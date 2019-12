Côte d’Ivoire: le RHDP déstabilise l’opposition, le Pdci paralysé

Dr David Banni

David Banni du Parti Patriotique Progressiste de Côte d’Ivoire (pppci) a démontré par A + B que le Pdci-Rda ne fera plus peur à aucune mouche.

LES ERREURS GRAVES DU PDCI FACE A OUATTARA ET POURQUOI LE SPHINX DE DAOUKRO NE POURRA PLUS EFFRAYER UNE MOUCHE : ET L’ECHEC DU PDCI BÊTEMENT TOMBÉ DANS LE PIEGE DU RÉGIME

Écoutez!

Le Chrétien qui se plaint que sa vie tourne en rond et n’avance pas à cause des sorciers et des ennemis qui le volent ou le retardent dans le spirituel est comme le peuple victime de l’intimidation d’un pouvoir autocratique.

QUELLE est la solution à ce problème ?

N’est-ce pas avec le fer on coupe le fer? Puisque le sorcier rentre dans le monde noir de la spiritualité pour te faire du mal,toi aussi tu voudras couper un fer avec un fer plus chaud. C’est-à-dire tu te lèves et tu prends ta Bible. Tu n’as pas besoin d’attendre un Pasteur et si tu ne sais où débuter commences par lire tous les Psaumes. Je te garantis qu’avant d’arriver à la fin tes yeux vont s’ouvrir.

Je fais cette anecdote pour dévoiler un sujet beaucoup plus grand, beaucoup plus grave que le sujet du sorcier et de sa victime.

Dans cette période électorale je constate beaucoup de discours dans les médias, beaucoup d’actions pour la plupart trompeuses du peuple pour lui voler encore une élection.

Impuissante l’opposition en Côte d’Ivoire est bâillonnée et réduite à l’inaction.

LES ERREURS GRAVES DU PDCI : LE PDCI AURAIT DU MAINTENIR SON MEETING A PORT-BOUET

En effet,en déplaçant un événement déjà approuvé,et puis accepter calmement fermer les yeux fermés de l’annulation ce sont des erreurs politiques par le PDCI.

Qu’aurait fait le pouvoir si le PDCI maintenait son événement à Port-Bouet ? RIEN !

Car le pouvoir n’est pas bête pour mater des civils au moment où toutes les caméras du monde sont là pour la visite du président Français Emmanuel Macron.

Non seulement le PDCI à raté un RDV important dans ce combat contre le pouvoir,le vieux parti ,le parti d’Henri Konan Bedie a démontré son incapacité à lutter contre le régime d’Abidjan son partenaire d’hier.

La politique ca demande des stratégies et surtout une vision aiguë mais le Sphinx de Daoudro semble désormais vraiment dépassé par le temps.

Le meeting du PDCI était déjà prévu avant même l’annonce de la visite de Macron et Ado n’aurait rien fait si ce meeting était maintenu ou s’il tentait quelque chose cela marquerait une chute anticipée Ado le sait mais le PDCI a manqué d’audace et de clairvoyance.

Seul le peuple peut prendre son destin en main mais comment?

Cela est simple,comme expliqué plus haut il faut utiliser l’antidote que craint le sorcier pour combattre le sorcier.

Si ici le sorcier c’est le pouvoir et nous peuple sommes la victime.

POURQUOI ne pas utiliser le fer pour couper le fer?

N’attendons pas les Pasteurs (L ‘Amérique et la France)

Le sorcier n’a jamais pitié de sa victime qu’il va appauvrir ou tuer à la fin.

Le pouvoir autocratique n’a pas pitié d’un peuple soumis qui meurt de faim et faute de soins pendant que lui il va exporter les devises du pays pour enrichir ses comptes personnels.Il faut combattre le sorcier ou le peuple autocratique.

Tout comme le sorcier craint la Bible,le pouvoir craint le peuple qui se soulève pour brandir non des armes mais la Constitution.



Admin@ppci.us

Abidjantv



Comments

comments