STEPHANE

NÉTRO HOULAHI ANDRÉ

NETRO TAGBO RENE

N’GATTA COULIBALY (DR)

N’GATTA KOUAME NESTOR

N’GBESSO N’GBESSO FIRMIN-MARCEL

N’GBO N’GBICHI JOSEPHINE (MME)

N’GO YAO ALEXIS

N’GOM ALLASSAN WILLIAM

N’GORAN CHARLES DIETHO

N’GORAN KOFFI NOEL

N’GORAN KOFFI SERAPHIN

N’GORAN LOUKOU CASTEL

N’GORAN MEDARD

N’GORAN N’GUESSAN

N’GORAN N’GUESSAN BERNARD

N’GORAN OLIVIER

N’GORAN OLIVIER MODESTE

N’GOTTA AKISSI EPSE CAMARA (MME)

N’GOTTA KOUADIO

N’GUESSAN ADJOUA JACQUELINE (MME)

N’GUESSAN AFFOUE MARIE (MME)

N’GUESSAN AKISSI SUZANNE EPSE KOUADIO (MME)

N’GUESSAN AKPANGNI BERNARD

N’GUESSAN ALEXANDRE

N’GUESSAN AMENAN HORTENSE (MME)

N’GUESSAN AMOIN LYDIE ESPERANCE EPSE KOUASSI (MME)

N’GUESSAN BERNARD

N’GUESSAN BI TOZAN ANTOINE

N’GUESSAN COLETTE RAZACOU (MME)

N’GUESSAN DANIEL JOSEPH

N’GUESSAN DARIUS

N’GUESSAN DAWETH KOFFI

NGUESSAN EUPHRASIE ZON (MME)

N’GUESSAN GENEVIEVE EPSE SYLLA (MME)

N’GUESSAN HONORE

N’GUESSAN JACOB

N’GUESSAN JULES

N’GUESSAN JULES MAMERT

N’GUESSAN KOFFI

N’GUESSAN KOFFI EUGENE

N’GUESSAN KONAN BERNARD

N’GUESSAN KONAN DENIS

N’GUESSAN KOUADIO KPLI

N’GUESSAN KOUADIO VINCENT

N’GUESSAN KOUAME

N’GUESSAN KOUAME ANDRE

N’GUESSAN KOUAME BARTHELEMY

N’GUESSAN KOUAME JOACHIM

N’GUESSAN KOUAME LAMBERT

N’GUESSAN KOUAME PAUL

N’GUESSAN KOUAME RIGOBERT

N’GUESSAN KOUASSI DJETAU

N’GUESSAN KOUASSI EDOUARD

N’GUESSAN KOUASSI JAURES

N’GUESSAN KOUASSI JEROME

N’GUESSAN N’DRI BARTHELEMY

N’GUESSAN N’GORAN NICOLAS

N’GUESSAN N’GUESSAN ERNEST

N’GUESSAN N’GUESSAN RENE

N’GUESSAN OBOUO JACQUES

NGUESSAN YAO ALFRED (PR.)

N’GUESSAN YAO FREDERIC

N’GUESSAN YAO MATHIEU (PR)

N’GUESSAN YAO PATRICE JEAN MICHEL DINARD

N’GUESSAN YAO SEVERIN

N’GUESSAN YAO STEVIE

N’GUETTA KAMANAN

NIABA JULES

NIAGNE AKPA ALEME YVONNE EPSE BOUANGA (MME)

NIAMBA ALFRED

NIAMIEN KOFFI JUSTIN

NIAMIEN KOUAKOU PASCAL

NIAMKE KODJO

NIAMKEY JOSEPH

NIAMKEY KOFFI ROBERT

NIAMOUTCHE KOUAO

NIANGORAN LAVOISIER

NIANZOU NARCISSE

NIAYME AIMEE EPSE ALVES (MME)

NINHI GNONBLEHI GERMAIN

NOELLE VIRGINIE M.Q. YORO DJEDJE MADY (MME)

NOUAMA PIERRE CLAVER

NOUM KOUADIO ABO GABRIEL

NZALASSE OUANDA FRANCIS

N’ZI AKISSI MARTINE (MME)

N’ZI AKISSI VICTORINE (MME)

N’ZI AMOIN EPSE ABOLOU (MME)

N’ZI CONSTANT (DR)

N’ZI FELIX KOCORA

N’ZI KONAN JEAN THIERRY

N’ZI KOUAME ANTOINE

N’ZI KOUASSI PASCAL

N’ZI KOUASSI PAUL

N’ZI MARIE LOUISE DOMINIQUE DANIELLE (MME)

N’ZI N’DRI ALPHONSE

N’ZI NEE KOFFI AHOU SUZANNE (MME)

N’ZI N’GUESSAN

N’ZUE KOUAKOU

N’ZUE KOUAKOU MEDARD

OBOLLE OTCHE AMBRIERE

OBOUMOU GOLE MARCELLIN

OBRO KOBY ALBERT

OBROU WAYOU DESIRE

ODETTE DIRO G EPSE SIABI (MME)

ODI ACHIEPIE

OFFI MICHEL

OFFOUMOU RICHARD

OGA DADE JULIEN

OGNI KANGA BENOIT

OHI DIOMANDE

OHI ZOTAHON PHILLIP DIT GOMEZ

OHOU BONNY FAUSTIN

OHOUEU NIANGORAN LEOPOLD

OKA KOUADIO MICHEL

OKA LEON

OKOBE FIDELE

OKON MARCEL

OKOU DANON MICHEL

OLE DELPHINE (MME)

OLIVIER EPITINI

OLIVIER MONET YAPI

OREGA DONATIEN CLAVER

ORO APOLINAIRE

ORSOT ANIN ELISABETH (MME)

ORSOT BOSSO BARTHELEMY

OTCHERE KOUTOUA HONORE

OUAGUE MAMIDOU

OUAHI RAYMOND ZION AIME

OUALI FRANCOIS

OUALI GILBERT

OUALLOU KOLOU BEAU SEJOUR

OUASSENAN JEAN MODESTE

OUASSOLO YAO MICHEL

OUATTARA ABDOULAYE

OUATTARA ABDRAMANE

OUATTARA ADAMA

OUATTARA APPALO

OUATTARA ARDJOUMAN

OUATTARA DOMA YAO PAUL

OUATTARA IBRAHIM

OUATTARA ISSA (KOUASSIDATEKRO)

OUATTARA ISSA (PRIKRO)

OUATTARA ISSOUF

OUATTARA KARIM

OUATTARA LACINA

OUATTARA MAMA

OUATTARA SITA (MME)

OUATTARA SOMAN

OUATTARA VIEGOHI LYNDAYE (MME)

OUATTRA DRISSA

OUEGNIN GUY DANIEL

OUEGNIN YASMINA (MME)

OULAI GILBERT

OULAI MARIE JOSEE EPSE TEFLAN (MME)

OULAI MONIQUE (MME)

OULAYES YAO KPOULE FRANCOIS

OURA BROU

OURAGA KOUDOU ALFRED

OURIGOU OSSORO LUC

OUSMANE DIALLO (DR)

OUSSOU DENIS

OZOUKOU ZEGA FREDERIC

PAMA HENRI BOSCO

PAPA NOUVEAU JEAN BENOIT

PATRICE ANDOH

PATRICK YACE

PAUL YVETTE FOFANA (MME)

PAULET TEHE HENRI

PEHE ZEAN EUGENE

PHILIPPE AUGUSTE KOUASSI

PINHOU MADELEINE EPSE BELLE (MME)

PITTE BASTIDE (DR)

PLEBA ODETTE (MME)

PLEPLE BI FOUA JULIEN

PODE BOTINHOULOU GEORGES

POERI BOZIA RAYMOND

PORQUET DAO ROMAIN ALAIN

PORQUET HERVE

PORQUET SERGE BRUNO

RABET DEASSA LUDWINE PRISCA (MME)

REGNIER-ONDOMAT STEPHANE ANTOINE

RENE FRANCOIS MONCKEH

RICHMOND SANDRA (MME)

RICHMOND TEHE

ROUDE KEVIN

SABE ARISTIDE (DR)

SACANOUD BENOIT

SACKO BOUBACAR

SADE THERESE (MME)

SAFIATOU BA N’DAW (MME)

SAHIRI ANGELE (MME)

SAHORE ESSY FRANCOIS DEPAUL

SAINI KOUAKOU VICTOR

SAKANOKO SOUNGBE

SAKO ABDOULAYE

SALE POLI

SALEH NEE ASSIEHUE PHIEDING MARINA (MME)

SALI NESTOR

SALOGO MAMADOU

SAMAGASSI ABOULAYE

SAMIN MOMON ISAAC

SAMUEL MBRA

SAN KOUADIO KAN MAURICE

SANDRA GOMEZ (MME)

SANGARE DAOUDA

SANGARE DRAMANE

SANGARE SORRY

SANGARET DAOUDA

SANGARET EPSE DADIE LYNDA YVONNE IRENE (MME)

SANLE JEAN CRESOR

SANOGO KARIDJATOU (MME)

SANOGO LACINA

SANOGO TENIN

SAOURE BROU GASTON

SAPOUKOUA KOUTOUAN EDMOND ROGER

SARAKA KOUAO

SARR BOHE MARIUS MELAINE DEGBAHOUA

SARRE GNEPO EDMOND

SAYNI MARIE-CLAIRE EPSE ASSOUMOU(MME)

SEA AUGUINARD HONORE

SEAN JEAN LOUIS

SEHR ANOMA MAXIME

SEKA ATSE CAMILLE

SEKA FABIEN

SEKA N’GUIA ALBERT LAZARE

SEKONGO YANASSAGUI

SENIADJA BETIABO

SERI BI N’GUESSAN PRIVAT

SERI BIALLI VICTOR

SERI GUEBI EMILE

SESS ESSIAGNE DANIEL

SESSE KOFFI KOUASSI

SEYE ILO NEE BALDAWIN (MME)

SHEP EHO VERONIQUE (MME)

SIALLOU KOUADIO EMMANUEL

SIAO DIOMANDE (MME)

SIDI DIAWARA

SIDIBE FATOUMATA (MME)

SIE CLOTAIRE

SIE HIEN YASSING

SIKA MOBIO PASCAL

SIKABI CYR CLAUDE

SILUE BAGNANA ERIC PHILLIP

SILUE NAHOUA

SILUE SIOMPEGNA

SILUE TIORLO

SIO LYDHET GISLAIN

SIOBLO ALEXIS

SISSOKO JEAN CLAUDE

SOHOU OULAI MATHIEU

SONDE KLABA JANETE MICHELLE (MME)

SORO BENOIT (DR)

SORO DOLOUROU

SORO DRISSA

SORO JEAN-PAUL

SORO KATENEFOLO

SORO LOSSENI

SOUAGAH KOFFI A. MATHURIN

SOUANGA KOUASSI

SOUENIN JEAN KONE

SOUMAH MARIAH (MME)

SOUNGALO KONE

SOURABIE SEYDOU

SUY BI GOHORE EMILE

SYLLA ISSIAKA

SYLLA MAMDOU

SYLLA MOHAMED

SYLLA VASSIRIKI

TADET YVES

TAGRO GNANSOIT CHARLES

TAH BI SAHIE ALBERT

TAHO JEANETTE (MME)

TAIGUAIN KOFFI EDMOND

TAILLY ALAIN

TALLY JEAN CHARLES FELIX LAMBERT

TANAU MONIQUE NEE INCHAUD (MME)

TANO AHOUA CELESTIN

TANO KOUADIO BERNARD

TANO KOUAME JACQUES

TANO N. MARIE EPSE KASSI (MME)

TANO YA ASSOKO IRENNE (MME)

TANOH JEAN BAPTISTE

TANOH JEAN BERNARD

TANOH KOUAKOU PASCAL

TANOH KOUAME

TANOH NORBERT

TANOH YAO LAURENT

TAPE AGUY TOUSSAINT

TAPE ALAIN FIDELE

TAPE EPSE KOUASSI YOBOUE THERESE (MME)

TAPE LADOU GBEULY

TAPE LE GROHOUAN AYME JULIEN

TAPE MARIE LAURENCE (MME)

TAPE TOUAPLI JEROME

TARAORE KANGO MARIAM (MME)

TAUKLA KOUASSI VICTOR

TCHE AMIAN YAO RICHMOND (DR)

TCHELBY LAHOURE GHISLAIN

TCHETCHE CHARLES

TCHIEKPE CREYAO EDWIGE PATRICIA EPSE AHON (MME)

TCHIGBALY KAPET

TCHINDO KOUADIO JEAN MARIE

TCHOUM KOUAKOU WILLIAMS

TEHE ANTOINE

TELLA FELIX

TERHA SINALY

THE JASMIN R

THIEMELE ASSANVO LEONOGER

THIERRY SERGE TAHI

THIERRY TANOH

THOMAS SIMPLICE

THOMSON EMMANUEL

TIA ANDRE (DR)

TIA ELISE (MME)

TIA MARTINE (MME)

TIACOH CARNOT

TIAPANI DEDOU PHILIPPE

TIE BI YOUAN GERVAIS

TIE BI YOUAN MAURICE

TIEMOKO KOFFI BERNARD

TIEMOKO OUATTARA

TIEMOKO TOURE YSSOUF

TIEMOU KOUASSI JEAN CLAUDE

TIENE EZAN

TIMITE ISMAEL

TIMITE-KONAN ADJOUA MARGUERITTE (MME) (PR)

TOA BI ZAHOULI

TONIAN AMALAMAN LEON

TONIAN SIMEON

TOPPE KISSY SYLVESTRE

TORO PERRE-YVES

TOSSIO MATHIEU

TOUA YAO PIERRE

TOURE ALOHO GERMAINE (MME)

TOURE EPSE TOURE MARIAM (MME)

