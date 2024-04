Côte d’Ivoire : L’économie sportive au cœur de la 3ème édition du Salon africain de football

La 3ème édition du Salon africain de football est prévue à Abidjan du 28 au 29 juin prochain. Le promoteur Jean Tanguy Yapoidou a livré les grandes articulations de l’événement au cours d’une conférence de presse le mardi 24 avril 2024.

Dans son intervention, Jean Tanguy est revenu sur les raisons de la création du Salon africain du football. Il a expliqué que l’idée est née premièrement d’un constat factuel de l’inexistence d’une plateforme continentale de rencontre et d’échange entre professionnels du football.

Par ailleurs, le promoteur du SAF a rappelé la nécessité de réunir tous les acteurs du football en dehors des compétitions, pour débattre des problématiques du football africain et agir pour son développement. “Cette édition s’inscrit dans l’élan post CAN 2023 et est une opportunité pour faire une évaluation et un bilan à tous les niveaux. C’est à ce titre que le Salon africain du football se positionne comme le deuxième plus grand rassemblement footballistique au niveau continental après la CAN”, a poursuivi Jean Tanguy Yapoidou.

En outre, il a souligné que dans un contexte marqué par la ferveur post CAN en Côte d’Ivoire, le Salon africain du football se positionne comme la plateforme d’excellence pour réunir tout l’écosystème du football continental en Côte d’Ivoire afin de réfléchir et agir pour le développement du football Africain. L’objectif du salon est de promouvoir le football africain à travers le développement de l’économie sportive, de valoriser les initiatives africaines de développement du football, de promouvoir les acteurs et talents locaux et de créer un cadre formel entre les acteurs de l’écosystème du football et les acteurs des autres secteurs économiques pour tisser des partenariats.

Placé sous le haut patronage de Metch Adjé Silas, Ministre chargé des Sports et du Cadre de vie et le parrainage de François Albert Amichia, président du COCAN (Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations), la 3ème édition du Salon africain du football a pour thème : “Economie sportive : impact de la CAN 2023, quel bilan”. Ce thème sera abordé lors du panel inaugural par les ministres Amadou Coulibaly (Communication), Siandou Fofana (Tourisme), Metch Adjé Silas (Sports) et le président du COCAN, François Amichia. Pour cette édition, deux pays sont à l’honneur, notamment le Maroc et le Cap-Vert.

Il faut noter que le Salon africain du football est une véritable opportunité de rencontres B to B pour les acteurs du football, à savoir les agents de joueurs, les athlètes, les fédérations, les ministères de sport, les constructeurs d’infrastructures sportives, les équipementiers, etc. Il est prévu des panels, des conférences dédiées, des expositions et vente, une animation grand public et un dîner de clôture. La fondation du Real Madrid sera présente au SAF à travers plusieurs activités d’envergure.

En tant que partenaire privilégié, le Salon Africain du Football accompagne la Fondation Real Madrid dans l’organisation d’un stage de perfectionnement des jeunes footballeurs. Le Salon africain du football est organisé en partenariat avec l’institut DIAMBAR’S du Sénégal. L’innovation pour la 3ème édition est la tenue d’un match d’exhibition (catégorie U16 hommes et femmes).