Côte d’Ivoire: le torchon brûle entre Mabri Toikeusse et ses détracteurs du RHDP dans le Tonkpi

Le torchon brûle entre Albert Toikeusse Mabri, 58 ans et ses détracteurs du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) dans le Tonkpi, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Lors d’une rencontre récemment avec ses parents de Zouan-Hounien, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Mabri Toikeusse a répondu à Konaté Sidiki, coordonnateur régional du RHDP du Tonkpi.

Il affirme qu’on « ne peut pas regarder ce département » « et le traiter comme un campement ». A travers des propos à peine voilés, le président de l’Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d’ Ivoire (UDPCI) a voulu se faire entendre par ses détracteurs du RHDP qui ont décidé de mener une campagne à son encontre à l’ouest depuis quelques jours.

Sans porter de gants, il affirme : « Qu’on m’attende ailleurs sur le terrain du débat de la contradiction, de la démocratie pour que chacun de nous dise aux Ivoiriens ce qu’il est capable d’apporter, la voie qu’il indique pour le pays. Et nous, on veut gouverner ce pays dans la justice, dans l’équité. Ça veut dire qu’un département comme Zouan-Hounien, depuis trente ans contribue à la richesse de la Côte d’Ivoire pas seulement au plan agricole mais au plan minier ».

« On ne peut pas pendant 30 ans prendre de l’or chez nous pour enrichir la Côte d’Ivoire et chez nous il n’y ait pas de route »

« Que ce département ne peut pas rester sans route. Quand on le dit, on a raison. On ne peut pas, pendant trente ans prendre de l’or chez nous pour enrichir la Côte d’Ivoire, et chez nous il n’y ait pas de route. Pourtant, ce sont des milliards FCFA qui sortent de là. On ne peut pas regarder ce département qui a plus de 200 000 habitants et le traiter comme un campement. Quand je le dis, ce n’est pas du tribalisme. C’est demander la justice », a-t-il dénoncé.

« J’ai entendu des frères dire des choses il y a deux jours. Peut-être qu’ils pensent que tout le monde ici est idiot. Et qu’ils ne peuvent pas comprendre quand on va à Biankouma et on dit : Il y a un fils du Tonkpi qui veut être candidat; il faut lui dire de ne pas être candidat parce que toute la Côte d’Ivoire va voter pour un candidat. Et vous ici, même si vous lui donnez 100% des voix il ne gagnera pas. Car il n’a personne ailleurs. Et quand vous n’allez pas voter pour celui qui va gagner, le développement va aller ailleurs et ne viendra pas chez vous », a fait savoir le président de l’UDPCI.

« Ça vraiment, ce n’est pas à ceux que tu dis ça qu’il faut considérer comme des gens qui ne comprennent rien. Soit toi-même tu fais exprès, soit toi aussi tu ne comprends rien. Parce que celui qui gouverne, gouverne toute la Côte d’Ivoire et tous les Ivoiriens. Peu importe ceux qui ont voté pour toi et ceux qui ne l’ont pas fait. Combien de voix nous avons apporté au président Ouattara ici. Si c’est ça, il y a des zones qui ont connu le bitume avant nous par les soins du président Ouattara et qui ont apporté moins de voix. Ils sont là, je peux en citer dix », a indiqué Mabri.

Rappelons que Sidiki Konaté, dans le Tonkpi a eu une rencontre avec les chefs traditionnels de la région le vendredi 12 juin 2020. Au cours de cette rencontre, Sidiki Konaté avait défendu la candidature d’Amadou Gon Coulibaly à Man. Il invitait ses parents à faire le « choix de la raison et non celui de la passion ». « Il va venir blaguer les parents et quand les résultats vont sortir on va dire toute la Côte d’Ivoire a voté pour un candidat et c’est l’ouest seule qui a suivi tel candidat. Ça sera encore un autre problème. Parce que le régime qui sera là, dira que vous ne l’aimez pas. Avant de finir ce palabre, les autres avanceront dans le développement. Or nous avons déjà amorcé le développement. Cela veut dire que si l’année 2020 finie, le développement demeure chez nous. Vos fils que nous sommes, ne sont pas des traites », avait précisé l’ancien rebelle.

« Parce que les gens viennent vous dire : Un fils veut être candidat et ses frères ne veulent pas le suivre. Ils n’aiment pas l’intérêt de l’ouest. Cela est faux. Est-ce que cette personne même aime l’ouest ? Qu’est-ce qu’elle veut de l’ouest ? Est-ce que c’est comme ça qu’on aime l’ouest ? Il faut qu’on réfléchisse. Il est vrai que l’ouest peut voter pour toi. Mais est-ce que c’est seulement elle qui fera de toi un président ? Il faut être réaliste. Le PDCI, le RHDP sont partout. Quand tu dis : Le parti de notre frère. Est-ce qu’il est représenté partout ? Le choix de l’ouest est le choix de la raison et non celui de la passion ou de l’émotion. La majorité de vos enfants sont avec le pouvoir. Et vous nos parents devez nous aider », avait invité le coordonnateur régional du RHDP.

Lire sur Afrik soir

Comments

comments