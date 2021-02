Côte d’Ivoire: l’économiste Mamadou Koulibaly ”la dette Ivoirienne s’élève à 16000 milliards FCFA”

Du jamais vu dans l’histoire de la Côte d’Ivoire.

Le Pr Mamadou Koulibaly, éminent économiste, confirme l’endettement astronomique de la Côte d’Ivoire et tirait sur la sonnette d’alarme dès le 19 janvier 2021:

“Quand Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, le stock de la dette qui était de 6.000 milliards fcfa soit 44% d’endettement sur PIB a été réduit à 2000 milliards de FCfa après annulation de 4.000 milliards de dettes en juin 2012, par le programme PPTE (pays pauvre très endetté).

En fin 2018, cette dette est passée à 11.607,77 milliards fcfa et le pib à 23.899,78 milliards fcfa. Le taux de croissance annuel moyen du pib est de 9,7%, tandis qu’il est de 31,12% pour ce qui concerne la dette.

Aujourd’hui, on est à 15.000 milliards fcfa de dettes et 42% d’endettement sur PIB. Donc ceux qui disent qu’on est très loin du plafond des 70% sur PIB de la norme Uemoa et qu’il n’y a pas de souci à se faire je leur réponds qu’on était aussi très loin des 70% quand on est allé dans ppte“, affirme le Pr Mamadou Koulibaly président de LIDER.

Et de 15000 milliards de Fcfa annoncés par Pr Mamadou Koulibaly, cette dette serait actuellement à son pic à 16000 milliards de Fcfa.

Du jamais vu dans les annales de la république de Côte d’Ivoire. Et ce sera aux futures générations de rembourser cette dette astronomique, alors même qu’elles n’ont pas vu à quoi l’argent a servi.

« Au moment de rembourser, il faut alors de nouvelles dettes pour servir les anciennes. Un cercle vicieux », selon Pr Mamadou Koulibaly.

