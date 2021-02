Côte d’Ivoire/ Législative 2021 : déjà une fraude épinglée au RHDP

En Côte d’Ivoire, conformément au décret fixant la durée de la campagne électorale pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, la campagne électorale s’ouvre ce vendredi 26 février 2021 à 00 heure et prend fin le jeudi 04 mars 2021 à minuit. A quelques heures du lancement officiel, les candidats ont tous rejoint leurs différents champs de bataille mais avec un départ frauduleux épinglé dans la camps RHDP, parti au pouvoir.

Dès ce vendredi à minuit, les candidats aux élections législatives du 6 mars prochain prendrons d’assaut toutes les localités de la Côte d’Ivoire en vue de convaincre les électeurs, principalement convoités pour cette échéance électorale. Visant la majorité des sièges du parlement ivoirien, des candidats issus des partis politiques ont décidé d’aller en rang dispersé,mais faisant usage de l’effigie de leurs partis. Une attitude mal apprécié par Adjoumani, porte-parole du RHDP qui dénonce ses activités de propagande.“ Il nous revient de façon récurrente, que M. Koné Hiliassou, maire de Bondoukou et candidat indépendant ayant volontairement refusé de déférer à l’appel solennel au désistement en faveur des candidats officiels du parti lancé par le président du RHDP continue de faire campagne en tentant d’associer une image d’archives du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani à ses activités de propagande.

Agissant dans le cadre strict des directives de mon parti et des instructions de mon chef, le président Alassane Ouattara, je proteste contre cette exploitation tendancieuse et malhonnête de mon image …” et encore and bla bla bla….” dit-il.

Rappelons que le 27 juin 2019, le président Henri Konan Bédié, lors d’un Bureau politique, indiquait sa détermination à aller jusqu’au bout pour retirer le logo de son parti, le Pdci-Rda de celui du Rhdp. Aussi a-t-il donné des instructions fermes pour que le Secrétariat exécutif mène avec succès toutes les actions judiciaires pour le retrait dudit logo des mains du Rhdp. C’est donc avec le logo du Pdci-Rda incrusté dans celui du Rhdp que le parti au pouvoir est allé à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Sans état d’âme, le parti au pouvoir s’apprête encore à aller aux législatives sans changer son logo, en extirpant celui du Pdci-Rda. “Le parti du président Henri Konan Bédié est donc fondé à demander à nouveau que son logo lui soit restitué,”selon une source proche de l’ancien Président ivoirien, Henri Konan Bédié.

Sapel MONE

