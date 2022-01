Côte d’Ivoire: le président Ouattara a eu un entretien avec le président de la commission de l’Union Africaine à Abidjan

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, ce mercredi 26 janvier 2022, à sa Résidence sise à Cocody-Riviera Golf, avec le Président de la Commission de l’Union Africaine (UA), M. Moussa Faki MAHAMAT.

Au terme de la rencontre, M. Moussa Faki MAHAMAT a indiqué que sa visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée qu’il effectue dans la région ouest-africaine, marquée ces derniers mois par des changements anti-constitutionnels à la tête de certains pays.



Il a précisé que cette tournée l’a conduit successivement à Accra (Ghana), pour une rencontre avec le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, à Bamako (Mali) où il a discuté avec les autorités de la transition, à Dakar (Sénégal) pour échanger avec le Président Macky SALL, et aujourd’hui, en Côte d’Ivoire, pour s’entretenir avec le Président Alassane OUATTARA sur cette situation, s’informer et prendre des conseils.

Il a ajouté qu’étant engagé présentement dans les préparatifs du prochain Sommet ordinaire de l’Organisation panafricaine prévu au début du mois de février, il était opportun pour lui, en sa qualité de Président de la Commission de l’UA, de venir dans la région pour mieux s’imprégner des réalités du terrain, afin de préparer dans des conditions idoines ces importantes assises, qui seront certainement consacrées en grande partie aux questions de paix, de stabilité et de sécurité au niveau de notre continent.



M. Moussa Faki MAHAMAT a affirmé avoir eu auprès du Président de la République, des informations et des conseils qui lui seront très utiles dans la préparation de ce Sommet ainsi que lors des discussions sur la paix, la stabilité et la sécurité, non seulement en Afrique de l’Ouest, mais également au niveau de l’ensemble du Continent africain.

Notons que la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, Mme Kandia CAMARA, le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Fidèle SARASSORO, et le Ministre, Conseiller Spécial, M. Ally COULIBALY, ont pris part à cette rencontre.

