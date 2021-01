Côte d’Ivoire/ Législative 2021 : Alain Lobognon candidat à sa propre succession à FRESCO

Détenu depuis décembre 2019, le député Alain Lobognon est candidat aux législatives de mars prochain dans sa circonscription. Il s’agit des sous-préfectures de Dahiri, Fresco et Gbagbam, apprend AbidjanTV.Net. Ci-après l’intégralité du communiqué après le dépôt de sa candidature.

Communiqué de presse

Ce samedi 16 janvier 2021, le dossier complet de candidature du Ministre Alain Lobognon a été déposé au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan.

Le Ministre Alain Lobognon qui est détenu sans procès depuis le 23 décembre 2019, est candidat au niveau de la circonscription 066 qui compte les sous-préfectures de Dahiri, Fresco et Gbagbam, ainsi que la commune de Fresco.

Candidat à sa propre succession, le Ministre Alain Lobognon a pour suppléant Monsieur Nana Koffi, anciennement adversaire au scrutin législatif de décembre 2016, avec lequel, ils composent le ticket indépendant « Lumière et Espérance ».

La candidature du Ministre Alain Lobognon et de Monsieur Nana Koffi est un appel, à toute la classe politique ivoirienne, à la solidarité et à l’humanisme.

Abidjan, le 16 janvier 2021

