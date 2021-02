Côte d’Ivoire: le RHDP et PDCI en pleine campagne électorale au plateau

Lancée depuis le vendredi dernier à minuit, la campagne électorale contrairement à la présidentielle se déroule normalement sur l’ensemble du territoire ivoirien. Partout, l’on y voit des affiches avec des slogans magnifique. Plateau, poumon de la capitale économique de la Côte d’Ivoire où l’on trouve le Palais Présidentiel, le siège de plusieurs ministères et d’institutions internationales mais également l’hémicycle ivoirien dont les 255 sièges sont actuellement convoités, a vu les candidats des deux plus grands partis du pays à savoir le RHDP parti présidentiel et le vieux parti du président Henri Konan Bédié, le PDCI dans ses rues.



La commune la plus riche du pays a été raflée par le PDCI lors des législatives 2016. Comme le dit un dicton : On ne change pas une équipe qui gagne et le PDCI l’a bien compris. À cet effet la liste PDCI-EDS a opté pour le candidat sortant Jacques Éhouo dit Jack Bauer. Face à lui, le vagabond de la charité Ouattara Dramane dit OD. Ce dernier, candidat malheureux à la dernière élection va à nouveau défendre les couleurs du parti d’Alassane Ouattara face à son éternel rival le député maire Jacques Éhouo.

Ce dimanche 28 février 2021, les deux titans ont fait une démonstration de force dans les rues de la commune. Des milliers de partisans sont sortis pour dire Oui à la fois à Ouattara Dramane et à Monsieur Sans Bruit. Samedi 06 mars 2021, ces deux superstars vont se mesurer dans les urnes. Pour l’heure, la campagne électorale se déroule dans un climat apaisé. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats et que le meilleur gagne.

