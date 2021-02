Côte d’Ivoire / législative 2021 : Kandia Camara se livre aux femmes d’Abobo

La ministre Kandia Camara et les candidats de la liste du Rhdp étaient hier, au marché d’Abobo-Avocatier dans le cadre de la précampagne pour échanger avec les commerçants et les commerçantes. Elle s’est ensuite rendue avec sa délégation, a la place de la fédération des “Grins” sorte de parlement populaire d’Abobo.



La ferveur des législatives gagne Abobo. La ministre Kandia Camara, tête de liste du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) pour les élections législatives du 6 mars 2021 multiplie les rencontres avec les couches socioprofessionnelles de la commune d’Abobo. Hier, elle était avec les femmes des marchés de la commune d’Abobo, précisément au marché d’Avocatier et après avec les associations de plateforme des “Grins” de la commune, rapporte son service de Communication . Objectif assigné à cette tournée à pas de course, profiter de la précampagne pour présenter la liste Rhdp aux couches sociales et politiques de la commune.



Les femmes des différents marchés de la commune, ont cessé toute activités de commerce pour écouter le message de la tête de liste du Rhdp. Kandia Camara très heureuse de la mobilisation des commerçants, tout comme celle des “Grins” a tenu à leur expliquer l’importance de leur rôle dans la vie sociale de la commune d’Abobo que dans l’économie de la Côte d’Ivoire. Et le jeu politique national. Car, dira-t-elle ” Cest grâce aux acteurs des Grins que le Rdr aujourd’hui membre du Rhdp a vu sa force renforcée. Cest seul dans ces espaces de livres expressions qu’on pouvait en son temps parler librement du Rdr”.

Aux commerçants et commerçantes des 35 marchés de la commune, elle a salué leur action pour maintenir l’économie nationale en ces temps de Covid-19 :

« Chers commerçants, la Côte d’Ivoire vous doit tout. Malgré la pandémie, les commerçants ont continué de nous nourrir. Les familles ivoiriennes vivent grâce à l’apport des commerçants. Vous contribuez à l’économie de ce pays. Vous jouez un rôle important dans la vie du pays. Raison pour laquelle le gouvernement se doit de vous mettre au centre de ses priorités. C’est ce qu’Alassane Ouattara fait », a-t-elle déclaré. Dans sa lancée, elle a fait savoir à ses invités que le maire Hamed Bakayoko a de grands projets pour les commerçants et les commerçantes ainsi que les acteurs des grins d’Abobo. Et pour cela, elle a indiqué que compte tenu de la faiblesse du budget de la mairie d’Abobo, le président de la République a concocté un programme spécial pour la commune.



Selon la même source, la ministre s’est dite tout de même heureuse des valeurs de solidarité, de cohésion et de paix qu’incarne la commune. Elle en veut pour preuve l’accalmie qui a prévalue pendant l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 dans la commune.

Sapel MONE

Comments

comments