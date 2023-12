Côte d’Ivoire : Le rappeur MC One dit arrêter sa carrière musicale

Buzz ou simple effet marketing ? Le rappeur MC One dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avec le sourire aux lèvres annonce qu’il arrête définitivement la musique. Mais, l’annonce de mettre fin un terme à sa carrière musicale a fait réagir diversement des internautes.

MC One dit mettre un terme à la musique

C’est une annonce à prendre véritablement avec beaucoup de pincettes. Le jeune rappeur ivoirien, MC One est dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le jeudi 28 décembre où il se trouvait dans un aéroport. Mais, l’ancien protégé de Kedjevara ne dit pas s’il est en Côte d’Ivoire ou en France. Très détendu avec le sourire aux lèvres, il a ceci : ‘’Je vous annonce que j’arrête la musique définitivement. Depuis cette histoire de sortie d’album, je continuais mes études. Là, je vais au Canada pour mes études. Je serai de retour dans 5 ans. Merci à toute la Côte d’Ivoire pour le soutien’’.

Rapidement, la réaction des internautes est interprétée diversement. Certains croient à une plaisanterie de mauvais goût de la part de MC One. ‘’Regarder son visage et vous verrez qu’il plaisante mal, mal même’’, ‘’Vous êtes là vous pensez que c’est vrai allez y voir sur sa page il n’a pas posté ça là-bas!!’’, ‘’Pourtant y’a pas 2h il était à Bingerville’’, ‘’MC Onee est vraiment un amateur de buzz. Pardon il faut rentrer en contact avec Tiesco LeSultan, il saura comment te guider, sinon qu’on sent le sourire dans tes propos bro. On attend l’album’’, ce sont autant de commentaires sous la vidéo.

Pendant que d’autres sont surpris et déçus en même temps par cette supposée décision du rappeur de déposer définitivement le micro. ‘’Humm bro, l’école n’est pas faite pour toi reviens en force qui t’a dit qu’on veut plus t’écouter’’, Aaaah mon vieux môgô, tu sais moi je m’inspirais sur toi et voilà tu n’es plus là, revient si vite. En tout cas merci beaucoup pour tout’’, ‘’Ééééhhhh mc one je vais encore écouter qui ?’’, pouvait-on lire.

En même temps, sur sa page Facebook à travers un post, le rappeur invite ses fans ce soir vendredi 29 décembre à partir de 20h05 à le suivre à l’émission ‘’Monsieur, Madame, Bonsoir’’, sur RTI2. On peut dire que l’ancien poulain de Kedjevara a voulu créer un buzz qui n’a pas réussi. Nous osons croire que la question sur la diffusion de la vidéo lui sera sûrement posée au cours de l’émission.