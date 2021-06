Côte d’Ivoire: le système Chelsea-Liverpool continu pendant les oraux

Mon enfant de 14 ans s’est présenté cette année à l’oral du BEPC dans son centre d’examen au Collège Adventiste de Marcory Résidentiel. Dès que l’enfant s’est assis devant l’examinateur, celui-ci lui a demandé de lire un texte. Juste après la lecture de deux phrases, l’enfant est interrompu et voici le débat qui suit: Examinateur: ” Tu as combien pour moi? L’enfant : ” Monsieur je n’ai pas d’argent “Examinateur : ” Tes parents travaillent où ?”L’enfant : ” Mère est Sage-femme à….et mon père informaticien à…”Examinateur : ” Tes parents sont riches, donc donne l’argent on va quitter ici” L’enfant : ” Monsieur c’est vrai, je n’ai rien sur moi” L’examinateur : ” Pourquoi tu es méchant comme ça ?”L’enfant : ” Pardon tonton “L’examinateur : ” Bon ça suffit. Signe ici et lève toi. “Je vous assure qu’on a passé tout le week-end à remonter psychologiquement un enfant en pleure qui est persuadé d’avoir déjà échoué au BEPC. Que retiendra cet enfant des adultes ?Que retiendra cet enfant de la notion du travail et de l’effort personnel ?Quelle image de notre société ?Quelle image des enseignants ?Combien d’enfants ont-ils été traumatisés ?Nous regards se tournent vers le nouveau ministre de l’Éducation Nationale qui a affiché sa volonté de faire bouger les lignes. “

Melv Sage

