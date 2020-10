Côte d’Ivoire: Le Procureur militaire Ange Kessy témoin d’une scène entre un policier et un chauffeur de taxi ”

Le Procureur militaire Ange Kessy raconte une scène entre un policier et un chauffeur de taxi dont il a été un témoin oculaire:

”Cette fin de semaine revenant de Grand Bassam vers 14h, j’ai aperçu au grand carrefour Zoe Bruno, un agent de police discuter avec un chauffeur de taxi communal à bord duquel se trouvaient 4 passagers.

Je marque un arrêt en me rangeant sur le côté pour pouvoir observer ce qui se passe et ce qui va se passer.

L’agent de police un sergent nommé C.L. prend les pièces du véhicule et s’éloigne du taxi. Je l’interpelle et lui décline mon identité. Je lui demande de m’expliquer ce qu’il vient de faire.

Il me répond en disant que le taxi est de couleur verte donc un taxi de Koumassi qu’il n’a pas le droit de circuler dans la zone de Port-Bouët. En plus, le chauffeur aurait mal pris le virage

Il m’indique que les passagers viennent d’un enterrement

Alors je lui dis: “ c’est bien. il circule dans une zone non autorisée et il a mal conduit. En tant qu’agent de police qu’est ce que vous devez faire?’’

Je m’attendais à ce qu’il se réfère à la procédure qu’on lui a apprise à l’école en pareil cas c’est à dire verbaliser le taximètre ou lui tarifer une contravention de 1ère ou 2ème classe mais j’ai été surpris peut-être même séduit quand il me répond:” je vais le sensibiliser”. C’est quoi exactement lui dis-je

Le sergent me répond je vais le conscientiser. Conscientiser? Ca veut dire quoi?

Lui donner des conseils me répond t-il.

Ok monsieur l’agent c’est bien pensé. Alors conscientisez-le.

Ok c’est déjà pas mal, un policier qui va sensibiliser un chauffeur de taxi qui a commis une infraction au code de la route? Mais c’est pas fréquent ça et cela me réjouit d’entendre que des policiers au lieu de réprimer systématiquement offre une seconde chance en donnant des conseils.

Ok allez y, sensibilisez le, je suis la je vous regarde

Au bout d’une minute il remet les pièces au chauffeur qui continue sa route

Je me dis ceci:

il y’a lieu que nous venions souvent à ce carrefour et à bien d’autres d’ailleurs pour voir comment travaillent les forces de l’ordre et comment ils traitent les automobilistes. Parce que je suis certain que si je n’étais pas arrive au bon moment et au bon endroit comme le dirait l’autre je pense que l’issue de cette discussion aurait fini autrement que par un simple conseil donné au chauffeur de taxi.

mais bon tout c’est bien passé pour le chauffeur de taxi de Koumassi qui lui aussi a pris bonne note des conseils.

En donnant des conseils, tout le monde gagne et j’y invite tous les policiers et gendarmes. si vous estimez que les fautes ne sont pas graves; concentrez vous sur d’autres aspects de votre mission et laissez circuler les usagers.

Vous gagnez en confiance et en estime et je dirais même que c’est nous tous, forces de l’ordre qui gagnons

Je souhaite qu’un jour, il n’ aura plus de racketeur en Côte d’Ivoire

Bonne semaine de travail et excellente santé à toutes et à tous.

#stopracket ”

