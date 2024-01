Côte d’Ivoire : Le tik-tokeur marocain, Saber Chawni félicité par Siandou Fofana

Le Ministère du tourisme et des loisirs ivoirien est très reconnaissant du travail abattu par des influenceurs maroc ains depuis le début de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. L’un d’entre eux, Saber Chawni a été personnellement remercié par Siandou Fofana.

Siandou Fofana adresse ses remerciements au tik-tokeur marocain, Saber Chawni

Depuis le début de la ‘’CAN de l’hospitalité’’, en Côte d’Ivoire, plusieurs influenceurs marocains ont investi le pays sans même être mandatés par une quelconque organisation ou une institution gouvernementale de leur pays à l’effet de promouvoir la destination Côte d’Ivoire et la culture ivoirienne. Chaque influenceur à sa manière, promeut le riche patrimoine ivoirien dans sa diversité. Ils parcourent les rues et villes de Côte d’Ivoire pour se mettre dans la chaleur et l’accueil du peuple ivoirien.

Les noms de ces influenceurs marocains qui circulent sur toutes les lèvres des internautes sont Saber Chawni, Adil Taouil, Amine Aouni ou encore Ezzoubair Hilal. Cette action bénévole et volontaire de ceux-ci rentre dans la droite ligne de la vision du programme ministériel dénommé ‘’Sublime Côte d’Ivoire’’. Elle est saluée par le premier responsable du département chargé du tourisme et des loisirs en Côte d’Ivoire, Siandou Fofana.

Très touché par le rôle joué par ces influenceurs à ‘’vendre’’ la destination Côte d’Ivoire, le Ministre ivoirien a reçu il y a quelques jours à son cabinet l’un deux en la personne du tik-tokeur marocain, Saber Chawni, pour lui témoigner sa reconnaissance, sa satisfaction, les remerciements et la gratitude du gouvernement ivoirien pour l’excellent travail abattu par celui-ci sur les réseaux sociaux depuis le début de cette CAN 2023. ‘’Mon département ministériel est particulièrement impacté par ses actions sur les réseaux sociaux et pour ce gros travail abattu, je ne peux que lui dire merci. Nous avons échangé aussi sur des perspectives de collaboration pour mieux promouvoir notre Sublime Côte d’Ivoire’’, s’est-il réjouit de cette rencontre avec l’influenceur marocain à travers une publication sur sa page Facebook. Échanges de présents a mis fin à cette audience avec le Ministre du tourisme et des loisirs.