Côte d’Ivoire : le procureur Kpa Omélé Mathias aux mains de la justice Ivoirienne

Le procureur Kpa Omelé Mathias est aux arrêts. C’est peu dire. Il est aux mains de la justice ivoirienne dont il était un des animateurs jusqu’à sa révocation par décret du chef de l’État, le 23 février 2018. En froid avec sa tutelle et menacé dans son intégrité physique pour ses prises de position à la tête du syndicat des magistrats de Côte d’Ivoire ( Symaci ) qu’il dirigeait à l’époque des faits ayant conduit à sa radiation, le procureur Kpa Omelé Mathias s’est malheureusement retrouvé en exil à Accra comme nombreux de ses compatriotes.

On en était là quand suite au décès de son père, le haut magistrat s’est rendu sur le territoire ivoirien, précisément à Bonoua où il a rencontré sa famille dans le cadre des préparatifs des obsèques du patriarche disparu. Mais malheur pour le procureur Kpa Omelé Mathias. À son retour de Bonoua, il est tombé dans les mailles de la police frontalière qui lui reproche d’avoir contourné intentionnellement le dispositif de sécurité mis en place à la faveur de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Après 24 heures d’audition dans les locaux du commissariat de police de Noé, l’ancien patron du Syndicat des magistrats ivoiriens qui bénéficie pourtant d’un statut de réfugié en bonne et due forme, a été ramené contre toute attente, à Abidjan, dans l’après-midi du vendredi 13 Août. Et là encore, surprise ! Au lieu de le conduire à la DST comme on pouvait l’admettre aisément, le procureur Kpa Omelé Mathias s’est plutôt retrouvé au cachot de la police économique où l’attendait une plainte relative à une opération immobilière qu’il aurait initiée au moment où il dirigeait encore le syndicat des magistrats de Côte d’Ivoire.

C’est donc dans les locaux de la police économique que le procureur Kpa Mathias précédemment en service à la Cour d’appel de Daloa est écroué depuis vendredi en attendant de tirer cette affaire au clair dans les prochains jours. Mais la question que l’on se pose est de savoir est-ce que le procureur de la République, Richard Christophe Adou est-il informé du “dossier Kpa” même celui-ci a été radié de la grande famille des magistrats de Côte d’Ivoire ?

P. L

Comments

comments