Côte d’Ivoire : le Président de la République, les vœux de nouvel An des Forces de Défense et de Sécurité

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, a reçu, ce jeudi 4 février 2021, les vœux de nouvel An des Forces de Défense et de Sécurité,a constaté AbidjanTV.

Ce jour,le Général Lasssina DOUMBIA, Chef d’État-Major Général des Forces Armées de Côte d’Ivoire, a adressé, au nom de ses frères d’armes, des vœux de santé, de longévité, de bonheur, de prospérité et de paix au Chef de l’Etat, à son épouse, à ses proches et aux membres du Gouvernement. Il a réaffirmé la détermination et l’engagement des Forces de Défense et de Sécurité à faire face à toutes les menaces et à garantir la sécurité des Institutions, des populations et des biens.



Le Chef de l’Etat a, pour sa part, formé des vœux de santé, de bonheur, de paix et de prospérité à l’endroit des Forces de Défense et de Sécurité, de leurs familles respectives et de tout le personnel civil des Forces Armées. Il les a félicitées pour leur contribution à la paix dans notre pays et s’est engagé à renforcer davantage leurs capacités opérationnelles et à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Sapel MONE

Comments

comments