TOURE FAH

TOURE JEAN PHILIPPE AKA

TOURE KINAPARA RAPHAEL

TOURE MAMADOU

TOURE MOUSSA

TOURE MOUSTAPHA (DABAKALA)

TOURE MOUSTAPHA (TOUBA)

TOURE NIEYOTIEN SOLANGE (MME)

TOURE PIERRE

TOURE SOUMAILA

TOURE THEOPHILE MINAN

TOURE TIEMOKO JUSTIN

TOURE YAH

TOURE YSSOUF

TOVAH M’BOUA JUSTIN

TRA BI ANGE

TRA BI DJEBLEI

TRA BI IRIE JONAS

TRA HONORE

TRAORE ADAM KOLIA

TRAORE ASSA (MME)

TRAORE MEDIA

TRAORE OUSMANE

TRAORE RAMATOU (MME)

TRAORE YEREGNON ALEXANDRE

TRAZIE BI GUESSAN

TRAZIE BI KOUAME FERNAND (DR)

TRE SERY NEE KIPRE EMMA (MME)

TRE SIKELY LUC

TUHO NAWA

VAFING KARAMOKO

VANESSA KUYO (MME)

VASSIDIKI DIABATE

VEI EPSE GBA NEBE (MME)

VLEI SUZANNE (MME)

VREMEN SERGE YVON

WANDA ANOMA

WANGO DELLOH

WASSA N’GUESSAN YOBOUET

WEBER-BROU MARIE ANGE JULIETTE (MME)

WOYA OLIVIER

YA KOMENAN RAPHAEL

YACE JEAN-MARC

YACE LEONCE DANIEL DJEKET

YACOUBA COULIBALY

YAH BI GORE GUILLAME

YAHOURA KONAN

YAO ADJO YA EPSE KOUADIO (MME)

YAO AFFOUE PAULINE (MME)

YAO ASSOUMAN ADJOUA ANGE DEBORAH (MME)

YAO BASILE

YAO BI JEAN LUC

YAO DIDIER ANDERSON

YAO ETIEN JEANNOT

YAO FOSSOU ALEXANDRE

YAO FRANCOIS

YAO GERMAIN KOUAKOU

YAO HOUSSOU GASTON

YAO IGNACE N’GUESSAN

YAO KAN KOFFI

YAO KOBENAN PAUL

YAO KOFFI ANDERSON

YAO KOFFI ANDRE

YAO KOFFI CELESTIN (DR)

YAO KOFFI JEAN PAUL

YAO KOFFI LEON

YAO KOFFI PATRICK

YAO KONAN JULES

YAO KOUADIO

YAO KOUADIO NORBERT

YAO KOUADIO RAPHAEL

YAO KOUAKOU

YAO KOUAKOU DIDIER

YAO KOUAKOU FRANCOIS

YAO KOUAME ALBERT (PR)

YAO KOUAME ANDRE

YAO KOUAME AYA (MME)

YAO KOUAME BRUCE

YAO KOUAME CHARLOT

YAO KOUAME GERMAIN

YAO KOUAME MARCELIN

YAO KOUASSI

YAO KOUASSI ALBERT (CAIRE)

YAO KOUASSI JEANNOT

YAO KOUASSI MARTIN

YAO KOUASSI RAOUL (DR)

YAO LAHO MARIE ANGE CELINE (MME)

YAO MEH

YAO N’GUESSAN ALFRED

YAO N’GUESSAN PIERRE

YAO N’GORAN

YAO N’GORAN EMMANUEL

YAO N’GUESSAN ARMAND

YAO N’GUESSAN JUSTIN INNOCENT

YAO N’GUESSAN PASCAL

YAO N’GUESSAN RAYMOND

YAO N’ZUE GOUMO CELESTIN

YAO OLIVIER

YAO OSWALD URICH

YAO SANIAN

YAO SIMEON KIMI

YAO TOURE ALBERT

YAO YAO LAZARE

YAO KOUADIO YANNICK

YAOBLE ANOUMAN N’GUESSAN ERNEST

YAO-DJE FREDERIQUE AMOIN (DR)

YAOUA KOUMA HONORINE (MME)

YAPI KOUADIO ISIDORE

YAPI KOUAKOU BLAISE (YAPI PARFAIT)

YAPI LAMBERT

YAPI MANMO FEHY

YAPI YAPO

YAPI YAPO LAURENT

YAPO AKORA ARAHAMANTA (MME)

YAPO ASSI MICHEL

YAPO CHENIN JEANNE EPSE AME (MME)

YAPO VALERIE EPSE ADAI (MME)

YAPO YAPO CALICE

YAPOBI LUCIEN LEON JUSTIN

YARA RICHARD

YAVO FRANCOIS

YAZI DASSE BEDEL

YEBI HYANNY SYLVIE-STEPHANIE (MME)

YEBOUA VENANCE

YEBOUE ANGOUA YEBOUE

YEBOUE DARIUS

YEBOUE KOFFI RICHARD

YEBOUE KOUAKOU BERTIN

YEBOUE KOUAME KOUASSI PASCAL

YEBOUET PRIVAT

YEBOUN KAKOU GUSTAVE

YEDE LEANDRE THIERY

YEDESS PHILIPPE

YEDOH LATH GUILLAUME

YEO KONITIELEMAN

YEO ZIE GNAGNON

YOBOU DOGBO JULES

YOBOUE AKISSI ANTOINETTE (MME)

YOBOUE ALLOU

YOBOUE KOUAME

YOBOUE LOUCOU (DR)

YOBOUET AKISSI MARIE JOSÉE (MME)

YOBOUET ELIE

YOBOUET ODETTE (MME)

YOBOUET PRIVAT

YOBOUET YAO BARNABE

YOMANFOU KAN HERVE

YORO BI TIZIE ETIENNE

YORO SERAPHIN MARIUS

YOUIN NORBERT

YVES KOUAME

YVES LANDRY BOUA

YVES YAO KOUAME

ZADI EUGENE

ZADI ROGER

ZAHOU KOUA DENIS

ZAHUI GERVAIS

ZALLO FERNAND

ZAMA JEAN LUC

ZAMBLE BI ZAHOULI ZEPHIRIN

ZANO JEROME

ZATARI LILIANNE EPSE DEMONT (MME)

ZATCHE ZEZE

ZATTIE TAPE LADJI AUGUSTE

ZAZA EMILE

ZEBE DJAUMAND HIOUHOU GILBERTE (MME)

ZEGUEDOUA N’GUETTA

ZEINAB CISSE

ZIAHE PATRICIA (MME)

ZIAN JEANETTE (MME)

ZIMBRIL KOUAMENAN ALPHONSE

ZIO ANASTHASIE (MME)

ZION AIME

ZION KAH DENIS

ZITO MINANI BEBIE (COLONEL)

ZO GUIAN MARCEL

ZOBRE KOKOBO ANDRE

ZOGBE JULES

ZOGBO RAPHAEL

ZOKOU ALAIN

ZOUKOUAN SIMPLICE

ZOUZOUKO NAHOUNOU JEAN

Article 2: La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à compter de la date de sa signature.

Article 3: Le Secrétaire Exécutif, Chef du Secrétariat Exécutif est chargé de l’exécution de cette décision qui sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 18 Juin 2020

Henri KONAN BEDIE

Président du PDCI-RDA

− Vu la constitution de la République de Côte d’Ivoire

− Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques

− Vu les Statuts du PDCI-RDA

− Vu la Résolution N°01/04/10/2013 portant adoption et application immédiate

des modifications des Statuts

− Vu la Résolution N°02/04/10/2013 donnant mandat au Président du Parti de

nommer dans les deux mois, les membres des Organes crées par le

XIIème Congrès Ordinaire

− Vu la résolution du 6ème Congrès Extraordinaire, portant prolongation du

mandat du Président du Parti ;

− Vu la Décision N°0010-2019/ PP/ CAB du 03 Mars 2019, portant nomination

des membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA ;

− Vu les nécessités de service

DÉCIDE

Article 1 : Les personnes dont les noms suivent sont nommées, membres du

Bureau Politique du PDCI-RDA. Ce sont :

HENRI KONAN BEDIE

KAKOU GUIKAHUE MAURICE (PR)

GASTON OUASSENAN KONE

ÉMILE CONSTANT BOMBET

BOA THIEMELE EDJAMPAN

MARCEL ZADI KESSY

LAMBERT KOUASSI KONAN

MANGOUA KOFFI SARAKA JACQUES

EMMANUEL NIAMIEN NGORAN

AOUA DIT N’GOGUI TOURE

FOFANA MAMAN EPSE KONE (MME)

ALLAH- KOUADIO REMI

BOBI ASSA EMILIENNE (MME)

CHARLES KONAN BANNY

KOUAME EPSE N’DIA COFFI DELPHINE MARIE-ANGE (MME)

ASSANA SANGARET (MME)

TEHOUA AMA MARIE (MME)

ALPHONSE DJEDJE MADY (PR)

DIABY MAMADOU DIT DIABY ROUGE

ABY AKROBOU RAOUL

AKELE EZAN

EZALEY GEORGES PHILIPPE

KOBENAN TAH THOMAS

KOUAME-KRA JOSEPH

NDOHI YAPI RAYMOND

NGOUAN JEREMIE

VEI BERNARD (DR)

JEAN MARIE KACOU GERVAIS

BOA YAPO FELIX (PR)

FREDERIC SOTCHI AKE M’BO

BONI JOSEPH HENRI (DR)

WASSI KANATE

PALE DIMATE

KOUAKOU DAPA

GNONKONTE GNESSOA DESIRE

GNAMIEN YAO

AKA AMANAN VERONIQUE(MME)

N’ZI ELIANE (MME)

YAO TIEZAN LEOPOLDINE EPSE COFFIE

BLEU LAINE GILBERT

GUEU MICHEL

KOUASSI YAO

TIAPANI KAKOU ALBERT CLAUDE

ABBE RENE

ABDOULAYE M’BENGUE DIT RACINE

ABDOULAYE TRAORE

ABDOULYABRE DRAHAMAN

ABDRAMANE AOUATTRA

ABI KOFFI RICHMOND

ABOA CLAUDIA PATRICIA (MME)

ABOH FLORENT KOUASSI

ABOLE KOUASSI EDOUARD

ABOU KOUROUMA

ABOUT ELOI

ABOYA SOPHIE MARIE-J EPSE DJOMAN(MME)

ACHI BROU JONAS

ACHI KOMAN HERVE

ACKO SOPI MADELEINE (MME)

ACKRA YAO EDDY (DR)

ACQUAH ANVO JOSEPH

ADAM YEBOUA PATRICE

ADAMA KONE

ADAMA OUATTARA

ADAMA SIDIBE

ADEKPEDJOU IRADTH IRENE (MME)

ADI KOUAME ISAAC

ADIDO ADIA

ADIKO EHOUMAN MARIO

ADIKO FRANCOIS ROLAND DIT VANGA

ADJA ADIKO LAURENT

ADJA ALAIN FRANCOIS

ADJA GNAMIEN ARNAUD CELESTIN (DR)

ADJAFFI ANGELINE NEE KASSE ANGELE (MME)

ADJALOU KOUASSI MARCELLIN

ADJE KOMAN GEORGES

ADJE KOUADIO FREDERIC

ADJE LUC (ME)

ADJE PAUL ROGER

ADJISSO FRIDDIE

ADJOUMANI KADIO AIME

ADJOUMANI KOFFI KOUMAN

ADJOUNGOUA KEKE ALAIN

ADOHI BIBI JEAN PIERRE

ADOM AMOAKON DINYE GUILLAUME

ADOM EKRA

ADON AYEBI

ADON MONSAN BERNADIN

ADONIS LUCIEN ESSAN

ADONPO ACHI EDOUARD ARISTIDE

ADOU AMOIKON (ME)

ADOU BOGOLO GEORGES

ADOU BREDOU

ADOU EHUI ERNEST

ADOU FRANCOIS (PR)

ADOU GNAGNE RENE

ADOU KOUAME DANIEL

ADOU N’GOAN BERNARD

ADOU OCHO

ADOU SEVERIN

ADRO ZEMINI JEAN MARIE VIANNEY

AEVOULIE KOUASSI YAO GUILLAUME

AFFAINIE ERIC JOSEPH

AFFIAN JEAN MARC HONORE

AFFO SYLVAIN

AFFOUE KOUAME MONIQUE EKONDE (MME)

AFFRE KOUASSI FELIX

AFRAN VINCENT

AGBASSI NEE HADDAD MARIE ANTOINETTE (MME)

AGNERO YANNE MARIE (MME)

AGNI KANGA

AGNISSAN ADON HYACINTHE

AGOBA MOBIO FRÉDERIQUE

AGRE KOUADIO BERNARD

AGUEDE AGOH MATHIEU

AGUI-MIEZAN ATCHAY LOUISE HENRIETTE (MME)

AHIBA AKE LEON

AHIMOU MARIE JEANNE (MME)

AHISSI AGOVI JEROME

AHOBAUT CLAUDE (ME)

AHODAN ADJAMI JEAN MARIE

AHOUEGNY JOSEPH

AHOUE-KARIKE GUY HONORAT

AHOULOU VANGAH PAUL

AHOUSSI SEBASTIEN

AHOUSSOU GNADJUE SAMSON

AHUA YAO FRANCOIS

AHUE KOUAKOU

AIE MONIQUE (MME)

AÏE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH

AIME ANGUI (PR.)

