Côte d’Ivoire: « L’élection présidentielle appartient avant tout au peuple », révèle Guillaume Soro

À 4 mois des élections présidentielles, l’ex président de l’Assemblée Nationale, Guillaume Soro sonne la sonnette d’alarme. Sa dernière sortie médiatique de ce jour est une mise en garde du pouvoir actuel (RHDP) et prise de conscience du peuple pour les élections à venir. AbidjanTV.net vous rapporte ses dits sur sa page Facebook

« L’élection présidentielle appartient avant tout au peuple. Essayer de suborner le vote du peuple est une forfaiture. Que le régime actuel ait bénéficié de l’implication de la communauté internationale pour assurer la transparence du scrutin en a assuré la crédibilité, la stabilité.

Tenter de flouer et de limiter le vote du peuple par l’exclusion de candidats artificiellement, engendre la déchirure or la Côte d’Ivoire en a souffert depuis 1995. En 2000 de nombreux candidats se sont vus exclus. La suite a été tragique. N-a-t-on pas tiré de leçons ? Pourquoi devrait-on reproduire les mêmes erreurs ? Pourquoi devrait-on faire souffrir le peuple ? La mémoire est-elle si courte?

En 2020 la maturité devrait nous obliger à scrutin paisible, seul gage d’une vraie réconciliation. Respecter la souveraineté du peuple exige une liste électorale limpide.

J’en appelle aux forces vives de la nation à réclamer un audit international de la liste électorale. Personne ne devrait en avoir peur si l’on n’a rien à cacher. L’on doit exiger une élection sans exclusion si l’on est clean.

Je suis ivoirien et je suis candidat c’est mon droit », Guillaume Kigbafori Soro

Rappelons que les élections présidentielles 2020 sont prévues pour le 31 Octobre 2020

Alya Bella

Comments

comments