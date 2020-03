Côte d’Ivoire : le risque de contamination est grand du côté des centres d’enrôlement de l’ONECI

Nous souhaitons alerter la population et les autorités d’un fait qui nous parait très dangereux et irresponsable en ces temps de risques de contamination du COVID 19 .

Nous constatons que dans le cadre de l’opération de l’identification de la Population pour la CNI , les citoyens doivent chacun et en file poser les 10 doigts de la main pour la prise d’empreintes a tour de rôle sur une machine . Aucune mesure d’hygiène n’es adoptée dans les centre d’enrôlement qui refuse du monde . La distance de 1 mètre n’es pas respectée entre le pétitionnaire et l’agent d’identification. Aucune note officielle pour interrompre momentanément l’opération vu l’urgence sanitaire ou prendre des mesures de protection . Le risque de contamination est grand du côté des centres d’enrôlement de l’ONECI . Nous sonnons la sonnette d’alarme. L’heure est grave .

Source: police secours