AIOUO JEAN MARIE

AKA AMAN EMILE

AKA ANGHUI SERGE ALAIN EBY

AKA APPIA ANGE ISAAC

AKA BEDIA FRANCOIS (PR)

AKA BETARICE (MME)

AKA BOSSON KOUAO

AKA DAINGUI KADIO PATRICE

AKA DOUWOKPA EMMANUEL

AKA EDOUKOU ALIEBBO MAXIME

AKA EZOUA LAMBERT

AKA FOUFOUE FELIX

AKA GEORGES

AKA GNUAN

AKA HERVE (DR)

AKA KOMENAN HERMANN

AKA N’GORAN ROGER

AKA OI AKA

AKAFFOU FRANCK HERVE

AKAFFOU MARCELLIN

AKASSIMADOU DAVID

AKE ELIE

AKE GBOCHO RENE

AKE SYLVESTRE CORINTHE

AKEBOUE JEAN MARIE

AKELE MOUCHY JOCELYN EMMANUEL

AKERENI AHOU VERONIQUE EPSE GROGBA (MME)

AKOA PIERRE

AKOBE GEORGES ARMAND MICHEL

AKOSSO KOUTOUAN BENJAMIN

AKOTO KOUASSI OLIVIER

AKOTO YAO BA GASTON

AKOUN AKE CAMILLE (MME)

AKPINFA MARCELLIN

AKPOE KOUADIO

AKPOUE JEANNE (MME)

AKPOUE KONAN

AKPOUE YAO AMADOU

AKUE GEORGES AIME

ALAIN DE BIALLET

ALECHI MANUEL

ALI BAKAYOKO

ALI DRAMANE

ALI OMEIS

ALLA KOUA

ALLAH KOUADIO GUY STEPHANE

ALLAH KOUADIO JACQUES

ALLALI JUSTIN LEOPOLD

ALLANGBA KOFFI BASILE

ALLANGBA N’GUESSAN GUY

ALLANGBA TOTO KRA ADELE (MME)

ALLANGBA YOBOUE (DR)

ALLASSANE DIALLO (CL)

ALLEPO ASSI BORGIA

ALLIALI HERVE DOMINIQUE

ALLIALI-DIE ANDRE PHILIPPE

ALLOH JEROME BATAFOUE HONORE

ALLOKO KOUAME JEAN LUC

ALLOKOUA LEDJOU

ALLOU AHOU ALIANE EPSE DIAKITE(MME)

ALLOU KOUAME NOEL HERVE

ALLOU KOUASSI (PR.)

ALLOU KOUASSI RENE

AMADOU OUATTARA

AMALAMAN EBA FERDINAND

AMAND EHOUMAN THÉOPHILE

AMANGOUA ALBERT

AMANGOUA ASSIAYUE JEAN

AMANGOUA ELLOH

AMANI COMOE PAUL

AMANI KONAN EDOUARD

AMANI KOUAME PHILIPPE

AMANI KOUASSI GUY

AMANI KRA GEORGES

AMANI MOLO

AMANI N’DRI ALPHONSE

AMANI N’GUESSAN SYLVESTRE

AMANI OKA BERTIN

AMANI YAO JACQUES

AMANI YAO JOSEPH

AMANKOU JEAN MICHEL

AMANY MARC AIME

AMANY YVES MARCEL

AMBEU YEBI JEAN CLAUDE

AMEDEE BOUAH

AMETCHI DOMINIQUE ALBERT PAMAH

AMETHIER KOUA JEAN-PAUL

AMETHIER SOLANGE THERESE YABA (MME)

AMIAN ANTOINE

AMIAN MEHAD DOMINIQUE

AMICHIA ALEXIS PIERRE OLOVIA

AMIN EPSE YEBOUE CHO ROSALIE (MME)

AMOIKON KOUAKOU BANGA

AMOIKON KOUAKOU CHUNIBOA ERNEST

AMOIN KOUAKOU EUGENE

AMOIN KOUASSI ARSENE

AMON AMON MARC

AMON EVARISTE

AMON LUCIEN

AMONDJI ARISTIDE

AMONKOU AKPO ANTOINE (PR)

AMONKOU VALENTINE NEE AYE AKAFOU (MME)

AMOUSSAN BAKARI MAURICE

ANAMAN YAO NARCISSE (DR)

ANDO BASILE

ANDOH JEAN BRICE

ANGA ABO JEAN-MARC

ANGAHI MARCEL ROLAND

ANGAMAN GEORGES LANDRY

ANGHOURA KOUAKOU DESIRE

ANGOH KOUAKOU CASIMIR

ANGOUA EPSE WENTO FABIENNE AMENAN (MME)

ANGUI DELPHINE ASSOH SAY (MME)

ANICET KOMENAN

ANO BOUA BERNARD

ANO N’DA KOUAO ROBIN OSEE

ANODJO ACKAH MIEZAN

ANOH AKASSI EPSE AMANGOUA (MME)

ANOH JEROME KONIN

ANOH YAPO THOMAS

ANOMA AKROMA MESMIN

ANOMA BARTHELEMY

ANOMA KOUAO MAGLOIRE

ANOTCHIN MONIQUE (MME)

ANOUMA JACQUES BERTRAND DANIEL

ANOUMATAKY AKESSE POKOU ADAMA

ANTHONY N’GBALLE

APHING KOUASSI DIDIER

APPIA AMOIN JULIETTE (MME)

APPIA YAH SOLANGE(MME)

APPOH KOUAME LAURENT

ARISTIDE MAX ERIC

ASKET ASSABOUKAN CHRISTOPHE

ASSA ALLOU (PR)

ASSA OUFFOUE

ASSABLI YAO FERDINAND,

ASSADOU MALAN

ASSAHORE N’DRI DAVID (DR)

ASSALE EBROTTIE ARMAND

ASSALE MARIE PORQUET (MME)

ASSAMOI BOKA LEON

ASSAMOI KOIKOU

ASSE ANICET DIEUDONNE

ASSEMIAN ARMEL

ASSEMIAN DOUBA

ASSEMIAN KABLANKAN DJABIA LORICO

ASSEMIEN ARMEL BERTRAND

ASSEMIEN YAO ANTOINE

ASSERE KONAN KOUAMÉ RAYMOND (DR)

ASSI ALE LUC

ASSI ASSI PATRICE

ASSI CELESTINE (MME)

ASSI HERMANN

ASSI KAUDJHIS EPSE OFFOUMOU FRANCOISE (MME)

ASSIE AHOU MARTHE (MME)

ASSIE-KOFFI AYA JUSTINE (MME)

ASSIELOU BROU ODETTE (MME)

ASSIELOU KOUACOU JEAN-FIACRE

ASSOHOUN NOEL

ASSOUMOU BAKA CHARLES

ASSOUMOU BEATRICE EPSE SYLLA (MME)

ASSOUMOU MEA

ASSOVIE NEE KIMOU YABA (MME)

ATCHOUA N’GUESSAN JULIEN (PR)

ATSAIN KOUADIO IGNACE

ATSE BOUA CELESTIN

ATSE KOFFI NESTOR

ATTA APIA

ATTA KOUADIO YEBOUA GERMAIN

ATTA KOUAKOU JEAN MARIE (DR.)

ATTA KOUASSI PHILIPPE

ATTA ROGER

ATTA SINAN

ATTO ATTEBI ALEXANDRE

ATTOBRA PHILIPPE EMILE

ATTOUBE ADJE VINCENT

ATTOUBE KOKO ELISABETH (MME)

ATTOUKRO KOUAKOU JEAN PAUL

ATTOUNBGRE JEREMIE

ATTOUNGBRE AFFOUE HELENE (MME)

ATTOUNGBRE ROVIA ROGER

AUGOU ODI LOUIS

AWEKPA JEAN CLAUDE

AYAVOR LEA JEANNE (MME)

AYE LUC RAYMOND 3

AYEKOUE BERTIN

AZAH COMLAN NICODEME

AZIZ THIAM

BA IBRAHIMA

BABA SYLLA

BABI KOUCA CLOVIS

BABLI DOMINIQUE

BABO TAPE BLAISE

BADDY JEAN PAUL

BAFLAN LAURE (MME)

BAGROU GOLI

BAH MOUSOUA PIERRE

BAH VERONIQUE (MME)

BAHA BI YOUZAN

BAHINCHI THOMAS

BAIKRO LADJI BAKOUNANDI

BAÏKRO MOUSSA

BAKARI KONE

BAKAYOKO ABOUBAKAR

BAKAYOKO DOSSSO MARIAM (MME)

BAKAYOKO GAOUSSOU

BAKAYOKO ISSOUF

BAKAYOKO MINSATA EPSE KALLO (MME)

BAKAYOKO SOGBE (MME)

BAKAYOKO YOUSSOUF

BALLO YACOUBA

BALLOU KANGA

BALLOU NGORAN EDMOND

BAMABA MOUSSA

BAMBA BRAHIMA

BAMBA NATAGOMA EPSE BONKOUNGO (MME)

BAMBA SALIFOU

BAMBA SALIMATA (MME)

BAMBA SORRY

BAMBA TRAORE SITA (MME)

BAMBA VAKAFOUMBA

BAMBA VASSAMOUKA

BAMBA YOUSSOUF

BANAN PROSPER

BANGALY CISSE (BEN)

BANGOURA SARAN (MME)

BANH AMESSAN

BANKOLE GUY-ALAIN

BARBOZA-KOUASSI BERTIN CECILIO

BAROU BALOU DENIS

BAROUAN DOGBO JULES

BASILE YAO

BASSA LAURENT

BASSAON DOUKO ELOI

BASSIROU OUATTARA

BASSY-KOFFI KOFFI LIONEL-BERNARD

BATHAIX YAO FULGENCE (PR)

BATHILI MOUSSA

BAUDOUA-KOUADIO KOFFI DIDIER

BAUDOUA-YAO MAXIME

BEAUSMAT MARCELLE(MME)

BECHI MENEY DEDOU GREGOIRE

BEDA CELAIRE

BEDA MARIUS

BEDIE AKPESS ESSAIS

BEDIE EPOUSE TRAORE LUCETTE AHOU(MME)

BEDIE JEAN LUC YAO

BEDIE JEAN MARCK ANYRA

BEDIE KOFFI ANTOINE

BEDIE KOFFI LAZARD

BEDIE KOMENAN LAMBERT

BEDIE KONAN HACINTHE

BEDIE KOUAME ERNEST

BEHE ARMAND (ARMAND DEPEYLA)

BEHIBRO COFFI EDMOND

BEHIBRO KOUADIO AUGUSTIN

BEIRA EHI MARC

BEKOUIN BROU PAUL

BENABRA KOUAKOU KAN ABEL

BENDJO AKOSSI NOEL HONORE CHARLES

BENIE AMANGOUA PATRICK

BENIE BROU DAKOI

BENIE ESSIAND FERDINAND

BENIE JEAN PAUL

BENIE KOUASSI VENANCE

BENSON N’KRUMAH RAYMOND INNOCENT

BESSET MARC ROBERT

BESSIN KOFFI MAURICE

BESSY NGUESSAN MARIUS

BETEY AMARY PIERRE

BEUGRE CHRISTOPHE

BEUGRE DJOMAN

BEUGRE DONATIEN

BEUGRE N’GUESSAN

BEUSEIZE MARIE JOSEPH

BIDI MAX BERENGER

BILE KASSY ALPHONSE

BILE KOUA

BINI KOUAKOU SEYDOU

BLA GAVLAN

BLA KHAUPHY WILLIAMS N’SIKAN

BLA KOUASSI ALABERT

BLALI KOFFI MATHIEU

BLE GNOLEBA DOMINIQUE

BLE LAGO SEVERIN

BLE SAILLY FELIX

BLEDOU DOMINIQUE REGINE (MME)

BLEDOU EKRA LAURENT

BLEDOU KOUASSI

BLEDOU PHILOMENE EPSE KOUDOU (MME)

BLEOU ANONKOUA

BLESSON CHRISTOPHE

BLESSY CHRYSOSTOME

BLEU LAINE RAYMOND (DR)

BO BI ROMEO

BOA ABOU EMILIE (MME)

BOA AMOIKON DIHYE

BOA BENJAMIN

BOA THIEMELE TANO EUGENE

BOBI ARMAND

BOBLE LAMBERT

BOBOU BAYERE EPSE SER KANON (MME)

BODI ERIC

BODO PEZITAUD HONORE

BODOUA JOSEPHINE (MME)

BOGUHE GUY CHARLES

BOGUI ZIRIYO

BOGUIE LOGBA COLETTE (MME)

BOGUIFO SACRE EMMA (MME)

BOHOUA BOLI GEORGES

BOKA PASCAL

BOKO KOUASSI ALEXANDRE

BOLOU MAX GERARD

BOMBET HERVE PIERRE YVES

BOMBO DABILA

BOMBO GEORGETTE(MME)

BOMOH ALICE TRINITE (MME)

BONEBO GEORGES

BONI AMBEU

BONI ANTOINE

BONI EMILE MEDARD

BONI KOUASSI BENOIT

BONI N’GUESSAN MICHEL

BONNY JEAN SYLVAIN

BONY SERAPHIN

BORIS PAUL EMILE (DR)

BOSSO KONGOH BLAISE

BOSSON ANGBAYE THOMAS

BOSSON KONIN JEAN

BOTI AUGUSTIN

BOTI BI TAH CLEMENT

BOTI NOELLE (MME)

BOUA BI TIECOURA

BOUA GISELE (MME)

BOUADOU BOUADOU JEAN

BOUADOU KOUAME

BOUAGNINI KOUASSI

BOUAZO NOAHI

BOUAZO OBERT

BOUE YODE GASTON

BOUEBRI DOUMINI

BOUEDE SABINE ÉPSE AKA (MME)

BOUKRO MEA EMMANUEL

BOUPKEI BENOIT LAMINE

BOUSSOU N’GUESSAN AGNES (MME)

BRA KANON STEPHANE

BRAHIMA DIOMANDE

BREBEDE GUIBAKO

BREDOU BREDOU ATHANASE

BREUDJI BOLIGAH LEONARDOS

BRIMOU KONAN AYA JULIENNE (MME)

BRITTO NAMA BONIFACE

BRIZOUA-BI MICHEL KIZITO

BROU AKA NOËL

BROU AKISSI CHANTAL (MME)

BROU ALOUETTE HONORE

BROU AMENAN FLORENCE EPSE ALLA (MME)

