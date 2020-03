Côte d’Ivoire: « Le RHDP est pire que le Coronavirus », Konate Zié

Konate Zié compare le RHDP au Coronavirus. Pour ce pro-Soro, le RHDP piétine le droit des Ivoiriens en modifiant la constitution au gré de leurs humeurs.

Chers amis, Le RHDP est pire que le CORONAVIRUS : Le RHDP c’est la dictature, la tyrannie, l’oligarchie, la monarchie, etc.. Le RHDP tue les Ivoiriens ( Soro Kognon) Le RHDP organise les faux complots pour écarter ses adversaires ( coup d’État imaginaire de gks)

Le RHDP manipule et instrumentalise la justice ( procureur adou) Le RHDP manipule les institutions et les cadres qui les incarnent ( Amadou soumahoro et Ahoussou Jeannot , Kuibiert, etc…) Le RHDP assassine la démocratie ( empêchement des manifestations pacifiques ).

Le RHDP bloque le processus électoral ( CEI prit en otage, CEI monocolore ) Le RHDP empêche les manifestations religieuses et emprisonne les guides religieux (marche des évêques menacée et empêchée/ Imams et pasteurs emprisonnés)

Le RHDP contraint les opposants en prison et en exil ( Jacques mangoua, Guillaume Soro, Akosso Benjo ,des députés et enseignants, élus et fonctionnaires….) Le RHDP prend en otage les cadres du pays les obligeant à militer au RHDP ( la théorie des tabourets )

Les seuls ivoiriens qui ont droit à la CNI gratuitement en Côte d’Ivoire sont les militants du RHDP et les membres de leurs familles et amis( propos Bruno Koné) Le RHDP piétine le droit des Ivoiriens en modifiant la constitution au gré de leurs humeurs ( modifications en cours sans tenir compte du peuple souverain)

Les seuls ivoiriens autorisés à manifester sans crainte sont les militants du RHDP ( deux manifestations des femmes à Abobo autorisées et encadrées alors que des jeunes arrêtés et empêchés de donner leur point de vue sur la violation de la constitution à Yopougon, interdiction faite aux partis et groupements politiques de manifester…..) Etc……. Franchement, le RHDP est plus dangereux pour les Ivoiriens que le CORONAVIRUS.

Mobilisons-nous tous contre ces deux phénomènes pernicieux . Le CORONAVIRUS tue les humains Le RHDP tue les humains et la démocratie et partant le développement.

Vive gks Vive le GPS Vive la démocratie en Côte d’Ivoire A Bientôt ! Le DISCIPLE vous salue SOROMENT.

