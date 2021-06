Côte d’Ivoire: législative partielle, le rhdp provisoirement en tête

Élections législatives partielles Juin 2021 : Le compte est bon pour le RHDP selon les résultats provisoires du 12/06/2021 01- MAMADOU SANOGO candidat du RHDP Gagne à GBELO, GOUEKAN, KOONAN, OUANINOU, SABOUDOUGOU ET SANTA, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES02-Mme FOFANA SALIMATA EPSE MEITEcandidate du RHDP gagne à MANKONO, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURE03 BAKAYOKO ZOUMANA candidat du RHDP gagne à SEGUELA, COMMUNEBAKAYOKO ZOUMANA04- LOBO ANKET LEON candidat INDEPENDANT vainqueur à ATOUTOU ET JACQUEVILLE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES05- BLE SAILLY FELIX Candidat du PDCI gagne à DABOUYO ET GUEYO, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES06- HIE PAWA CYRILLE candidat EDS gagne à DOGBO ET GRAND-BEREBY, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES

Au décompte par parti politique : -RHDP 3 victoires -PDCI 1 victoire -EDS 1 victoire-INDEPENDANT 1 victoire.

Melv Sage

Comments

comments