BROU ANOMA JOSEPH

BROU ASSOUMAN JOSEPH

BROU AYEBI RAPHAEL

BROU CASIMIR (PR)

BROU ELISABETH (MME)

BROU JACQUELINE (MME)

BROU KASSI JEAN CLAUDE

BROU KOFFI ALEXIS

BROU KOFFI PASCAL

BROU KOFFI RENE

BROU KONAN EUGENE

BROU KOUADIO HENRIETTE (MME)

BROU KOUADIO SIMEON

BROU MIAN

BROU PASCAL HONORE

BROU TEMELE AIME

BROU YAO MARC

BRUTUS NEE ABBE AMON JEANNINE (MME)

CAMARA LADJI

CAMARA MIGADOULPENI ALEXIS

CAMARA SIAKA

CAPET ALAIN

CHARLES EMMANUEL YACE

CHARLES FILS EHUI

CHARLES JACQUET

CHATIGRE EVARISTE KOUAKOU

CHIABE ELISABETH EPSE YOBOUE (MME)

CHRISTOPHE DIA

CISSE ABDOULAYE

CISSE ROLLAND

CLOUD ATTOUBE

COCAUTHREY ABLA-KOUAKOU ALAIN

CODJOVI YAO ROMUALD

COFFI EPSE HOUPHOUET-BOIGNY DENISE (MME)

COFFI JEAN PAUL (DR)

COFFI MIKE

COL KADIO MIEZOU

COLOMB FELIX

CONSTANT ROUX

COULIBALY AHMED

COULIBALY ALI (COL)

COULIBALY BAMOUSSA

COULIBALY BOUNDOU EPSE DEM (MME)

COULIBALY DJIBRIL

COULIBALY KASSOUM TCHINA

COULIBALY KATIENSELY

COULIBALY KIHONWA

COULIBALY KIKOU SIMON

COULIBALY LANCINE

COULIBALY LOHOGNON (MME)

COULIBALY MAMADOU

COULIBALY MARIAM DOSSO (MME)

COULIBALY MESSITRO

COULIBALY NABLE YAYA

COULIBALY NAHACLAN MAURICE

COULIBALY NANGBELE

COULIBALY SANDONAN

COULIBALY SEYDOU

COULIBALY SITA YETIDENI (MME)

COULIBALY SOULEYMANE

COULIBALY SOULEYMANE DIT CK

COULIBALY SOUNGARI

COULIBALY TENINFLA

COWPPLI-BONY J. EPSE DOUKOURE (MME)

CREZOIT GREBERET EMMANUEL (PR)

DA SILVA SERGES ALAIN

DACOURY ANGE PIERRE

DAGA EVARISTE

DAGARET-DASSAUD ANGE ROMAIN

DAGO N’GUESSAN HILAIRE

DAH KOKO JACOB

DAHAMA GINETTE ROSS (MME)

DAKAUD ZAHUI THOMAS

DALY MARCELIN

DAMFA OUMAR

DAMOI DESIREE (MME)

DAN JEAN PIERRE

DANDESSI KOMENAN MARCEL

DANHO BADJE GABRIEL

DANHO DAKOUE LEON ALAIN

DANHO DJORO ERNEST

DANUMAH CHRISTOPHE (DR)

DAO NOUKA

DAPA KOUAKOU MARCELLIN

DAPAH KOBENA BIO

DASSE BABAUD

DAUTRIAT THIERRY

DAVID MOBIO

DE MEL YACE LAURETTE (MME)

DEGNY AKADIE CLAUDE

DEGONSSAN ALEXANDRE

DEHE LEKPAHI FELIX

DELAFOSSE MARIE-SUZANNE JULIA DAISY (MME)

DELAFOSSE REMI MAX

DELLOH CELINE (MME)

DENISE NEE N’DOLI CLAUDINE (MME)

DESIRE BANNY

DESSI HUBERT

DIA EPSE KOUASSI ADJOUA HORTENSE (MME)

DIA KOUAKOU

DIA KOUAKOU KHAN CHRISTOPHE

DIA KOUASSI EUGENE

DIABAGATE LOGOSSINA SABE

DIABATE DRAMANE

DIABATE MOUSSA

DIABY BABA

DIABY MOUSTAPHA

DIABY SIAKA

DIAGOU KACOU JEAN

DIAGOU EPSE WODIE JANINE BENEDICTE MARTINE (MME)

DIAHORE AGNA GUY

DIAKRA BOLI MICHEL

DIAMALA KOUASSI RAPHAEL

DIARASSOUBA SORY

DIARASSOUBA YAYA

DIARRA ADAMA

DIARRASSOUBA SEYDOU

DIAYA BROU YAO HYACINTE

DIBAHI DODO AMEDEE

DIBI BI FAIZAN JETHEME

DIBI KOFFI GABRIEL

DIBI NGUETTIA KOUAME MICHEL

DIBY AHOU LEONTINE (MME)

DIBY KOFFI BAH ADRIEN

DIBY KOUASSI

DIBY N’GORAN BEATRICE(MME)

DIBY N’GUESSAN DENIS

DIBY SOUANGA

DIDEHIA VINCENT

DIDI BOGRO FIDELE

DIE EPSE DEON GNOROTO THERESE (MME)

DIEKET YAO BERTIN

DIEKOUEHI RODRIGUE

DIETH ATAFY GAUDENS

DIKEBIE VINCENTE

DILOLO CESAR JEAN FRANCOIS

DIOMANDE ANTOINE

DIOMANDE BEKO

DIOMANDE DELE MARIE THERESE (MME)

DIOMANDE LOSSENI

DIOMANDE MAMADOU

DIOMANDE SOULEYMANE

DIOMANDE YOUDÉ

DIOMANDE ZEBE DANIEL

DION YODE SIMPLICE

DIOP ABDOULATIF

DIOP AMINATA LOUISE JEANNE (MME)

DIOP AWA (MME)

DJAHA AHOSSI’N

DJAHA CHARLES

DJAHA KOFFI (DR)

DJAHA KOUAME ROCH

DJAMA MATHIEU

DJAMALA ALLAMA THERESE (MME)

DJANGO GNINBA DENIS

DJE KOFFI (ATTECOUBE)

DJE KOFFI (DAOUKRO) (DR)

DJE KOUAME DANIEL

DJE N’GORAN NORBERT

DJEDJE VENANCE

DJEDJES ESSOH MARTIN

DJEDRI N’GORAN

DJEHA KAN EMILE

DJEHCAU LE VERGOR REINE (MME)

DJEHE GNALLA JEAN GUEYE

DJENEBOU ZONGO (MME)

DJENI N’DEDE THEODORE (PR)

DJETRAN TIEVA TINA (MME)

DJEZOU ALPHONSE KONAN

DJIBO BAKARY ERIC BENJAMIN

DJIBO SIMONE (MME)

DJIVO KOFFI STEPHANE

DJOMBO ADOMON VALENTIN

DJOMO AHOU MADELEINE (MME)

DJOMO HYACINTHE CRISTA MEVAL

DJONAN N’GORAN EMILE

DO BI DO JACQUES

DO KONAN EPHREM

DOBLA BOGUI

DOFFOU ATSAIN MARGUERITE (MME)

DOGBO MONNET MATHURIN

DOGO KOUDOU MARTIN (ME)

DOGUI RABE FRANCIS

DOH DOKPE FRANCOIS

DOHO ZOSSELOUE SIMON

DOKPO ROHON (MME)

DOLLY EMMANUEL

DOMO SALAMATA BAMBA (MME)

DONGO BOIDOU

DONZO BOUADOU EDOUARD

DOSSO ABOUBAKARI

DOSSO MOUSTAPHA DENKELET

DOSSO TIEMOKO

DOUA BI TOUI ROGER

DOUA FELIX

DOUA GORE JUSTIN

DOUA MICHEL

DOUA SADJA JUSTIN

DOUA VALLE ALAIN

DOUAI HEMIN

DOUAI POLY JULES

DOUALI ABEL

DOUALI SRO ABEL

DOUDOU MAIGA

DOUE BENJAMIN

DOUKOURE ACOUBA (MME) (GRAND BASSAM)

DOUKOURE ACOUBA ROSE (MME) (PARIS)

DOULAYE COULIBALY

DOUMBIA DRAMANE (MME)

DOUMBIA MAMADOU

DOUMBIA SALIMATA (MME)

DOUMBIA TEMAHAN

DOUMOUYA MOMOUROU SERGE HERVE

DOUN ALICE FELICITE (MME)

DOWO YOBOUET

DRAMANE TOURE

DRISSA OUATTARA

DRO SIENI ALBERT

DROGBA ROBE

DULOUT EPSE TCHINAH ANDRE SIMONE (MME)

DUNCAN AHOUBE RACHEL(MME)

DURAND SEBASTIANI MARIE-CHANTAL (MME)

EBA BRICE GEORGES

EBAH BASILE AMOAN

EBOH ABOUA CHARLES

EBROTIE ODILON

EBROTIE YAMONFO

ECKE ULRICH

EDDY AWASSO ANDRE

EDIKE ANNE MARIE LAUBGOUTCHE (MME)

EDMOND KOKORA

EDOUA N’ZE

EDOUKOU BENSON FRANCIS

EDY ADJUA AGNES EPSE YEBOUE (MME)

EFFI GNAMBE JEAN JACQUES

EFFI NEE LOULOU EPY NADEGE (MME)

EHO DJOMA CLAUDE

EHOUABOLET EHOUSSOUD MAXIME

EHOUMAN BERNARD

EHOUMAN BOKO HUBERT

EHOUMAN KOUAME

EHOUMAN OI EHOUMAN

EHOUMAN TANO

EHOUO JACQUES GABRIEL

EHOUSSOUD GISELE (MME)

EHUI TANO FELIX

EKKRA KOFFI CELESTIN

EKOYA SIMPLICE

EKPONON KOUAO JEAN-CLAUDE

EKRA FRANCK-HERMANN

EKRA KOFFI

ELETE AKA (DR)

ELIAM VICTOR

ELIAME FLORENT

ELOGNE EBROTIE LAURENT

ELUH KOUAKOU ALAIN ANSELME

EMMANUEL ATCHO

EMMOU SYLVESTRE

ESSIS ESSO JEAN YVES

ESSIS KOUAME

ESSOH FRANCK ETIENNE (DR)

ESSOUBO EPOUSE ETTE-VINCI YABA AUGUSTINE (MME)

ESSY ADAMA MOHAMED

ETCHIAN ESSUETCHI FRANCOIS

ETCHIEN AMA MARIE GRACE EPSE KYSSI MME)

ETEKOU AKPA VALENTIN

ETIEN BOSSON RAYMOND

ETTEIN KANGAH

ETTIBOA CHANTAL (MME)

ETTIE ADOLPHE

ETTIEGNE AKA

ETTIEN KONIN

ETTY AKA

ÈVE SOPHIE GOORE (MME)

FADIGA ABOU

FADIGA KANVALY

FADIKA NANA

FANHONA KONE

FANOUTH-N’GUESSAN BERNARD

FANTA KOITA LUCIE (MME)

FARES VIRLA

FATOU FADIGA EPOUSE DIOMANDE (MME)

FELIX DADIE

FETE KOFFI ERNEST

FIAN TANO JEAN HERVE

FLAN TEHE JEAN

FOBRIS KOUASSI

FODJO KOUAKOU KOUMAN (DR)

FOFANA ABDOULAYE

FOFANA ADAMA

FOFANA BOIKE

FOFANA DJAKARIDJA

FOFANA IBRAHIM

FOFANA KANVALY

FOFANA KARIM

FOFANA LACINA DIT DOSSO

FOFANA MOULIKOU SOULEYMANE

FOFANA MOUSSA

FOFANA YAYA

FONTAINE EHUI THERESE AMENAN (MME)

FORSON KOUASSI VIGILE EMMANUEL

FRANCIS DESCLERCS

FRANCK DOGO MADOU

FRANÇOISE MARIAME KONE EPSE BEDIE (MME)

FRONDO YAO MICHEL

FULGENCE N’GUESSAN

GABALA DESIRE

GADOU GODO ANDRE

GAH DIEOUEU GEORGES BABI

GAHOUSSOU KOUASSI

GASSAUD ARISTIDE MODESTE

GAULLY SAHOUA ANTOINE SYLVAIN PEPIN

GAUZE NEE TOUAO KAH MARTINE EX TAHOUX (MME)

GAYE TAGBO ALEXIS

GBA DAOUDA

GBAE LOUISE (MME)

GBAKA DAGROU DANIEL

GBAMELE KOUAME FAUSTIN

GBANE ABDOULAYE NICOLAS

GBANGBO DÉSIRÉ MIALE

GBATO MANINGA

GBEHE GERARD

GBEHE GUEI BERNARD

GBEULI DREPOBA

GBEULY YEBO AUGUSTIN

GBIZIE NICOLAS

GBLA MARIE-JEANNE (MME)

GBOCHO AKICHI

GBOCHO CHONOU EMMANUEL

GBOCHO DIDIER

GBODE GABRIEL

GBOGBO ANDRE

GBONGUE DOUAGBEU

GBOSSO ASSANVO BENJAMIN

GBROU ALLOBOUET

GENEVIEVE OLLO(MME)

GLAZAI BERNARD

GNAGBE GOGOGNON FREDERIC

GNAGNE AGNERO JEAN CLAUDE

GNAGNE EFFOU CLEMENT

GNAGNE NICAISE PIERRE

GNAHORE HENRY ZAKEI

GNAKOURI YOHORE HENRI

GNAKOURY BOHUI MARCELLIN

GNAMIEN KOFFI

GNAMIEN KONAN LAMBERT

GNAMIEN RAMATA (MME)

GNANGBO CHRISTIAN

GNANGNI DANIEL

GNANGO N’KAYO CLAUDE

GNANGOIN DOMINIQUE

GNASSOU GERARD-PHILIPPE ARMAND

GNAWA NINA (MME)

GNEBEI ROGER

GNEKA YOUKOU ANTOINE

GNENAHO JEAN

GNEPA FRANÇOIS YADJI

GNEPA KOLA PHILIPE

GNEPA ROKO JOSEPH

GNEPLE AGATHE (MME)

GNIUHUI TANO CLAUDE

GNONHALOU ALBERT

GNONRO SALOU EMELIE EPSE TOUBATE (MME)

GNOUME PHILIPPE

GOBO YOKORE BERNARD

GODO LUCIEN

GODRIN-KOUADIO ROGER

GOGO DIBO FREDERIC

GOGOUA EUGENE

GOH BARTHELEMY

GOH BI PLI ANDRE

GOHON BRILE

GOHOUN OUOGOU

GOHOUN REMI

GOKOUA JEANNE (MME)

GOMEZ ARNAUD

GOSSE BLE PASCAL

GOSSE ZEDE EMILE

GOUA PAULE JOSEPHINE (MME)

GOUALI DODO BASILE

GOUHA BOLY GEORGES

GOUHIZOU N’DA KOUAMZ J. K.

