Côte d’Ivoire: Le président Laurent Gbagbo fait des nominations

Le président du Parti des Peuples Africains de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo a procédé à des nominations en ce jour. Fleur Esther Aké M’Bo a été nommée au PPA-CI par Laurent Gbagbo. Elle fait partie des personnalités nommées en qualité de secrétaires nationaux techniques. Elle sera chargée de la promotion du parti auprès des nouveaux majeurs. “Article 14 : Sont nommées secrétaires nationaux techniques, les personnalités suivantes (…) Ake M’Bo Fleur En charge de la Promotion du Parti auprès des nouveaux majeurs”, a-t-on lu sur la liste publiée ce vendredi 19 novembre 2021 et signée par le président du parti Laurent Gbagbo. Notons l’adversaire d’Adama Bictogo à Abgoville a toujours affiché son penchant pour Laurent Gbagbo. Au cours d’un meeting auquel elle a participé le samedi 5 juin 2021, quelques jours avant le retour de l’ancien président de la République en Côte d’Ivoire, elle annonçait le retour de l’ancien prisonnier de la Haye : “Gbagbo rentre chez lui, retenez-le et acceptez-le. Il a fait dix ans en exil, ce qui est injuste mais nous l’avons accepté. Nous avons accepté de vivre ensemble avec vous malgré les blessures qui sont dans nos cœurs. On a accepté de vivre avec vous malgré l’injustice que vous avez fait subir à nos parents. Gbagbo va rentrer chez lui et vous ne pouvez pas l’empêcher”, a-t-elle fait remarquer.

Pour rappel, en octobre 2019, Fleur Aké M’Bo a été nommée secrétaire nationale au sein de la Jeunesse de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (JEDS) puis en juillet 2020, elle a été nommée au cabinet de Dahi Nestor secrétaire national de la JFPI pro-Gbagbo en tant que directrice adjointe de cabinet en charge du recrutement des femmes.

