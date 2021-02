Côte d’Ivoire/ Législative 2021: les candidats du RHDP ont eu la bénédiction du Président Alassane Ouattara

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Président du RHDP a procédé mardi à l’investiture des candidats de son parti aux élections législatives du 6 mars 2021, au Sofitel Abidjan.

Le Président du RHDP, S.E.M Alassane Ouattara, présent à la cérémonie d’investiture a rassuré ses candidats qu’il ont sa bénédiction. « Je suis sûr que nous allons gagner à une très très très grande majorité. Vous avez ma bénédiction et mon soutien. »

A cette rencontre solennelle, le chef de l’Etat les a félicités d’avoir été retenus, parmi tant de femmes et d’hommes de qualité, pour défendre les couleurs du RHDP, le seul parti à avoir présenté des candidatures dans toutes les circonscriptions électorales. « Je voudrais saluer la contribution de certains de nos candidats qui s’étaient portés indépendants et qui ont bien voulu accepter de se retirer pour donner de meilleures chances à notre grand parti. Merci beaucoup. Ceux qui ne l’ont pas encore fait, je vous demande de le faire, c’est dans l’intérêt de notre parti et c’est dans votre intérêt »,a-t-il dit.

Aussi, les a invités à rassembler autour d’eux, toutes les forces vives du parti et bien au-delà, pour remporter les élections dans leurs circonscriptions respectives afin de renforcer notre majorité à l’Assemblée Nationale et garantir, de la Côte d’Ivoire, la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement pour le bien-être des concitoyens.

Sapel MONE