GOUREY HUGUES ALAIN KOUASSI

GOZE SEPLE BERNARD

GRAH KOK PAULINE EPSE DIARRA (MME)

GREKOU KAPEA MARTINE (MME)

GUEDE FELICITE (MME)

GUEDE RACHEL (MME)

GUEHI MARIE LOUISE EPSE DIOMANDE (MME)

GUEI DESSELOUE LEONARD

GUEI GONTRAND GUY

GUEÏ YADEE JACQUELINE (MME)

GUESSAN YAO MATHIEU

GUESSEND DAMIEN

GUESSENND AYA VORENA CARINE (MME)

GUETTA NOEL

GUEU ROGER

GUIEHOA NICOLAS

GUIGUI WANDJA JOSEPHINE(MME)

GUILLAUME OULESSESSIET GOUE

GUILLOU GEORGES

GUINA GOUA HERMANN RODRIGUE

GUIPRE DAWAHI CHARLES

GUIRAUD LEON RICHARD

GUIRI GUEHI AIME

GUY ALAIN GAUZE

GUY BENOIT

GUY TRESSIA

GUYGUY YAO MOÏSE

HALLSTEIN SUZANNE (MME)

HAMIEN GNEPA PAUL

HATHRY RICHARD

HEILMS FRANCOIS MARCEL

HENRY CHARLES ZOLOBE

HIBA ACHI CHANTAL (MME)

HIE DARE JEAN PIERRE

HIE SIEN GEORGES BENEDICTE (MME)

HIEN MARTINE (MME)

HIEN NEA STHEPHANE DOUAGNY

HOLLAND N’DA SEBASTIEN

HONDE MICHEL

HOULE SIAMI MARIE NOELLE (MLLE)

HOUPHOUET FRANCK

HOUSSOU KOUADIO CHRISTOPHE

HUE BERTIN

HUGUES N’DIA KOFFI

IBO KIPRE ROGER

ILLE BOH DANIEL

INNOCENT CLAUDE

IPAUD LAGO SIMONE (MME)

IPAUD-LAGO CAMANEGNON JACQUES ANSELME

IPOU AHOU CELINE (MME)

IPOU KANGA PASCAL

IRIE BI ZAH RAPHAËL

IRIE MESMIN

IRMA ADJA (MME)

ISABELLE GUESSENND(MME)

ISSA OUATTARA

JACQUES DELAFOSSE

JEAN CLAUDE ENOH NOBA

JEAN HUBERT HATRY

JEAN JACQUES AMOI

JEAN LOUIS BILLON

JEAN LOUIS SERR

JEAN MARIE AHOUSSOU KOUASSI

JEAN MARIE ANGOUA

JONHSON KOUASSI ZAMINA (PR)

JULES N’GUESSAN KOUADIO

KABLAN DOMINIQUE

KABLAN SIMONE (MME)

KABRAN ASSOUMOU

KABRAN KOUMAN

KABRAN YAO JEAN ALBERT

KACOU ADANGBA JACQUES

KACOU GNAHOUA CHRISTOPHE

KADDY GERBER-DIAKITE (MME)

KADI MAKAGNON

KADIO AKO MATHIEU

KADIO GAUDENS

KADJO AKA MICHEL

KADJO ALPHONSE (PR)

KADJO EMMANUEL

KAHA TOH BERNARD

KAHI DEZON LEOPOLD

KAHO KAHO FRANCOIS

KAKOU BI SOTY FULGENCE

KAKOU KABRAN

KAKOU KADJO DOMINIQUE

KAKOU KOUASSI CHRISTOPHE

KAKOU LOU AKOISSI BRIGITTE (MME)

KAKOU MARC BRIGITTE (MME)

KAKOU THIEMELE ALAIN

KALLO MOUSSA

KAMAGATE BAKAGNAN (MANKONO II)

KAMAGATE BAKAGNAN (YOPOUGON)

KAMAGATE BRAHIMA

KAMAGATE MOUSSA

KAMAGATE N’DOYE

KAMAGATE SOULEMAYNE

KAMBIRE OLLO ALPHONSE

KAMBOU TILKA

KAMENAN MORO JEAN MARDOCHE

KAMI KOUASSI

KAMO EPSE VANIE JOSEPHINE (MME)

KAMY ELVIS

KANE KASSOU AYA BRIGITTE (MME)

KANE SONDE

KANGA EDMOND

KANGA KOUAKOU HERMANN MICHEL (DR)

KANGAH AYA DORORHEE (MME)

KANGAH KOFFI SALOMON

KANGAH KOUAKOU MARCELIN (DR)

KANGAH VINCENT DE PAUL

KANHAN POKOU ANTOINETTE (MME)

KANO PAUL

KANON NOEL

KANTE KOFFI

KARAMOKO TAHIROU

KASSARATE TIAPE ALEXANDRE

KASSI BAGAMAN

KASSI KADIO DAMAS

KASSI KOFFI JEAN

KASSI KOUTOUA ERNEST

KASSI MAGNE HUBERTINE EPSE ADJOUSSOU (MME)

KASSY ETIEN CHRISTIAN

KATINAN EMMANUEL

KAYOTO TIGBEU OLIVIER

KEAYENI EUGENE

KEBE MEMELEDJE JEAN PHILIPPE

KEDI ZABE

KEIDE ROBERT

KEITA BOUBAKARY

KEITA FLORA (MME)

KELEMASSA BAMBA

KELETIGUI GUY

KEMA ALEXIS FOUA BI

KENZA KOKOBLE DJIBO BOIGNY EPSE AMANY (MME)

KHISSY BEYNIOUAH HONORE

KIGNAMAN SORO MARIAM EPSE TRAORE (MME)

KIMSE MOUSSA

KINDIA ASSAMOI VALENTINE (MME)

KLE GEORGES

KOABENAN KONIEN BERNARD

KOBENAN KOSSONOU HONORE

KOBENAN KOSSONOU PAUL

KOBENAN KOUMI JEAN-PAUL

KOBLAN HUBERSON ROGER

KOBLAVI – DIBI MICHEL MENSAH

KOBON YATE LUCIEN

KOBY ASSA ALAIN MICHEL

1020.KODIA ROMAIN

1021.KODJI EKRIMBO FLORENT

KOFFI ADJOUA DOROTHE (MME)

KOFFI ADRIN DANIEL

KOFFI AHOU ELISE EPSE TOUBA (MME)

KOFFI AMEA

KOFFI AMOIN DOROTHEE EPSE KOUAME (MME)

KOFFI BI FRANCOIS TONIN

KOFFI BINDE JACQUES

KOFFI BLO MARIE ISABELLE EPSE SOUMAHORO (MME)

KOFFI BOHOUSSOU EPSE KOUADIO (MME)

KOFFI BOHOUSSOU VALENTIN

KOFFI BROU JONAS

KOFFI CLARISSE (MME)

KOFFI COMOE

KOFFI DJUE MARCELLIN

KOFFI EHUI BRUNO

KOFFI EKOUE EMILIENNE EPSE KADJA (MME)

KOFFI FRANCOIS

KOFFI FULGENCE

KOFFI GERMAIN TOURAY ASSE

KOFFI GISCAR OLIVIER

KOFFI GOUETY

KOFFI HAROLD ABOA

KOFFI JEAN-LEON

KOFFI KOFFI CELESTIN

KOFFI KOFFI MARTIN

KOFFI KOFFI PAUL (BOUAKE 1)

KOFFI KOFFI PAUL (TIEBISSOU1)

KOFFI KOFFI SERAPHIN

KOFFI KONAN JEANSEGE

KOFFI KOUABLAN EDMOND (PR)

KOFFI KOUADIO

KOFFI KOUADIO BASILE

KOFFI KOUADIO BERTIN

KOFFI KOUADIO FRANCIS

KOFFI KOUADIO HERVE PAUL

1057.KOFFI KOUADIO IGNACE (PR)

1058.KOFFI KOUADIO NEDARE

1059.KOFFI KOUADIO PIERRE DIT PEPOINT

1060.KOFFI KOUADIO SOSTHENE

1061.KOFFI KOUAKOU

KOFFI KOUAKOU ALEXIS

KOFFI KOUAKOU BARTHELEMY

KOFFI KOUAKOU CELESTIN

KOFFI KOUAME EUGENE

KOFFI KOUAME HABIB

KOFFI KOUAME MICHEL

KOFFI KOUASSI

KOFFI KOUASSI JACQUES

KOFFI KOUASSI JEAN

KOFFI KOUASSI JEAN BAPTISTE

KOFFI KOUASSI MARC

KOFFI KOUMI MARCEL

KOFFI KRA

KOFFI KRA PACOME

KOFFI LUC (DR)

KOFFI MAMADOU BACHYRT BEKA

KOFFI N’DA KOUAKOU

KOFFI NESTOR

KOFFI NOËL

KOFFI NORBERT

KOFFI PATRICK

KOFFI PAUL ALAIN

KOFFI PHILIPPE MARIE

KOFFI PHILOMENE (MME)

KOFFI SERGES AZI

KOFFI SYLVIE (MME)

KOFFI TANO AKOUA (MME)

KOFFI TIEMELE LAURENT

KOFFI WILFRIED JUSTE

KOFFI YAO

KOFFI YAO NEZZY GUSTAVE (KOLIABO)

KOFFI YAO TOSSOUGOU

KOFFI YOBOUE ERNEST

KOHE LEOPOLD

KOÏTA MAMADOU

KOIZAN ADOU GUY

KOIZAN AFFOUE BERTHE (MME)

KOIZAN KABLAN AIME

KOIZAN MAN KASSI ROGER

KOIZAN YANICK

KOKO ADJOUMANY EMILE

KOKO KOUAKOU LAURENT

KOKO YAO SIMPLICE

KOKON KOUAKOU BLAISE

KOLI BI YOLI ALBERT

KOLO OUATTARA GERMAINE (MME)

KONAN AMOIN VIRGINIE EPSE KOUAKOU(MME)

KONAN ANGAMAN JEAN-BAPTISTE

KONAN ANTOINE

KONAN BROU ANNABELLE (MME)

KONAN HENRI

KONAN JEAN PARFAIT

KONAN JEAN-MICHEL

KONAN KAN MARTIN

KONAN KOFFI

KONAN KOFFI EMMANUEL

KONAN KOFFI EUGENE

KONAN KOFFI GUSTAVE

KONAN KOFFI LEON

KONAN KOFFI MARIUS

KONAN KOFFI NOEL

KONAN KOFFI PAUL (PR)

KONAN KONAN JEAN LOUIS

KONAN KONAN JEROME

KONAN KONGOUE

KONAN KOUADIO BARTHELEMY

KONAN KOUADIO BERNARD (DR)

KONAN KOUADIO ETIENNE

1131.KONAN KOUADIO MARTIN

1132.KONAN KOUAKOU ADRIEN

1133.KONAN KOUAKOU ALAIN

1134.KONAN KOUAKOU RAYMOND

1135.KONAN KOUAME CHARLES

1136.KONAN KOUAME GEORGES

1137.KONAN KOUAME PAUL GERARD (PR)

1138.KONAN KOUASI LEON

1139.KONAN KOUASSI ALBERT

1140.KONAN KOUASSI ANTOINE

1141.KONAN KOUASSI ETIENNE

KONAN KOUASSI HUBERT (PR)

KONAN KOUASSI JACQUES

KONAN N’DRI ROBERT

KONAN N’GUESSAN

KONAN N’GUESSAN ANATOLE

KONAN N’GUESSAN ATHANASE

KONAN N’GUESSAN JULIEN (N’GUESS BON SENS)

KONAN N’GUESSAN MICHEL

KONAN ODETTE (MME)

KONAN PAUL

KONAN- TANTYQUI KOUAME

KONAN VINCENT

KONAN YAO

KONAN YAO EUGENE (DR)

KONAN YAO FRANCIS

KONAN YAO HYACINTHE

KONAN YAO MAXIME

KONATE ADAMA

KONATE KARIMOU

KONATE LONADIE

KONATE N’GOLO

KONATE SOULEYMANE

KONATE ZAKARIA

KONDRO KOUASSI

KONE ADAMA

KONE AMINATA (MME)

KONE CLEMENTINE (MME)

KONE DOFFANGANA KASSOUM

KONE DOSSONGUI

KONE FANNY DAOUDA KABAKO

KONE HAMED

KONE IDRISS

KONE ISSA

KONE ISSA DAOUDA

KONE KARIDJA (MME)

KONE KARIMOUKONE KELETIGUI

KONE KREMITCHA

KONE KOBALI

KONE KREMITCHA

KONE MAMADOU

KONE MOUSSA CLAUDE

KONE NEDJON (MME)

KONE PAFOLO SYLVAIN

KONE SOUMAILA

KONE ZAKARIA OUMAR

KONE ZIE DOSSAWA

KONGO BEUGRE

KONIMI THEODORE (DR)

