Côte d’Ivoire : Le taux de prévalence de VIH-SIDA en baisse

En Côte d’Ivoire, le taux de prévalence de VIH-SIDA connaît une baisse. C’est ce qu’a affirmé Pierre Dimba, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Côte d’Ivoire : Le taux de prévalence de VIH-SIDA passe de 4,7 % à 1,78 %

Dans le cadre du séminaire bilan 2023 et planification 2024 organisé par le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, du 29 février au 1er mars 2024 dans la ville de Yamoussoukro, Pierre Dimba a révélé que d’énormes progrès ont été réalisés au niveau de la promotion de la santé et lutte contre les maladies.

Ainsi, a fait savoir le ministre ivoirien de la Santé, la Côte d’Ivoire connait une baisse de son taux de prévalence de VIH-SIDA, qui passe de 4,7 % en 2010 à 1,78 % en fin 2023. Pierre Dimba s’est aussi félicité de la baisse de la mortalité globale liée au paludisme. On passe de 1 534 décès en 2022 à 1 451 en 2023.

Le président du conseil régional de l’Agneby-Tiassa a profité de l’occasion pour dévoiler sa vision. « Notre vision est de garantir à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, une offre optimale de soins de santé, qui puisse permettre à chacun d’apporter sa pleine contribution à l’œuvre de développement du pays », a soutenu le ministre.