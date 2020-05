Côte d’Ivoire: « Le procès de la rébellion aura bel et bien lieu et il se fera avec Ouattara, Gueu Michel, Zakaria… », révèle Kouyate Oumar Oumset

Kouyate Oumar Oumset se prononce sur la plainte déposée en France contre Soro. Selon ce pro-Soro, le procès de la rébellion aura lieu avec Ouattara.

En attendant le procès de la rébellion, procès d’ailleurs qui permettra au monde entier de découvrir tôt ou tard les secrets, même les plus enfouis de la rébellion ivoirienne, certaines personnes proches de l’un des anciens chefs d’une fraction des commandos invisibles lors de la crise postélectorale ivoirienne, croient porter le coup de grâce à Guillaume SORO à travers une plainte ridicule à Paris.

Pour leur gouverne, que ces individus, ces loups stipendiés déguisés en agneaux se le tiennent pour dit, le procès de la rébellion aura bel et bien lieu et il se fera avec Alassane Ouattara et l’ensemble des officiers de l’armée ivoirienne avec à leurs têtes les généraux Bakayoko, Gueu Michel, Zakaria et bien d’autres.

L’histoire de cette rébellion est trop récente pour que l’on puisse la falsifier, pour se blanchir. Non. Elle ne sera pas tronquée. Nous avons tous vu qu’au soir de la capture de Laurent Gbagbo, Ibrahim Coulibaly dit IB, le rebelle réfractaire guerroyait et s’opposait au pouvoir Ouattara. Retranché, il forgea sa république PK18 à Abobo, et là, il tuait nuitamment plusieurs soldats des forces de défense de Laurent Gbagbo et avait installé la terreur dans sa petite république. Ne voulant pas entendre raison avec le pouvoir Ouattara, il sera finalement abattu sur l’ordre et instruction du nouveau président de la République de la Côte d’Ivoire M. Alassane Ouattara qui fut installé avec l’aide de la communauté internationale, et qui aurait sûrement voulu se passer de cette popularité posthume, les jeter et enterrer dans le creux de la mémoire de l’histoire de notre pays, car connaissant les représailles de cette histoire.

Malheureusement, certaines personnes croient qu’il suffit de se faire naturaliser en France pour se permettre de poursuivre tout le monde au tribunal en qualité de citoyen français.

Que ces derniers déchantent, et descendent de leurs rêveries.

La loi française est formelle et voilà ce qu’elle dit :

Article 113-7 : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »

La fille de IB qui vient d’être naturalisée et son père était t’il français ? Ne faisons pas long ce qui est court IB est la victime, il n’a jamais eu un titre de séjour en France à plus forte raison la nationalité française.

Croyez vous qu’en France vous aurez affaire à une justice FLA-FLA ? Que ceux qui jacasse apprennent ce que signifie » DURA LEX SED LEX » ici, c’est la Grande France.

Que le procès commence, visiblement, c’est à croire que Dieu-Allah a vraiment décidé de pourrir la retraite politique de Ouattara, il passera ses repos entre Mougin et le tribunal de Paris, pendant que GKS lui sera au palais présidentiel à Abidjan à gérer les affaires de l’État. Ce procès permettra au monde entier de découvrir sous toutes ses coutures qui est le vrai père de la rébellion ivoirienne, surtout comment et quand les instructions ont étés données par le président Ouattara, qui a géré l’opération le jour de la mort du chef milicien le pseudo général usurpé Ibrahim Coulibaly, pendant que le Premier ministre Guillaume Soro était en mission hors du pays.

À vouloir conserver le pouvoir vaille que vaille, le RHDP aveuglé par sa haine contre BOGOTA m’amène à me souvenir de cette fable que me contaient des sages de mon village.

Tenez, alors qu’il se noyait, le scorpion fût secouru par une âme généreuse qui passait par là. Pendant la traversée de la rivière, le scorpion se mit à mordre son sauveur qui finit par le lâcher au milieu de la rivière. Désemparé, le scorpion avouera à son sauveur qu’il ne pouvait s’empêcher de le mordre, car disait-il la nature l’a rendu insensible au bien et au mal. Il est donc de sa nature de mordre tout ce qui se trouve sur son passage même s’il y va de sa vie.

Chers tous, chers ivoiriens épris de vérité, comme vous le constatez tous les jours, le RHDP qui fût créé à l’origine par 4 formations politiques, est aujourd’hui essentiellement constitué que du RDR qui était le scorpion du groupe et qui a réussi à se mettre à dos tous ses compagnons y compris le parti au 2% l’udpci qui essaie de croire qu’ils changeront malgré les morsures quotidiennes qu’ils subissent. Comme le scorpion, la noyade sera inévitable pour le petit parti MINORITAIRE RABOUGRI ET ÉMIETTÉ du RDR-RHDP qui travaille tous les jours à sa propre perte.

Qui vivra verra.

PS : je tiens à porter à la connaissance de tous que, le Corbeau reviendra bientôt avec des informations à vous couper le souffle, en attendant le Corbeau qui reste très informé sur les derniers développements de la politique nationale ivoirienne, tient à rassurer ses lecteurs qu’il y a certains sujets qu’il ne souhaite pour l’instant pas aborder pour ne pas se faire Hara-kiri.

Le Corbeau souhaite un prompt rétablissement au PM Amadou Gon, et souhaite que le gouvernement permette au ministre Alain Lobognon et Mr Simon Soro de bénéficier de soins suite à leurs états de santé peu rassurants.

Lire sur Yeclo

Comments

comments