KONIN KABRAN FULBERT

KONZAN KOUAKOU EDMOND

KOROGNOKO YACOUBA

KOSSONOU ATTA

KOSSONOU DIOUMOU

KOTCHI RAPHAËL

KOUA AMGBOMAN THERESE (MME)

KOUA ASSEMIEN PAUL

KOUA JEAN CLAUDE

KOUA KOUA NESTOR

KOUA-BROU PAUL

KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN

KOUADDIO KOFFI JEROME

KOUADIA N’ZI ALPHONSE

KOUADIO ABOA

KOUADIO ADJOUA EPSE SANOGO (MME)

KOUADIO ADOU PASCAL

KOUADIO AHOU ELISABETH (MME)

KOUADIO ALEXIS

KOUADIO AMOUIN ANTOINE

KOUADIO ANGOUA MARC

1211.KOUADIO BAH ARNAUD

1212.KOUADIO DEBORAH ALEXANDRINE (MME)

1213.KOUADIO DIDIER

1214.KOUADIO DIE NORBERT

1215.KOUADIO EDJA

1216.KOUADIO EPOUSE M’BRA AKISSI ANNE MARIE (MME)

1217.KOUADIO EUGENE

1218.KOUADIO FIENY

1219.KOUADIO FODIO

1220.KOUADIO FRANCOIS

1221.KOUADIO FROMOH

KOUADIO HENGHAN N’DRI EDITH (MME)

KOUADIO HIABLEY KOFFI DESIRE AUGUSTE

KOUADIO KOFFI JEROME

KOUADIO KOFFI NOEL

KOUADIO KOMENAN GUSTAVE

KOUADIO KONAN BERTIN

KOUADIO KONAN CELESTIN

KOUADIO KONAN CLAUDE DAVID

KOUADIO KONAN EMMANUEL

KOUADIO KONAN GEORGES (DR)

KOUADIO KONAN RAYMOND

KOUADIO KOUADIO

KOUADIO KOUADIO KAN ARMAND

KOUADIO KOUADIO NESTOR

KOUADIO KOUAKOU

KOUADIO KOUAKOU BERTIN

KOUADIO KOUAKOU BERTIN (M’BAHIAKRO)

KOUADIO KOUAKOU BOB

KOUADIO KOUAKOU DIDIE (DR)

KOUADIO KOUAKOU JUSTIN NANGLE

KOUADIO KOUAKOU LAMBERT

KOUADIO KOUAKOU MARTIN

KOUADIO KOUAKOU PAUL

KOUADIO KOUAME EUGENE

KOUADIO KOUAME MOCKEY

KOUADIO KOUAME ROGER

KOUADIO KOUASSI

KOUADIO KOUASSI (KOFES),

KOUADIO KOUASSI (SAN-PEDRO)

KOUADIO KOUASSI (TIEBISSOU)

KOUADIO KOUASSI BELATIN

KOUADIO KOUASSI DENIS

KOUADIO KRA MADELEINE (MME)

KOUADIO N’DRI LAMBERT (PR)

KOUADIO N’GUESSAN GUILLAUME

KOUADIO N’GUESSAN JULIETTE (MME)

KOUADIO N’ZI YVONNE (MME)

KOUADIO OBO CLOTAIRE

KOUADIO PHILIPPE

KOUADIO PKLI KOUASSI DELPHIN

KOUADIO RENE

KOUADIO YAO

KOUADIO YAO ANTOINE

KOUADIO YAO DIDIER

KOUADIO YAO MARCELLIN

KOUADIO YOBOUET FRANCOIS

KOUADJA KOUAO DAMAS

KOUADJO ASSOUMOU

KOUADJO FRANÇOIS

KOUADJO JULES RUDOLPHE

KOUADJO KOUAKOU LAMBERT

KOUADJO KOUAME SERGE

KOUADOU CLARISSE (MME)

KOUAKOU ABITBOL

KOUAKOU ADJA LAURE COLOMBE (MME)

KOUAKOU AFFOUÉ ALPHONSINE (MME)

KOUAKOU AKISSI COLETTE (MME)

KOUAKOU ALAIN CLAUDE

KOUAKOU AMENAN CLEMENTINE (DR)

KOUAKOU ANTOINE GUILLAUME

KOUAKOU ASHANTY (ME)

KOUAKOU ATCHELAUD FAUSTO LEWIS

KOUAKOU AYA THERESE (MME)

KOUAKOU BALOU MARCHAL

KOUAKOU BAMBA

KOUAKOU BERTIN

KOUAKOU DAPA FELIX

KOUAKOU DELPHINE EPSE OLE (MME)

KOUAKOU EPSE ILUNGA AMENAN MARIE MADELEINE (MME)

KOUAKOU FIRMIN (PR.)

KOUAKOU HYACINTHE

KOUAKOU KABRAN

KOUAKOU KAN ALEXIS

KOUAKOU KOFFI

KOUAKOU KONAN INNOCENT

KOUAKOU KONAN JEREMIE

KOUAKOU KONAN NORBERT

KOUAKOU KONAN SERAPHIN (PR)

KOUAKOU KOUADIO

KOUAKOU KOUADIO JEAN ARSENE

KOUAKOU KOUADIO JUVENAL

KOUAKOU KOUAKOU OLIVIER

KOUAKOU KOUAKOU ROMEO

KOUAKOU KOUAMÉ

KOUAKOU KOUAME APPORTUNE (MME)

KOUAKOU KOUAME HENRI

KOUAKOU KOUAME JEAN -BAPTISTE

KOUAKOU LAURE COLOMB (MME)

KOUAKOU N’DRI JULES

KOUAKOU N’GORAN

KOUAKOU N’GUESSAN FRANCOIS (PR)

KOUAKOU N’GUESSAN PATE

KOUAKOU OUASSA MONIQUE (MME)

KOUAKOU PIERRE

KOUAKOU ROGER

KOUAKOU SAM DIBY

KOUAKOU TANOH MARIE CARENE (MME)

KOUAKOU THERESE (MME)

KOUAKOU YAO ALBERT

KOUAKOU YAO BERTIN

KOUAKOU YAO FRANÇOIS (DR)

KOUAKOU YAO MARC

KOUAKOU YAO PAUL

KOUAMA KOUASSI ANICET

KOUAME ADAMA

KOUAME ADJOUA CLEMENTINE (MME)

KOUAME ADJOUMANE

KOUAME AKA

KOUAME AKISSI (GL)

KOUAME AKISSI CECILE (MME)

KOUAME AKISSI MARIE CHANTAL (MME)

KOUAME AMENAN CECILE (MME)

KOUAME AMONKONAN

KOUAME ANDRE

KOUAME APPIA

KOUAME ASHACY YAO LUCIEN CHRISTIAN

KOUAME ATHANASE NOTAIRE

KOUAME ATTA (PR)

KOUAME BADJOU KONAN SYLVERE

KOUAME DESIRE

KOUAME ETIENNE

KOUAME FREDERIC

KOUAME GBOSSO VINCENT

KOUAME ISSOUF

KOUAME JEAN

KOUAME JEAN PHILIPPE

KOUAME JEAN PHILIPPE DESIRE

KOUAME K DESIRE

KOUAME KABLAN MATHIAS

KOUAME KAN

KOUAME KAN MARCELLIN (DR)

KOUAME KAUNANT

KOUAME KOFFI ATHANASE

KOUAME KONAN

KOUAME KONAN AYMARD

KOUAME KONAN EDOUARD

KOUAME KONAN EMMANUEL

KOUAME KONAN LUCIEN

KOUAME KONAN VICTOR

KOUAME KOUADIO

KOUAME KOUADIO BONIFACE

KOUAME KOUADIO CLAUDE

KOUAME KOUADIO EMMANUEL

KOUAME KOUADIO EVARISTE

KOUAME KOUADIO EVELYNE (MME)

KOUAME KOUADIO JEROME

KOUAME KOUADIO JULIEN

KOUAME KOUADIO LAZARE

KOUAME KOUADIO RENE

KOUAME KOUAKOU

KOUAME KOUAKOU DIEUDONNE

KOUAME KOUAKOU GEORGES

KOUAME KOUAKOU LACINA

KOUAME KOUAKOU( RAYMOND) (DR)

KOUAME KOUAME ARMEL (DR)

KOUAME KOUAME JOSEPH

KOUAME KOUASSI PAUL

KOUAME KOUASSI TOUSSAIN

KOUAME MARTIN

KOUAME MINI KOUADIO ROMAIN 1

KOUAME N(GUESSAN BERNARD

KOUAME N’GUESSAN (BOTRO)

KOUAME N’GUESSAN MICHEL

KOUAME N’DRI ALBERT

KOUAME NGBALA BROU DOMINIQUE

KOUAME N’GORAN

KOUAME N’GUESSAN

KOUAME N’GUESSAN MADELEINE EPSE DANHO (MME)

KOUAME PATRICE ATTOGBAIN

KOUAME PHILIPPE

KOUAME RODRIGUE

KOUAME SOUANGA PATRICE

KOUAME TIALY HONORE

KOUAME YAO FRANCIS

KOUAME YAO GERMAIN

KOUAME YAO JEAN-BAPTISTE

KOUAME YAO LAMBERT

KOUAME YAO SERAPHIN

KOUAME YAPI CLEMENT

KOUAME YOBOUE

KOUAME-KRA CONSTANT

KOUAMELA EPSE APPIA KICHI VICTORINE(MME)

KOUAMELAN CHRISTINE (MME)

KOUAMENAN PAYNE HENRI

KOUAMIN ALAIN CLAVER

KOUANDI YVES DESIRE

KOUAO BILE MOUSTAPHA

KOUASSI ADJE NOE

KOUASSI AIMEE EPSE KENDJA (MME)

KOUASSI AKA MARCEL (PR)

KOUASSI AKISSI SYLVIANE (MME)

KOUASSI AMA KRA

KOUASSI AMOIN LEONTINE (MME)

KOUASSI ANDRE

KOUASSI ANTOINE

KOUASSI AUKA LUCIEN

KOUASSI AYOYA GERMAIN

KOUASSI BEGANSOH

KOUASSI BODI THEODORE

KOUASSI BOHOUSSOU PYTAGORE

KOUASSI BREDOUMY SOUMAILA TRAORE

KOUASSI BROU ETIENNE

KOUASSI BROU JEAN

KOUASSI CLAIRE MARCELLE (MME)

KOUASSI CLEMENT

KOUASSI DONGO

KOUASSI EMMMA MARIE- LOUISE (MME)

KOUASSI GILBERT BANDAMA

KOUASSI JEAN BAPTISTE

KOUASSI JEAN MICHEL

KOUASSI JEAN-LOUIS

KOUASSI JEAN-PIERRE

KOUASSI KANGA MICHEL (PR.)

KOUASSI KANGAH AMBROISE

KOUASSI KANGAH YAO LEO

KOUASSI KOBENAN ABOUA NORBERT

KOUASSI KOFFI

KOUASSI KOFFI ARISTIDE

KOUASSI KOFFI DONGO

KOUASSI KOFFI EDOUARD

KOUASSI KOFFI EMMANUEL

KOUASSI KOFFI FELICIEN

KOUASSI KOFFI JULES

KOUASSI KOFFI MAGLOIRE

KOUASSI KOFFI MARC

KOUASSI KOFFI MATHURIN

KOUASSI KOFFI NOEL

KOUASSI KONAN GERARD

KOUASSI KONAN GOMEZ

KOUASSI KONAN JEAN

KOUASSI KONAN NAMILY

KOUASSI KONAN VINCENT

KOUASSI KOUADIO

KOUASSI KOUADIO EMILE (DR)

KOUASSI KOUADIO JEAN MARC

KOUASSI KOUADIO MARTIN

KOUASSI KOUAKOU AIME EMMANUEL

KOUASSI KOUAKOU ALAIN

KOUASSI KOUAKOU EUGENE

KOUASSI KOUAKOU FRANCOIS

KOUASSI KOUAKOU GERMAIN

KOUASSI KOUAKOU JEAN

KOUASSI KOUAME MATHIEU

KOUASSI KOUAME PATRICE

KOUASSI LENOIR GERMAIN

KOUASSI LENOIR KOUADIO EMMANUEL

KOUASSI MANZAN

KOUASSI MARIE ANGE (MME)

KOUASSI N’GO GILBERT

KOUASSI N’GUESSAN

KOUASSI N’DRI VALENTIN

KOUASSI N’GORAN

KOUASSI N’GUESSAN GERMAIN

KOUASSI NGUESSAN ONDE

KOUASSI NIAMIEN NOËL

KOUASSI NICOLAS

KOUASSI RENE

KOUASSI THEOPHILE

KOUASSI TOUSSAINT

KOUASSI YABA FELICIE (MME)

KOUASSI YAHA ABISSATA (MME)

KOUASSI YAO (BANQUE)

KOUASSI YAO ROLAND

KOUASSI KOUADIO MELAINE

KOUDOU VINCENT

KOUE BI RAOUL

KOUEDAN ROGER

KOUETO ATABI HONORE (ME)

KOUIDJIKE K. LAURENT

KOULIBALY SALIA

KOUMI JEAN CLAUDE

KOUMLAN ASSALE

KOUMOIN KONAN RENE

KOUMOUE KOUAME JEAN MARC

KOUTOUA MARIE-LAURE KOROHO (MME)

KOUTOUAN JEAN CLAUDE HENRI JEROME

KOUTOUAN LUCIEN

KOUYATE KOUASSI BRUNO

KPAHO KOUEWON BERNARD

KPANGNI PRAO

KPEYE BONIFACE

KPIDI YAO MATHIEU

KRA KOFFI

KRA KOFFI PASCAL

KRA KONAN PAUL

KRA KOUAO MATHIAS

KRA KOUASSI RAYMOND (PR)

