Côte d’Ivoire: le président de la jeunesse commando du PDCI annonce les couleurs de l’indépendance

En prélude de la fête de l’indépendance AbidjanTV.Net a pu arracher des mots au premier responsable de LA JEUNESSE COMMANDO DU PDCI-RDA, ci-dessous les mots.

Mesdames et Messieurs,

Notre Mouvement Dénommé LA JEUNESSE COMMANDO Du PDCI-RDA est très heureux pour Célébrer cette Journée Commémorative de l’indépendance de notre beau pays là Côte d’Ivoire.

Nous tenons à dire combien de fois les ivoiriens attendaient cette belle opportunité qui pourrait être un ouf de soulagement car La Population ivoirienne , malgré l’expression ” Indépendance ” Rencontre de nombreux problèmes et nous pouvons citer entre autres :

_ La Cherté de la vie

_ Les prisonniers politiques

_ La baisse des prix des produits agricoles

_ La qualité de la vie

Et plusieurs problèmes que mine notre pays.

Le PDCI-RDA étant un parti de paix, de dialogue à pû démontré Dépuis plusieurs années son savoir faire et l’on à constacté ” Le Miracle Économique dans les Années 70 ”.

Aujourd’hui ce Miracle Économique d’alors est devenu pour nous Ivoiriens un ” Mirage Économique ” .

Aujourd’hui, voilà une bonne occasion pour vous, de proposer des solutions concrètes et adaptées aux réalités de notre population pour instaurer la stabilité et la cohésion sociale tant prôné par le président HENRI KONAN BÉDIÉ pour la bonne marche de notre pays là Côte d’Ivoire qui est notre bien commun.

Cette fonction de chef de l’État, vous permet aujourd’hui de prouver votre attachement à la défense de légalité équitable des populations quelque soit l’ethnie, le bord Politique ou même l’appartenance religieuse.

Un véritable défi pour vous aujourd’hui, de privilégier l’intérêt Général du peuple par rapport aux intérêts personnels ou même Politiques.

Si Aujourd’hui Notre Mouvement, LA JEUNESSE COMMANDO DU PDCI-RDA à un tel encrage de ce principe du changement et de la restauration de la démocratie participative, c’est en grande partie grâce au Président Henri KONAN BÉDIÉ qui malgré le poids de l’âge, fait mains et pieds pour la sauvegarde de l’intérêt Général du peuple pour l’instauration d’une paix durable entre les fils et filles de notre belle patrie.

Nous sommes convaincus que ce principe fondamental d’égalité des peuples va renforcer les liens amicaux des habitants de la Côte-d’ivoire.

Notre Mouvement qui se veut démocratique, qui n’est ni une Armée secrète ni une milice, défend l’intérêt de nos populations pour que l’expression ” PAIX ” ne soit pas un Vain mot mais plutôt ” Un COMPLÉMENT ”.

Espérant que Compter sur la Réconciliation Nationale, Nous restons à l’écoute de votre Discours à la nation IVOIRIENNE.

Bonne fête d’indépendance à toutes et à tous..

Vive la Côte-d’ivoire

Vive LA JEUNESSE COMMANDO DU PDCI-RDA

M. YOBOUET CYRIL

Citoyen ivoirien

Président National dudit Mouvement.

