Côte d’Ivoire : le professeur Guikhué répond au journal le mandat

En Côte d’Ivoire, le journal le mandat avait annoncé dans un article le rapprochement du numéro 2 du PDCI-RDA vers le parti au pouvoir, le RHDP. Informé, le bras droit du Président Henri Konan Bédié n’a pas manqué de mettre les pendules à l’heure.

« La POLITIQUE ça ne se fait pas dans les JOURNAUX. Quand les JOURNAUX sont au COURANT, c’est qu’on a FINI de TRAVAILLER.

C’est pourquoi, je RIS un peu quand le journal « LE MANDAT » écrit que je me rapproche du RHDP. Parce que je suis allé voir AHOUSSOU JEANNOT, le président du SÉNAT. Quand j’ai PERDU mon FRÈRE, AHOUSSOU a envoyé un ÉMISSAIRE me présenter ses CONDOLÉANCES. On est en AFRIQUE, c’était tout à fait nécessaire que j’aille lui dire MERCI.

Maintenant pourquoi ce JOURNAL ne dit pas que je suis ALLÉ SALUER BEUGRÉ MAMBÉ quand il a PERDU sa FEMME? Après l’enterrement, je suis retourné chez lui pour le SALUER et l’encourager. Ce n’est pas parce que nous sommes dans les PARTIS POLITIQUES différents qu’on ne doit pas être FRATERNEL.

Il y’a une POLITISATION excessive de l’administration publique, ça c’est anormal.

Quand tu es dans l’opposition, on ne veut pas te DONNER du TRAVAIL.

Notre ADMINISTRATION PUBLIQUE est trop POLITISÉE. On peut ne pas être du RHDP et quand on est compétent, on est à un poste de responsabilité. Mais quand on veut nommer que les MILITANTS, les choses ne bougent pas.

Alors que si on nommait les COMPÉTENTS, les choses vont BOUGER et le président HOUPHOUËT-BOIGNY nous a enseigné et je répète toujours cela. Il dit c’est à COMPÉTENCE ÉGALE on cherche les MILITANTS. Ce n’est pas à MILITANTISME ÉGAL on cherche le COMPÉTENT. Ce n’est pas ça la RÉPUBLIQUE.

Si vous prenez des GENS parce qu’ils sont avec vous mais ils ne sont pas COMPÉTENTS, votre TRAVAIL ne se fait pas bien. Donc, ce que je peux remarquer, c’est que l’administration publique est trop POLITISÉE.

Et aujourd’hui, quand on est dans des PARTIS POLITIQUES différents, on ne doit même plus se SALUER. Ça, ce n’est pas de la POLITIQUE.»