KRA OLIVIER

KRA YAO BLE GEORGES

KRAKOU KRAKOU DESIRE

KRA-KOUAME PASCAL

KRAMO KOUADIO FREDERIC

KRAMO N’GUESSAN

KRAMOH KOUADIO EULOGE (PR)

KRE KOUAME

KRO KOFFI SIMPLICE

KROBA ADOU DAVID

KWABENAN KOUASSI STEPHANE

KWABO SONDE

LADJI JOACHIM KOUASSI

LAGO SERGES

LAKPA CASIMIR

LALLIER YOLANDE BOSSAHONOM (MME)

LAMINE KOUAKOU

LANGUI JEAN MARIE

LANGUI KOUADIO MARC

LASMEL PHILIPPE

LATE YAO DANIEL ANGE

LEBA EUGENE JEAN PAUL NIAMBA

LEHIE BI KRIBOU LUCIEN

LEON KOFFI

LESSIEHI MATHIAS

LIA BIAGONE GREGOIRE MATHURIN

LIAZERE LAGO ANTOINE

LIKANE YAGUI JEAN

LINDA DJOMAN DIPLO (MME)

LOBA LOBA JEAN

LOBE FRANCIS

LOBE GNABA FRANCIS

LODUGNON ALINE EPSE FOFANA (MME)

LODUGNON BRICE

LOGBO ANDRE

LOH APPOLIN KOUADIO

LOKOU KOUASSI GILBERT

LONAN COULIBALY

LONZO KOUASSI

LORGN ESSANE KARIDIA (MME)

LORNG ODETTE (MME)

LOUBAO ALEXANDRE ABEL

LOUCOU JEAN-NOEL

LOUE TEBILY ROGER

LOUIS GUILLAUME NDIA

LOUKOU KONAN BENJAMIN (DR)

LOUKOU KOUADIO MICHEL

LOUKOU KOUAKOU

LOUKOU YAO GUILLAUME

LOUKOU YAO RAOUL

LOZO KOUADIO JERÔME

M’BAHIA N’GUESSAN

M’BOUA N’TOU HONORE

M’BRA YAO LAURENT

MABO AGOUA CECILE (MME)

MABO ALAIN

MAGNE WOELFFELL PIERRE RENE

MAHO EPSE KOIZAN ALINE (MME)

MAIN KOUAKOU HURBAIN

MAKANI FATIM BAKAYOKO (MME)

MAKRE LEON ADOGOUA

MALAN EBAGNININ VICTOR

MAMADOU MANINGA

MAMADOU TRAORE DIT FONCTION

MAMI NSAMIN ROGER

MAMMEYA OUATTARA MADELEINE (MME)

MANAHON SITIONON DUQUES

MANDJOBA DIRABOU ALBERIC

MANDODJA M’BIA ROGER

MANKAMBOU YAPO JOSEPH

MANOU YABLE THOMAS

MANOUAN BEDA AMELIE (MME)

MARC EDMOND GBANHAN

MARGUERITTE SAMPA (MME)

MARIE AGATHE AMOIKON FAUQUEMBERGUE(MME)

MASSE NOUFE

MATHIEU CRESPIN

MATTOH JOSEPH

M’BAYA N’DRI ALPHONSE

M’BAYIA CALISTE CLAUDE

M’BE CHIADON ROSALIE (MME)

M’BRA JOSEPH

M’BRA KOUADIO SEVERIN

M’BRA KOUASSI DANIEL

M’BRAH AKISSI CELINE EPSE KOFFI (MME)

M’DOUMI-KOUAKOU ESPE KOKOLA CECILE (MME)

ME GOBA SAINT-CYR MODESTE

ME KOFFI KONAN

ME KONAN CALIXE

MEA KOUADIO

MEH KOUAKOU URBAIN

MEITE MAMADOU

MEL MELESS PAUL

MELEDJE KAN SIMEON

MESSOU AFFALA ANNE(MME)

MESSOU BOUADOU EDOUARD

M’GBRA AHOU ESTHER CAROLINE EPSE KONE (MME)

MIAN SIMPLICE

MINHIBO BIO ERNEST

MINLIN ANGBONO JEAN

MINZAN KOUADIO

MISSA KOFFI PAUL

MOBIO ALLOBOUE SAMUEL

MOBIO ERIC

MOBIO N’GBANDI MATHIEU

MOBIO N’KOUMO ERIC

MOH JUSTINE KASSIBLA (MME)

MOHAMED JAMAL

MONDE VAHA CHARLOTTE EPSE KOUASSI (MME)

MORO KOFFI DANIEL

MOUSSA OUATTARA

MOUTI DOSSO

N’DA KONAN JUSTIN

N’DEDE BLAISE

N’DOLI EPSE AYE MARIE ANTOINETTE (MME)

N’DOLLY KOFFI PATRICK

N’GATTIA KOUABENAN ANDERSON

NADIO KONE THOMAS

NAHOUNOU BOBOUO SYLVAIN

NANDIER JEAN MARC

NANDJUI DANHO PIERRE

NANGA RAYMOND

NANOU EPSE HOWA LEONTINE ASSAMALA (MME)

N’CHO BERTIN

N’CHO BROU GASTON

N’CHO KOUAO VIONCENT

N’DA KONAN SYLVESTRE YAO

N’DA KOUADIO LUC

NDA NGUESSAN BLAISE

N’DABIAN ADELE ADJO (MME)

N’DAKPRI DJAHA ANGES FELIX

N’DAKPRI N’GUESSAN N’GALLIET DORCASSE(MME)

N’DAMOULE BINLIN AUGUSTIN

N’DIAYE AMINATA (MME)

N’DIORE AYA ALPHONSINE MONIQUE ADELE (MME)

N’DRI AKANZA

N’DRI AMANI JEANNETTE (MME)

N’DRI ANAIS CLEMENCE (MME)

N’DRI BERNARD

N’DRI BOUAVIER DENIS

N’DRI CONSTANTIN JOSEPH

N’DRI FRANCK OLIVIER

N’DRI GORE PAUL

N’DRI JEAN-CLAUDE

N’DRI KOUADIO CASTEL

N’DRI KOUADIO JACQUES

N’DRI KOUADIO P. NARCISSE

N’DRI KOUAKOU ALEXIS

N’DRI KOUAKOU JEAN CLAUDE

N’DRI KOUAME JOACHIM

N’DRI MARCEL

N’DRI NEE YOMAN AYA THERESE (MME)

N’DRI N’GUESSAN EUGENE

N’DRI YAO (BOUAKE)

N’DRI YAO (MEAGUI)

N’DRI YAO JEAN DAMMO

N’DRI YAO JULIEN

N’DRI YOCOLLY KOUADIO JEAN CHARLES

N’DRY PAUL

NEMIN BEATRICE EPSE GBOCHO (MME)

NEMIN PATRICE

NEMIN STEPHANE

NÉTRO HOULAHI ANDRÉ

NETRO TAGBO RENE

N’GATTA COULIBALY (DR)

N’GATTA KOUAME NESTOR

N’GBESSO N’GBESSO FIRMIN-MARCEL

N’GBO N’GBICHI JOSEPHINE (MME)

N’GO YAO ALEXIS

N’GOM ALLASSAN WILLIAM

N’GORAN CHARLES DIETHO

N’GORAN KOFFI NOEL

N’GORAN KOFFI SERAPHIN

N’GORAN LOUKOU CASTEL

N’GORAN MEDARD

N’GORAN N’GUESSAN

N’GORAN N’GUESSAN BERNARD

N’GORAN OLIVIER

N’GORAN OLIVIER MODESTE

N’GOTTA AKISSI EPSE CAMARA (MME)

N’GOTTA KOUADIO

N’GUESSAN ADJOUA JACQUELINE (MME)

N’GUESSAN AFFOUE MARIE (MME)

N’GUESSAN AKISSI SUZANNE EPSE KOUADIO (MME)

N’GUESSAN AKPANGNI BERNARD

N’GUESSAN ALEXANDRE

N’GUESSAN AMENAN HORTENSE (MME)

N’GUESSAN AMOIN LYDIE ESPERANCE EPSE KOUASSI (MME)

N’GUESSAN BERNARD

N’GUESSAN BI TOZAN ANTOINE

N’GUESSAN COLETTE RAZACOU (MME)

N’GUESSAN DANIEL JOSEPH

N’GUESSAN DARIUS

N’GUESSAN DAWETH KOFFI

NGUESSAN EUPHRASIE ZON (MME)

N’GUESSAN GENEVIEVE EPSE SYLLA (MME)

N’GUESSAN HONORE

N’GUESSAN JACOB

N’GUESSAN JULES

N’GUESSAN JULES MAMERT

N’GUESSAN KOFFI

N’GUESSAN KOFFI EUGENE

N’GUESSAN KONAN BERNARD

N’GUESSAN KONAN DENIS

N’GUESSAN KOUADIO KPLI

N’GUESSAN KOUADIO VINCENT

N’GUESSAN KOUAME

N’GUESSAN KOUAME ANDRE

N’GUESSAN KOUAME BARTHELEMY

N’GUESSAN KOUAME JOACHIM

N’GUESSAN KOUAME LAMBERT

N’GUESSAN KOUAME PAUL

N’GUESSAN KOUAME RIGOBERT

N’GUESSAN KOUASSI DJETAU

N’GUESSAN KOUASSI EDOUARD

N’GUESSAN KOUASSI JAURES

N’GUESSAN KOUASSI JEROME

N’GUESSAN N’DRI BARTHELEMY

N’GUESSAN N’GORAN NICOLAS

N’GUESSAN N’GUESSAN ERNEST

N’GUESSAN N’GUESSAN RENE

N’GUESSAN OBOUO JACQUES

NGUESSAN YAO ALFRED (PR.)

N’GUESSAN YAO FREDERIC

N’GUESSAN YAO MATHIEU (PR)

N’GUESSAN YAO PATRICE JEAN MICHEL DINARD

N’GUESSAN YAO SEVERIN

N’GUESSAN YAO STEVIE

N’GUETTA KAMANAN

NIABA JULES

NIAGNE AKPA ALEME YVONNE EPSE BOUANGA (MME)

NIAMBA ALFRED

NIAMIEN KOFFI JUSTIN

NIAMIEN KOUAKOU PASCAL

NIAMKE KODJO

NIAMKEY JOSEPH

NIAMKEY KOFFI ROBERT

NIAMOUTCHE KOUAO

NIANGORAN LAVOISIER

NIANZOU NARCISSE

NIAYME AIMEE EPSE ALVES (MME)

NINHI GNONBLEHI GERMAIN

NOELLE VIRGINIE M.Q. YORO DJEDJE MADY (MME)

NOUAMA PIERRE CLAVER

NOUM KOUADIO ABO GABRIEL

NZALASSE OUANDA FRANCIS

N’ZI AKISSI MARTINE (MME)

N’ZI AKISSI VICTORINE (MME)

N’ZI AMOIN EPSE ABOLOU (MME)

N’ZI CONSTANT (DR)

N’ZI FELIX KOCORA

N’ZI KONAN JEAN THIERRY

N’ZI KOUAME ANTOINE

N’ZI KOUASSI PASCAL

N’ZI KOUASSI PAUL

N’ZI MARIE LOUISE DOMINIQUE DANIELLE (MME)

N’ZI N’DRI ALPHONSE

N’ZI NEE KOFFI AHOU SUZANNE (MME)

N’ZI N’GUESSAN

N’ZUE KOUAKOU

N’ZUE KOUAKOU MEDARD

OBOLLE OTCHE AMBRIERE

OBOUMOU GOLE MARCELLIN

OBRO KOBY ALBERT

OBROU WAYOU DESIRE

ODETTE DIRO G EPSE SIABI (MME)

ODI ACHIEPIE

OFFI MICHEL

OFFOUMOU RICHARD

OGA DADE JULIEN

OGNI KANGA BENOIT

OHI DIOMANDE

OHI ZOTAHON PHILLIP DIT GOMEZ

OHOU BONNY FAUSTIN

OHOUEU NIANGORAN LEOPOLD

OKA KOUADIO MICHEL

OKA LEON

OKOBE FIDELE

OKON MARCEL

OKOU DANON MICHEL

OLE DELPHINE (MME)

OLIVIER EPITINI

OLIVIER MONET YAPI

OREGA DONATIEN CLAVER

ORO APOLINAIRE

ORSOT ANIN ELISABETH (MME)

ORSOT BOSSO BARTHELEMY

OTCHERE KOUTOUA HONORE

OUAGUE MAMIDOU

OUAHI RAYMOND ZION AIME

OUALI FRANCOIS

OUALI GILBERT

OUALLOU KOLOU BEAU SEJOUR

OUASSENAN JEAN MODESTE

OUASSOLO YAO MICHEL

OUATTARA ABDOULAYE

OUATTARA ABDRAMANE

OUATTARA ADAMA

OUATTARA APPALO

OUATTARA ARDJOUMAN

OUATTARA DOMA YAO PAUL

OUATTARA IBRAHIM

OUATTARA ISSA (KOUASSIDATEKRO)

OUATTARA ISSA (PRIKRO)

OUATTARA ISSOUF

OUATTARA KARIM

OUATTARA LACINA

OUATTARA MAMA

OUATTARA SITA (MME)

OUATTARA SOMAN

OUATTARA VIEGOHI LYNDAYE (MME)

OUATTRA DRISSA

OUEGNIN GUY DANIEL

OUEGNIN YASMINA (MME)

OULAI GILBERT

OULAI MARIE JOSEE EPSE TEFLAN (MME)

OULAI MONIQUE (MME)

OULAYES YAO KPOULE FRANCOIS

OURA BROU

OURAGA KOUDOU ALFRED

OURIGOU OSSORO LUC

OUSMANE DIALLO (DR)

OUSSOU DENIS

OZOUKOU ZEGA FREDERIC

PAMA HENRI BOSCO

PAPA NOUVEAU JEAN BENOIT

PATRICE ANDOH

PATRICK YACE

PAUL YVETTE FOFANA (MME)

