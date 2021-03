Côte d’Ivoire : “L’élection présidentielle n’a été ni libre, ni équitable” ( rapport freedom house)

“Le Président Alassane Ouattara, qui avait passé deux mandats présidentiels de cinq ans en fonction, est revenu sur sa décision précédente de ne pas être candidat.

Sa désignation a été accueillie par d’importantes protestations des partis de l’opposition.

Le Conseil constitutionnel a rejeté 40 des 44 candidats à l’élection présidentielle et validé la candidature de quatre personnes seulement: Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi N’Guessan et Bertin Konan Kouadio.

Les candidats rejetés n’ont pas pu faire appel des décisions du Conseil et le gouvernement a ignoré une décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) autorisant l’éminent chef de l’opposition Guillaume Soro et l’ancien président Laurent Gbagbo à se présenter.

Plusieurs grands partis d’opposition, y compris ceux de Soro et Gbagbo, ont refusé de participer aux élections et ont appelé au boycott et à des manifestations contre les élections.

Le gouvernement a interdit toutes les manifestations publiques tout au long de la période électorale, et celles qui ont eu lieu se sont heurtées à la violence.

La période de campagne elle-même a été marquée par des cas de violence entre les pro-gouvernementaux et les partisans anti-gouvernementaux, qui ont fait des dizaines de morts.

L’opposition a carrément boycotté les élections d’octobre, tandis que de nombreux électeurs potentiels ont été empêchés de voter en raison de problèmes de sécurité.

Ouattara a remporté le scrutin avec 94% des voix, selon le gouvernement, qui a estimé le taux de participation à 54%. Ces chiffres ont été contestés par des observateurs indépendants de l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA), qui a rapporté que seulement 54% des bureaux de vote ont été ouverts et que seulement 41% des cartes d’électeur ont été distribuées avant le vote.

Le groupe a également déclaré que la liste électorale avait des problèmes avec l’exhaustivité de ses données et comprenait un grand nombre de personnes décédées, et que la commission électorale manquait de transparence et favorisait fortement le parti au pouvoir dans l’administration de l’élection.”

