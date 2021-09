Côte d’Ivoire: le président de Lider rencontre le président du Fpi Affi

Une délégation de Liberté et Démocratie pour la République (Lider) conduite par son Président, Dr Roch Omer KRAIDI, a rendu visite au Président du Front Populaire Ivoirien (FPI), M. Pascal AFFI N’GUESSAN

Le Jeudi 09 Septembre 2021, le nouveau Président de LIDER, Dr Roch Omer KRAIDI, a été reçu au siège du FPI par le Président Pascal AFFI N’GUESSAN. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de visites initiées par la présidence de LIDER aux partis politiques de l’opposition. Elle vise essentiellement à présenter le nouveau Président du parti LIDER aux autres partis et groupements politiques de l’opposition. Les deux hommes ont profité de cette occasion pour échanger sur l’actualité politique.

Ils ont évoqué en outre les questions liées à la réconciliation des fils et filles de la Côte d’Ivoire et à l’unité de l’opposition.

