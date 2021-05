Côte d’Ivoire: le procès des cadres de GPS la France mobilise des fonds pour l’Afrique..

L’actualité politique de ce mercredi 19 Mai est principalement marquée par le procès des cardes de GPS. Guillaume Soro et ses proches doivent comparaitre aujourd’hui au Palais de Justice du Plateau, dans une affaire d’atteinte à la sureté de l’État. Les avocats de l’ex-président de l’Assemblée nationale et de ses co-accusés ont d’ores et déjà annoncé qu’ils n’assisteraient pas à ce “simulacre” de procès.



Les visites de Kone Katinan dans les différentes rédactions de la Côte d’Ivoire. En milieu de journée, le directeur de la commission communication du comité d’accueil de Gbagbo rencontrera les confrères « Dernière Heure, La Voie Originale et l’Intelligent d’Abidjan ». Hier en visite dans les locaux du groupe Cyclone, Katinan a dit toute sa vérité sur l’affaire de casse de la Bceao dont il était accusé par le pouvoir d’Abidjan.

Abobo fâché contre Ouattara,

A Abobo, la population a manifesté son désarroi face au manque d’eau criard qu’elle subit, en plus du rationnement de l’électricité. Ce mardi, les femmes de la commune ont manifesté leur mécontentement dans les rues en scandant, « Ado, on veut [de] l’eau ».

Calendrier des soutenances du BTS

Le calendrier de soutenance du BTS session décembre 2020 est connu. Selon une note du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique relayée par la presse, les soutenances commenceront le samedi 22 mai et se dérouleront sur quatre jours.



En économie, le Premier ministre Patrick Achi va procéder au lancement des travaux de construction du Port sec de Ferkessédougou prévue le vendredi 21 mai. Premier du genre en Côte d’Ivoire, le Port sec de Ferké vise à désengorger et rapprocher le Port autonome d’Abidjan (PAA) de ses partenaires régionaux que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Gervinho débarque en Turquie ; Karim Benzema fait son “come-back” en sélection

Karim Benzema fait son grand retour en équipe nationale de France. Après cinq années d’absence, l’attaquante vedette des madrilènes retrouve enfin, la sélection nationale des bleus. Lui qui avait été écarté pour des démêlés judiciaires et des déconvenues avec le sélectionneur Didier Deschamps. Benzema formera un trio de “monstre” avec M’Bappé et Antoine Griezman lors de l’Euro 2021.

L’international ivoirien Kouassi Gervais dit Gervinho, a déposé ses crampons dans le club turc de Trabzonspor. L’information de son arrivée prochaine a été confirmée par Ahmet Agaoglu, président du Trabzonspor, arrivé au pied du podium lors du championnat de Turquie.

La France mobilise des fonds pour l’Afrique

A l’international, le sommet sur le financement des économies africaines s’est ouvert hier à Paris. Initié par Emmanuel Macron, se sommet se donne pour objectif d’éviter l’asphyxie financière qui menace le continent en raison de la crise provoquée par la Covid-19. Selon le FMI, 285 milliards de dollars (233,3 milliards d’euros) de financements supplémentaires sur la période 2021-2025 seront nécessaires aux pays africains, pour renforcer la réponse apportée à la pandémie.



Alors que Macron mobilise des fonds pour l’Afrique, les policiers français sont mécontent et manifestent ce mercredi 19 mai. Ils dénoncent l’insécurité physique au quel ils font face et réclament des peines plus lourdes contre les agresseurs des forces de l’ordre. Une « marche citoyenne » à deux pas de l’Assemblée nationale, disent-ils, qui devrait être un hommage à deux collègues, le brigadier Eric Masson et l’agent administratif de police Stéphane Monfermé, tués respectivement le 5 mai à Avignon et le 24 avril à Rambouillet.