PAULET TEHE HENRI

PEHE ZEAN EUGENE

PHILIPPE AUGUSTE KOUASSI

PINHOU MADELEINE EPSE BELLE (MME)

PITTE BASTIDE (DR)

PLEBA ODETTE (MME)

PLEPLE BI FOUA JULIEN

PODE BOTINHOULOU GEORGES

POERI BOZIA RAYMOND

PORQUET DAO ROMAIN ALAIN

PORQUET HERVE

PORQUET SERGE BRUNO

RABET DEASSA LUDWINE PRISCA (MME)

REGNIER-ONDOMAT STEPHANE ANTOINE

RENE FRANCOIS MONCKEH

RICHMOND SANDRA (MME)

RICHMOND TEHE

ROUDE KEVIN

SABE ARISTIDE (DR)

SACANOUD BENOIT

SACKO BOUBACAR

SADE THERESE (MME)

SAFIATOU BA N’DAW (MME)

SAHIRI ANGELE (MME)

SAHORE ESSY FRANCOIS DEPAUL

SAINI KOUAKOU VICTOR

SAKANOKO SOUNGBE

SAKO ABDOULAYE

SALE POLI

SALEH NEE ASSIEHUE PHIEDING MARINA (MME)

SALI NESTOR

SALOGO MAMADOU

SAMAGASSI ABOULAYE

SAMIN MOMON ISAAC

SAMUEL MBRA

SAN KOUADIO KAN MAURICE

SANDRA GOMEZ (MME)

SANGARE DAOUDA

SANGARE DRAMANE

SANGARE SORRY

SANGARET DAOUDA

SANGARET EPSE DADIE LYNDA YVONNE IRENE (MME)

SANLE JEAN CRESOR

SANOGO KARIDJATOU (MME)

SANOGO LACINA

SANOGO TENIN

SAOURE BROU GASTON

SAPOUKOUA KOUTOUAN EDMOND ROGER

SARAKA KOUAO

SARR BOHE MARIUS MELAINE DEGBAHOUA

SARRE GNEPO EDMOND

SAYNI MARIE-CLAIRE EPSE ASSOUMOU(MME)

SEA AUGUINARD HONORE

SEAN JEAN LOUIS

SEHR ANOMA MAXIME

SEKA ATSE CAMILLE

SEKA FABIEN

SEKA N’GUIA ALBERT LAZARE

SEKONGO YANASSAGUI

SENIADJA BETIABO

SERI BI N’GUESSAN PRIVAT

SERI BIALLI VICTOR

SERI GUEBI EMILE

SESS ESSIAGNE DANIEL

SESSE KOFFI KOUASSI

SEYE ILO NEE BALDAWIN (MME)

SHEP EHO VERONIQUE (MME)

SIALLOU KOUADIO EMMANUEL

SIAO DIOMANDE (MME)

SIDI DIAWARA

SIDIBE FATOUMATA (MME)

SIE CLOTAIRE

SIE HIEN YASSING

SIKA MOBIO PASCAL

SIKABI CYR CLAUDE

SILUE BAGNANA ERIC PHILLIP

SILUE NAHOUA

SILUE SIOMPEGNA

SILUE TIORLO

SIO LYDHET GISLAIN

SIOBLO ALEXIS

SISSOKO JEAN CLAUDE

SOHOU OULAI MATHIEU

SONDE KLABA JANETE MICHELLE (MME)

SORO BENOIT (DR)

SORO DOLOUROU

SORO DRISSA

SORO JEAN-PAUL

SORO KATENEFOLO

SORO LOSSENI

SOUAGAH KOFFI A. MATHURIN

SOUANGA KOUASSI

SOUENIN JEAN KONE

SOUMAH MARIAH (MME)

SOUNGALO KONE

SOURABIE SEYDOU

SUY BI GOHORE EMILE

SYLLA ISSIAKA

SYLLA MAMDOU

SYLLA MOHAMED

SYLLA VASSIRIKI

TADET YVES

TAGRO GNANSOIT CHARLES

TAH BI SAHIE ALBERT

TAHO JEANETTE (MME)

TAIGUAIN KOFFI EDMOND

TAILLY ALAIN

TALLY JEAN CHARLES FELIX LAMBERT

TANAU MONIQUE NEE INCHAUD (MME)

TANO AHOUA CELESTIN

TANO KOUADIO BERNARD

TANO KOUAME JACQUES

TANO N. MARIE EPSE KASSI (MME)

TANO YA ASSOKO IRENNE (MME)

TANOH JEAN BAPTISTE

TANOH JEAN BERNARD

TANOH KOUAKOU PASCAL

TANOH KOUAME

TANOH NORBERT

TANOH YAO LAURENT

TAPE AGUY TOUSSAINT

TAPE ALAIN FIDELE

TAPE EPSE KOUASSI YOBOUE THERESE (MME)

TAPE LADOU GBEULY

TAPE LE GROHOUAN AYME JULIEN

TAPE MARIE LAURENCE (MME)

TAPE TOUAPLI JEROME

TARAORE KANGO MARIAM (MME)

TAUKLA KOUASSI VICTOR

TCHE AMIAN YAO RICHMOND (DR)

TCHELBY LAHOURE GHISLAIN

TCHETCHE CHARLES

TCHIEKPE CREYAO EDWIGE PATRICIA EPSE AHON (MME)

TCHIGBALY KAPET

TCHINDO KOUADIO JEAN MARIE

TCHOUM KOUAKOU WILLIAMS

TEHE ANTOINE

TELLA FELIX

TERHA SINALY

THE JASMIN R

THIEMELE ASSANVO LEONOGER

THIERRY SERGE TAHI

THIERRY TANOH

THOMAS SIMPLICE

THOMSON EMMANUEL

TIA ANDRE (DR)

TIA ELISE (MME)

TIA MARTINE (MME)

TIACOH CARNOT

TIAPANI DEDOU PHILIPPE

TIE BI YOUAN GERVAIS

TIE BI YOUAN MAURICE

TIEMOKO KOFFI BERNARD

TIEMOKO OUATTARA

TIEMOKO TOURE YSSOUF

TIEMOU KOUASSI JEAN CLAUDE

TIENE EZAN

TIMITE ISMAEL

TIMITE-KONAN ADJOUA MARGUERITTE (MME) (PR)

TOA BI ZAHOULI

TONIAN AMALAMAN LEON

TONIAN SIMEON

TOPPE KISSY SYLVESTRE

TORO PERRE-YVES

TOSSIO MATHIEU

TOUA YAO PIERRE

TOURE ALOHO GERMAINE (MME)

TOURE EPSE TOURE MARIAM (MME)

TOURE FAH

TOURE JEAN PHILIPPE AKA

TOURE KINAPARA RAPHAEL

TOURE MAMADOU

TOURE MOUSSA

TOURE MOUSTAPHA (DABAKALA)

TOURE MOUSTAPHA (TOUBA)

TOURE NIEYOTIEN SOLANGE (MME)

TOURE PIERRE

TOURE SOUMAILA

TOURE THEOPHILE MINAN

TOURE TIEMOKO JUSTIN

TOURE YAH

TOURE YSSOUF

TOVAH M’BOUA JUSTIN

TRA BI ANGE

TRA BI DJEBLEI

TRA BI IRIE JONAS

TRA HONORE

TRAORE ADAM KOLIA

TRAORE ASSA (MME)

TRAORE MEDIA

TRAORE OUSMANE

TRAORE RAMATOU (MME)

TRAORE YEREGNON ALEXANDRE

TRAZIE BI GUESSAN

TRAZIE BI KOUAME FERNAND (DR)

TRE SERY NEE KIPRE EMMA (MME)

TRE SIKELY LUC

TUHO NAWA

VAFING KARAMOKO

VANESSA KUYO (MME)

VASSIDIKI DIABATE

VEI EPSE GBA NEBE (MME)

VLEI SUZANNE (MME)

VREMEN SERGE YVON

WANDA ANOMA

WANGO DELLOH

WASSA N’GUESSAN YOBOUET

WEBER-BROU MARIE ANGE JULIETTE (MME)

WOYA OLIVIER

YA KOMENAN RAPHAEL

YACE JEAN-MARC

YACE LEONCE DANIEL DJEKET

YACOUBA COULIBALY

YAH BI GORE GUILLAME

YAHOURA KONAN

YAO ADJO YA EPSE KOUADIO (MME)

YAO AFFOUE PAULINE (MME)

YAO ASSOUMAN ADJOUA ANGE DEBORAH (MME)

YAO BASILE

YAO BI JEAN LUC

YAO DIDIER ANDERSON

YAO ETIEN JEANNOT

YAO FOSSOU ALEXANDRE

YAO FRANCOIS

YAO GERMAIN KOUAKOU

YAO HOUSSOU GASTON

YAO IGNACE N’GUESSAN

YAO KAN KOFFI

YAO KOBENAN PAUL

YAO KOFFI ANDERSON

YAO KOFFI ANDRE

YAO KOFFI CELESTIN (DR)

YAO KOFFI JEAN PAUL

YAO KOFFI LEON

YAO KOFFI PATRICK

YAO KONAN JULES

YAO KOUADIO

YAO KOUADIO NORBERT

YAO KOUADIO RAPHAEL

YAO KOUAKOU

YAO KOUAKOU DIDIER

YAO KOUAKOU FRANCOIS

YAO KOUAME ALBERT (PR)

YAO KOUAME ANDRE

YAO KOUAME AYA (MME)

YAO KOUAME BRUCE

YAO KOUAME CHARLOT

YAO KOUAME GERMAIN

YAO KOUAME MARCELIN

YAO KOUASSI

YAO KOUASSI ALBERT (CAIRE)

YAO KOUASSI JEANNOT

YAO KOUASSI MARTIN

YAO KOUASSI RAOUL (DR)

YAO LAHO MARIE ANGE CELINE (MME)

YAO MEH

YAO N’GUESSAN ALFRED

YAO N’GUESSAN PIERRE

YAO N’GORAN

YAO N’GORAN EMMANUEL

YAO N’GUESSAN ARMAND

YAO N’GUESSAN JUSTIN INNOCENT

YAO N’GUESSAN PASCAL

YAO N’GUESSAN RAYMOND

YAO N’ZUE GOUMO CELESTIN

YAO OLIVIER

YAO OSWALD URICH

YAO SANIAN

YAO SIMEON KIMI

YAO TOURE ALBERT

YAO YAO LAZARE

YAO KOUADIO YANNICK

YAOBLE ANOUMAN N’GUESSAN ERNEST

YAO-DJE FREDERIQUE AMOIN (DR)

YAOUA KOUMA HONORINE (MME)

YAPI KOUADIO ISIDORE

YAPI KOUAKOU BLAISE (YAPI PARFAIT)

YAPI LAMBERT

YAPI MANMO FEHY

YAPI YAPO

YAPI YAPO LAURENT

YAPO AKORA ARAHAMANTA (MME)

YAPO ASSI MICHEL

YAPO CHENIN JEANNE EPSE AME (MME)

YAPO VALERIE EPSE ADAI (MME)

YAPO YAPO CALICE

YAPOBI LUCIEN LEON JUSTIN

YARA RICHARD

YAVO FRANCOIS

YAZI DASSE BEDEL

YEBI HYANNY SYLVIE-STEPHANIE (MME)

YEBOUA VENANCE

YEBOUE ANGOUA YEBOUE

YEBOUE DARIUS

YEBOUE KOFFI RICHARD

YEBOUE KOUAKOU BERTIN

YEBOUE KOUAME KOUASSI PASCAL

YEBOUET PRIVAT

YEBOUN KAKOU GUSTAVE

YEDE LEANDRE THIERY

YEDESS PHILIPPE

YEDOH LATH GUILLAUME

YEO KONITIELEMAN

YEO ZIE GNAGNON

YOBOU DOGBO JULES

YOBOUE AKISSI ANTOINETTE (MME)

YOBOUE ALLOU

YOBOUE KOUAME

YOBOUE LOUCOU (DR)

YOBOUET AKISSI MARIE JOSÉE (MME)

YOBOUET ELIE

YOBOUET ODETTE (MME)

YOBOUET PRIVAT

YOBOUET YAO BARNABE

YOMANFOU KAN HERVE

YORO BI TIZIE ETIENNE

YORO SERAPHIN MARIUS

YOUIN NORBERT

YVES KOUAME

YVES LANDRY BOUA

YVES YAO KOUAME

ZADI EUGENE

ZADI ROGER

ZAHOU KOUA DENIS

ZAHUI GERVAIS

ZALLO FERNAND

ZAMA JEAN LUC

ZAMBLE BI ZAHOULI ZEPHIRIN

ZANO JEROME

ZATARI LILIANNE EPSE DEMONT (MME)

ZATCHE ZEZE

ZATTIE TAPE LADJI AUGUSTE

ZAZA EMILE

ZEBE DJAUMAND HIOUHOU GILBERTE (MME)

ZEGUEDOUA N’GUETTA

ZEINAB CISSE

ZIAHE PATRICIA (MME)

ZIAN JEANETTE (MME)

ZIMBRIL KOUAMENAN ALPHONSE

ZIO ANASTHASIE (MME)

ZION AIME

ZION KAH DENIS

ZITO MINANI BEBIE (COLONEL)

ZO GUIAN MARCEL

ZOBRE KOKOBO ANDRE

ZOGBE JULES

ZOGBO RAPHAEL

ZOKOU ALAIN

ZOUKOUAN SIMPLICE

ZOUZOUKO NAHOUNOU JEAN

Article 2: La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à compter de la date de sa signature.

Article 3: Le Secrétaire Exécutif, Chef du Secrétariat Exécutif est chargé de l’exécution de cette décision qui sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 18 Juin 2020

Henri KONAN BEDIE

Président du PDCI-RDA

