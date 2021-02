Côte d’Ivoire / législatives 2021 : la campagne électorale prévue du 26 février au 4 mars

Le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, par ailleurs ministre de la Communication et des Médias, a annoncé, le mercredi 03 février 2021 à Abidjan, à l’issue d’un Conseil des ministres, que la campagne électorale pour les législatives 2021 s’ouvre le vendredi 26 février à 00h pour prendre fin le jeudi 4 mars à minuit.

« La durée de la campagne électorale est fixée à 7 jours. La campagne est ouverte le vendredi 26 février 2021 à 00h et close le jeudi 4 mars 2021 à minuit », a déclaré Sidi Tiémoko Touré.

Il a indiqué que sur proposition de la Commission électorale indépendante (CEI), 205 circonscriptions électorales ont été créées pour 255 députés, 10 759 lieux de vote et 22 135 bureaux de vote sont prévus sur l’ensemble du territoire national.

Dans le cadre de cette campagne électorale, le porte-parole du gouvernement a assuré que la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), l’Autorité nationale de la Presse (ANP) et le Conseil supérieur de la publicité (CSP) garantissent l’égal accès aux organes officiels de presse et de productions d’informations numériques ainsi qu’aux médias de service public de la communication audiovisuelle.

Ces structures, a-t-il souligné, veillent à l’expression pluraliste des courants d’opinion sous la supervision de la CEI.



