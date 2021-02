Côte d’Ivoire: le Secrétaire d’Etat Patrick Achi envoie un message à Hamed Bakayoko

En repos médical depuis jeudi dernier en France, le Premier ministre, Hamed Bakayoko reçoit l’affection de nombreux compatriotes. Le Secrétaire d’Etat à la Présidence, Patrick Achi s’y joint aux ivoiriens à la pensée pour l’homme affectueusement appelé HamBack ou Golden Boy, pour les intimes.

Dans un post, à l’image d’autres parmi lesquels le Ministre Adjoumani, il lui adresse ses pensées les plus fraternelles et lui souhaite un retour rapide en Côte d’Ivoire.

« Cher frère Hamed Bakayoko, mes pensées es plus fraternelles sont avec toi. Repose-toi et rejoins-nous rapidement. Nous avons besoin de toi, de tout ton talent et de ton énergie pour bâtir ensemble, avec le président Alassane Ouattara et tous les Ivoiriens, une Côte d’Ivoire meilleure », a-t-il écrit.

Selon les services de la Primature qui vendredi soir ont confirmé l’information livrée la veille par KOACI, le chef du gouvernement séjourne depuis le jeudi 18 février à Paris (France) pour des raisons de santé.

Hamed Bakayoko qui, selon nos informations ne souffre d’aucune maladie grave et est victime d’une surcharge de travail associée à un manque de repos, y effectuera une série d’analyses médicales. L’homme lige d’Alassane Ouattara, élément clé de la nouvelle génération en vue de 2025, devrait par la suite observer un repos avant de rejoindre Abidjan, indique-t-on.

Enfin, manœuvres d’autres ou pas, depuis le départ du surchargé Hambak, ont apparu des mouvements d’infox sur les réseaux sociaux, en faveur d’un remplacement par Achi à la primature qui ne sont pas passés inaperçus, et ce, bien au-delà des équipes des deux concernés.

Koaci

