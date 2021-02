Côte d’Ivoire : le Secrétaire Exécutif du PDCI, Maurice Guikahué salue les efforts du gouvernement pour l’instauration d’un climat social apaisé

Le Secrétaire Exécutif du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Maurice Kakou Guikahué, a salué, le 09 février 2021 à Abidjan, au terme d’une audience avec le Premier Ministre Hamed Bakayoko, les efforts du gouvernement pour l’apaisement du climat social.

« Le Professeur Niamkey Koffi et moi-même sommes venus saluer Monsieur le Premier Ministre et le gouvernement pour les efforts qui sont faits dans le sens de l’apaisement du climat social. », a déclaré Maurice Kakou Guikahué.

Maurice Guikahué a ajouté que les échanges avec le Premier Ministre ont également permis de faire le point de la mise en œuvre des conclusions du dialogue politique. Il s’est réjoui des avancées enregistrées et a encouragé le Chef du gouvernement dans ses efforts de réconciliation des Ivoiriens.

Concernant les questions restées en suspens, notamment la libération des membres de l’opposition encore détenus et l’application des autres points d’accord, Maurice Guikahué a dit sa satisfaction d’avoir trouvé une oreille attentive auprès du Premier Ministre qui se trouve dans de bonnes dispositions pour le renforcement de la cohésion sociale et pour l’instauration d’une paix durable.

Maurice Guikahué a exprimé sa gratitude au Président de la République et au gouvernement pour la prise en charge des frais de son évacuation sanitaire en France en décembre 2020. Il a regagné la Côte d’Ivoire le 27 janvier dernier.

Source : Primature

