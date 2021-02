Côte d’Ivoire: le président du GPS s’en prend à la Société Générale, voici ses mots

L’ancien président de l’Assemblée Nationale Guillaume Soro n’est pas un fervent supporter de la Société Générale. Il déconseille cette banque aux Africains et surtout à la jeunesse. Que s’est-il réellement passé pour que Soro Guillaume en arrive à déconseiller publiquement cette banque ? Il l’explique sur les réseaux sociaux ce vendredi 29 janvier 2021.

C’est l’affaire d’une vieille rancune qu’il n’a pas fini de digérer. L’ancien premier ministre a publiquement dit tout le mal qu’il pense de l’une des grandes banques du monde et l’une des plus implantées en Côte d’lvoire. Sur son compte twitter, Guillaume Soro a réveillé un vieux contentieux qui l’a opposé à cette banque, il y a plus de 20 ans.

«Jai un mauvais souvenir et une mauvaise expérience avec votre banque Société Générale. Jeune étudiant en France j’ai ouvert un compte à l’agence Croix Rouge en 1998 pour mes études! Par la suite je n’ai récolté que mépris. Je ne peux qu’encourager les Africains à se prendre en main », a réagi le député sortant de Ferké sur une publicité de la Banque en faveur de la bancarisation des adolescents.

Le Président de Générations et Peuples Solidaires ( GPS) n’est pas pour autant entré dans les détails de sa mauvaise expérience avec la Société Générale. II n’explique pas aussi les tenants et les aboutissants du mépris qu’il dit avoir subi. Cependant, il est clair que Soro a la rancune tenace.

