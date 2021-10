Côte d’Ivoire: le Sergent de Police Koman Marie Josée de la Brigade Spéciale de Circulation et Régulation (BSCR) a été honoré

Le Directeur Général de la Police Nationale a reçu, à son cabinet, ce lundi 25 octobre 2021, les Commandants de l’Unité de Régulation et de Circulation (URC), la Brigade Spéciale de Circulation et de Régulation (BSCR) et le Sergent de Police Koman Marie José, en service à la BSCR.

Dans ses propos, le DGPN, au nom du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, a félicité le Sergent de Police Koman Marie Josée pour son acte de bravoure, hier aux environs de 18h30 à Cocody Riviera Cap Nord.

Pour rappel, une automobiliste a eu une crevaison de pneu à la Riviera. Elle était désespérée car n’ayant aucune notion pour changer son pneu. Elle s’est vue agréablement aidée par cette exemplaire Sergent de Police de la Brigade Spéciale de Circulation et de Régulation (BSCR) qui a remplacé ses roues avec succès.

<> Voltaire

SERVIR, NOTRE VOCATION.

Melv Le Sage

