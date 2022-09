Côte d’Ivoire: le président de la jeunesse estudiantine et scolaire atchan de CI(JESACI), lance un message au ministre Bruno Koné

Projet de rénovation des quartiers anciens du District Autonome d’Abidjan.

Le vendredi 16 septembre 2022 lors d’une conférence de presse, M. Le Ministre Bruno Kone, Ministre de la construction, du logement et de l’urbanisme faisait le deplie d’un projet dit Projet de rénovation des quartiers anciens du District Autonome d’Abidjan.

“D’abord M. Le Ministre, sachez que nos villages ne sont Nullement des quartiers pour ne pas dire quartiers anciens.”

“Ensuite, M. Le Ministre, vous parlez de valorisation de nos terres dont nous sommes ignorant… Mdr

Les seules terres qui ont besoins de valorisation sont les terres des autres villes hors du grand Abidjan qui attendent impatiemment le projet de décentralisation.

Alors Arrêtez de vouloir aimer nos propres terres que nous mêmes.

Nous savons tous que votre seul projet et intention est de faire disparaître nos villages que vous avez commencé à appeler quartiers anciens. Mais vous avez menti

Le Peuple Atchan a déjà beaucoup trop donné, l’Etat de Côte d’Ivoire avec ses lois foncières meurtrières nous a spolié et exproprié de nos terres, un sujet que nous n’avons pas encore fini de traiter.

Alors de grâce, M. Le Ministre, évitons ce qui peut être évité”.

Jeune libre engagé

Le Leader Atchan

Melv

Comments

comments