Côte d’Ivoire : « Le Président BÉDIÉ est un homme d’État et un homme de combat.» ( INNOCENT YAO)

INNOCENT YAO, Président national de la jpdci rurale a apporté son soutien au Président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI-RDA) à la veille de la messe à la mémoire des martyrs des violences électorales récentes.

Selon INNOCENT YAO,« Le Président BÉDIÉ est un homme d’État et un homme de combat.»

« Quand dans un pays vous avez des gens qui tuent impunément au vu et au su de tous , qui peut être en sécurité dans un tel pays ?

Un moment la garde du Président BÉDIÉ a été désarmée, il était sans garde. Cela veut dire qu’on pouvait tuer le Président BÉDIÉ chez lui . La sécurité du Président BÉDIÉ est assurée par DIEU . C’est DIEU seul qui veille sur lui .

C’est la détermination du Président BÉDIÉ pour la souveraineté et le respect des lois de la République qui nous galvanise et invite à rester mobilisés et déterminés.

Dans les villes , les campements et les villages, notre mobilisation demeure la même. Nous restons mobilisés et déterminés pour poursuivre la lutte. Ils attendent seulement les mots d’ordre clairs.

(…) Le RHDP a peur de LAURENT GBAGBO . Craignant son retour, ils l’ont condamné par coutumace à 20 ans de prison. Tout ça va prendre fin , la côte d’ivoire a besoin de tous ses enfants pour avancer.

Depuis des décennies, le nom du RDR et du RHDP sont mêlés à toutes les crises dans le pays . Cela doit cesser pour que le pays avance.

(…) En nommant KONAN KOUADIO BERTIN dit KKB comme ministre de la Réconciliation , OUATTARA montre qu’il ne veut pas de Réconciliation en Côte d’Ivoire.

Quelqu’un qui a passé son temps à insulter le Président BÉDIÉ, qui a soutenu le Viol de la Constitution peut-il réconcilier les IVOIRIENS ?

Pour notre part, nous savons que la LUTTE N’EST PAS ENCORE FINIE . Bientôt nous allons la reprendre partout dans le Pays .

Pour cela je demande à toute la JEUNESSE RURALE DU PDCI-RDA et de toute l’opposition de rester mobilisée et à l’écoute des mots d’ordre à venir .»

Pour rappel, le 11 décembre dernier, le président Henri Konan Bédié a annoncé la fin du dialogue avec le Président Alassane Ouattara , Président sortant de la dernière élection avec une participation de plus de 10% des personnes inscrites sur la liste électorale, au profit d’un dialogue qui s’étant sur toutes les forces vives de la nation. Henri Konan Bédié a aussi annoncé une marche éclatée pour réclamer ce dialogue.

Pour l’heure,la date n’a pas encore été communiquée.

Sapel MONE

