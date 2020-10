Côte d’Ivoire : « Le Président BÉDIÉ est dans une démarche de recherche d’une solution, par rapport à la crise IVOIRIENNE » ( KOUAME YAO)

La situation socio politique en Côte d’Ivoire est de plus en plus préoccupante. Les violences enregistrées depuis l’annonce de la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat au scrutin du 31 octobre ont fait des pertes humaines et des blessés graves. Des biens publics ont été incendié.

L’opposition ivoirienne, pour attirer l’attention du monde entier sur la situation critique du pays, a lancé un mot d’ordre de désobéissance civile pour réclamer le retrait de la candidature du Président Alassane Ouattara de la course présidentielle.

Guillaume SORO : « Il faut des sanctions ciblées pour faire reculer Ouattara »

KOUAME YAO SÉRAPHIN, MAIRE PDCI-RDA DE BROBO, lève le voile ce samedi sur les manœuvres du Président Henri Konan Bédié, pour éviter à la Côte d’Ivoire les années tristes de son histoire .

« Le Président BÉDIÉ est dans une démarche de recherche d’une solution, par rapport à la crise IVOIRIENNE . Il est dans la posture de celui qui est dans le besoin, dans l’intérêt de son peuple et de sa nation. Or, la sagesse recommande que la main qui demande soit en dessous. Savoir cela et l’appliquer, même devant moins important que soi, est la marque des grands hommes.

Le Président BÉDIÉ est un grand homme. Ceux qui viennent de lancer, en grande pompe, leur CAMPAGNE, en faisant la sourde oreille aux exigences légales et légitimes de L’OPPOSITION, le savent. Ils savent aussi que l’enjeu de la visite du président BÉDIÉ au GHANA ne se trouve pas dans la posture du BOUDDHA de DAOUKRO devant l’asantehene.

Ils feraient mieux de renoncer à leur candidature anticonstitutionnelle et de se préparer à la TRANSITION POLITIQUE. Le temps des faux débats est révolu.» , a-t-il affirmé .

Sapel MONE

Comments

comments