Côte d’Ivoire: le président du Sénat hospitalisé en Allemagne depuis des mois

Hospitalisé depuis juillet 2020 dans un hôpital allemand, très peu de nouvelles circulent sur l’état de santé du président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio.

L’on en sait un peu plus et à en croire Amédée Kouakou, ministre de l’Equipement et de l’Entretien, la santé du président de la Chambre Haute du Parlement n’est pas alarmante.

« Je suis fier du président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio. Je voudrais lui témoigner toute notre reconnaissance. J’ai eu très souvent le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio au téléphone qui était malheureux pour ce qui s’était passé à Toumodi et surtout à Abli. Je voudrais que vous lui traduisiez toute notre reconnaissance, notre fierté et nous attendons qu’il nous rejoigne très rapidement parce que je sais qu’il va mieux. », a confessé Amédée Kouakou, samedi, à Abli, à l’occasion de la journée de réconciliation entre les populations et lui. Jeannot Ahoussou Kouadio avait désigné Nanan N’guessan Bangui, chef du canton N’gban pour mener cette médiation qui a abouti.

