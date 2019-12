Côte d’Ivoire : le Sénat ivoirien a désormais son siège

Le Sénat de Côte d’Ivoire ne siègera plus dans les locaux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette institution de la république a un nouveau local dont l’inauguration a été faite ce mercredi 18 décembre par le président ivoirien Alassane Ouattara.

Avec 55 bureaux, le nouveau siège est situé en face de la basilique notre dame de la paix. Ce mercredi 18 décembre, consacre son inauguration par le Président ivoirien Alassane Ouattara, en présence des membres de gouvernement et du vice-président de la république Daniel Kablan Duncan ainsi que du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C’est un bâtiment réhabilité de trois étages avec les bureaux du président, Me Jeannot Ahoussou Kouadio, des six vice-présidents et des membres du cabinet du président.

Ce bâtiment a une superficie totale est de 5000 m2. Le nouveau siège comprend 74 pièces à usage de bureau. Il est situé au quartier Kokrenou de la ville de Yamoussoukro et occupe une superficie de 2578, 26 m2. Il appartenait à Abdoulaye Diallo, fidèle compagnon de feu Félix Houphouët-Boigny.

Le président du Sénat Jeannot Ahoussou Kouadio s’est dit satisfait de la présence d’Alassane Ouattara à cette inauguration du nouveau siège, « légitime outil au service de l’émergence de la Côte d’Ivoire ». Pour lui la « présence du chef de l’Etat est un facteur d’encouragement ».

« Ce bâtiment majestueux fait la fierté du Sénat », s’est réjouit Ahoussou Jeannot Kouadio qui a remercié le président ivoirien « pour tous les efforts » déployés « pour construire la Côte d’Ivoire ». Les travaux de réhabilitation ont duré 4 mois et ont été confiés à l’architecte Pierre Fakhoury et PFO.

