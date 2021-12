Côte d’Ivoire : le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, fait citoyen d’honneur de la ville d’Abidjan

A la faveur de la visite d’Etat de trois jours qu’il effectue en Côte d’Ivoire depuis le 1er décembre 2021, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a reçu des mains du ministre, gouverneur du District autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, le jeudi 02 décembre 2021, les clés et le parchemin qui font de lui désormais un citoyen d’honneur de la ville d’Abidjan.

Il a également été fait chef traditionnel par la notabilité Atchan et a reçu, à cet effet, les attributs inhérents à son nouveau statut. Notamment un gros pagne kita, un sous-ensemble, un couvre-chef, des perles traditionnelles, des bracelets, une alliance, la couronne de commandement, un chasse-mouches, des chaussures traditionnelles, etc. Il lui a été remis l’équivalent de ces attributs pour son épouse.

Cyril Ramaphosa s’est dit honoré cet accueil et de cette reconnaissance.

« Merci d’avoir fait de moi un citoyen ivoirien. Je rêvais de venir en terre ivoirienne. La Côte d’Ivoire est ma nouvelle terre. L’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire ne forment qu’un. », s’est félicité le Chef d’Etat sud-africain.

Le ministre, gouverneur du District autonome d’Abidjan a, pour sa part, relevé que cette distinction du Président sud-africain vise à saluer son combat et sa détermination pour la liberté et son leadership à la tête de son pays.

Pour Robert Beugré Mambé, Cyril Ramaphosa appartient désormais à la génération atchan “Dougbo” et porte le prénom d’un homme intrépide, guerrier, stratège qui n’agit qu’en cas de nécessité.

La cérémonie a été également marquée par la signature du Livre d’Or par le Président de la République d’Afrique du Sud.

La visite d’Etat de Cyril Ramaphosa est la toute première visite d’Etat d’un Président sud-africain en Côte d’Ivoire après la mémorable visite en novembre 1991 du Président Nelson Mandela, leader charismatique et premier Président noir d’Afrique du Sud démocratique.

