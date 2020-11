Côte d’Ivoire : le Président Laurent Gbagbo a tenu à inviter le Premier Ministre Hamed Bakayoko

COMMUNIQUE DE PRESSE DE MAÎTRE HABIBA TOURE, AVOCAT PERSONNEL DU PRÉSIDENT LAURENT GBAGBO



Bruxelles, le 4 novembre 2020

Au vu de la situation politique qui s’est crispée avec l’arrestation du Président Henri Konan BEDIE, son épouse, le Premier Ministre Affi N’Guessan, les Ministres Assoa Adou et Maurice Guikahue et de bien d’autres personnalités politiques, le Président Laurent Gbagbo, après 10 ans sans aucun contact avec le pouvoir en place, a appelé ce jour, Monsieur Hamed Bakayoko, en sa qualité de Premier Ministre, Chef de Gouvernement, Ministre de la Défense.

Au cours de cet échange téléphonique, le Président Laurent Gbagbo a fait part de sa vive préoccupation quant au traitement infligé à Son Excellence, le Président Henri Konan BEDIE, Ancien Président de la République de Côte d’Ivoire, ainsi qu’à d’autres personnalités politiques.

Le Président Laurent Gbagbo s’est ému tout particulièrement de la situation vécue par Madame Henriette BEDIE qui, nonobstant son état de santé et le fait qu’elle ne fasse pas de politique, se retrouve séquestrée à son domicile.

Le Président Laurent Gbagbo a tenu à inviter le Premier Ministre Hamed Bakayoko, à apaiser la situation en favorisant le dialogue plutôt que la répression.

Il s’est réjoui de la très bonne disponibilité du Premier Ministre Hamed Bakayoko qui a promis de poser des actes en faveur de la décrispation du climat politique.

Le Président Laurent Gbagbo apporte sa solidarité aux familles des personnes séquestrées et appelle l’ensemble des militants à garder leur sérénité.

Maître Habiba TOURE

Avocat Personnel du Président Laurent Gbagbo

